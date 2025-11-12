"Перша криса побігла з тонучого корабля Зеленського", - Ніколов про Милованова
Журналіст Юрій Ніколова прокоментував складення повноважень члена Наглядової ради "Енергоатому" Тимофія Милованова.
Відповідний допис він оприлюднив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Перша криса ПУБЛІЧНО побігла з тонучого корабля Зеленського. Професійний зрадник, чию втечу можна було б передбачити)))
Але для нас важливо інше. Цей чувак в наглядовій раді "Енергоатому" мав піклуватись про наші інтересі в монстрі, який щороку витрачає купу мільярдів гривень з відкатом 10-15%. Але він ніх#я не робив для нас", - наголосив журналіст.
За словами Ніколова, Милованов вирішив не виправити корупцію, а навпаки дистанціюватись.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Головні фігуранти оприлюднених плівок НАБУ в операції "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатомом") і Тенор (виконавчий директор "Енергоатому"). За інформацією ЗМІ, ідеться про Ігоря Миронюка та Дмитра Басова відповідно. У розмові вони, зокрема, обговорювали механізм тиску на контрагентів для вимагання грошей.
- Увечері 11 листопада ВАКС обирав запобіжний захід експомічнику Деркача Ігорю Миронюку.
- 12 листопада главу Мін'юсту та ексміністра енергетики Галущенка відсторонили від посади.
З ким він тільки не намагався дружити-фліртувати - Садовий-Пінчук-Яценюк-Порошенко-Коломойський-Міндіч-Зеленський.........