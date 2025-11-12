РУС
Новости Коррупция в энергетике
Адвокат подозреваемого в коррупции Басова: Бывало, что предметы прямоугольной формы, похожие на банкноты США, оказывались не денежными средствами. ВИДЕО

При избрании меры пресечения фигуранту дела о коррупции в энергетике Дмитрию Басову его адвокат заявил, что "было много случаев, когда в ходе экспертиз выяснялось, что предметы прямоугольной формы, похожие на банкноты США, оказывались не деньгами".

Об этом он сказал во время судебного заседания, сообщает Цензор.НЕТ.

Что сказал адвокат?

"Было много раз, когда проводились экспертизы и выяснялось, что предметы прямоугольной формы, похожие на банкноты США, оказывались не денежными средствами. Тогда что из этого следует? Вы не можете сейчас сказать, являются ли это денежными средствами или банкнотами, или какой-то прямоугольной формой", - говорит адвокат подозреваемого в коррупции в "Энергоатоме" Басова.

Что предшествовало?

Вечером 11 ноября ВАКС избирал меру пресечения экс-помощнику Деркача Игорю Миронюку.

Читайте также: Коррупционный скандал в правительстве не повлияет на финансовую помощь Украине от ЕС, - министр Финляндии Пурра

Автор: 

коррупция (8703) Энергоатом (446)
+31
Готується указ зеленського про термінове зарахування цього «гумориста» до складу «95 кварталу»!
12.11.2025 17:50 Ответить
+23
та то шоколадки від Рошен
12.11.2025 17:50 Ответить
+19
Це мені нагадало, як спійманий на хабарі суддя розповідав про засівання доларом. Нічого не міняється.
12.11.2025 17:51 Ответить
та то шоколадки від Рошен
12.11.2025 17:50 Ответить
Правільна!!! Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
12.11.2025 17:51 Ответить
А до фахівців ригоАНАЛЬНИХ зверталися??
ДУСю очолив профі по відчуженню держрезиденцій

Одним з перших указів новий Президент Віктор Янукович призначив на посаду керівника ДУС народного депутата Партії Регіонів Андрія Кравця. Тепер резиденціями та державними дачами відатиме людина, що вже кілька років носить прізвисько завгосп Віктора Федоровича. Що таке імперія ДУС, Андрій Віталійович добре знає, адже це саме його «молода команда» організувала для Віктора Федоровича відчуження від ДУС державної резиденції Міжгір'я. Отож, коротко про Кравця, його «молоду команду» та їх подвиги на ниві служіння Віктору Федоровичу.
https://lb.ua/news/2010/03/01/29088_dusyu_ocholiv_profi_po_vidchuzhennyu_.html
12.11.2025 17:56 Ответить
неужели Слуги народа пользуються квадратными фаллосами??
12.11.2025 18:51 Ответить
А можливо і цеглини.
12.11.2025 18:56 Ответить
Готується указ зеленського про термінове зарахування цього «гумориста» до складу «95 кварталу»!
12.11.2025 17:50 Ответить
Наступила нова епоха- предметів прямокутної форми.
-Скільки коштує ваш новий Мерседес?
-Сто тисяч предметів прямокутної форми.
Це не корупція, це така дитяча гра з предметами прямокутної форми. Цей адвокат- геній.
12.11.2025 18:02 Ответить
Ну то нехай у камері в неї граються!
12.11.2025 18:05 Ответить
Це мені нагадало, як спійманий на хабарі суддя розповідав про засівання доларом. Нічого не міняється.
12.11.2025 17:51 Ответить
А чому щось повинно змінитися ? Навколо всн ті ж самі персонажі , ті ж самі судді ...
показать весь комментарий
бл"ха,на кого це розраховано?!
показать весь комментарий
На тіх лохів що обрали цю ригозелену мразоту до влади,схавають і ще подякують.
показать весь комментарий
На українців 73%, яких дурять сьомий рік і все в них проходить.
показать весь комментарий
Це вже навіть не цирк, це театр абсурда.
показать весь комментарий
З рублями таке бувало, з купонокарбованцями теж, навіть з марками. Вони інколи ніби як на гроші схожі, а насправді ні. А шоб з доларами таке було, то ніколи. Історії подібні випадки невідомі.
показать весь комментарий
12.11.2025 17:51 Ответить
in Got we trast
12.11.2025 18:36 Ответить
Угу, золотими слитками
показать весь комментарий
незрозуміло у цього адвоката кругла голова чи боксерська груша круглої форми. треба перевірити, здається боксерська груша.
показать весь комментарий
"У вас на плечах голова, или что? - Что..." (с)
показать весь комментарий
Та годі вам. Це - адвокат. Це його робота. Йому за це прямокутні предмети, схожі на банкноти платять.
показать весь комментарий
А що тут незрозумілого? Коли ці предмети прямокутної форми перекочовують у кишені слідчих. судів (ну і кому треба) то в справі вони вже *не банкноти*
показать весь комментарий
Тримає всіх за ідіотів?
Чи дійсно уже занесли кеш і можна бути впевненим на стільки...???
показать весь комментарий
А за кого ще тримати тих хто обрав цю мразоту до влади,а потім 6 років терпить знущання над собою та країною??
показать весь комментарий
Хочу мати саме такі предмети прямокутної форми, схожі на банкноти США, дуже хочу. Хоча б парочку
показать весь комментарий
А будешь мати темряву в хаті і бачок унітаза без води.
показать весь комментарий
Скоріш за все, всіх фігурантів справи відпустять під застави і вони "тихенько в ліс підуть"... В напрямку Європи чи Ізраіля.
показать весь комментарий
Фігуранти вже пішли , прислуга не встигла ((
показать весь комментарий
Це буде дуже багато коштувати, прийдеться віддати всі банкноти щоб в справі вони виявилися звичайним папіром прямокутної форми.
показать весь комментарий
Просновний капітал переведений у біткоіни благополучно відбув з міндічем до ізраілю
показать весь комментарий
Блеф? - оце погнав - адвокатові не дивно
показать весь комментарий
За це одне речення у підроадвоката мають відібрати ліцензію.
Суд - це не Квартал-95, де можна шутіть.
показать весь комментарий
А які в дідька жарти , ану згадай як кілька років тому екс міністра зловили на гарячому , а потім сказали що у багажнику у нього не доляри були , а сувенірна продукція . Прізвище просто з голови вилетіло .
показать весь комментарий
Это не доллары, это пресс !!!
показать весь комментарий
Адвокат таки доведе суду,що сумки з прямокутними формами не що інше,як сумки з цеглою,з якої підозрювані будували укриття для ТЕЦ,але не встигли їх на будівельний майданчик донести.
показать весь комментарий
а бувало й таке, що коли кабінети засіювали зерном, то виявлялось, що схожі на зерно предмети, виявлялись не зерном, а грошовими коштами в прямокутних банкнотах сша! звичайний корпускулярно-хвильовий дуалізм! присутність спостерігача - змінює вид банкнот! ))
показать весь комментарий
"Було багато разів, коли проводилися експертизи і виявлялося, що предмети прямокутної форми, схожі на банкноти США, виявлялись не грошовими коштами..." Джерело: https://censor.net/ua/v3584708

