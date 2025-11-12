Адвокат подозреваемого в коррупции Басова: Бывало, что предметы прямоугольной формы, похожие на банкноты США, оказывались не денежными средствами. ВИДЕО

При избрании меры пресечения фигуранту дела о коррупции в энергетике Дмитрию Басову его адвокат заявил, что "было много случаев, когда в ходе экспертиз выяснялось, что предметы прямоугольной формы, похожие на банкноты США, оказывались не деньгами".

Об этом он сказал во время судебного заседания, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что сказал адвокат?

"Было много раз, когда проводились экспертизы и выяснялось, что предметы прямоугольной формы, похожие на банкноты США, оказывались не денежными средствами. Тогда что из этого следует? Вы не можете сейчас сказать, являются ли это денежными средствами или банкнотами, или какой-то прямоугольной формой", - говорит адвокат подозреваемого в коррупции в "Энергоатоме" Басова.

Что предшествовало?

Вечером 11 ноября ВАКС избирал меру пресечения экс-помощнику Деркача Игорю Миронюку.

Читайте также: Коррупционный скандал в правительстве не повлияет на финансовую помощь Украине от ЕС, - министр Финляндии Пурра