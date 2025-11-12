Фігуранти "плівок НАБУ" обговорювали призначення у новий Кабмін: "Я пошлю кандидатуры, а вы выберете". ВIДЕО

Фігуранти справи про корупцію в енергетиці обговорювали призначення у новий Кабмін, а також кандидатуру посла у США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час засідання заявив прокурор САП Сергій Савицький.

"Дивися, я в будь-якому разі змінюю Маркарову (тоді посол у США. - Ред.), у мене є кілька кандидатур - усі дуже гідні близькі люди, я пошлю кандидатури і ви у себе там оберете. Шмиг (ймовірно йдеться про Дениса Шмигаля. - Ред.) відмовився, знаєте чому. Тому що 100% забанять", - зачитав прокурор розмови підозрюваних.

Також вони обговорювали посаду міністра енергетики.

"І третій варіант із кураторством енергетики та екології чи об'єднання двох міністерств, чи два міністерства залишаються ось так. Але тоді залишається питання - чи вона залишається тут, а сюди хтось, чи вона сюди. Але всі сходяться сюди, що для нас це (тобто енергетика. - Ред.) важливіша позиція. А цю історію Юля (ймовірно Свириденко. – Ред.) хоче приєднати до Мінекономіки. І дівчинка хоче притягнути сюди заступником цього Олега, він їй чомусь дуже подобається", - цитує Савицький розмову фігурантів.

Що передувало?

