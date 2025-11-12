Разговор Миндича и Галущенко в момент звонка Зеленского. РАСШИФРОВКА
Во время разговора совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича и тогдашнего министра энергетики Германа Галущенко последнему позвонил президент Владимир Зеленский.
Цензор.НЕТ приводит полный диалог из "пленок Миндича", которые обнародовало НАБУ.
Разговор состоялся 14 июля 2025 года. 22 июля Верховная Рада приняла законопроект о ликвидации независимости НАБУ и САП.
Министр энергетики: Алло, алло. Здравствуйте, *** (прокурор на суде заявил, что было сказано "Владимир Александрович. — Ред.) здравствуйте. Все. Есть. Есть. Да.
Карлсон (Миндич): Поехали? Нет?
Министр энергетики: Ну, я поехал.
Шугармен: А ты говорил, никто с тобой ни о чем не разговаривает. А тут на тебе.
Карлсон: А, да, прочитал смску.
Министр энергетики: А что ты написал?
Карлсон: Шо *** (Гера, вероятно Галущенко. - Ред.) хочет с тобой поговорить.
Министр энергетики: Да ладно.
Шугармен: Не так, вызови ***
Карлсон: Не так, извини, сколько раз я тебе говорил вызови ***.
Министр энергетики: И что мне с ним?
Карлсон: Да слушай, *** (Владимир Александрович. - Ред.) да все ну вы же понимаете идти мне в дворники тоже не с руки, я сделаю все, что вы скажете, все что вам надо, я ваш. Скажи плюс, что, да и все.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
