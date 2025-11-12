РУС
Новости Коррупция в энергетике
6 037 55

Министр энергетики Гринчук подала в отставку

Глава Минэнерго Светлана Гринчук написала заявление об отставке.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Заявление об отставке

"Должность никогда не была для меня самоцелью. Я благодарна президенту, Кабмину и народным депутатам за предоставленную возможность работать на благо государства, что я делала в течение последних 10 лет на различных должностях на государственной службе, начиная с главного специалиста.

Закон. В рамках моей профессиональной деятельности не было никаких нарушений законодательства. Таких фактов не может быть в принципе", - написала Гринчук.

Она также прокомментировала "домыслы" относительно личных отношений: "Любые спекуляции на эту тему неуместны. Всему должна быть предел. В конце концов, время все расставит по своим местам".

Светлана Гринчук подала в отставку после скандала

Коррупция в энергетике

отставка (3177) Минэнерго (438) Гринчук Светлана (15)
Топ комментарии
+28
Так що ця лярва ще не с сізо?
показать весь комментарий
12.11.2025 17:07 Ответить
+22
спочатку насмоктала у галушенка на посаду міністерки а потім у відставку! чергова міністерська повія!
показать весь комментарий
12.11.2025 17:07 Ответить
+22
Вона зза кордону буте ржати з лохів , які сидять без світда всією країною .
показать весь комментарий
12.11.2025 17:13 Ответить
Ніколи і не попаде туди
або за кордоном буде або сплатить 1% з вкраденого
зелена криса не посадить її бо не дай бог ще проговориться
показать весь комментарий
12.11.2025 17:21 Ответить
Тільки так ловко присосалася до посади, аж ось тобі, маєш халепу!!
Папік не оформить, десь там, отою послицею!?!?
показать весь комментарий
12.11.2025 17:51 Ответить
"Нє вінаватая я!"
показать весь комментарий
12.11.2025 17:08 Ответить
і прямо на нари!
показать весь комментарий
12.11.2025 17:08 Ответить
А може на курси з мінєту, щоб після здачі тестів в ОПУ, кудись там прилаштує дивний Папік, її в послиці??
показать весь комментарий
12.11.2025 17:13 Ответить
Потрахалась за гроші міндіча і дость.
Пора і честь знати 😂
показать весь комментарий
12.11.2025 17:08 Ответить
А коли вже садити будуть???
показать весь комментарий
12.11.2025 17:09 Ответить
весной
показать весь комментарий
12.11.2025 17:40 Ответить
це мЄрзость!
показать весь комментарий
12.11.2025 17:09 Ответить
Це реально МЄРЗОСТЬ.
показать весь комментарий
12.11.2025 17:19 Ответить
Ше вчора розказувала як нам буде ****** без світла
показать весь комментарий
12.11.2025 17:09 Ответить
Так нам і до цього, і сьогодні #єрово без світла. Але стерпимо, а от бійці на фронті можуть не стерпіти, сзч і так зашкалює. І справа тут не у тваринному страху бути розірваним дроном, чи снарядом, чи бомбою, а у нерозумінні, за що?
показать весь комментарий
12.11.2025 17:22 Ответить
а могла просто поїхати за міндічем....які вони сором'язливі....
показать весь комментарий
12.11.2025 17:10 Ответить
А заяву на проживання в тимчасовому слідчому ізоляторі чому не подала? Президент забув сказати?
показать весь комментарий
12.11.2025 17:11 Ответить
спустіться на землю. призначать якімсь послом . таке буде покарання . вони СВОїх не боросають
показать весь комментарий
12.11.2025 17:20 Ответить
"Ну, баба рабочая, вообще. Как корабельная сосна"
показать весь комментарий
12.11.2025 17:11 Ответить
Роботу швидко собі знайде по "профілю".
показать весь комментарий
12.11.2025 17:12 Ответить
А явка з повинною де?
показать весь комментарий
12.11.2025 17:11 Ответить
вони вам "нічево не должны"
показать весь комментарий
12.11.2025 17:22 Ответить
Ой - а з початку казала: "Нє вінаватая я".
показать весь комментарий
12.11.2025 17:12 Ответить
Назначат кого-то похуже
показать весь комментарий
12.11.2025 17:13 Ответить
трансвестіта? 😀
показать весь комментарий
12.11.2025 17:15 Ответить
Не здивуюся.
показать весь комментарий
12.11.2025 17:42 Ответить
