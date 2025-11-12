Міндіч виїхав з України на законних підставах, - Держприкордонслужба

Співвласник Студії "Квартал 95" Тімур Міндіч мав усі документи, які "дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану".

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Перевірка ДПСУ

Зазначається, що перетин кордону Міндіч здійснив законно.

"Він був оформлений в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства. Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності. Окремо зазначимо, відносно нього не встановлювалося обмежень про заборону виїзду з України", - зазначили прикордонники.

Також Державна прикордонна служба України не отримувала від будь-якого правоохоронного органу доручень, якими б мали користуватися інспектори прикордонної служби у разі виявлення Міндіча на кордоні, зокрема, щодо заборони йому виїзду з України, розшуку чи інформування про факт перетинання державного кордону.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 10 листопада НАБУ проводить обшуки у Міндіча.

За даними ЗМІ, Міндіч виїхав з України за кілька годин до обшуків НАБУ.

Що передувало?

+38
Держприкордонслужбу очолюють такі ж зелені корупціонери та покидьки як і цей міндіч.
12.11.2025 16:25 Відповісти
+12
Цікаво, у день втечі ДПСУ казали, що в них немає жодних відомостей про перетин цим покидбком кордону, а тепер раптом з'ясувалося, що все відбулося на законних підставах. Це говорить лише про те, що наші прикордонники-вертухаї такі ж покидьки, як і решта влади і мусорів.
12.11.2025 16:30 Відповісти
+10
А можна і мені так?
А можна і мені так?
12.11.2025 16:25 Відповісти
може теж десь на плівці "Мідніч і Ко"спливуть?
12.11.2025 16:27 Відповісти
Ні, це СБУ очолюють корупціонери, які могли заборонити (загроза нацбезпеці), Суди очолюють корупціонери та прокуратури - лише представники цих структур могли заборонити виїзд. Склад прикордонного наряду не має право перевищувати службові повноваження і самовільно вирішувати кого залишити, а кого ні, якщо відсутні законні підстави для затримання (відсутні необхідні документи, в баз ГАРТ зазначено заборона, підстави і ініціатор). Могли оперативно-розшукові підрозділи ДПСУ це зробити, але навіщо нам тоді СБУ, ДБР, НАБУ, УСР НПУ????????
12.11.2025 16:30 Відповісти
могли у ліс вивезти, та потім допитати на відео
а... там сцикло одне у країні залишилось на кордоні
12.11.2025 17:05 Відповісти
Так сцикуни тоді всі київляни бо також могли, все СБУ, ДБР і т.д. і т.п. при цьому вони це могли зробити раніше
12.11.2025 17:06 Відповісти
А можна і мені так?
12.11.2025 16:25 Відповісти
А ти, що партнер Зеленьського?
12.11.2025 16:29 Відповісти
Ні. Бо він еліта а ви другосортний громадянин.
12.11.2025 16:30 Відповісти
Мобілізуєшься, ідеш у відпустку (з написанням відповідного рапорту про виїзд за кордон), і їдешь. Другий варіант - влаштовуєшся на підприємство (в тому числі виборну посаду) де є бронь - далі аналогічно...
12.11.2025 16:32 Відповісти
Сусіду лише через півтора року служби дали відпустку, не за кордон.
12.11.2025 16:45 Відповісти
Якщо в ДПСУ, то так, там заборонено всим виїзд, інші за рішенням командира військової частини, він може заборонити на власний розсуд. В мене через місяц два після сотки їхали і на навчання, а через рік відпускали і у відпустку (бо об'єктивно до року служби можуть у відпустку банально не відпустити). Претензії до командира частини, якщо не ДПСУ, там претензії до Голови ДПСУ (йому і генералам там можна виїжджати іншим - ні).
12.11.2025 17:09 Відповісти
Можна. Зараз якраз вакансія друга президента вільна. Сходив би на співбесіду. А далі просто: ****** в промислових масштабах, а за кілька годин до обшуку президент тобі поможе з'їбнути з країни. Ще правда такий нюанс, члена придеться обрізати, але то така маленька ціна за бенефіти...
12.11.2025 16:35 Відповісти
На питання "скільки дітей у міндіча" гугол відповідає.

