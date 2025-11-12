РУС
1 734 39

Правительство подало на рассмотрение СНБО предложения о введении санкций против Миндича и Цукермана

премьер Юлия Свириденко

Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"На внеочередном заседании Кабинет Министров Украины на основаниях, определенных Законом Украины "О санкциях", внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана", - добавила она.

Коррупция в энергетике

Кабмин (14150) санкции (12029) СНБО (4475) Свириденко Юлия (277) Миндич Тимур (58) Цукерман Александр (1)
+20
Які в пи@ду санкції, є Кримінальний Кодекс, курва квартальна!!!
12.11.2025 16:34 Ответить
+11
О да! Тепер то їх можна покарати по всій суворості закону. Вже ж дали утекти...
12.11.2025 16:32 Ответить
+11
Уряд і всі керманичі України поцілюють Міндіча тісно в сраку.
12.11.2025 16:35 Ответить
а може краще у тюрму або на гилляку???
12.11.2025 16:31 Ответить
Операція фсб ****** проти України «Антипаутина», проводилась під патронатом групи осіб з Урядового кварталу, зеленського-стефанчуків-міндіча-деркача-єрмака-шмигаля-данилова!! Ось така шобла зелупнів, наносила шкоду Україні на виконання наказів ****** з Оману!!!!
12.11.2025 16:39 Ответить
Зеленський має піти з посади, це його друзі влаштували топ-корупцію і поки Зеленський Президент, він буде впливати на хід слідства!
12.11.2025 16:44 Ответить
Уряд у відставку !!!
12.11.2025 17:31 Ответить
О да! Тепер то їх можна покарати по всій суворості закону. Вже ж дали утекти...
Тільки в склад РНБО входять люди міндича, або ті на кого він впливав )))))
показать весь комментарий
12.11.2025 16:35 Ответить
"Цирк на дроті...."
12.11.2025 16:36 Ответить
12.11.2025 16:36 Ответить
ще одна потвора вилізла ... одне з двох: або тупа, або безсовісна
12.11.2025 16:41 Ответить
Два в одному.
12.11.2025 16:58 Ответить
Верещучка, мабуть, повіситься, через РЕАЛЬНУ діяльність, такої злочинноі групи осіб з Урядового кварталу, яка своїми організованими та системними діями, нанесла шкоду Національним інтересам України!! Шмигаль з гончаруком та свириденко, мають здати свої посади(та викреслити з трудових книжок час сидіння на посадах) і прийти до слідчих для чистосердечного свідчення!!
12.11.2025 17:08 Ответить
Одного з братів Цукерманів вже прибрали зі списків і від підозр - в вони обидвоє були мафіозними бухгалтерами в Деркача і Міндіча.
12.11.2025 16:38 Ответить
санкції Зеленого лайна це такий себе фокус щоб видати начебто їх покарали
12.11.2025 16:39 Ответить
Вони вже в Ізраїлі витинають Хава нагілу
12.11.2025 16:39 Ответить
А що там з секретутом РНБО умєровим, який засвітився в цій справі?
А що з самою свириденко, в уряді якоі таке витворяють?
12.11.2025 16:39 Ответить
цікаво ... як система намагається себе вигородити та захистити )))) вангую що цих двох наздожине несподівана доля портного, Фаріон і Парубія ... хоч в даному випадку це буде справедливо, проте усім хто в темі я раджу задуматися, а краще заяву з зізнанням та у ЗСУ як кажуть змивати злочини проти Украіни та украінського народу захищаючи цей народ!!!
12.11.2025 16:40 Ответить
Ви не уху їли, щоб ставити українофоба Портнова поруч з Фаріон та Парубієм?
12.11.2025 16:46 Ответить
Склад РНБО:
1. Зеленський
2. Рустем Умєров
3. Юлія Свириденко
4. Денис Шмигаль
5. Михайло Федоров
6. Олександр Сирський
7. Руслан Стефанчук
8. Герман Галущенко
9. Світлана Гринчук
І так далі... Клименко, Малюк, Кравченко...
Хто всі ці люди треба пояснювати?
Замкнене коло...
12.11.2025 16:41 Ответить
zдець.
12.11.2025 17:01 Ответить
Склад злочинної групи осіб!!!
12.11.2025 17:10 Ответить
Чому санкції, а не в міжнародний розшук?
12.11.2025 16:41 Ответить
Які санкції? В розшук до інтерполу!
12.11.2025 16:43 Ответить
За грати, в не санкції.
12.11.2025 16:44 Ответить
Перепрошую, а вони не є громадянами України?!
12.11.2025 16:44 Ответить
І що, тепер Міндічеві заборонять виїзд за кордон?
12.11.2025 16:47 Ответить
Ну нарешті!Залишилася одна невеличка деталь!Як до цього привязати Порошенко.
12.11.2025 16:50 Ответить
Ну диви, вони жили в Україні і Порошенко живе в Україні. Дуже підозрілий збіг. Зв'язок очевидний, навіщо двом непов'язаним людям жити в одній країні? Нарешті попався, барига, тепер від празесуддя не втече! Всі докази проти нього.
12.11.2025 16:59 Ответить
Ось на цьому вся ця "патужна двіжуха" і закінчиться - а країна гине.
12.11.2025 16:58 Ответить
Юлька змінила свою думку. Що Єрмак скаже те і озвучує. Їх треба садити, а не санкції вводити.
12.11.2025 16:58 Ответить
"цукермани, вальцмани, бергери, обісражуиатділові" Петренко, Іваненко є крім оцієї жидовні?
12.11.2025 16:59 Ответить
они в теплом израиле єти все санкции на фуфельнике вертели
12.11.2025 17:09 Ответить
Отакі вони українські ....
12.11.2025 17:13 Ответить
Вдарим по ним санкціями.
12.11.2025 17:17 Ответить
закопують себе все глибже та глибже...
А ось цікаво: що скаже Додік???
12.11.2025 17:59 Ответить
А коли і хто підпише санкції на Зе? Чому допомога США Україні опинилася в москві у підсанкційного США зрадника України деркача? А можливо і готова справа про зраду?
12.11.2025 18:00 Ответить
Чим цікаві санкції: вони є, але їх не видно. На відміну від пожиттєвого з конфіскіцією: там все видно, але у фігурантів вже нічого немає.
12.11.2025 18:02 Ответить
 
 