+70
Капець,хто керує країною?ЗЕлене лайно-шобло.До чого ми прийшли?Як перемогти в боротьбі з зовнішнім ворогом,коли внутрішній жорстокіший,тому що зрадницький.
12.11.2025 10:40 Відповісти
+43
Донецькі при януковичі виявились просто хлопчиськами в шортиках порівняно з кадрами зеленського! Як кажуть рідною мовою зеленського, «мал клоп, да вонюч»!
12.11.2025 10:49 Відповісти
+37
це виходить, що якщо цукермани і міндічі виїхали в Ізраїль - то фактично Україна лишилась без керівництва?
12.11.2025 10:59 Відповісти
Капець,хто керує країною?ЗЕлене лайно-шобло.До чого ми прийшли?Як перемогти в боротьбі з зовнішнім ворогом,коли внутрішній жорстокіший,тому що зрадницький.
12.11.2025 10:40 Відповісти
Зелупнів, з Будинку Уряду має судити Суд Лінча, бо вони особистою відданістю зеленському з міндічем та чернишову(за командою помічників ригоАНАЛЬНИХ) нанесли реальної шкоди Національній безпеці України під час московської війни ******!!
Хоть би вони не вчинили, оте прикре самогубство, як калашников, Чечетов !!
12.11.2025 12:38 Відповісти
ну так у руля пейса поставили. Нічого дивного
13.11.2025 03:07 Відповісти
сракоговоряща московська - єврейська мафія керує країною, вбиває і грабує українців
12.11.2025 15:23 Відповісти
саме так: "дєвочка"
12.11.2025 10:40 Відповісти
А у зелених ще є "корабельні сосни".
12.11.2025 10:59 Відповісти
це те саме
12.11.2025 11:07 Відповісти
Ні, не скажіть, не кожна сосна корабельна.
12.11.2025 11:51 Відповісти
Повіяло відставкою всього Уряду....
12.11.2025 10:41 Відповісти
Це, до речі для влади було б праяильно. І так, це єдиний правильний хід, щоб врятувати партію, вирвавши нічию - інших нема. Інші ходи - мат через різну кількість ходів.
12.11.2025 11:07 Відповісти
У них нехватка "своїх". Тому пересаджують місцями.
12.11.2025 11:16 Відповісти
Своїх там мабуть греблю гати, а от ділитися не хочеться.
12.11.2025 11:47 Відповісти
та вже не дуже мабуть є "свої" хіба тільки рвачі, що думають, аби встигнути вкрасти і втікти.
12.11.2025 18:27 Відповісти
В потім наново схематози мутити?
12.11.2025 11:36 Відповісти
Тоді вже й президента з парламентом, гуляти так гуляти, тим більше, що така нагода нечасто випадає.
12.11.2025 17:37 Відповісти
при нормальних розкладах і в демократичній країні або яка хоче такою стати, весь уряд вже би пішов у відставку, але не в Україні.
12.11.2025 18:25 Відповісти
Хто б сумніванвся. Ставленики сірого кардинала - схвалені Янелохом. Плять найбільше зачепило як ті казли сумували про гроші на ВОПи - а **** життя вояків цим потворам ніщо!
12.11.2025 10:41 Відповісти
чудово
дякуємо
таке становище справ,надихає та мотивує
12.11.2025 10:42 Відповісти
Клоун зєля повинен ЯКНАЙШВИДШЕ піти !!!!!!!!!!!
12.11.2025 10:42 Відповісти
не піти, а сісти
12.11.2025 10:55 Відповісти
піти має спочатку в СІЗО а потім - по етапу!
12.11.2025 11:23 Відповісти
насправді десь такі самі, просто вже трохи забулося, а скільки вони бізнесів повіджимали, що бувших власників по цей день знайти не можуть
12.11.2025 18:28 Відповісти
народе!!!!!!!! а взагалі питання до 73%!!!!! а чого зараз пиняти? ваші гідні вибрані кандидати. шо тут не так, шо несподіваного? все закономірно і логічно. Вчіть історію малята і аналізуйте свої дії, може щось і зміниться!!
12.11.2025 10:51 Відповісти
Всё дело в том что ещё немного и менять скоро нечего будет да не кого!с такой властью!
12.11.2025 11:07 Відповісти
вчіть історію???? після першого Майдану, після Ющенко обрали януковича.....от і вся історія по колу
12.11.2025 15:43 Відповісти
обрали януковоща, бо у Юща не було норм команди, тімашонка своїм криворуким керуванням все для цього зробила, уряд "улії тімашонко" не уряд України, а уряд тімашонки, скрізь так писали, а їй все мало було.
12.11.2025 18:30 Відповісти
так Ющенко сам зняв тимошенко та подав на призначення Прем'єром януковича...
І я писала не за уряд, а як наш народ обирає Президентів....як можна було після Оранжевої Революції, коли ми всі стояли проти януковича, після Ющенко обрати яника президентом? Потім Майдан Гідності, обираємо Порошенко, а потім знову ті ж граблі...якесь *зачароване* коло в головах нашого Народу....і головне ті 73 (чи взагалі та цифра справжня, дуже сумніваюсь) вже давним давно розтанули в ліпшому випадку до 10
12.11.2025 18:40 Відповісти
щодо тюльки, то я писав, зняв, бо мав бути Уряд України, а не якоїсь тімашонки. А щодо виборів, у нас народ із крайнощі в крайність, вони уряд змінили і чекають, що зараз їм зроблять цукерочку, а треба щк до того докласти зусиль, тому і вибрали овоча, а потім кловуна, бо попередники не справились. На мою думку однією з проблем є багатопартійність, коли на кожні вибори йде купа якихось партій в т.ч. створених з 0. Я вважаю, що вибори мають бути не по партійниих квотах а мажоритарні, щоб потім у депутата можна було запитати, або двопартійна система, коли на вибори і спсики партії будуть іти люди яких ти знаєш і побачив, що вони зробили до того, а не повалійши всякі, з як їх там ельзи чи ркслани без трусів, що потім на вечірках у ригів танцювало і по дип.паспорту на гастролі їздило.
13.11.2025 07:46 Відповісти
Де ті уйо*ки, які увесь час волають "не на часі!!!"??????????
12.11.2025 10:56 Відповісти
за кордоном або під диваном.
12.11.2025 18:31 Відповісти
Спокійно, Бєня в Буковелі
12.11.2025 11:03 Відповісти
Мабуть він не в Україні , можливо вивезли таємно на Кіпр , або ще кудись .
12.11.2025 12:04 Відповісти
ти його там бачило?
12.11.2025 18:32 Відповісти
керівництво у вигнанні!!!
але, бізнес, схеми, люди всі залишились не місцях!
12.11.2025 11:03 Відповісти
Якщо серйозно, то криворізький єврей там на самому дні ієрархії, він буде хіба що за все відповідати
12.11.2025 11:02 Відповісти
Cлуги на підхваті - виберуть
12.11.2025 11:06 Відповісти
Організатор і натхненник всього цього кагалу Зєлєнскій.
12.11.2025 11:13 Відповісти
Ні, він актор, він грає роль...
12.11.2025 12:00 Відповісти
Факти свідчать про інше. Врешті "шила в мішку не втаїти".
12.11.2025 12:09 Відповісти
ФБР, ау! Зеленський вже готовий давати свідчення...
12.11.2025 11:17 Відповісти
А ДЕСЬ ДАЛЕКО (нє в нашем районє) ЙШЛА ВІЙНА.

