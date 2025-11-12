Разговор Миндича и Галущенко в момент звонка Зеленского. РАСШИФРОВКА

Во время разговора совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича и тогдашнего министра энергетики Германа Галущенко последнему позвонил президент Владимир Зеленский.

Цензор.НЕТ приводит полный диалог из "пленок Миндича", которые обнародовало НАБУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Разговор состоялся 14 июля 2025 года. 22 июля Верховная Рада приняла законопроект о ликвидации независимости НАБУ и САП.

Министр энергетики: Алло, алло. Здравствуйте, *** (прокурор на суде заявил, что было сказано "Владимир Александрович. — Ред.) здравствуйте. Все. Есть. Есть. Да.



Карлсон (Миндич): Поехали? Нет?



Министр энергетики: Ну, я поехал.



Шугармен: А ты говорил, никто с тобой ни о чем не разговаривает. А тут на тебе.



Карлсон: А, да, прочитал смску.



Министр энергетики: А что ты написал?



Карлсон: Шо *** (Гера, вероятно Галущенко. - Ред.) хочет с тобой поговорить.



Министр энергетики: Да ладно.



Шугармен: Не так, вызови ***



Карлсон: Не так, извини, сколько раз я тебе говорил вызови ***.



Министр энергетики: И что мне с ним?



Карлсон: Да слушай, *** (Владимир Александрович. - Ред.) да все ну вы же понимаете идти мне в дворники тоже не с руки, я сделаю все, что вы скажете, все что вам надо, я ваш. Скажи плюс, что, да и все.

Читайте: Зеленский во время войны отдал страну на разграбление небритому барыге, - журналист Речинский

Что предшествовало?

Читайте: "Миндич и Шефир говорили, как собрать "из кассы" на залог Чернышову", - прокурор