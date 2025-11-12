Фігуранти "плівок НАБУ" обговорювали призначення у новий Кабмін: "Я пошлю кандидатуры, а вы выберете". ВIДЕО

Фігуранти справи про корупцію в енергетиці обговорювали призначення у новий Кабмін, а також кандидатуру посла у США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час засідання заявив прокурор САП Сергій Савицький.

"Дивися, я в будь-якому разі змінюю Маркарову (тоді посол у США. - Ред.), у мене є кілька кандидатур - усі дуже гідні близькі люди, я пошлю кандидатури і ви у себе там оберете. Шмиг (ймовірно йдеться про Дениса Шмигаля. - Ред.) відмовився, знаєте чому. Тому що 100% забанять", - зачитав прокурор розмови підозрюваних.

Також вони обговорювали посаду міністра енергетики.

"І третій варіант із кураторством енергетики та екології чи об'єднання двох міністерств, чи два міністерства залишаються ось так. Але тоді залишається питання - чи вона залишається тут, а сюди хтось, чи вона сюди. Але всі сходяться сюди, що для нас це (тобто енергетика. - Ред.) важливіша позиція. А цю історію Юля (ймовірно Свириденко. – Ред.) хоче приєднати до Мінекономіки. І дівчинка хоче притягнути сюди заступником цього Олега, він їй чомусь дуже подобається", - цитує Савицький розмову фігурантів.