"Байдєн пачіму ми ісчо нє в NATа?"
12.11.2025 11:25 Відповісти
Довбані фашисти. Де СБУ? А немає у нас СБУ, є 40 тисяч заброньованих вгодованих бугаїв.
12.11.2025 11:27 Відповісти
Як що міндіч карлсон , то зеленський малиш.
12.11.2025 11:35 Відповісти
У "карлсона" на даху є "портрет" - чекаємо клікуху на плівках!!!
Ото буде ... веселуха!!!
12.11.2025 11:39 Відповісти
зеленський ТИ **** хвойда паршива виродок кончаний. Ти якого х.я там робиш на посаді президента МАРОДЕР не добитий швондер мерзотний
12.11.2025 11:37 Відповісти
Всі "патріоти" на плівках "міндіча" не використали жодного речення на державній мові. А ще виборці "Свободи" підбурені своїми лідерами поливали брудом того, хто прийняґв закон про захист українською і вибрав оце антиукраїнське кодло. Зрозуміло, що для виборців Гундоса небритого расейська - то їх все, а для "Свободи" то ганьба. Сьогодні маємо те, що під дахом президента, його бізнес-партнер краде американську допомогу в українців і мільярдами направляє зраднику деркачу на москву. А той, насміхаючись над США, бо має він них санкції, всі ці гроші передає ворожій армії для виготовлення ракет і КАБів дляч вбивства українців.
То будуть США давати допомогу Україні, яка її перенаправляє для знищшення українців? Скільки тут лохи поливали брудом США і ЄС, що мало дають грошенй?
12.11.2025 12:05 Відповісти
Так вони ж усі відряджені в Україну, як і деркачі, клюєві, льовочкині, мертвечук, сівкович, для вчинення цих злочинів проти України і тікають, як бакай з ДУС при кучмарику!!
Тоді теж, СБУ, Альфа, ДержПрикСлужби, …., були «чомусь» бездіяльні, за наказом з Банкової, та й інші структури соплі жували та по щоках розмазували разом з керівництвом Генпрокурори !! Піскун, може все пояснити, «процесуально»… з рахунок за КОРДОНОМ!!
12.11.2025 12:48 Відповісти
Украине нужно при поддержке Запада - создать органы по борьбе с организованной преступностью во власти. Уничтожить все кланы бандитские и забрать у них все. И запад чтобы тоже санкции вводил и все награбленное вернул Украине и счета и недвижимость и все капиталы кланов. Это должно идти на поддержку Украины в войне и на восстановление Украины.
12.11.2025 12:05 Відповісти
Яке бл#дство під@рська зелена влада, банда мародерів...
12.11.2025 12:47 Відповісти
..дєвочка.. юля свириденко і в темі і в долі ??? який ***** жах . така гарна ..дєвочка.. так складно ******* . так гарно виглядає . така розумна і на тобі виявилася такою крадійкуватою істотою
12.11.2025 12:50 Відповісти
Дідусь Адік знав, що робив.
12.11.2025 13:02 Відповісти
А що, якшо у паралельній реальності вони суто теоритично, створюють підґрунтя для виборів?
12.11.2025 13:20 Відповісти
А чому «Шмиг», а не «Шмигало»? І питання, це хто там методом «рєшали» призначав посла в ключову для нас країну США?
12.11.2025 13:46 Відповісти
"Слуга народу" Гетманцев про справу ФБР проти Коломойського: ми своїх не видаємо
12.11.2025 13:48 Відповісти
А оце, так би мовити, українське бидло при владі володіє державною мовою? Чи у нас закони повинні виконувати тільки селюки?
12.11.2025 13:50 Відповісти
а це ДЕРЖАВНА ЗРАДА .. яка застава може бути ??!!!
12.11.2025 14:30 Відповісти
Тільки довічне увʼязнення цих нелюдей разом
із найвеличнішим , який керував цим нахабним схематозом
під час війни !!
Було всяке в нашій країні , ( памʼятаю все )
але такого бл@дства ще не було 😡
12.11.2025 14:54 Відповісти
Плівки вовка - там теж ділили владу і вирішували долі. Все обійшлося без довічного.
12.11.2025 17:47 Відповісти
Господи, який *******
12.11.2025 15:40 Відповісти
без третього Майдану той зелений вилупок владу не віддасть
12.11.2025 15:45 Відповісти
Дякую ФБР що дотисли НАБУ і САБ бо ці ще б прослуховування пару років вели.
12.11.2025 15:47 Відповісти
Цікаво чи піде зе сам? Підозрюю що ні.

Сподіваюсь що зелений вилупок втекти не встигне
12.11.2025 16:00 Відповісти
 
 