РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10368 посетителей онлайн
Новости Коррупция в энергетике
7 368 17

"Первая крыса сбежала с тонущего корабля Зеленского", - Николов о Милованове

Николов прокомментировал отставку Милованова

Журналист Юрий Николова прокомментировал сложение полномочий члена Наблюдательного совета "Энергоатома" Тимофея Милованова.

Соответствующий пост он опубликовал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Первая крыса ПУБЛИЧНО сбежала с тонущего корабля Зеленского. Профессиональный предатель, чей побег можно было предвидеть)))

Но для нас важно другое. Этот чувак в наблюдательном совете "Энергоатома" должен был заботиться о наших интересах в монстре, который ежегодно тратит кучу миллиардов гривен с откатом 10-15%. Но он них#я не делал для нас", - подчеркнул журналист.

По словам Николова, Милованов решил не исправлять коррупцию, а наоборот дистанцироваться.

Читайте: ЕС о расследовании НАБУ в отношении "Энергоатома": Борьба с коррупцией – важное условие для членства Украины

Что предшествовало?

Читайте также: Миндич и братья Цукерманы находятся в Израиле, – Железняк

Николов прокомментировал отставку Милованова

Автор: 

Энергоатом (430) Милованов Тимофей (291) Юрий Николов (102)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Не дайте гетьманцеву втікти живим.
показать весь комментарий
12.11.2025 08:30 Ответить
+7
А говорили порожняком пойдём.
показать весь комментарий
12.11.2025 08:35 Ответить
+6
криса прикидалась дебілом
показать весь комментарий
12.11.2025 08:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не дайте гетьманцеву втікти живим.
показать весь комментарий
12.11.2025 08:30 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 08:34 Ответить
Так ту наглядову раду Кабмін в той же день розпустив, тож й виходити не було з чого.
показать весь комментарий
12.11.2025 08:35 Ответить
Але ж Миловпнов встиг!!! Заяву про складення повноважень він склав на декілька гидин раніше!!! Я ще вчора писав, що Мілаванофф, який вдає ідіота по життю, насправді має офігенну чуйку на політичні події: вчасно пішов до Порошенка, вчасно від нього відрікся, вчасно пішов до Зєлєнсеого.... 😁 І всюди мав вигоду.
показать весь комментарий
12.11.2025 09:58 Ответить
Для позитиву в реноме Мілованова це вже не має жодного значення. А швидше навпаки.
показать весь комментарий
12.11.2025 10:29 Ответить
Я за нього і не переживаю! Він точно не пропаде. 😊
показать весь комментарий
12.11.2025 10:33 Ответить
А говорили порожняком пойдём.
показать весь комментарий
12.11.2025 08:35 Ответить
малюк і карлсон чи малюк при карлсоні?
показать весь комментарий
12.11.2025 08:36 Ответить
криса прикидалась дебілом
показать весь комментарий
12.11.2025 08:38 Ответить
Так що, цього ісконного русскава тепер можна бусифікувати?
показать весь комментарий
12.11.2025 08:47 Ответить
Ага, штурмовиком
показать весь комментарий
12.11.2025 09:36 Ответить
Є там ше тих крис - на мільйонні зарплати
показать весь комментарий
12.11.2025 08:55 Ответить
Гундосий зі своєю бандою має сидіти.
показать весь комментарий
12.11.2025 09:29 Ответить
Та той дибіл Мілованов все життя бігає як проститутка.

З ким він тільки не намагався дружити-фліртувати - Садовий-Пінчук-Яценюк-Порошенко-Коломойський-Міндіч-Зеленський.........
показать весь комментарий
12.11.2025 09:43 Ответить
Тобто мілованов про все знав і не брав? Або не брав і знав? Не зрозуміло
показать весь комментарий
12.11.2025 10:02 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 10:34 Ответить
 
 