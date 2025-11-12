За посаду міністра не тримаюсь, захищатиму себе в юридичній площині, - Галущенко

Міністр юстиції Герман Галущенко відреагував на рішення уряду відсторонити його від виконання обов'язків.

Про це він повідомив у Фейсбуці.

"Говорив із Прем’єр-міністром України Юлією Свириденко. Повністю погоджуюсь: потрібно ухвалити політичне рішення, а вже потім розбиратися з усіма деталями.

Не тримаюся за посаду міністра і не триматимусь. Вважаю, що відсторонення на час розслідування — це цивілізований і правильний сценарій", - зазначив він.

Галущенко додав, що захищатиме себе в юридичній площині та доводитиме свою позицію.



