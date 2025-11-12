Адвокат подозреваемого в коррупции Басова: Бывало, что предметы прямоугольной формы, похожие на банкноты США, оказывались не денежными средствами. ВИДЕО
При избрании меры пресечения фигуранту дела о коррупции в энергетике Дмитрию Басову его адвокат заявил, что "было много случаев, когда в ходе экспертиз выяснялось, что предметы прямоугольной формы, похожие на банкноты США, оказывались не деньгами".
Об этом он сказал во время судебного заседания, сообщает Цензор.НЕТ.
Что сказал адвокат?
"Было много раз, когда проводились экспертизы и выяснялось, что предметы прямоугольной формы, похожие на банкноты США, оказывались не денежными средствами. Тогда что из этого следует? Вы не можете сейчас сказать, являются ли это денежными средствами или банкнотами, или какой-то прямоугольной формой", - говорит адвокат подозреваемого в коррупции в "Энергоатоме" Басова.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Главные фигуранты обнародованных пленок НАБУ в операции "Мидас" – Рокет ("смотрящий" за "Энергоатомом") и Тенор (исполнительный директор "Энергоатома"). По информации СМИ, речь идет об Игоре Миронюке и Дмитрии Басове соответственно. В разговоре они, в частности, обсуждали механизм давления на контрагентов для вымогательства денег.
Вечером 11 ноября ВАКС избирал меру пресечения экс-помощнику Деркача Игорю Миронюку.
-Скільки коштує ваш новий Мерседес?
-Сто тисяч предметів прямокутної форми.
Це не корупція, це така дитяча гра з предметами прямокутної форми. Цей адвокат- геній.
Чи дійсно уже занесли кеш і можна бути впевненим на стільки...???
Суд - це не Квартал-95, де можна шутіть.
Стісняюсь спитать: а в експертів-алхіміків тариф за перетворення банкнот США у "предмети прямокутної форми" - від перетвореної суми чи від кількості перетворених банкнот?
Ех ...Повідстрілювати б вас покидьків предметом прямокутної форми схожим на пістолет і довести до стану схожим на смерть і закопати в землю у посадці схожій на ліс.
Прокатит !!
Также захвати клетчатый плед и коси под больного