У подружжя є троє дітей: дочки Мішель та Елізабет і син Майкл, який народився навесні 2018 року.
12.11.2025 17:10 Відповісти
Але у дітей є мама і вони не перебувають лише на його утриманні
12.11.2025 19:10 Відповісти
Почитайте закон - не призивають батька з трьома неповнолітніми дітьми - без усяких умов. Тож вони можуть спокійно виїхати і за кордон.
12.11.2025 19:35 Відповісти
якщо ж батько єдиний опікун у дитини - то не призивають і з одною дитиною
12.11.2025 19:36 Відповісти
Державна прикордонна служба України не отримувала від будь-якого правоохоронного органу доручень НАБУ відпустило миндича та інших
12.11.2025 16:25 Відповісти
В N - раз отримуємо порцію потужного і незламного сциклиння в очі.
12.11.2025 16:25 Відповісти
Невже теж співробітник ГУР МО? Чи супроводжував інваліда?
12.11.2025 16:25 Відповісти
Показав свій справжній паспорт (не громадянина України) та й поїхав.
12.11.2025 16:47 Відповісти
ТЦК теж так вважає?
12.11.2025 16:27 Відповісти
Раз були всі документи, значить в наявності були документи і від ТЦК (щодо бронювання і т.п.) і не було заборон від СБУ, інш. правоохоронних органів та Судових органів.
12.11.2025 16:34 Відповісти
Друг президента має багато дозволів на виїзд: броньований багатодітний інвалід.
12.11.2025 16:48 Відповісти
Взяли під козирок - такого урода випустили - а позвонити до НАБУ шо чел вислизає
12.11.2025 16:27 Відповісти
Відсутні підстави, СБУ могло це зробити (це в їх компетенції) і вчасно зреагувати, проте не зробило. А в обов'язках прикордонного наряду, якщо у людини всі документи в наявності, і відсутня інформація про заборону виїзду (встановленим порядком надана АДПСУ і внесена в ГАРТ, є екстренні випдаки 30 хв. і особа затримана, за звернення СБУ, НАБУ, ДБР - але такого не було).
12.11.2025 16:36 Відповісти
Закон є закон. Як і кому закон визначив, так і треба робити. От Міндічу й 18-22 наприклад закон дозволив виїхати, а комусь наказує в Покровськ. Там зверху видніше, шо і як.
12.11.2025 16:27 Відповісти
Крав і формував уряд тільки не на законних підставах
12.11.2025 16:28 Відповісти
Що це означає?
Що, план " евакуації" розроблявся на системному рівні у Зеленьського. Залучили всіх, щоб "виправити" документи Міндічу для втечі, підготовали " вікно" на кордоні.
Буде як із претензіями до піджака.
" до гудзиків( ДПСУ), претензії є?
12.11.2025 16:28 Відповісти
А хто ж відповість за «законні» документи цього покидька?
12.11.2025 16:28 Відповісти
А ніхто. У нього мед висновок, що інвалід без ноги із дитинства. Щоб перевірити, потрібен живий Міндіч. А його, живим в Україні немає. Є тільки спогади Зеленьського, що дійсно, " був без ноги..".
А спогади, навіть президента до діла не приш'єш..
12.11.2025 16:32 Відповісти
Он зеленський без мізків і то придатний - займає посаду цілого Верховного головнокомандувача!
12.11.2025 16:36 Відповісти
за нормами закону взагалі немає обмежень на виїзд військовозобов'язаних, а постанова кабміну не закон
12.11.2025 16:28 Відповісти
Міндіч має подвійне громадянство, він також громадянин Ізраїлю, виїхав по ізраїльському паспорту.
Ось саме для цього Зеленський і проштовхнув закон про подвійне громадянство.
Зеля теж як і міндіч має паспорт Ізраїлю і аналогічно може собі спокійно виїхати з України в разі провадження кримінальної справи відносно нього.
Ось так.
12.11.2025 16:33 Відповісти
Та ти шо? Це ти звідки прочитав? Ці медодички ведмедчук у вас відібрав ще у 2023- му
12.11.2025 16:33 Відповісти
то є така методичка, конституція України називається, там написано що обмежувати права і свободи дозволено виключно на підставах закону, ось є закон про правовий режим військового стану, там обмеження прописані, можна вводити коменданську годину, примусово виселяти, обмежувати право на пересування, розселяти військових по приватних квартирах, вилучати автомобілі, техніку, зброю і вибухові речовини на користь держави, а ось про обмеження на виїзд чоловіків там ні слова, обмеження лише на підставах плстанови кабінету міністрів, що суперечить закону і конституції
