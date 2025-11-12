РУС
5 560 66

Миндич выехал из Украины на законных основаниях, - Госпогранслужба

міндіч

Совладелец Студии "Квартал 95" Тимур Миндич имел все документы, которые "дают право на пересечение границы во время действия военного положения".

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Проверка ГПСУ

Отмечается, что пересечение границы Миндичем происходило законно.

"Он был оформлен в пограничном отношении на выезд из Украины в одном из пунктов пропуска в соответствии с нормами действующего законодательства. Все документы, дающие право на пересечение границы во время действия военного положения, были в наличии. Отдельно отметим, что в отношении него не устанавливалось ограничений о запрете выезда из Украины", - отметили пограничники.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разговор Миндича и Галущенко в момент звонка Зеленского. РАЗШИФРОВКА

Также Государственная пограничная служба Украины не получала от какого-либо правоохранительного органа поручений, которыми должны были бы воспользоваться инспекторы пограничной службы в случае обнаружения Миндича на границе, в частности, относительно запрета ему на выезд из Украины, розыска или информирования о факте пересечения государственной границы.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 10 ноября НАБУ проводит обыски у Миндича.
  • По данным СМИ, Миндич выехал из Украины за несколько часов до обысков НАБУ.

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Миндич и Шефир говорили, как собрать "из кассы" на залог Чернышову", - прокурор

Автор: 

Госпогранслужба (6986) Миндич Тимур (58)
Топ комментарии
+32
Держприкордонслужбу очолюють такі ж зелені корупціонери та покидьки як і цей міндіч.
12.11.2025 16:25 Ответить
+9
Цікаво, у день втечі ДПСУ казали, що в них немає жодних відомостей про перетин цим покидбком кордону, а тепер раптом з'ясувалося, що все відбулося на законних підставах. Це говорить лише про те, що наші прикордонники-вертухаї такі ж покидьки, як і решта влади і мусорів.
12.11.2025 16:30 Ответить
+9
Ні, це СБУ очолюють корупціонери, які могли заборонити (загроза нацбезпеці), Суди очолюють корупціонери та прокуратури - лише представники цих структур могли заборонити виїзд. Склад прикордонного наряду не має право перевищувати службові повноваження і самовільно вирішувати кого залишити, а кого ні, якщо відсутні законні підстави для затримання (відсутні необхідні документи, в баз ГАРТ зазначено заборона, підстави і ініціатор). Могли оперативно-розшукові підрозділи ДПСУ це зробити, але навіщо нам тоді СБУ, ДБР, НАБУ, УСР НПУ????????
12.11.2025 16:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Держприкордонслужбу очолюють такі ж зелені корупціонери та покидьки як і цей міндіч.
12.11.2025 16:25 Ответить
може теж десь на плівці "Мідніч і Ко"спливуть?
показать весь комментарий
12.11.2025 16:27 Ответить
Ні, це СБУ очолюють корупціонери, які могли заборонити (загроза нацбезпеці), Суди очолюють корупціонери та прокуратури - лише представники цих структур могли заборонити виїзд. Склад прикордонного наряду не має право перевищувати службові повноваження і самовільно вирішувати кого залишити, а кого ні, якщо відсутні законні підстави для затримання (відсутні необхідні документи, в баз ГАРТ зазначено заборона, підстави і ініціатор). Могли оперативно-розшукові підрозділи ДПСУ це зробити, але навіщо нам тоді СБУ, ДБР, НАБУ, УСР НПУ????????
12.11.2025 16:30 Ответить
могли у ліс вивезти, та потім допитати на відео
а... там сцикло одне у країні залишилось на кордоні
12.11.2025 17:05 Ответить
Так сцикуни тоді всі київляни бо також могли, все СБУ, ДБР і т.д. і т.п. при цьому вони це могли зробити раніше
12.11.2025 17:06 Ответить
Співвласник Студії "Квартал 95" Тімур Міндіч мав усі документи, які "дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану".
А можна і мені так?
12.11.2025 16:25 Ответить
А ти, що партнер Зеленьського?
12.11.2025 16:29 Ответить
Ні. Бо він еліта а ви другосортний громадянин.
12.11.2025 16:30 Ответить
Мобілізуєшься, ідеш у відпустку (з написанням відповідного рапорту про виїзд за кордон), і їдешь. Другий варіант - влаштовуєшся на підприємство (в тому числі виборну посаду) де є бронь - далі аналогічно...
12.11.2025 16:32 Ответить
Сусіду лише через півтора року служби дали відпустку, не за кордон.
12.11.2025 16:45 Ответить
Якщо в ДПСУ, то так, там заборонено всим виїзд, інші за рішенням командира військової частини, він може заборонити на власний розсуд. В мене через місяц два після сотки їхали і на навчання, а через рік відпускали і у відпустку (бо об'єктивно до року служби можуть у відпустку банально не відпустити). Претензії до командира частини, якщо не ДПСУ, там претензії до Голови ДПСУ (йому і генералам там можна виїжджати іншим - ні).
12.11.2025 17:09 Ответить
Можна. Зараз якраз вакансія друга президента вільна. Сходив би на співбесіду. А далі просто: ****** в промислових масштабах, а за кілька годин до обшуку президент тобі поможе з'їбнути з країни. Ще правда такий нюанс, члена придеться обрізати, але то така маленька ціна за бенефіти...
12.11.2025 16:35 Ответить
На питання "скільки дітей у міндіча" гугол відповідає.

