Министр энергетики Гринчук подала в отставку
Глава Минэнерго Светлана Гринчук написала заявление об отставке.
Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Заявление об отставке
"Должность никогда не была для меня самоцелью. Я благодарна президенту, Кабмину и народным депутатам за предоставленную возможность работать на благо государства, что я делала в течение последних 10 лет на различных должностях на государственной службе, начиная с главного специалиста.
Закон. В рамках моей профессиональной деятельности не было никаких нарушений законодательства. Таких фактов не может быть в принципе", - написала Гринчук.
Она также прокомментировала "домыслы" относительно личных отношений: "Любые спекуляции на эту тему неуместны. Всему должна быть предел. В конце концов, время все расставит по своим местам".
Коррупция в энергетике
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Президент Зеленский анонсировал санкции против фигурантов дела НАБУ и призвал уволить двух министров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
або за кордоном буде або сплатить 1% з вкраденого
зелена криса не посадить її бо не дай бог ще проговориться
Папік не оформить, десь там, отою послицею!?!?
Пора і честь знати 😂
гончарук з даниловим і баканов та наумовим, це можуть підтвердити!!
🤣
Так де ж 5-6 потужних менеджерів у ЗЕленського?
1.Міндич;
2.Цукерман;
3.Цукерман;
4.Шефір;
5.Єрмак - найпотужніший,бо всіх розставляє.Всі щирі українці.
https://argumentua.com/novini/tse-dnipropetrovska-etnichna-ozu-yaka-sogodni-grabue-vsyu-ukrainu-brati-tsukermani-yaki-veli-
вона ж така гарнюня!
а, що нє?
я б, засадив.... свого підстаркуватого.... але ж, красеня.....