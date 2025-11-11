Міндіч та брати Цукермани перебувають в Ізраїлі,– Железняк

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про нинішнє місцеперебування співвласника студії "Квартал‑95" і соратника президента України Тимура Міндіча та його співучасників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Міндіч разом з братами Цукерманами наразі перебуває в Ізраїлі. Як пише Железняк, їх помітили зокрема у місті Тель-Авів.

"Якщо що, то Тимур Міндіч разом з братами Цукерманами зараз вже перебуває у Ізраїлі, зокрема помічений у місті Тель-Авів. Про наявність блекаутів там не повідомлялося…. P.S. Втрачаємо найкращих представників бізнесу через владу!", - написав зокрема Железняк.

Бек-офіс Міндіча

Раніше Железняк розкрив адресу бек-офісу, де проводились фінансові потоки співвласника студії "Квартал‑95" Міндіча.

Він розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 20/1А, квартира **.

Нардеп уточнив, що за цією адресою був прописаний батько зрадника Деркача — Леонід Васильович Деркач (19.07.1939, наразі помер), а офіційним власником нерухомості є Олена Василівна Деркач (30.10.1941).

