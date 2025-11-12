Коррупционный скандал в правительстве не повлияет на финансовую помощь Украине от ЕС, - министр Финляндии Пурра
Коррупционный скандал в Кабмине Украины не помешает планам Евросоюза оказывать Киеву финансовую поддержку в ближайшие годы, в частности в формате "репарационных кредитов".
Об этом заявила вице-премьер-министр Финляндии Риикка Пурра, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Повлияет ли коррупционный скандал на финскую помощь Украине?
"Конечно, коррупция является проблемой в Украине, но существует много механизмов (борьбы с коррупцией, - ред.) и принимаются меры для противодействия этому. И я не вижу в этом деле никаких препятствий для продвижения "репарационных займов", - сказала Пурра, отвечая на вопрос журналиста, может ли коррупционный скандал с участием министра юстиции Украины осложнить переговоры.
Она подчеркнула, что план предоставления Украине "репарационных займов" на основе замороженных российских активов является лучшим из нескольких возможных вариантов.
"Репарационные займы, безусловно, являются лучшим вариантом, поскольку они имеют достаточный финансовый потенциал и одновременно ограничивают давление на национальные бюджеты", - пояснила финская чиновница.
Пурра подчеркнула, что поддержка Украины остается необходимой, а Россия должна нести финансовую ответственность за нанесенный ущерб.
"Понятно, что Украине нужна наша финансовая поддержка еще больше, чем раньше. России должно быть направлено четкое сообщение о том, что она должна платить за нанесенные разрушения", - подытожила она.
Коррупция в энергетике
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Президент Зеленский анонсировал санкции против фигурантов дела НАБУ и призвал уволить двух министров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зєлю геть. Вибори