12.11.2025 20:31 Відповісти
Ти у того російського троля Санчо-Пансою працюєш, чи Ослом?
Сказано ж вам, що ведмедчук ще із кінця 2023 року заборонив вашим фермерським подібну галіматью писати.
Писанина ні про що, ведмедю непотрібна.
12.11.2025 23:39 Відповісти
тобто аргументів нема, я тобі закони а ти мені водичку проливаєш
13.11.2025 05:44 Відповісти
А що, медведчук вже тебе призначив головою Конституційного Суду України, що б ти тлумачило Закони України?
13.11.2025 08:42 Відповісти
папуга, чи що, чи соничко Іспанії лоба напекло
13.11.2025 10:41 Відповісти
А які такі в нього документи були? Агласітє вєсь спісак пажалста. Він інваліда супроводжував чи багатодітний батько?...інвалідів?...і сам інвалід? Чи може дальнобойщік? 😆
12.11.2025 16:28 Відповісти
А можна більш конкретно: що то за документи такі цікаві, що по них навіть серед ночі виїхати можна?
12.11.2025 16:30 Відповісти
Цікаво, у день втечі ДПСУ казали, що в них немає жодних відомостей про перетин цим покидбком кордону, а тепер раптом з'ясувалося, що все відбулося на законних підставах. Це говорить лише про те, що наші прикордонники-вертухаї такі ж покидьки, як і решта влади і мусорів.
12.11.2025 16:30 Відповісти
Вони казали, що не можуть надати дані, інше перекручування журналістів.
12.11.2025 16:38 Відповісти
О, а от і захисник зебалагану прибіг. Ну шо, як там зєльцман? Нічого не знав, ні в чому не винен?
12.11.2025 16:41 Відповісти
А ти захисник путлера, я так розумію, і як там путлер, і його кореш, твій пахан януковощ, чи інші представників ригів?
12.11.2025 16:44 Відповісти
Ну тоді наведи хоч один допис, де я колись захищав *****. Господи, як же ж ти невміло намагаєшся стрілки перевести. І як таких дурнів тільки на роботу беруть?
12.11.2025 16:50 Відповісти
наведи допис, де я зихищаю Зе, ти перший, доведи, ДПСУ це не Зе, як і ЗСУ, СБУ і лікарів, вчителі, ектрики і т.д. і т.п.
12.11.2025 17:04 Відповісти
Ти одночасно такий кумедний та жалюгідний. Обісрався і тепер невміло намагаєшся зіскочити. Так-так-так, звісно, зєльцман тут взагалі не при чому, свята людина, батько нації, наш незламний герой. Йди вже звідси і не ганьбися далі.
12.11.2025 17:09 Відповісти
Ти мене звинуватив, не я, а тепер жалюгідно петляєш.
12.11.2025 17:11 Відповісти
Та звісно, звісно, всі ж дурні і не розуміють, що ти мав на увазі, один ти розумний. Ладно, ти мені набрид, бувай.
12.11.2025 17:14 Відповісти
Ну добре що ти зіснався, ладно бувай путлерівець.
13.11.2025 08:29 Відповісти
То ви про керівника "молодих регіонів" Зеленського?
12.11.2025 16:52 Відповісти
"законно" набуває нових смислів
12.11.2025 16:32 Відповісти
памятаю, як Пороха з документами не випустили))) а тут намалювали все шо завнгожно, навіть на кордон не було попередження, хоча справа була)) цирк))) ну да, ми повірили, шо це в який раз випадково)))
12.11.2025 16:35 Відповісти
У Держприкордонслужбі, як і в 95 кварталі, свої закони, тому й виїхав законно і молоді чоловіки масово в них не виїжджають. А якби не випустили Міндіча, то верещали б «Ой, вей! Голокост!».
12.11.2025 16:37 Відповісти
Ні вони діяли за законом, СБУ могло втрутитись, але не зробило, ось може вони живуть за законами 95 кварталу? До речі а чому СБУ не припинило потоки грошові в рф - це їх компетенція, чому такі питання не задаєте, боїтесь?
12.11.2025 16:39 Відповісти
Тцк "нічого не бачив" а як ловити простий люд на убій так вони бігають як поні, покидькі і бандити
12.11.2025 16:39 Відповісти
Законні підстави, як дишло, куди повернеш туди й вийшло.
