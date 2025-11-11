Миндич и братья Цукерманы находятся в Израиле, - Железняк

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил о нынешнем местонахождении совладельца студии "Квартал-95" и соратника президента Украины Тимура Миндича и его сообщников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Миндич вместе с братьями Цукерманами в настоящее время находится в Израиле. Как пишет Железняк, их заметили, в частности, в городе Тель-Авив.

"Если что, то Тимур Миндич вместе с братьями Цукерманами сейчас уже находится в Израиле, в частности - замечен в городе Тель-Авив. О наличии блэкаутов там не сообщалось.... P.S. Теряем лучших представителей бизнеса из-за власти!", - написал в частности Железняк.

Бэк-офис Миндича

Ранее Железняк раскрыл адрес бэк-офиса, где проводились финансовые потоки совладельца студии "Квартал-95" Миндича.

Он расположен по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 20/1А, квартира **.

Нардеп уточнил, что по этому адресу был прописан отец предателя Деркача - Леонид Васильевич Деркач (19.07.1939, в настоящее время умер), а официальным владельцем недвижимости является Елена Васильевна Деркач (30.10.1941).

Что предшествовало?

Читайте также: Операция "Мідас": известны имена всех фигурантов, которым НАБУ вручило подозрение. СПИСОК