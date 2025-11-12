РУС
Новости Коррупция в энергетике
6 390 27

Разговор Миндича и Галущенко в момент звонка Зеленского. РАСШИФРОВКА

Во время разговора совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича и тогдашнего министра энергетики Германа Галущенко последнему позвонил президент Владимир Зеленский.

Цензор.НЕТ приводит полный диалог из "пленок Миндича", которые обнародовало НАБУ.

Разговор состоялся 14 июля 2025 года. 22 июля Верховная Рада приняла законопроект о ликвидации независимости НАБУ и САП.

Министр энергетики: Алло, алло. Здравствуйте, *** (прокурор на суде заявил, что было сказано "Владимир Александрович. — Ред.) здравствуйте. Все. Есть. Есть. Да.

Карлсон (Миндич): Поехали? Нет?

Министр энергетики: Ну, я поехал.

Шугармен: А ты говорил, никто с тобой ни о чем не разговаривает. А тут на тебе.

Карлсон: А, да, прочитал смску.

Министр энергетики: А что ты написал?

Карлсон: Шо *** (Гера, вероятно Галущенко. - Ред.) хочет с тобой поговорить.

Министр энергетики: Да ладно.

Шугармен: Не так, вызови ***

Карлсон: Не так, извини, сколько раз я тебе говорил вызови ***.

Министр энергетики: И что мне с ним?

Карлсон: Да слушай, *** (Владимир Александрович. - Ред.) да все ну вы же понимаете идти мне в дворники тоже не с руки, я сделаю все, что вы скажете, все что вам надо, я ваш. Скажи плюс, что, да и все.

Что предшествовало?

Зеленский Владимир (22550) Галущенко Герман (274) Миндич Тимур (58)