У подружжя є троє дітей: дочки Мішель та Елізабет і син Майкл, який народився навесні 2018 року.
12.11.2025 17:10 Ответить
Державна прикордонна служба України не отримувала від будь-якого правоохоронного органу доручень НАБУ відпустило миндича та інших
12.11.2025 16:25 Ответить
В N - раз отримуємо порцію потужного і незламного сциклиння в очі.
12.11.2025 16:25 Ответить
Невже теж співробітник ГУР МО? Чи супроводжував інваліда?
12.11.2025 16:25 Ответить
Показав свій справжній паспорт (не громадянина України) та й поїхав.
12.11.2025 16:47 Ответить
ТЦК теж так вважає?
12.11.2025 16:27 Ответить
Раз були всі документи, значить в наявності були документи і від ТЦК (щодо бронювання і т.п.) і не було заборон від СБУ, інш. правоохоронних органів та Судових органів.
12.11.2025 16:34 Ответить
Друг президента має багато дозволів на виїзд: броньований багатодітний інвалід.
12.11.2025 16:48 Ответить
Взяли під козирок - такого урода випустили - а позвонити до НАБУ шо чел вислизає
12.11.2025 16:27 Ответить
Відсутні підстави, СБУ могло це зробити (це в їх компетенції) і вчасно зреагувати, проте не зробило. А в обов'язках прикордонного наряду, якщо у людини всі документи в наявності, і відсутня інформація про заборону виїзду (встановленим порядком надана АДПСУ і внесена в ГАРТ, є екстренні випдаки 30 хв. і особа затримана, за звернення СБУ, НАБУ, ДБР - але такого не було).
12.11.2025 16:36 Ответить
Закон є закон. Як і кому закон визначив, так і треба робити. От Міндічу й 18-22 наприклад закон дозволив виїхати, а комусь наказує в Покровськ. Там зверху видніше, шо і як.
12.11.2025 16:27 Ответить
Крав і формував уряд тільки не на законних підставах
12.11.2025 16:28 Ответить
Що це означає?
Що, план " евакуації" розроблявся на системному рівні у Зеленьського. Залучили всіх, щоб "виправити" документи Міндічу для втечі, підготовали " вікно" на кордоні.
Буде як із претензіями до піджака.
" до гудзиків( ДПСУ), претензії є?
12.11.2025 16:28 Ответить
А хто ж відповість за «законні» документи цього покидька?
12.11.2025 16:28 Ответить
А ніхто. У нього мед висновок, що інвалід без ноги із дитинства. Щоб перевірити, потрібен живий Міндіч. А його, живим в Україні немає. Є тільки спогади Зеленьського, що дійсно, " був без ноги..".
А спогади, навіть президента до діла не приш'єш..
12.11.2025 16:32 Ответить
Он зеленський без мізків і то придатний - займає посаду цілого Верховного головнокомандувача!
12.11.2025 16:36 Ответить
за нормами закону взагалі немає обмежень на виїзд військовозобов'язаних, а постанова кабміну не закон
12.11.2025 16:28 Ответить
Міндіч має подвійне громадянство, він також громадянин Ізраїлю, виїхав по ізраїльському паспорту.
Ось саме для цього Зеленський і проштовхнув закон про подвійне громадянство.
Зеля теж як і міндіч має паспорт Ізраїлю і аналогічно може собі спокійно виїхати з України в разі провадження кримінальної справи відносно нього.
Ось так.
12.11.2025 16:33 Ответить
Та ти шо? Це ти звідки прочитав? Ці медодички ведмедчук у вас відібрав ще у 2023- му
12.11.2025 16:33 Ответить
А які такі в нього документи були? Агласітє вєсь спісак пажалста. Він інваліда супроводжував чи багатодітний батько?...інвалідів?...і сам інвалід? Чи може дальнобойщік? 😆
12.11.2025 16:28 Ответить
А можна більш конкретно: що то за документи такі цікаві, що по них навіть серед ночі виїхати можна?
