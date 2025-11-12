РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13588 посетителей онлайн
Новости Коррупция в энергетике
8 015 36

Зеленский звонил Галущенко после сообщения от Миндича, - прокурор САП

Пленки Миндича. Участники упоминали Зеленского

Прокурор САП рассказал об одном из эпизодов, который фигурирует в "пленках Миндича". Президент Владимир Зеленский звонил министру Галущенко после сообщения от Миндича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Прокурор Савицкий привел эпизод разговора между Галущенко, Миндичем и Александром Цукерманом.

"Во время разговора Галущенко звонит президент, он поднимает трубку: "Алло, здравствуйте Владимир Александрович, здравствуйте, все, есть... есть", - рассказал он.

Контекст дальнейшего разговора свидетельствует, что, вероятно, Зеленский позвонил Галущенко после того, как Миндич написал сообщение президенту.

Цукерман говорит Галущенко: "А ты говорил, никто с тобой ни о чем не разговаривает, а тут на тебе...".

Миндич сказал: "А, да, прочитал смс-ку". Вероятно, он имел в виду переписку с Зеленским.

Читайте: Фигуранты пленок Миндича упоминали о фактах общения с президентом, - прокурор САП

Галущенко спросил, что именно написал Миндич. Тот ответил: "Что Гера хочет с тобой поговорить".

Галущенко спросил у Миндича: "И что мне с ним (вероятно, речь идет о общении с президентом. — Ред.)?".

Миндич отвечает: "Да слушай, Владимир Александрович, да все, вы же понимаете, идти мне в дворники тоже не с руки, я сделаю все, что вы скажете, все, что вам надо, я ваш...".

После этого Галущенко собирается ехать к Зеленскому.

Читайте: Студия "Квартал 95" как имущество коррупционера должна быть передана под управление АРМА, - Железняк

Что предшествовало?

