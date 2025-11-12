РУС
За должность министра не держусь, буду защищать себя в юридической плоскости, - Галущенко

Галущенко прокомментировал отстранение от должности министра

Министр юстиции Герман Галущенко отреагировал на решение правительства отстранить его от исполнения обязанностей.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорил с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Полностью согласен: нужно принять политическое решение, а уже потом разбираться со всеми деталями.

Не держусь за должность министра и не буду держаться. Считаю, что отстранение на время расследования — это цивилизованный и правильный сценарий", — отметил он.

Галущенко добавил, что будет защищать себя в юридической плоскости и доказывать свою позицию.

Что предшествовало?

Минюст (1776) Галущенко Герман (274) Свириденко Юлия (277)
+9
Пора комусь відповісти за світло по 4.32 грн.квт. Я нічого не забуваю і не прощаю.
12.11.2025 08:43 Ответить
12.11.2025 08:43 Ответить
+8
Кар'єрі міністерській - кінець. Тож, зараз спокійно відійде в тінь і після втихомирення копупційного скандалу напише заяву про звільнення і звалить за кордон. Як це вже багато разів робилось до цього.
12.11.2025 08:43 Ответить
12.11.2025 08:43 Ответить
+5
Звісно захищатиметься. Тільки спочатку з'ї@еться з країни. Як завжди безперешкодно.
12.11.2025 08:51 Ответить
12.11.2025 08:51 Ответить
Кар'єрі міністерській - кінець. Тож, зараз спокійно відійде в тінь і після втихомирення копупційного скандалу напише заяву про звільнення і звалить за кордон. Як це вже багато разів робилось до цього.
12.11.2025 08:43 Ответить
12.11.2025 08:43 Ответить
Сигизмунд, что ты делаешь?
12.11.2025 08:43 Ответить
12.11.2025 08:43 Ответить
Ты лучше расскажи, почему тебе братва самый мусор из купюр отстёгивает?
12.11.2025 08:45 Ответить
12.11.2025 08:45 Ответить
Пора комусь відповісти за світло по 4.32 грн.квт. Я нічого не забуваю і не прощаю.
12.11.2025 08:43 Ответить
12.11.2025 08:43 Ответить
Нехай зеленопідари вертають ціну назад.
12.11.2025 08:49 Ответить
12.11.2025 08:49 Ответить
не забуваємо і нову цифру до 8 грн яку цей поц вже рекламував ще на квітень 2025,бо енергетика не справляється
12.11.2025 08:49 Ответить
12.11.2025 08:49 Ответить
Звідки обуруєшся
12.11.2025 08:51 Ответить
12.11.2025 08:51 Ответить
З країни де при владі гру-єрмак і міндічі.
12.11.2025 08:57 Ответить
12.11.2025 08:57 Ответить
Ціна на електроенергію може і справедлива. Справа ж не в ціні, а в тому що пиНдять гроші. Ми ж не лбурюємось, що ціна на бензин європейська? Ось і ціна на електроенергію 10 центів за КВт. Тільки не треба апелювати, про зарплати та пенсії в ЄС. Сам пенсіонер, знаю що для простих людей в Україні це дорого, але зараз виходу іншого немає. Кацап кожен день рушить енергосистему і її треба відновлювати.
12.11.2025 08:53 Ответить
12.11.2025 08:53 Ответить
В Норвегії ціна десять центів. Зарплати їхні знаєш.
12.11.2025 08:56 Ответить
12.11.2025 08:56 Ответить
Знаю. А чого за бензин мовчиш? Ьи не уважно читаєш. Я ж казав, що не треба втюхувати про зарплати.
12.11.2025 09:10 Ответить
12.11.2025 09:10 Ответить
Чого не треба, треба. Де мій basic income від продажу надр взагалі? У кацапів бензин взагалі дешевший. Твої аргументи invalid 😆
12.11.2025 09:13 Ответить
12.11.2025 09:13 Ответить
А твої доводи не invalid? Де, коли, в якій країні дей йде повномаштабна війна виплачували basic income? І взагалі в яких країнах ЄС ця виплата проводиться?
12.11.2025 10:16 Ответить
12.11.2025 10:16 Ответить
Якраз про зарплати та пенсії потрібно втюхувати в першу чергу.
показать весь комментарий
12.11.2025 09:39 Ответить
Мда... Після всього це єдина претензія?

А ми дивуємося тому, хто і як обрав ЗЄ... 😁
12.11.2025 08:57 Ответить
12.11.2025 08:57 Ответить
Хто тобі сказав що єдина? А виборці зе зараз без світла сидять 🤣
показать весь комментарий
12.11.2025 08:59 Ответить
Якщо б тільки вони, то хай би до скону сиділи без світла, води, газу та їжі.
Вони і на повітря у легенях не заслуговують.

Але ж через них сидять без світла всі.
12.11.2025 09:14 Ответить
12.11.2025 09:14 Ответить
які ж вони мерзенні в час коли їм прижали хвости,жалюгідні і жалостливі,вимагають співчуття,захисту та допомоги,транслюють чесніть,порядність навіть в моменти коли гівно з під них б'є фонтаном....таких навіть не саджати а хлорувати щоб слідів для розведення не лишилося
показать весь комментарий
12.11.2025 08:47 Ответить
Далі шукайте галущєнкова в Ізраїлі, можливо в москві💩
12.11.2025 08:51 Ответить
12.11.2025 08:51 Ответить
Звісно захищатиметься. Тільки спочатку з'ї@еться з країни. Як завжди безперешкодно.
12.11.2025 08:51 Ответить
12.11.2025 08:51 Ответить
Будьте певні, що портновські суди, якщо до того дійде, виправдають.

І ще призначать багатомільйонні компенсації.
12.11.2025 08:58 Ответить
12.11.2025 08:58 Ответить
потужно і незламно крав, а тепер "тихенько в ліс", слідом за карлсоном. захиститись він може лише в печерному суді.
12.11.2025 08:57 Ответить
12.11.2025 08:57 Ответить
Ну коли ви вже з гідністю навчитеся йти
12.11.2025 09:13 Ответить
12.11.2025 09:13 Ответить
Хіба що з гнидністю. І йти повинні в напрямку в'язниці.
12.11.2025 09:41 Ответить
12.11.2025 09:41 Ответить
Юрист! - ******* по голові - ти нагуя з уродами у солдат гроші ******?
12.11.2025 09:18 Ответить
12.11.2025 09:18 Ответить
Добре захищати себе у юридичній площині, якщо ти не просто представник влади, а цілий міністр юстиції. Товарісч державний зрадник ще й унікальний цинік.
12.11.2025 09:25 Ответить
12.11.2025 09:25 Ответить
таких людей и в президенты можно, вот у нас есть один воин, валадимир (Зе-эв на иврите)
12.11.2025 09:38 Ответить
12.11.2025 09:38 Ответить
Дайте йому зеленки, щоб він на лобі хрестика намалював!
12.11.2025 11:15 Ответить
12.11.2025 11:15 Ответить
 
 