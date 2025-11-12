Зеленский звонил Галущенко после сообщения от Миндича, - прокурор САП
Прокурор САП рассказал об одном из эпизодов, который фигурирует в "пленках Миндича". Президент Владимир Зеленский звонил министру Галущенко после сообщения от Миндича.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Прокурор Савицкий привел эпизод разговора между Галущенко, Миндичем и Александром Цукерманом.
"Во время разговора Галущенко звонит президент, он поднимает трубку: "Алло, здравствуйте Владимир Александрович, здравствуйте, все, есть... есть", - рассказал он.
Контекст дальнейшего разговора свидетельствует, что, вероятно, Зеленский позвонил Галущенко после того, как Миндич написал сообщение президенту.
Цукерман говорит Галущенко: "А ты говорил, никто с тобой ни о чем не разговаривает, а тут на тебе...".
Миндич сказал: "А, да, прочитал смс-ку". Вероятно, он имел в виду переписку с Зеленским.
Галущенко спросил, что именно написал Миндич. Тот ответил: "Что Гера хочет с тобой поговорить".
Галущенко спросил у Миндича: "И что мне с ним (вероятно, речь идет о общении с президентом. — Ред.)?".
Миндич отвечает: "Да слушай, Владимир Александрович, да все, вы же понимаете, идти мне в дворники тоже не с руки, я сделаю все, что вы скажете, все, что вам надо, я ваш...".
После этого Галущенко собирается ехать к Зеленскому.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Главные фигуранты обнародованных пленок НАБУ в операции "Мидас" – Рокет ("смотрящий" за "Энергоатомом") и Тенор (исполнительный директор "Энергоатома"). По информации СМИ, речь идет об Игоре Миронюке и Дмитрии Басове соответственно. В разговоре они, в частности, обсуждали механизм давления на контрагентов для вымогательства денег.
- Вечером 11 ноября ВАКС избрал меру пресечения экс-помощнику Деркача Игорю Миронюку.
- 12 ноября главу Минюста и экс-министра энергетики Галущенко отстранили от должности.
СБУ, ДБР, МВС - маріонетки Банкової. Факт.
Цей " веселий хлопчик із музичним пісю..м" вкрав більше, ніж всі олігархи разом узяті.
Може, Мальвіна?
