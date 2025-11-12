Міндіч виїхав з України на законних підставах, - Держприкордонслужба

Співвласник Студії "Квартал 95" Тімур Міндіч мав усі документи, які "дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану".

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Перевірка ДПСУ

Зазначається, що перетин кордону Міндіч здійснив законно.

"Він був оформлений в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства. Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності. Окремо зазначимо, відносно нього не встановлювалося обмежень про заборону виїзду з України", - зазначили прикордонники.

Також Державна прикордонна служба України не отримувала від будь-якого правоохоронного органу доручень, якими б мали користуватися інспектори прикордонної служби у разі виявлення Міндіча на кордоні, зокрема, щодо заборони йому виїзду з України, розшуку чи інформування про факт перетинання державного кордону.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 10 листопада НАБУ проводить обшуки у Міндіча.

За даними ЗМІ, Міндіч виїхав з України за кілька годин до обшуків НАБУ.

Що передувало?

