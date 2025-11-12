Фігуранти "плівок НАБУ" обговорювали призначення у новий Кабмін: "Я пошлю кандидатуры, а вы выберете". ВIДЕО
Фігуранти справи про корупцію в енергетиці обговорювали призначення у новий Кабмін, а також кандидатуру посла у США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час засідання заявив прокурор САП Сергій Савицький.
"Дивися, я в будь-якому разі змінюю Маркарову (тоді посол у США. - Ред.), у мене є кілька кандидатур - усі дуже гідні близькі люди, я пошлю кандидатури і ви у себе там оберете. Шмиг (ймовірно йдеться про Дениса Шмигаля. - Ред.) відмовився, знаєте чому. Тому що 100% забанять", - зачитав прокурор розмови підозрюваних.
Також вони обговорювали посаду міністра енергетики.
"І третій варіант із кураторством енергетики та екології чи об'єднання двох міністерств, чи два міністерства залишаються ось так. Але тоді залишається питання - чи вона залишається тут, а сюди хтось, чи вона сюди. Але всі сходяться сюди, що для нас це (тобто енергетика. - Ред.) важливіша позиція. А цю історію Юля (ймовірно Свириденко. – Ред.) хоче приєднати до Мінекономіки. І дівчинка хоче притягнути сюди заступником цього Олега, він їй чомусь дуже подобається", - цитує Савицький розмову фігурантів.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Головні фігуранти оприлюднених плівок НАБУ в операції "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатомом") і Тенор (виконавчий директор "Енергоатому"). За інформацією ЗМІ, ідеться про Ігоря Миронюка та Дмитра Басова відповідно. У розмові вони, зокрема, обговорювали механізм тиску на контрагентів для вимагання грошей.
- Увечері 11 листопада ВАКС обирав запобіжний захід експомічнику Деркача Ігорю Миронюку.
- 12 листопада главу Мін'юсту та ексміністра енергетики Галущенка відсторонили від посади.
І я писала не за уряд, а як наш народ обирає Президентів....як можна було після Оранжевої Революції, коли ми всі стояли проти януковича, після Ющенко обрати яника президентом? Потім Майдан Гідності, обираємо Порошенко, а потім знову ті ж граблі...якесь *зачароване* коло в головах нашого Народу....і головне ті 73 (чи взагалі та цифра справжня, дуже сумніваюсь) вже давним давно розтанули в ліпшому випадку до 10
То будуть США давати допомогу Україні, яка її перенаправляє для знищшення українців? Скільки тут лохи поливали брудом США і ЄС, що мало дають грошенй?
Тоді теж, СБУ, Альфа, ДержПрикСлужби, …., були «чомусь» бездіяльні, за наказом з Банкової, та й інші структури соплі жували та по щоках розмазували разом з керівництвом Генпрокурори !! Піскун, може все пояснити, «процесуально»… з рахунок за КОРДОНОМ!!
