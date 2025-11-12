РУС
Новости Доклад Буданова
810 19

Зеленский и Буданов обсудили планы РФ и операции военной разведки: поручил провести некоторые мероприятия в интересах Украины

Буданов доложил Зеленскому

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, в частности, о российских планах на первое полугодие следующего года, и поручил провести мероприятия в интересах Украины.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова. Много непубличных деталей. Среди тех вещей, о которых можем говорить публично, Кирилл доложил о имеющихся данных относительно российских планов на первое полугодие следующего года", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что речь шла также о ключевых аспектах геополитической ситуации вокруг Украины: Отслеживаем российские связи в ключевых регионах мира и ограничиваем их".

"Также говорили об операциях военной разведки — вместе с другими нашими силами. Поручил провести некоторые мероприятия в интересах Украины", - добавил президент.

Буданов Кирилл (493) Зеленский Владимир (22550) разведка (4251) ГУР (652)
Топ комментарии
+9
вивезти чернишова ? )))
12.11.2025 15:38 Ответить
+8
Цей сходняк відбувся відразу після візиту Чернишова до ГУР.
12.11.2025 15:41 Ответить
+8
робговорили дії на випадок можливого "шухеру" в Україні і куда "гострити лижі"
12.11.2025 15:42 Ответить
вивезти чернишова ? )))
12.11.2025 15:38 Ответить
так все оперативненько...
нагадують буданову про спільне, родинами, проживання під одним дахом з гогілашвілі...всі все фіксують
12.11.2025 15:43 Ответить
а чого це Оманська Гнида відосик не записала ?
12.11.2025 15:39 Ответить
Буданов же мав порвати кацапів в Покровську
12.11.2025 15:40 Ответить
були вихідні дні - "не на часі"!
та й кава охолонула....
12.11.2025 15:42 Ответить
як і в Криму .. рвач ще той
12.11.2025 15:42 Ответить
Обговорили хто шо прокурору буде казати
12.11.2025 15:40 Ответить
Тема: "Че Гавара" між рядками тексту...
бАданга сам такі рішення не приймає!!!
12.11.2025 15:40 Ответить
Цей сходняк відбувся відразу після візиту Чернишова до ГУР.
12.11.2025 15:41 Ответить
зелений інфошум на Міндічгейт.
Але - малувато буде. Потрібно щогодини, і 24/7.
І те - не факт, що переб'ється.
12.11.2025 15:41 Ответить
робговорили дії на випадок можливого "шухеру" в Україні і куда "гострити лижі"
12.11.2025 15:42 Ответить
у бАданги є своя авіація - до кордону за годину можна долетіти!
Але кількість посадкових місць обмежена, як і при висадці десанту ...!
12.11.2025 15:45 Ответить
ЗЕлена Че Гевара вже в чумадані?
12.11.2025 15:44 Ответить
Ти вже проводиш деякі заходи , вивезли два лями кеша в москву
12.11.2025 15:45 Ответить
За вами і слова не встигнеш вставити.
12.11.2025 15:46 Ответить
Стісняюсь спитать: а шо на "тєлємарахвєтє" про "міндічгейт" чути? (Може хтось дивиться "па долґу служби"?)
12.11.2025 15:46 Ответить
Заходы в интересах Украины - это новые удары по НПЗ? Как неожидано, никто ж ведь такого не ожидает, правда?
12.11.2025 15:54 Ответить
спасти рядового чегевару....
12.11.2025 16:14 Ответить
зелений зрадник робить вигляд що нічого не відбувається і що це не його спіймали на корупції на крові
12.11.2025 16:22 Ответить
 
 