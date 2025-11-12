Правительство подало на рассмотрение СНБО предложения о введении санкций против Миндича и Цукермана
Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
"На внеочередном заседании Кабинет Министров Украины на основаниях, определенных Законом Украины "О санкциях", внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана", - добавила она.
Коррупция в энергетике
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Президент Зеленский анонсировал санкции против фигурантов дела НАБУ и призвал уволить двух министров.
А що з самою свириденко, в уряді якоі таке витворяють?
1. Зеленський
2. Рустем Умєров
3. Юлія Свириденко
4. Денис Шмигаль
5. Михайло Федоров
6. Олександр Сирський
7. Руслан Стефанчук
8. Герман Галущенко
9. Світлана Гринчук
І так далі... Клименко, Малюк, Кравченко...
Хто всі ці люди треба пояснювати?
Замкнене коло...
А ось цікаво: що скаже Додік???