Зелупні не хочуть на посади в Цовв, бо вони всі «ПОСАДОЧНІ» з 2019 року!
гончарук з даниловим і баканов та наумовим, це можуть підтвердити!!
показать весь комментарий
12.11.2025 17:16 Ответить
Вот по этому на должности и назначают ничего не решающих довольно симпатичных молодых женщин (за какие заслуги, думаю, понятно), в то время как все решают серьезные мужчины, не стремящиеся к популярности.
показать весь комментарий
12.11.2025 17:24 Ответить
Це ви маєте на увазі, тимошенко-верещук і послиць???
показать весь комментарий
12.11.2025 17:32 Ответить
А де ж вона тепер буде ночувати? На якій хазі? З ким - я не запитую....
показать весь комментарий
12.11.2025 17:14 Ответить
Під суд цю лярву, ********* розвели , а в опі хто кого траха, мабуть і страшно уявити...
показать весь комментарий
12.11.2025 17:14 Ответить
А комусь доводиться робити це з Безуглою... Просто жах
🤣
показать весь комментарий
12.11.2025 17:39 Ответить
Цікаво де ночувала Свіріденко і послиця Стефанішина яка отримала посаду будучи під слідством САП та НАБУ
показать весь комментарий
12.11.2025 17:15 Ответить
Мабуть звільнила місце для богуцької, вона вже давно проситься і собі на смоктати, останні дні аж піщить.
показать весь комментарий
12.11.2025 17:16 Ответить
Так овуляції ж йде в неї, і неадекватні пости на захист зелені , проситься аж плаче щоб її трахнули.
показать весь комментарий
12.11.2025 17:19 Ответить
Ну, ви не плутайте - 40 років та 60 років...
показать весь комментарий
12.11.2025 17:24 Ответить
Чекав, що у когось нерви таки не витримають. Не знаю, чи є галущенко і гринчук чоловіком та дружиною для когось (от просто не цікаво), але оті чутки, що вони коханці, вже смердить зрадою та нечистоплотністю - спати з співробітниками така собі ідейка. Цікаво, чи довго встоїть олов'яний солдатик зеленого кольору? Знизу вже гаряче...
показать весь комментарий
12.11.2025 17:17 Ответить
Ні з якого, ні з олова цей "солдатик"! З гівна! З ГІВНА!
показать весь комментарий
12.11.2025 17:37 Ответить
Та то нічо - ''рабочая сасна'' не пропаде
показать весь комментарий
12.11.2025 17:20 Ответить
Секс і політика: скрізь є...ть... (В.І.Ленін)
показать весь комментарий
12.11.2025 17:21 Ответить
Зрештою, час всіх вас (зермачню) розсадить на свої місця за гратами.
показать весь комментарий
12.11.2025 17:21 Ответить
Ввесь Кабмін у відставку,ввесь.Невже неясно чим дама заробила посаду міністра енергетики,ночуючи у шефа.Свириденко стала прем'єркою після того як на Пороха зробила подання в РНБО про санкції.
Так де ж 5-6 потужних менеджерів у ЗЕленського?
1.Міндич;
2.Цукерман;
3.Цукерман;
4.Шефір;
5.Єрмак - найпотужніший,бо всіх розставляє.Всі щирі українці.
показать весь комментарий
12.11.2025 17:22 Ответить
Управляло (сподіваюсь) країною одне міністерство - МінДІЧЬ. Дичина, та й годі
показать весь комментарий
12.11.2025 17:26 Ответить
Це - дніпропетровська етнічна ОЗУ, яка сьогодні грабує всю Україну. Брати Цукермани, які вели "фінансову частину" в Міндіча, терміново виїхали з України - Железняк
https://argumentua.com/novini/tse-dnipropetrovska-etnichna-ozu-yaka-sogodni-grabue-vsyu-ukrainu-brati-tsukermani-yaki-veli-
показать весь комментарий
12.11.2025 17:37 Ответить
Та не треба тут коментувати-посадять, на нари і т.д. В цій країні такі не сидять, сидить дядько який спулив пів-мішка пшениці.
показать весь комментарий
12.11.2025 17:22 Ответить
Щас рюкзачок на плечі з награбованим і в Ізраїль до міндіча
показать весь комментарий
12.11.2025 17:49 Ответить
тепер у Монако чи Монте Карло?
показать весь комментарий
12.11.2025 17:49 Ответить
Спала, спала із Галушкою..і все пішло на смарку.
показать весь комментарий
12.11.2025 17:49 Ответить
ну от ви бидло!
вона ж така гарнюня!
а, що нє?
я б, засадив.... свого підстаркуватого.... але ж, красеня.....
показать весь комментарий
12.11.2025 17:55 Ответить
Тварина.
показать весь комментарий
12.11.2025 18:12 Ответить
Киса,в зачем вам деньги? У вас же совершенно нет фантазии ?!
показать весь комментарий
12.11.2025 18:22 Ответить
 
 