Стісняюсь спитать: а в експертів-алхіміків тариф за перетворення банкнот США у "предмети прямокутної форми" - від перетвореної суми чи від кількості перетворених банкнот?
показать весь комментарий
более того,иногда прямоходящие особи в костюмах и галстуках не являются людьми.
показать весь комментарий
Все правильно - це всього на всього портрети американських президентів трохи зеленкуватого кольору - хто ж міг знати що то гамериканські доляри...
показать весь комментарий
побачите, ще моральне відшкодування Україна заплатить цим виродкам.
показать весь комментарий
В Україні адвокатів немає - є "рішали"!
показать весь комментарий
Дорогий адвокат, напевно. Да, а чому він не фронті, а напевно 3 дітей
показать весь комментарий
*** блюдки....
показать весь комментарий
Ні то просто прямокутні предмети на яких чорним по білому написано "банкнота банка приколів" банк приколів підпорядкований мін фінансів США, таку несе херню , на кого оцей його спітч розрахований?
показать весь комментарий
Я хочу речі прямокутної форми… багато!
показать весь комментарий
Браво! Оце адвокат загнув .
показать весь комментарий
/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiFwPmthO2QAxVTRPEDHSr0NW4QFnoECBkQAQ&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B4_%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2584%25D1%2596%25D0%25BB%25D0%25B4_(%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%258E%25D0%25B7%25D1%2596%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582)&usg=AOvVaw3egEpGWHSzn1Z-fUwBpVNw&opi=89978449 не інакше, як Коперфільд був в долі
показать весь комментарий
Вкраїні повний *******. Що воно мене. Під час війни цього адвоката на палю гандона
показать весь комментарий
Непогано було б, щоб йому предмет прямокутної форми схожий на цеглину в голову прилетів.
показать весь комментарий
адвоКАТ заслужив преміальні. Так диржати оборону !!!@!!!
показать весь комментарий
І щуку кинули у річку.....
показать весь комментарий
Бувало, що предмети прямокутної форми, схожі на банкноти США, виявлялись не грошовими коштами. Джерело: https://censor.net/ua/v3584708
=======================================
Ех ...Повідстрілювати б вас покидьків предметом прямокутної форми схожим на пістолет і довести до стану схожим на смерть і закопати в землю у посадці схожій на ліс.
показать весь комментарий
+1
+1
візитки Яроша
показать весь комментарий
для цих кончених адвокатів у пеклі має бути окремий котел з гімном. і чорт який їх ******* по голові папкою.
показать весь комментарий
То вони ще й фальшивомонетники?!
показать весь комментарий
схоже навіть підсудний оуїв від наглої дічі "адвоката"
показать весь комментарий
Прокатит !!
Также захвати клетчатый плед и коси под больного
показать весь комментарий
