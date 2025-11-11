Миндич и братья Цукерманы находятся в Израиле, - Железняк
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил о нынешнем местонахождении совладельца студии "Квартал-95" и соратника президента Украины Тимура Миндича и его сообщников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Миндич вместе с братьями Цукерманами в настоящее время находится в Израиле. Как пишет Железняк, их заметили, в частности, в городе Тель-Авив.
"Если что, то Тимур Миндич вместе с братьями Цукерманами сейчас уже находится в Израиле, в частности - замечен в городе Тель-Авив. О наличии блэкаутов там не сообщалось.... P.S. Теряем лучших представителей бизнеса из-за власти!", - написал в частности Железняк.
Бэк-офис Миндича
Ранее Железняк раскрыл адрес бэк-офиса, где проводились финансовые потоки совладельца студии "Квартал-95" Миндича.
Он расположен по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 20/1А, квартира **.
Нардеп уточнил, что по этому адресу был прописан отец предателя Деркача - Леонид Васильевич Деркач (19.07.1939, в настоящее время умер), а официальным владельцем недвижимости является Елена Васильевна Деркач (30.10.1941).
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Енергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Енергоатом".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Главные фигуранты обнародованных пленок НАБУ в операции "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатом") и Тенор (исполнительный директор "Енергоатом"). По информации СМИ, речь идет об Игоре Миронюке и Дмитрии Басове соответственно. В разговоре они, в частности, обсуждали механизм давления на контрагентов для вымогательства денег.
(По легенді, він все перетворює у золото, до чого доторкався).
Цар царів. Землі обітованої.
унітаз дружбана міндича, на якому посидів ЗЄдос став золотим !!!!!!!!!
.
Донуизраилю выдачи нет.
так! Ізраіль своїх громадян ще ніколи нікому не видавав - єврей над усім
.
Так що, США його видадуть... якщо Зеленський буде погано вилізувати Трампу.
У нас і так вже боргів на сто років уперед...
Чи так не вважаєш?
Віддавав Ізраїль і багато.
"ці кріси
крали колхозноєзєрно гроші американських платників податків в упаковках Федеральної резервної системи !!!"
кажуть в США навіть МАГА стала антисемитською.....
.
БаблоМойський - лох!
припхався з Хайфи в Україну
.
І смерть її ворогам!!
Це щоб надійніше сховати награбоване в Україні і для власної безпеки - вони громадяни Ізраїлю.
Так само з часом будуть туди на рідну батьківщину тікати Зеленські... Шефіри... Чернишови... Гетьманцеви... Єрмаки...
а вибрали ЗЄльцмана
.