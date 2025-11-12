"Перша криса побігла з тонучого корабля Зеленського", - Ніколов про Милованова

Журналіст Юрій Ніколова прокоментував складення повноважень члена Наглядової ради "Енергоатому" Тимофія Милованова.

Відповідний допис він оприлюднив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Перша криса ПУБЛІЧНО побігла з тонучого корабля Зеленського. Професійний зрадник, чию втечу можна було б передбачити)))

Але для нас важливо інше. Цей чувак в наглядовій раді "Енергоатому" мав піклуватись про наші інтересі в монстрі, який щороку витрачає купу мільярдів гривень з відкатом 10-15%. Але він ніх#я не робив для нас", - наголосив журналіст.

За словами Ніколова, Милованов вирішив не виправити корупцію, а навпаки дистанціюватись.

Читайте: ЄС про розслідування НАБУ щодо "Енергоатому": Боротьба з корупцією – важлива умова для членства України

Що передувало?

Також читайте: Міндіч та брати Цукермани перебувають в Ізраїлі,– Железняк

Енергоатом (1734) Милованов Тимофій (419) Ніколов Юрій (146)
Не дайте гетьманцеву втікти живим.
12.11.2025 08:30 Відповісти
А говорили порожняком пойдём.
12.11.2025 08:35 Відповісти
12.11.2025 08:34 Відповісти
Це типу: "...володєнька, я вєдь тебя зубамі загризу..." (с) - мдє, залив цей упир гарячого сала під шкіру підприємцям
12.11.2025 11:20 Відповісти
12.11.2025 08:34 Відповісти
І хто з них ще тут, в Україні? Здивуюсь, якщо хоч половина
12.11.2025 10:59 Відповісти
Так ту наглядову раду Кабмін в той же день розпустив, тож й виходити не було з чого.
12.11.2025 08:35 Відповісти
Але ж Миловпнов встиг!!! Заяву про складення повноважень він склав на декілька гидин раніше!!! Я ще вчора писав, що Мілаванофф, який вдає ідіота по життю, насправді має офігенну чуйку на політичні події: вчасно пішов до Порошенка, вчасно від нього відрікся, вчасно пішов до Зєлєнсеого.... 😁 І всюди мав вигоду.
12.11.2025 09:58 Відповісти
Для позитиву в реноме Мілованова це вже не має жодного значення. А швидше навпаки.
12.11.2025 10:29 Відповісти
Я за нього і не переживаю! Він точно не пропаде. 😊
12.11.2025 10:33 Відповісти
малюк і карлсон чи малюк при карлсоні?
12.11.2025 08:36 Відповісти
криса прикидалась дебілом
12.11.2025 08:38 Відповісти
Так що, цього ісконного русскава тепер можна бусифікувати?
12.11.2025 08:47 Відповісти
Ага, штурмовиком
12.11.2025 09:36 Відповісти
Є там ше тих крис - на мільйонні зарплати
12.11.2025 08:55 Відповісти
Гундосий зі своєю бандою має сидіти.
12.11.2025 09:29 Відповісти
Та той дибіл Мілованов все життя бігає як проститутка.

З ким він тільки не намагався дружити-фліртувати - Садовий-Пінчук-Яценюк-Порошенко-Коломойський-Міндіч-Зеленський.........
12.11.2025 09:43 Відповісти
Тобто мілованов про все знав і не брав? Або не брав і знав? Не зрозуміло
12.11.2025 10:02 Відповісти
12.11.2025 10:34 Відповісти
ким би я не була ,але дозволити керувати мною ,моїми дітьми чи онуками ,от цим лайном ,треба не мати мізків ....зовсім !...
12.11.2025 10:59 Відповісти
мілованов прикупив бандюковський гольфклуб на Оболоні під кампус для своєї школи економіки, за які гроші? Кажуть, має непогані зв'язки у штатах, і таке враження, що звідти дізнався про спільну операцію фбр-набу щодо міндіча. Оті пачки долярів з етикетками американських банків можуть бути причиною зацікавленості фбр у цьому розслідуванні. І тут питання: чи видасть Ізраїль свого ворюгу штатам? Нам його точно не видадуть. Нажаль...
12.11.2025 11:13 Відповісти
Ні, ні, це не перший щур. Першими побігли шефіри, ханук, абдристович та з десяток членів фракції "слуг". Мародери тримаються купки, думають, що так буде краще захищатися і відбиватися підкупом шайки правоохоронців і ботоферм. Але вони іншої віри і іншого духу і не пробували на собі ненависті злих українців. Краще нехай запитаються у чника, пшонки і тих, хто драпав, збиваючи на своєму шляху різні турнікети.
12.11.2025 11:37 Відповісти
 
 