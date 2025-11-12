Зеленський анонсував санкції проти двох осіб з розслідування НАБУ та звільнення Галущенка і Гринчук. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський відреагував на скандал щодо корупції в енергетиці.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ
"Вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання зокрема й довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади – оперативне, найбільш швидке. Я попросив Премʼєр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви. І далі все має вирішуватись у юридичній площині", - йдеться в повідомленні.
Санкції
"Буде й рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету Міністрів України. Зараз усім в Україні надзвичайно складно. Проходити через відключення електрики, "рускіє" удари, втрати. Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо "Енергоатому", - підсумував він.
За даними ЗМІ, йдеться про Тімура Міндіча та Олександра Цукермана.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Там же чіткий вихід на саму верхівку цього схематозу - на нього! Як же він сам себе посадить?
Правда про те, що він буде зі штанів вискакувати, щоб цей строк тривав якомога довше, Володя кріпакам звичайно що не говорив.
Створення уряду єдності за участі представників всіх фракцій.
ОПЗЖ та їх манкуртів - нахєр з Ради!
Повернення до парламентсько-президентської форми.
Реальні кроки до Екстрадиції всіх чортів, починаючи з фірташа, та закінчуючи останніми міндичами!
Звільнення детектива НАБУ!
Реальні тюремні сроки крадіям-зрадникам!
Бо не хєр їм трахаттся їм за гроші з общака Зеленського! 😆
А потім арешт і страта!
Та ладно!
Кому ти манду у лапті взуваєш?
Зеленський і його уряд , крапка 😡
З цими клептоманами і зрадниками нам ніколи
не виграти війну з такими ж нелюдями , які сидять в кремлі !!
прошу депутатів Верховної Ради підтримати
Хто ж тобі перечити то буде?
Але краще б ця шашка була тротиловою, і вже знаходилася у тебе в дупі.
І мала дуже-дуже короткий гніт... тліючий...
Це мені нагадало сцени з совкового кіна́: "Ти у мєня партбілєт паложиш! Піши "па сопствєнаму!""
А от те що ці двоє трахались без дозволу Зелі, то це вже кидає тінь на репутацію президента , на його честь і гідність 😁
Boris Borisenko@BorisenkoBoris
Мовчання ягнят Коли система гнила зсередини Вона завжди починає мовчати Мовчать урядовці,ВР,президент І тільки плівки НАБУ говорять ЗЕ\ОП грошей шкода на бетон-НЕшкода на офшори НАБУ розслідує СХЕМУ виведення $100 МЛН у росію СБУ,ВР,ЗЕ-МОВЧАТЬ
А взагалі, він повинен накласти санкції й на самого себе!
Які ***** санкції?
Звідки воно взялось, відносно людей, які знаходяться в Україні?
Є правоохоронні органи та суд!
Зняти з посад, в СІЗО, і самому слідом. Чмо гундосе.
«Начнем с того, что таких скандалов в мировой политике было много и я знаю к чему они могут привести и как нужно действовать, ведь политика - это моя жизнь. Ты, Владимир, всего этого не знаешь и знать не обязан, ты занимался другим делом, твое незнание - не твоя вина. Поэтому просто слушай и делай как говорю!
Во-первых, ущерб УЖЕ нанесен. Последствия будут - репутационные, электоральные, карьерные, финансовые, политические и тд. В лучшем случае. Сейчас твоя задача - их минимизировать, насколько это возможно. И это зависит от того КАК быстро и решительно ты будешь действовать.
Во-вторых. Мировой опыт подобных политических и коррупционных гейтов говорит, что в 100% случаев главный политик и фигурант (Никсон, Саркози и тд и тд) всегда опаздывает и жертвует недостаточно (как деньгами, так и приближенными фигурами). То есть, сначала он сидит и молчит и думает, что время на его стороне - рассосется. Плюс, мол, вбросим что-то громкое, чтобы отвлечь и перебить.
Но не работает. Не затихает.
Противная сторона (оппозиция) требуют что-то гораздо больше и не отступает. ОК, в итоге ты решаешь им дать треть или половину. Но ... уже этого мало.
Из-за твоей тупости и самоуверенности, противная сторона стала злее и их требования уже выросли еще больше. И народ кипит. То, есть, если ты им дашь то, что они хотели вначале, то этого им уже будет мало. Они поймали кураж, они видят кровь жертвы и страх в твоих глазах.
ОК. Так что же делать?
1. Возглавить. Просто возглавить весь процесс медийно. Типа ты не фигурант или жертва, а ты - инициатор и ты с самого начала на стороне тех, кто прижучил плохих парней. Чуть ли не сам разработал операцию. Такая наглость выбивает карты у оппонентов.
2. Жертвуй. Пожертвовать сразу много фигур. Как будто с запасом. (Все равно, даже этого может оказаться недостаточно, но по крайней мере ты выигрываешь время).
Что/кого конкретно? Что было бы как бы много? - Минимум, немедленное отстранение двух министров (энергетики и юстиции). Пусть Свириденко своим указом их отстранит с формулировкой - на время расследования.
Это самый минимум. Но нужно это сделать в ближайшие 48 часов, ведь время работает против тебя.
И дальше - молиться, ждать.
Если не утихнет, возможно придется сдать Свириденко. И неплохо было бы, чтобы хотя бы кто (пусть какие-то мелкие стрелочники) попали в камеру в наручниках. И чтобы по всем каналам это показали и твой праведный анти-коррупционный комментарий к этому - Типа, так будет с каждым.
Пока так»
Зе після такого всосвітнього скандалу мусить самоліквідуватись - застрелитись, повіситись і втопитись одночасно. але ж ні, воно на таке не здатне, бо злочин був йому не просто відомий, а ним же й прикривався свідомо. і оті помахуання хвостиком - "звільнити з посади" - курам на сміх!