Смотрите: Фигуранты "пленок НАБУ" обсуждали назначения в новый Кабмин: "Я пошлю кандидатуры, а вы выберете". ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (22550) Галущенко Герман (274) Миндич Тимур (58)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
показать весь комментарий
12.11.2025 13:56 Ответить
+21
Це тільки один рік і тільки 100 щямів на Енергоатомі. А скільки Зеленьський вкрав на Великому Крадівництві за п'ять!!!!!рокІВ!!!
Цей " веселий хлопчик із музичним пісю..м" вкрав більше, ніж всі олігархи разом узяті.
показать весь комментарий
12.11.2025 14:00 Ответить
+17
показать весь комментарий
12.11.2025 13:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ха! 😁 А що, мав на телєграфній, чи тнлетайпній стрічці морзянку відстукувати? Ясний пень - телефонував. І посилки відправляв, але не Укрпоштою.
показать весь комментарий
12.11.2025 13:53 Ответить
Розшифруйте.
показать весь комментарий
12.11.2025 13:53 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 14:31 Ответить
бо воно і є живе втілення СОРОМУ!!!!!!
показать весь комментарий
12.11.2025 14:53 Ответить
а у 2014 ви писали що вам за Януковича не соромно?
показать весь комментарий
12.11.2025 15:09 Ответить
воно й зрозуміло, що нічо непонятно, адже спілкування ведеться на язике ворога...може лише єдиний зі співрозмовників, президент, спілкується, як це і личить державнику, на мові...але оточення спілкується ворожою мовою і він на це не реагує
показать весь комментарий
12.11.2025 14:56 Ответить
Кубло зміюк Зе-лупи.
показать весь комментарий
12.11.2025 13:53 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 13:55 Ответить
Потужно!
показать весь комментарий
12.11.2025 14:21 Ответить
Макакам ндравіца
показать весь комментарий
12.11.2025 14:50 Ответить
Скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти.
показать весь комментарий
12.11.2025 13:56 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 13:56 Ответить
А нема кому заарештувати всю шоблу слуг в Раді , разом з 🤡 , чи просто подушко одного придавити ? Така безнадійність ...теріторію говнокомандуючий з виконавцем сирським здає почасово ...грабують дико ,з поспіхом , і шо хто має право їх зупинити та заарештувати ,де закони ?! Де правдоборці захищаючі державні інтереси ? Шо кругова зрада та саботаж ?!
показать весь комментарий
12.11.2025 13:59 Ответить
"А нема кому заарештувати всю шоблу слуг в Раді" - ні, немає.
СБУ, ДБР, МВС - маріонетки Банкової. Факт.
показать весь комментарий
12.11.2025 14:02 Ответить
Це тільки один рік і тільки 100 щямів на Енергоатомі. А скільки Зеленьський вкрав на Великому Крадівництві за п'ять!!!!!рокІВ!!!
Цей " веселий хлопчик із музичним пісю..м" вкрав більше, ніж всі олігархи разом узяті.
показать весь комментарий
12.11.2025 14:00 Ответить
А на армії вони скільки вкрали? Ото ж бо.
показать весь комментарий
12.11.2025 14:07 Ответить
Коломойский говорил когда Зе выбрали, что мы сейчас уменьшим контакты, чтобы не агрить народ. Но по факту - это же одна еврейская мафия - Коломойский, Миндич, Зеленский, и т.д. Депутаты должны импичмент инициировать. А кто ж инициирует, если они все за одно. Все силовики в записях тоже орг преступность и тоже на своих полях грабят страну. Бандиские кланы правят всем gov.ua
показать весь комментарий
12.11.2025 14:02 Ответить
заодно
показать весь комментарий
12.11.2025 15:17 Ответить
Коротше зе і гівні по саму маківку, який може бути взагалі "вихід на кордони 91 року" коли влада обдирає військових?
показать весь комментарий
12.11.2025 14:06 Ответить
Як гімно може бути в гімні? Тут, хіба, було зелене, стало рожеве...
показать весь комментарий
12.11.2025 14:09 Ответить
Пішов зашквар Гундоса.
показать весь комментарий
12.11.2025 14:10 Ответить
Проклятий члєнограй. На смереку.
показать весь комментарий
12.11.2025 14:22 Ответить
Се ЧЁРТА в ОТСТАВКУ
показать весь комментарий
12.11.2025 14:28 Ответить
А яке поганяло зеленського в цих оборудках?
Може, Мальвіна?
показать весь комментарий
12.11.2025 14:33 Ответить
Поярков каже що "портрет"
показать весь комментарий
12.11.2025 14:34 Ответить
...Доріана Грея
показать весь комментарий
12.11.2025 14:49 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 14:34 Ответить
ага зеля доповив що звонил
показать весь комментарий
12.11.2025 14:34 Ответить
Детский сад, штанишки на лямках. Отправить лупатого поца в Гуантанамо, где местные дуболомы допрашивают бородатых бармалеев со всего света. Через час будут известны все схематозы и где ворованные миллиарды.
показать весь комментарий
12.11.2025 14:52 Ответить
Ета фсьо ні он! Іго падставілі! 🤣
показать весь комментарий
12.11.2025 15:02 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 15:04 Ответить
явно Зеля мав свій процент з цієї корупційної гілки.
показать весь комментарий
12.11.2025 15:04 Ответить
Общак, "криша", ватажок, бухгалтер, бригадири, шістки, ... .
показать весь комментарий
12.11.2025 15:11 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 15:05 Ответить
московсько - єврейська мафія як я розумію
показать весь комментарий
12.11.2025 15:20 Ответить
Скиннеровский ящик - устройство, где крыса нажимала на рычаг и получала еду.
Так он показал, что поведение можно формировать подкреплением.
Положительное подкрепление - награда за нужное действие.
Отрицательное подкрепление - убираем неприятный стимул после нужного действия.
Наказание - подавляем нежелательное поведение.

В Украине олигархи и их марионетки - воруют и формируют у себя положительное подкрепление - получают награбленное в награду.
А должны получать наоборот отрицательное подкрепление - украл и получил наказание.

Бихевиоризм
Формула бихевиоризма (Стимул - Реакция)
Пример:
Стимул: звонок на урок.
Реакция: ученики садятся за парты.
Если добавить подкрепление (награду или наказание) - поведение закрепляется или угасает.

Это как обучение с подкреплением ИИ, только для дрессировки психики людей. Если будут органы созданы борьбы с орг преступностью и за воровство будут реально карать - забирать все и сажать на пожизненный срок, то такое подкрепление подействует на всех, кто будет воровать. Они будут понимать, что за воровство они получают не богатства пещеры Аладина и вилы и яхты и элитные тачки, а конфискацию всего имущества и срок до конца жизни, то уже воровать стимул будет меньше. А награды давать чиновникам только за хорошую работу. Их нужно дрессировать. И вообще нужно создавать школы, которые будут дрессировать так с детства на чиновников. Чтобы они не воровали и хорошо работали и чтобы они были неуязвимы к вербовкам. И их ничем не могли соблазнить. Дьявол - соблазнитель не мог к ним подступиться ни через что. И евреев нужно запретить во власти. Только Украинские фамилии и только выдрессированные и выученные хорошо люди должны работать во власти. Железная такая система должна быть, что почти роботы должны во власти выполнять работу. А может и лучше на самом деле - ИИ передать всю власть. Он может исходя из средств - выжимать максимум развития и прибыли и безопасности. Управлять будет лучше людей в миллиард раз. Вместо того, чтобы этих крыс дрессировать, нужно технологиями их заменять.
показать весь комментарий
12.11.2025 15:20 Ответить
 
 