12.11.2025 16:30 Ответить
Цікаво, у день втечі ДПСУ казали, що в них немає жодних відомостей про перетин цим покидбком кордону, а тепер раптом з'ясувалося, що все відбулося на законних підставах. Це говорить лише про те, що наші прикордонники-вертухаї такі ж покидьки, як і решта влади і мусорів.
12.11.2025 16:30 Ответить
Вони казали, що не можуть надати дані, інше перекручування журналістів.
12.11.2025 16:38 Ответить
О, а от і захисник зебалагану прибіг. Ну шо, як там зєльцман? Нічого не знав, ні в чому не винен?
12.11.2025 16:41 Ответить
А ти захисник путлера, я так розумію, і як там путлер, і його кореш, твій пахан януковощ, чи інші представників ригів?
12.11.2025 16:44 Ответить
Ну тоді наведи хоч один допис, де я колись захищав *****. Господи, як же ж ти невміло намагаєшся стрілки перевести. І як таких дурнів тільки на роботу беруть?
12.11.2025 16:50 Ответить
наведи допис, де я зихищаю Зе, ти перший, доведи, ДПСУ це не Зе, як і ЗСУ, СБУ і лікарів, вчителі, ектрики і т.д. і т.п.
12.11.2025 17:04 Ответить
Ти одночасно такий кумедний та жалюгідний. Обісрався і тепер невміло намагаєшся зіскочити. Так-так-так, звісно, зєльцман тут взагалі не при чому, свята людина, батько нації, наш незламний герой. Йди вже звідси і не ганьбися далі.
12.11.2025 17:09 Ответить
Ти мене звинуватив, не я, а тепер жалюгідно петляєш.
12.11.2025 17:11 Ответить
Та звісно, звісно, всі ж дурні і не розуміють, що ти мав на увазі, один ти розумний. Ладно, ти мені набрид, бувай.
12.11.2025 17:14 Ответить
То ви про керівника "молодих регіонів" Зеленського?
12.11.2025 16:52 Ответить
"законно" набуває нових смислів
12.11.2025 16:32 Ответить
Що серьозно? думали що громадянин жидовника (не плутати з ******** демократичним Ізраілем) буде воювати за Украіну? люди ну ми ж не тупі і все чудово розуміємо, що простим чесним громадянам Украіни - військовий обов язок, а наближеним до зеленоі влади бронь та можливість нажитися на крові хлопців з сіл та міст ))) отака херня малята
12.11.2025 16:35 Ответить
памятаю, як Пороха з документами не випустили))) а тут намалювали все шо завнгожно, навіть на кордон не було попередження, хоча справа була)) цирк))) ну да, ми повірили, шо це в який раз випадково)))
12.11.2025 16:35 Ответить
У Держприкордонслужбі, як і в 95 кварталі, свої закони, тому й виїхав законно і молоді чоловіки масово в них не виїжджають. А якби не випустили Міндіча, то верещали б «Ой, вей! Голокост!».
12.11.2025 16:37 Ответить
Ні вони діяли за законом, СБУ могло втрутитись, але не зробило, ось може вони живуть за законами 95 кварталу? До речі а чому СБУ не припинило потоки грошові в рф - це їх компетенція, чому такі питання не задаєте, боїтесь?
12.11.2025 16:39 Ответить
Тцк "нічого не бачив" а як ловити простий люд на убій так вони бігають як поні, покидькі і бандити
12.11.2025 16:39 Ответить
Законні підстави, як дишло, куди повернеш туди й вийшло.
Пам'ятаю, як Порошенка не випускали з України, зокрема в грудні 2023 року, через скасування його відрядження, хоча спочатку він мав дозвіл від Верховної Ради. Прикордонна служба пояснила, що пропуск здійснюється виключно за наявності чинного дозволу, і відмова сталася через скасування цього документа. Також, у лютому 2024 року йому було відмовлено у виїзді на Мюнхенську конференцію, а у квітні партія "Європейська солідарність" повідомила про чергову відмову у відрядженні до США.