Пам'ятаю, як Порошенка не випускали з України, зокрема в грудні 2023 року, через скасування його відрядження, хоча спочатку він мав дозвіл від Верховної Ради. Прикордонна служба пояснила, що пропуск здійснюється виключно за наявності чинного дозволу, і відмова сталася через скасування цього документа. Також, у лютому 2024 року йому було відмовлено у виїзді на Мюнхенську конференцію, а у квітні партія "Європейська солідарність" повідомила про чергову відмову у відрядженні до США.
Це не перший випадок, коли Порошенка не випускають за кордон. Наприклад, у грудні 2023 року він не зміг виїхати у відрядження до Польщі та США, попри дозвіл від голови Верховної Ради.
Пізніше з'ясувалося, що дозвіл було скасовано через "таємничий лист" від спецслужб з попередженнями про інформаційну небезпеку з боку Росії, хоча СБУ наголосила, що це стосувалося всіх відряджень, а не конкретних політиків.
 Подібні випадки траплялися й раніше. Зокрема, у травні 2023 року прикордонники не пропустили його через кордон через "проблему з підтвердженням дійсності дозвільного документа". Також у лютому 2024 року йому відмовили у виїзді на Мюнхенську конференцію.
Ось така вона країна моєї мрії ...
12.11.2025 16:39 Відповісти
Ну ви сами написали, не було підстав, документ було скасовано - він не дійсний. СБУ чи ДБР розпочато за даним фактом КП на прикордонників? Ні, то чому Ви їх не звинувачуєте у невиконнанні посадових об'язків? Тобто - чому СБУ за наявності підстав не розпочало КП за перевищення службових повноважень військовослужбовцями ДПСУ?
12.11.2025 16:43 Відповісти
В мене до прикордонників питань і не виникало.
Питання - звідки в того міндіча такі документи з'явились?
12.11.2025 16:46 Відповісти
Имея миллиарды, даже чистый листок будет официальным законным документом.
12.11.2025 17:15 Відповісти
Порох міліардер але скільки разів його не випускали, а одного разу і впускати не хотіли, це притому, що він ще й депутат ВР. То справа не лише у грошах.
Зєля просто сприймає себе сцарем, якому закони не писані - він вважає, що все має відбуватись лише за його волі. Тому цей бєнін гебнявий клован має сісти на довічне.
12.11.2025 17:34 Відповісти
Цікаво той хто прийняв рішення на його пропуск через кордон вже забезпечений фінансово на все життя чи ще попрацює?
12.11.2025 16:46 Відповісти
В може він переплив через річку Тису? Чи він плавати не вміє
12.11.2025 16:47 Відповісти
Я вчора вже показував тут https://youtu.be/6TQGnSE7Y8o офіційний звіт від ДПСУ.
Все саме так і відбувалося!
12.11.2025 16:54 Відповісти
Його прикордонники на руках перенесли щоб він не дай Боже ноги не змочив.
12.11.2025 17:00 Відповісти
Табори, розстріли,.... Все це теж було згідно закону.
12.11.2025 16:53 Відповісти
Держприкордонслужба - решето, дистанційно кероване хмирями з ОПи.... жлоби, мародери та хвойди рулять процесами в Україні.., а Найвеличнівшиве тупорило-зрадницьке Верховне, типу, не вкурсі та "над процесом"..
понаобирали, блін, лайна на Вироку2019...
12.11.2025 16:57 Відповісти
https://sud.ua/uploads/assets/files/IMG_1409.MP4 Так ось же, Міндіч тікає з України.
12.11.2025 16:58 Відповісти
А що за документи? Батько трьох дітей? Такі ******* відтворювати собі подібних у великих кількостях.
12.11.2025 17:10 Відповісти
так. пани при владі і ті шо коло влади можуть виїхати з країни "на законних підставах". а от для кріпаків таких законних підстав не існує. або тису перепливати. або в окопи
12.11.2025 17:13 Відповісти
Якщо це правда і не було задокументованих заяв слідства на стоп цього і інших персонажів,то це викликає питання

Якщо це правда і не було задокументованих заяв слідства на стоп цього і інших персонажів,то це викликає питання
12.11.2025 17:20 Відповісти
Та хто б сумнівався...
12.11.2025 17:28 Відповісти
Держприкордонслужбу очолюють такі ж відморозки, як і мандичі.
12.11.2025 18:35 Відповісти
Той демченко такаж кончана потвора як зеленський
12.11.2025 18:48 Відповісти
земіндичі - вони всюди
