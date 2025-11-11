Міндіч та брати Цукермани перебувають в Ізраїлі,– Железняк
Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про нинішнє місцеперебування співвласника студії "Квартал‑95" і соратника президента України Тимура Міндіча та його співучасників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Міндіч разом з братами Цукерманами наразі перебуває в Ізраїлі. Як пише Железняк, їх помітили зокрема у місті Тель-Авів.
"Якщо що, то Тимур Міндіч разом з братами Цукерманами зараз вже перебуває у Ізраїлі, зокрема помічений у місті Тель-Авів. Про наявність блекаутів там не повідомлялося…. P.S. Втрачаємо найкращих представників бізнесу через владу!", - написав зокрема Железняк.
Бек-офіс Міндіча
Раніше Железняк розкрив адресу бек-офісу, де проводились фінансові потоки співвласника студії "Квартал‑95" Міндіча.
Він розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 20/1А, квартира **.
Нардеп уточнив, що за цією адресою був прописаний батько зрадника Деркача — Леонід Васильович Деркач (19.07.1939, наразі помер), а офіційним власником нерухомості є Олена Василівна Деркач (30.10.1941).
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Головні фігуранти оприлюднених плівок НАБУ в операції "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатомом") і Тенор (виконавчий директор "Енергоатому"). За інформацією ЗМІ, ідеться про Ігоря Миронюка та Дмитра Басова відповідно. У розмові вони, зокрема, обговорювали механізм тиску на контрагентів для вимагання грошей.
Якщо правда, що Міндічем цікавиться ФБР, враховуючи паковани баксів в обгортці ФРС, видадуть за першим свистком з Вашингтона.
