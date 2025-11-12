Правительство подало на рассмотрение СНБО предложения о введении санкций против Миндича и Цукермана

Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

"На внеочередном заседании Кабинет Министров Украины на основаниях, определенных Законом Украины "О санкциях", внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана", - добавила она.

Коррупция в энергетике

