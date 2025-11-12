Миндич выехал из Украины на законных основаниях, - Госпогранслужба

Совладелец Студии "Квартал 95" Тимур Миндич имел все документы, которые "дают право на пересечение границы во время действия военного положения".

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Проверка ГПСУ

Отмечается, что пересечение границы Миндичем происходило законно.

"Он был оформлен в пограничном отношении на выезд из Украины в одном из пунктов пропуска в соответствии с нормами действующего законодательства. Все документы, дающие право на пересечение границы во время действия военного положения, были в наличии. Отдельно отметим, что в отношении него не устанавливалось ограничений о запрете выезда из Украины", - отметили пограничники.

Также Государственная пограничная служба Украины не получала от какого-либо правоохранительного органа поручений, которыми должны были бы воспользоваться инспекторы пограничной службы в случае обнаружения Миндича на границе, в частности, относительно запрета ему на выезд из Украины, розыска или информирования о факте пересечения государственной границы.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 10 ноября НАБУ проводит обыски у Миндича.

По данным СМИ, Миндич выехал из Украины за несколько часов до обысков НАБУ.

