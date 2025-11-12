Міндіч виїхав з України на законних підставах, - Держприкордонслужба
Співвласник Студії "Квартал 95" Тімур Міндіч мав усі документи, які "дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану".
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
Перевірка ДПСУ
Зазначається, що перетин кордону Міндіч здійснив законно.
"Він був оформлений в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства. Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності. Окремо зазначимо, відносно нього не встановлювалося обмежень про заборону виїзду з України", - зазначили прикордонники.
Також Державна прикордонна служба України не отримувала від будь-якого правоохоронного органу доручень, якими б мали користуватися інспектори прикордонної служби у разі виявлення Міндіча на кордоні, зокрема, щодо заборони йому виїзду з України, розшуку чи інформування про факт перетинання державного кордону.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 10 листопада НАБУ проводить обшуки у Міндіча.
За даними ЗМІ, Міндіч виїхав з України за кілька годин до обшуків НАБУ.
Що передувало?
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
Пам'ятаю, як Порошенка не випускали з України, зокрема в грудні 2023 року, через скасування його відрядження, хоча спочатку він мав дозвіл від Верховної Ради. Прикордонна служба пояснила, що пропуск здійснюється виключно за наявності чинного дозволу, і відмова сталася через скасування цього документа. Також, у лютому 2024 року йому було відмовлено у виїзді на Мюнхенську конференцію, а у квітні партія "Європейська солідарність" повідомила про чергову відмову у відрядженні до США.
Це не перший випадок, коли Порошенка не випускають за кордон. Наприклад, у грудні 2023 року він не зміг виїхати у відрядженні до Польщі та США, попри дозвіл від голови Верховної Ради.
Пізніше з'ясувалося, що дозвіл було скасовано через "таємничий лист" від спецслужб з попередженнями про інформаційну небезпеку з боку Росії, хоча СБУ наголосила, що це стосувалося всіх відряджень, а не конкретних політиків.
Подібні випадки траплялися й раніше. Зокрема, у травні 2023 року прикордонники не пропустили його через кордон через "проблему з підтвердженням дійсності дозвільного документа".
Питання - звідки в того міндіча такі документи з'явились?
Якщо це правда і не було задокументованих заяв слідства на стоп цього і інших персонажів,то це викликає питання