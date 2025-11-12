За должность министра не держусь, буду защищать себя в юридической плоскости, - Галущенко

Министр юстиции Герман Галущенко отреагировал на решение правительства отстранить его от исполнения обязанностей.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорил с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Полностью согласен: нужно принять политическое решение, а уже потом разбираться со всеми деталями.

Не держусь за должность министра и не буду держаться. Считаю, что отстранение на время расследования — это цивилизованный и правильный сценарий", — отметил он.

Галущенко добавил, что будет защищать себя в юридической плоскости и доказывать свою позицию.

Что предшествовало?

