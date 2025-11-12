Зеленський анонсував санкції проти двох осіб з розслідування НАБУ та звільнення Галущенка і Гринчук. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський відреагував на скандал щодо корупції в енергетиці.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання зокрема й довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади – оперативне, найбільш швидке. Я попросив Премʼєр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви. І далі все має вирішуватись у юридичній площині", - йдеться в повідомленні.

Санкції

"Буде й рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету Міністрів України. Зараз усім в Україні надзвичайно складно. Проходити через відключення електрики, "рускіє" удари, втрати. Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо "Енергоатому", - підсумував він.

За даними ЗМІ, йдеться про Тімура Міндіча та Олександра Цукермана.

Що передувало?