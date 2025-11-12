Зеленський і Буданов обговорили плани РФ та операції військової розвідки: Доручив провести деякі заходи в інтересах України

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, зокрема, щодо російських планів на перше півріччя наступного року, та доручив провести заходи в інтересах України.

"Доповідь керівника ГУР Кирила Буданова. Багато непублічних деталей. Серед тих речей, про які можемо говорити публічно, Кирило доповів про наявні дані щодо російських планів на перше півріччя наступного року", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що йшлося також про ключові аспекти геополітичної ситуації навколо України: Відслідковуємо російські зв’язки в ключових регіонах світу та обмежуємо їх".

"Також говорили про операції військової розвідки – разом з іншими нашими силами. Доручив провести деякі заходи в інтересах України", - додав президент.