"Перша криса побігла з тонучого корабля Зеленського", - Ніколов про Милованова

Журналіст Юрій Ніколова прокоментував складення повноважень члена Наглядової ради "Енергоатому" Тимофія Милованова.

Відповідний допис він оприлюднив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Перша криса ПУБЛІЧНО побігла з тонучого корабля Зеленського. Професійний зрадник, чию втечу можна було б передбачити)))

Але для нас важливо інше. Цей чувак в наглядовій раді "Енергоатому" мав піклуватись про наші інтересі в монстрі, який щороку витрачає купу мільярдів гривень з відкатом 10-15%. Але він ніх#я не робив для нас", - наголосив журналіст.

За словами Ніколова, Милованов вирішив не виправити корупцію, а навпаки дистанціюватись.

Що передувало?

