Миндич выехал из Украины на законных основаниях, - Госпогранслужба
Совладелец Студии "Квартал 95" Тимур Миндич имел все документы, которые "дают право на пересечение границы во время действия военного положения".
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Проверка ГПСУ
Отмечается, что пересечение границы Миндичем происходило законно.
"Он был оформлен в пограничном отношении на выезд из Украины в одном из пунктов пропуска в соответствии с нормами действующего законодательства. Все документы, дающие право на пересечение границы во время действия военного положения, были в наличии. Отдельно отметим, что в отношении него не устанавливалось ограничений о запрете выезда из Украины", - отметили пограничники.
Также Государственная пограничная служба Украины не получала от какого-либо правоохранительного органа поручений, которыми должны были бы воспользоваться инспекторы пограничной службы в случае обнаружения Миндича на границе, в частности, относительно запрета ему на выезд из Украины, розыска или информирования о факте пересечения государственной границы.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 10 ноября НАБУ проводит обыски у Миндича.
- По данным СМИ, Миндич выехал из Украины за несколько часов до обысков НАБУ.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
а... там сцикло одне у країні залишилось на кордоні
А можна і мені так?
У подружжя є троє дітей: дочки Мішель та Елізабет і син Майкл, який народився навесні 2018 року.
Що, план " евакуації" розроблявся на системному рівні у Зеленьського. Залучили всіх, щоб "виправити" документи Міндічу для втечі, підготовали " вікно" на кордоні.
Буде як із претензіями до піджака.
" до гудзиків( ДПСУ), претензії є?
А спогади, навіть президента до діла не приш'єш..
Ось саме для цього Зеленський і проштовхнув закон про подвійне громадянство.
Зеля теж як і міндіч має паспорт Ізраїлю і аналогічно може собі спокійно виїхати з України в разі провадження кримінальної справи відносно нього.
Ось так.
Пам'ятаю, як Порошенка не випускали з України, зокрема в грудні 2023 року, через скасування його відрядження, хоча спочатку він мав дозвіл від Верховної Ради. Прикордонна служба пояснила, що пропуск здійснюється виключно за наявності чинного дозволу, і відмова сталася через скасування цього документа. Також, у лютому 2024 року йому було відмовлено у виїзді на Мюнхенську конференцію, а у квітні партія "Європейська солідарність" повідомила про чергову відмову у відрядженні до США.
Це не перший випадок, коли Порошенка не випускають за кордон. Наприклад, у грудні 2023 року він не зміг виїхати у відрядження до Польщі та США, попри дозвіл від голови Верховної Ради.
Пізніше з'ясувалося, що дозвіл було скасовано через "таємничий лист" від спецслужб з попередженнями про інформаційну небезпеку з боку Росії, хоча СБУ наголосила, що це стосувалося всіх відряджень, а не конкретних політиків.
Подібні випадки траплялися й раніше. Зокрема, у травні 2023 року прикордонники не пропустили його через кордон через "проблему з підтвердженням дійсності дозвільного документа". Також у лютому 2024 року йому відмовили у виїзді на Мюнхенську конференцію.
Ось така вона країна моєї мрії ...
Питання - звідки в того міндіча такі документи з'явились?
Зєля просто сприймає себе сцарем, якому закони не писані - він вважає, що все має відбуватись лише за його волі. Тому цей бєнін гебнявий клован має сісти на довічне.
Все саме так і відбувалося!
понаобирали, блін, лайна на Вироку2019...
Якщо це правда і не було задокументованих заяв слідства на стоп цього і інших персонажів,то це викликає питання