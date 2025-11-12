"Первая крыса сбежала с тонущего корабля Зеленского", - Николов о Милованове

Журналист Юрий Николова прокомментировал сложение полномочий члена Наблюдательного совета "Энергоатома" Тимофея Милованова.

"Первая крыса ПУБЛИЧНО сбежала с тонущего корабля Зеленского. Профессиональный предатель, чей побег можно было предвидеть)))

Но для нас важно другое. Этот чувак в наблюдательном совете "Энергоатома" должен был заботиться о наших интересах в монстре, который ежегодно тратит кучу миллиардов гривен с откатом 10-15%. Но он них#я не делал для нас", - подчеркнул журналист.

По словам Николова, Милованов решил не исправлять коррупцию, а наоборот дистанцироваться.

Что предшествовало?

