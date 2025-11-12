РУС
438 10

Коррупционный скандал в правительстве не повлияет на финансовую помощь Украине от ЕС, - министр Финляндии Пурра

фінляндія

Коррупционный скандал в Кабмине Украины не помешает планам Евросоюза оказывать Киеву финансовую поддержку в ближайшие годы, в частности в формате "репарационных кредитов".

Об этом заявила вице-премьер-министр Финляндии Риикка Пурра, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Повлияет ли коррупционный скандал на финскую помощь Украине?

"Конечно, коррупция является проблемой в Украине, но существует много механизмов (борьбы с коррупцией, - ред.) и принимаются меры для противодействия этому. И я не вижу в этом деле никаких препятствий для продвижения "репарационных займов", - сказала Пурра, отвечая на вопрос журналиста, может ли коррупционный скандал с участием министра юстиции Украины осложнить переговоры.

Она подчеркнула, что план предоставления Украине "репарационных займов" на основе замороженных российских активов является лучшим из нескольких возможных вариантов.

"Репарационные займы, безусловно, являются лучшим вариантом, поскольку они имеют достаточный финансовый потенциал и одновременно ограничивают давление на национальные бюджеты", - пояснила финская чиновница.

Пурра подчеркнула, что поддержка Украины остается необходимой, а Россия должна нести финансовую ответственность за нанесенный ущерб.

"Понятно, что Украине нужна наша финансовая поддержка еще больше, чем раньше. России должно быть направлено четкое сообщение о том, что она должна платить за нанесенные разрушения", - подытожила она.

Коррупция в энергетике

+3
Та ясно шо не вплине у вас там другі плани на Україну. Хоч всі грощі сворують
показать весь комментарий
12.11.2025 17:22 Ответить
+2
тільки надавайте відразу із своїм НАБУ
показать весь комментарий
12.11.2025 17:22 Ответить
+1
Ну, ну!
показать весь комментарий
12.11.2025 17:25 Ответить
Якщо на виділені кошти задачі виконуються, то яка різниця, всі гроші витрачені чи не всі. Заплатили, результат є, все норм. Те шо вождь папуасів трохи собі на золотий трон взяв, а папуасів тримає на голодному пайку - то таке, головне що тростину рубають згідно норми)
показать весь комментарий
12.11.2025 17:46 Ответить
Ну, ну!
показать весь комментарий
12.11.2025 17:25 Ответить
Тому що ця "фіндопомога" - це гроші в борг, які хоч так хоч так доведеться повертати.
показать весь комментарий
12.11.2025 17:26 Ответить
А Глухівський канал Деркача, для отримання грошей з України, так і продовжує свій ФУНКЦІОНАЛ???
показать весь комментарий
12.11.2025 17:28 Ответить
Добре що Европа розуміе що допомагати Україні, це їхній власний захист. Але все таки, може пора Європі і США почати давити зелених тарганів.
показать весь комментарий
12.11.2025 17:38 Ответить
Не вплине європейська допомога тоді, коли вся зелена шобла буде сидіти за гратами довічне разом з зєлєю.
Зєлю геть. Вибори
показать весь комментарий
12.11.2025 17:38 Ответить
От наївні інфантили. Нелякані ідіоти. Їх обкрадають так, що це вже неможливо приховати. Крадуть мільярдами. Про це вже не перший рік волають з кожної праски. Але лівим популістам байдуже. Давали і будемо давати! Контролювати? Ні не вважаємо за необхідне.
показать весь комментарий
12.11.2025 17:50 Ответить
Киеву не стоит помогать, все деньги будут украдены - Bloomberg.
показать весь комментарий
12.11.2025 18:21 Ответить
 
 