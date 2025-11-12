Зеленський і Буданов обговорили плани РФ та операції військової розвідки: Доручив провести деякі заходи в інтересах України
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, зокрема, щодо російських планів на перше півріччя наступного року, та доручив провести заходи в інтересах України.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Доповідь керівника ГУР Кирила Буданова. Багато непублічних деталей. Серед тих речей, про які можемо говорити публічно, Кирило доповів про наявні дані щодо російських планів на перше півріччя наступного року", - йдеться в повідомленні.
Зеленський зазначив, що йшлося також про ключові аспекти геополітичної ситуації навколо України: Відслідковуємо російські зв’язки в ключових регіонах світу та обмежуємо їх".
"Також говорили про операції військової розвідки – разом з іншими нашими силами. Доручив провести деякі заходи в інтересах України", - додав президент.
На якому моменті справа про корупцію найближчих друзів і партнерів Зеленського стає справою про державну зраду перших осіб держави? З яких ще тем/схем гроші передавались в столицю країни агресора?
Якщо у НАБУ ще багато ТАКИХ цитат - на якому етапі СБУ відпускає слідчих НАБУ (яким закидає співпрацю з Росією) і відкриває справи проти найближчого оточення президента України за державну зраду?
Якщо парламент не назбирує потрібної кількості підписів за відставку уряду і не голосує цю відставку - чи слід це розуміти, як "більшість депутатів більшості в заручниках кругової поруки, бо замарані в токсичних і злочинних історіях"?
А може СБУ вже відкрило справу, на Міндіча і Ко. дізнавшись про дії, що несуть пряму шкоду національній безпеці? А коли брифінг на цю тему? От про Рьошика і остальних... а шо ше найближче оточення Зеленського передавало/передає до Москви?
Коли ДПСУ офіційно пояснить через яке КПП виїхав Міндіч? Якщо гаманець Зеленського тікав з країни за кілька годин до обшуків, то він точно не встиг за цей час домчати до кордону - чи могло НАБУ "запросити" невиїзд громадянина Міндіча з причини втьоку зі слідчих дій?
Якщо СБУ не має претензій до людей Деркача в енергосекторі, то це некомпетентність, корумпованість чи державна зрада?
А про літак Патрушева в Омані вже можна говорити чи "то на Новий Год"?
Якщо на ці питання немає вичерпних відповідей в найближчий час, то це говорить про... про що?