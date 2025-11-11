РУС
Новости Миндич уехал из Украины
Миндич и братья Цукерманы находятся в Израиле, - Железняк

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил о нынешнем местонахождении совладельца студии "Квартал-95" и соратника президента Украины Тимура Миндича и его сообщников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Миндич вместе с братьями Цукерманами в настоящее время находится в Израиле. Как пишет Железняк, их заметили, в частности, в городе Тель-Авив.

"Если что, то Тимур Миндич вместе с братьями Цукерманами сейчас уже находится в Израиле, в частности - замечен в городе Тель-Авив. О наличии блэкаутов там не сообщалось.... P.S. Теряем лучших представителей бизнеса из-за власти!", - написал в частности Железняк.

Бэк-офис Миндича

Ранее Железняк раскрыл адрес бэк-офиса, где проводились финансовые потоки совладельца студии "Квартал-95" Миндича.

Он расположен по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 20/1А, квартира **.

Нардеп уточнил, что по этому адресу был прописан отец предателя Деркача - Леонид Васильевич Деркач (19.07.1939, в настоящее время умер), а официальным владельцем недвижимости является Елена Васильевна Деркач (30.10.1941).

Что предшествовало?

Читайте также: Операция "Мідас": известны имена всех фигурантов, которым НАБУ вручило подозрение. СПИСОК

Автор: 

Ну звичайно, на історічЄскую родіну всю цю ******* тягне...
11.11.2025 23:26 Ответить
Головне не дати втекти нашому потужному виродку з Банкової...
11.11.2025 23:24 Ответить
В цьому не було жодних сумнівів! Давайте будемо і надалі посилено співчувати Ізраїлю,який став нещасною жертвою злої Гази!
11.11.2025 23:26 Ответить
Головне не дати втекти нашому потужному виродку з Банкової...
11.11.2025 23:24 Ответить
Я был бы готов ему все простить если бы втик...
11.11.2025 23:40 Ответить
Цар Мідас **********.
(По легенді, він все перетворює у золото, до чого доторкався).
Цар царів. Землі обітованої.
11.11.2025 23:25 Ответить
Цей просто мідарас або міндарас!
11.11.2025 23:28 Ответить
оце так унітаз! між колін сідушка, а зливний бачок оригінально зроблений! ))
11.11.2025 23:30 Ответить
😁👍
11.11.2025 23:41 Ответить
Ви, що хочете сказати, що це золотий мідас - унітаз?
11.11.2025 23:48 Ответить
Лайно в блискавках!
11.11.2025 23:33 Ответить
свята істина !!!!!!!!

унітаз дружбана міндича, на якому посидів ЗЄдос став золотим !!!!!!!!!

.
11.11.2025 23:39 Ответить
Награбували і втекли.
11.11.2025 23:26 Ответить
С Дону израилю выдачи нет.
11.11.2025 23:32 Ответить
зірвали !

так! Ізраіль своїх громадян ще ніколи нікому не видавав - єврей над усім

.
11.11.2025 23:40 Ответить
ПОнад
11.11.2025 23:51 Ответить
От невдобно вийшло
11.11.2025 23:26 Ответить
Ну звичайно, на історічЄскую родіну всю цю ******* тягне...
11.11.2025 23:26 Ответить
Бо знають, шо там будуть у повній безпеці.
11.11.2025 23:36 Ответить
Міндіч крав американські гроші.
Так що, США його видадуть... якщо Зеленський буде погано вилізувати Трампу.
11.11.2025 23:26 Ответить
нічого страшного! гої заплатять америці
11.11.2025 23:29 Ответить
Своїми брудними труселями заплатиш?
У нас і так вже боргів на сто років уперед...
11.11.2025 23:31 Ответить
буде на тисячу...
11.11.2025 23:36 Ответить
ні,твоїми давно не полощеними прокладками і памперсами!
11.11.2025 23:40 Ответить
В цьому не було жодних сумнівів! Давайте будемо і надалі посилено співчувати Ізраїлю,який став нещасною жертвою злої Гази!
11.11.2025 23:26 Ответить
Перед тим, як наїхати на Ізраїль, потрібно хоча би зробити запит на видачу!
Чи так не вважаєш?
11.11.2025 23:28 Ответить
не вважаю. Ізраїль ще НІКОГО не видав,а тим більше якійсь Україні
11.11.2025 23:30 Ответить
Побрехеньки.
Віддавав Ізраїль і багато.
11.11.2025 23:32 Ответить
11.11.2025 23:38 Ответить
іди в Газу
11.11.2025 23:41 Ответить
запит на видачу робити треба з хитрою формуліровочкою:

"ці кріси крали колхозноє зєрно гроші американських платників податків в упаковках Федеральної резервної системи !!!"

кажуть в США навіть МАГА стала антисемитською.....

