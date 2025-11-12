Министр энергетики Гринчук подала в отставку

Глава Минэнерго Светлана Гринчук написала заявление об отставке.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Заявление об отставке

"Должность никогда не была для меня самоцелью. Я благодарна президенту, Кабмину и народным депутатам за предоставленную возможность работать на благо государства, что я делала в течение последних 10 лет на различных должностях на государственной службе, начиная с главного специалиста.

Закон. В рамках моей профессиональной деятельности не было никаких нарушений законодательства. Таких фактов не может быть в принципе", - написала Гринчук.

Она также прокомментировала "домыслы" относительно личных отношений: "Любые спекуляции на эту тему неуместны. Всему должна быть предел. В конце концов, время все расставит по своим местам".

Коррупция в энергетике

