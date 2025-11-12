7 368 17
"Первая крыса сбежала с тонущего корабля Зеленского", - Николов о Милованове
Журналист Юрий Николова прокомментировал сложение полномочий члена Наблюдательного совета "Энергоатома" Тимофея Милованова.
Соответствующий пост он опубликовал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Первая крыса ПУБЛИЧНО сбежала с тонущего корабля Зеленского. Профессиональный предатель, чей побег можно было предвидеть)))
Но для нас важно другое. Этот чувак в наблюдательном совете "Энергоатома" должен был заботиться о наших интересах в монстре, который ежегодно тратит кучу миллиардов гривен с откатом 10-15%. Но он них#я не делал для нас", - подчеркнул журналист.
По словам Николова, Милованов решил не исправлять коррупцию, а наоборот дистанцироваться.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндыча, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Главные фигуранты обнародованных пленок НАБУ в операции "Мидас" – Рокет ("смотрящий" за "Энергоатомом") и Тенор (исполнительный директор "Энергоатома"). По информации СМИ, речь идет об Игоре Миронюке и Дмитрии Басове соответственно. В разговоре они, в частности, обсуждали механизм давления на контрагентов для вымогательства денег.
- Вечером 11 ноября ВАКС избрал меру пресечения экс-помощнику Деркача Игорю Миронюку.
- 12 ноября главу Минюста и экс-министра энергетики Галущенко отстранили от должности.
Топ комментарии
+14 Artcore
показать весь комментарий12.11.2025 08:30 Ответить Ссылка
+7 Green Bill #603485
показать весь комментарий12.11.2025 08:35 Ответить Ссылка
+6 роман #583809
показать весь комментарий12.11.2025 08:38 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З ким він тільки не намагався дружити-фліртувати - Садовий-Пінчук-Яценюк-Порошенко-Коломойський-Міндіч-Зеленський.........