.
11.11.2025 23:46 Ответить
маячня, яким боком тут Газа. чи Міндічу треба було до т.зв. палестини тікати
11.11.2025 23:46 Ответить
справу можна закривати,жиди жидів не видадуть..
11.11.2025 23:27 Ответить
Миронюка із собою не взяли. Клята пʼята графа.
11.11.2025 23:28 Ответить
А де ж їм іще перебувати. Відповідно до паспортів, ну і пик, відповідно...
11.11.2025 23:28 Ответить
Та хто б сумнівався, євреї ж своїх не екстрадують.
11.11.2025 23:29 Ответить
Ну, усьо, тепер #єр його звідти витягнеш. От нам дурникам ніяк не дійде: нам немає куди тікати, а #идам є куди - в землю обітованну. Хоча, та увесь світ для нас відкритий. От тільки кордон закритий...
11.11.2025 23:37 Ответить
Пора вже Коломойського випускати, він теж хоче додому на Батьківщину.
11.11.2025 23:31 Ответить
ФБР не пускає, той Коломойський США намахав, як і Фірташ
11.11.2025 23:34 Ответить
+ 100 !!!

БаблоМойський - лох!
припхався з Хайфи в Україну

.
11.11.2025 23:48 Ответить
Слава Україні!!
І смерть її ворогам!!
11.11.2025 23:32 Ответить
ще один "енергетик" розенблат, розенблюм. розенкрейц..розенфельд
11.11.2025 23:35 Ответить
Суркіс вкрав унітази з базы СМУ, продав , та тєж став нев#@бенним енергетиком.
11.11.2025 23:41 Ответить
Яка чудова країна, для одних тільки обовʼязки, обмеження прав, закритий кордон і майбутнє «сталевого дикобраза», а для інших безмежне бабло і відсутність відповідальності за злочини…
11.11.2025 23:35 Ответить
Тепер зрозуміло чому менори встановлюють.
11.11.2025 23:37 Ответить
Пригадую одну досить давню історію. Десь,в середині 90-х,у Києві ,в нинішній Олександрівській лікарні,у роддомі сталося страшне ЧП-через внутрілікарняну інфекцію померло більше 10 новонароджених,і в т.ч. двійня,яка народилася у батьків,які довго не могли мати дітей. Завідуюча роддому негайно чкурнула в Ізраїль,її ніхто й не намагався звідти повернути,а засудили.......санітарку-гойшу....Це щось мені нагадує із ********* життя.....
11.11.2025 23:38 Ответить
На рідну батьківщину потягнулися Міндічі... Цукермани...

Це щоб надійніше сховати награбоване в Україні і для власної безпеки - вони громадяни Ізраїлю.

Так само з часом будуть туди на рідну батьківщину тікати Зеленські... Шефіри... Чернишови... Гетьманцеви... Єрмаки...
11.11.2025 23:39 Ответить
А як вони троє з України виїхали? Мабуть тису перепливали на матрасах надувних. Бо при проходжені державного кордону на пункті пропуску прикордонники його б затримали, далі відправили б на ВЛК, а звідти на війну, в окопи....
11.11.2025 23:39 Ответить
І от після от таких постійних грабувань українського народу ,дітьми землі обетованої , як до іудеїв повинні ставитися українці христіяни ? Та ви ***** задовбали зі своїм Ізраелем ,відстойником для корупціонерів ,коли ви вже нежеретеся , **** ганьба яка, для нормальних українських євреїв !...
11.11.2025 23:39 Ответить
Не так погано що вони виїхали, погано, що свого гугнявого подельніка вони поки не взяли з собою, ****, як вони ржали коли створювали «міністерство єдності українців» міндічі, цукермани, Арахамії і умерови
11.11.2025 23:40 Ответить
Ну взагалі то екстрадують тільки не всім , таким країнам як США чи Британія або Швейцарія то так вже були прецинденти, а нам звісно що не видадуть, та якби допустимо і видали б то на хіба? Щоб йому знову дали втекти?
11.11.2025 23:41 Ответить
Уявить картину хитрі українці грабують Ізраїль а потім тікають до України, а Україна не видає їх нікому звучить як казка ні це реальність тільки навпаки
11.11.2025 23:43 Ответить
новітні робінгуди. крадуть в України, а віддають награбоване Їзраілю
11.11.2025 23:45 Ответить
ізраїль це там де живуть українські злочинці з награбованим в українського народу
11.11.2025 23:47 Ответить
Короче ясно одне,винуватий Порошенко.
11.11.2025 23:50 Ответить
не Порошенко, а Вальцман

а вибрали ЗЄльцмана

.
11.11.2025 23:53 Ответить
Хмм, конечно риторика Свiтана иногда немного того, шокирует. Но с другой стороны - таки-да! 🤦‍♂️
11.11.2025 23:50 Ответить
Необхідна етнічна чистка влади в України. Геть гнилих жидів і кацапів з "запасними аеродромами" і "золотими парашутами". Кажете "множинне громадянство і насрати на Конституцію? Згадайте хто вам втюхав цю ***** (зє), де вони крадуть і куди пакують чумодани...
11.11.2025 23:51 Ответить
...и при этом постоянно - Украинцы = антисемиты. Ну а они, само собой, безгрешны...
11.11.2025 23:52 Ответить
11.11.2025 23:53 Ответить
 
 