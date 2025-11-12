Зеленский и Буданов обсудили планы РФ и операции военной разведки: поручил провести некоторые мероприятия в интересах Украины

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, в частности, о российских планах на первое полугодие следующего года, и поручил провести мероприятия в интересах Украины.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова. Много непубличных деталей. Среди тех вещей, о которых можем говорить публично, Кирилл доложил о имеющихся данных относительно российских планов на первое полугодие следующего года", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что речь шла также о ключевых аспектах геополитической ситуации вокруг Украины: Отслеживаем российские связи в ключевых регионах мира и ограничиваем их".

"Также говорили об операциях военной разведки — вместе с другими нашими силами. Поручил провести некоторые мероприятия в интересах Украины", - добавил президент.