Це не перший випадок, коли Порошенка не випускають за кордон. Наприклад, у грудні 2023 року він не зміг виїхати у відрядження до Польщі та США, попри дозвіл від голови Верховної Ради.
Пізніше з'ясувалося, що дозвіл було скасовано через "таємничий лист" від спецслужб з попередженнями про інформаційну небезпеку з боку Росії, хоча СБУ наголосила, що це стосувалося всіх відряджень, а не конкретних політиків.
 Подібні випадки траплялися й раніше. Зокрема, у травні 2023 року прикордонники не пропустили його через кордон через "проблему з підтвердженням дійсності дозвільного документа". Також у лютому 2024 року йому відмовили у виїзді на Мюнхенську конференцію.
Ось така вона країна моєї мрії ...
12.11.2025 16:39 Ответить
Ну ви сами написали, не було підстав, документ було скасовано - він не дійсний. СБУ чи ДБР розпочато за даним фактом КП на прикордонників? Ні, то чому Ви їх не звинувачуєте у невиконнанні посадових об'язків? Тобто - чому СБУ за наявності підстав не розпочало КП за перевищення службових повноважень військовослужбовцями ДПСУ?
12.11.2025 16:43 Ответить
В мене до прикордонників питань і не виникало.
Питання - звідки в того міндіча такі документи з'явились?
12.11.2025 16:46 Ответить
Имея миллиарды, даже чистый листок будет официальным законным документом.
12.11.2025 17:15 Ответить
Порох міліардер але скільки разів його не випускали, а одного разу і впускати не хотіли, це притому, що він ще й депутат ВР. То справа не лише у грошах.
Зєля просто сприймає себе сцарем, якому закони не писані - він вважає, що все має відбуватись лише за його волі. Тому цей бєнін гебнявий клован має сісти на довічне.
12.11.2025 17:34 Ответить
Цікаво той хто прийняв рішення на його пропуск через кордон вже забезпечений фінансово на все життя чи ще попрацює?
12.11.2025 16:46 Ответить
В може він переплив через річку Тису? Чи він плавати не вміє
12.11.2025 16:47 Ответить
Я вчора вже показував тут https://youtu.be/6TQGnSE7Y8o офіційний звіт від ДПСУ.
Все саме так і відбувалося!
12.11.2025 16:54 Ответить
Його прикордонники на руках перенесли щоб він не дай Боже ноги не змочив.
12.11.2025 17:00 Ответить
Табори, розстріли,.... Все це теж було згідно закону.
12.11.2025 16:53 Ответить
Держприкордонслужба - решето, дистанційно кероване хмирями з ОПи.... жлоби, мародери та хвойди рулять процесами в Україні.., а Найвеличнівшиве тупорило-зрадницьке Верховне, типу, не вкурсі та "над процесом"..
понаобирали, блін, лайна на Вироку2019...
12.11.2025 16:57 Ответить
https://sud.ua/uploads/assets/files/IMG_1409.MP4 Так ось же, Міндіч тікає з України.
12.11.2025 16:58 Ответить
А що за документи? Батько трьох дітей? Такі ******* відтворювати собі подібних у великих кількостях.
12.11.2025 17:10 Ответить
так. пани при владі і ті шо коло влади можуть виїхати з країни "на законних підставах". а от для кріпаків таких законних підстав не існує. або тису перепливати. або в окопи
12.11.2025 17:13 Ответить
прикордонна служба України не отримувала від будь-якого правоохоронного органу доручень, якими б мали користуватися інспектори прикордонної служби у разі виявлення Міндіча на кордоні Джерело: https://censor.net/ua/n3584681

Якщо це правда і не було задокументованих заяв слідства на стоп цього і інших персонажів,то це викликає питання
12.11.2025 17:20 Ответить
Та хто б сумнівався...
12.11.2025 17:28 Ответить
 
 