Коррупционный скандал в правительстве не повлияет на финансовую помощь Украине от ЕС, - министр Финляндии Пурра

Коррупционный скандал в Кабмине Украины не помешает планам Евросоюза оказывать Киеву финансовую поддержку в ближайшие годы, в частности в формате "репарационных кредитов".

Об этом заявила вице-премьер-министр Финляндии Риикка Пурра

Повлияет ли коррупционный скандал на финскую помощь Украине?

"Конечно, коррупция является проблемой в Украине, но существует много механизмов (борьбы с коррупцией, - ред.) и принимаются меры для противодействия этому. И я не вижу в этом деле никаких препятствий для продвижения "репарационных займов", - сказала Пурра, отвечая на вопрос журналиста, может ли коррупционный скандал с участием министра юстиции Украины осложнить переговоры.

Она подчеркнула, что план предоставления Украине "репарационных займов" на основе замороженных российских активов является лучшим из нескольких возможных вариантов.

"Репарационные займы, безусловно, являются лучшим вариантом, поскольку они имеют достаточный финансовый потенциал и одновременно ограничивают давление на национальные бюджеты", - пояснила финская чиновница.

Пурра подчеркнула, что поддержка Украины остается необходимой, а Россия должна нести финансовую ответственность за нанесенный ущерб.

"Понятно, что Украине нужна наша финансовая поддержка еще больше, чем раньше. России должно быть направлено четкое сообщение о том, что она должна платить за нанесенные разрушения", - подытожила она.

Коррупция в энергетике

