Зеленский звонил Галущенко после сообщения от Миндича, - прокурор САП

Прокурор САП рассказал об одном из эпизодов, который фигурирует в "пленках Миндича". Президент Владимир Зеленский звонил министру Галущенко после сообщения от Миндича.

Прокурор Савицкий привел эпизод разговора между Галущенко, Миндичем и Александром Цукерманом.

"Во время разговора Галущенко звонит президент, он поднимает трубку: "Алло, здравствуйте Владимир Александрович, здравствуйте, все, есть... есть", - рассказал он.

Контекст дальнейшего разговора свидетельствует, что, вероятно, Зеленский позвонил Галущенко после того, как Миндич написал сообщение президенту.

Цукерман говорит Галущенко: "А ты говорил, никто с тобой ни о чем не разговаривает, а тут на тебе...".

Миндич сказал: "А, да, прочитал смс-ку". Вероятно, он имел в виду переписку с Зеленским.

Галущенко спросил, что именно написал Миндич. Тот ответил: "Что Гера хочет с тобой поговорить".

Галущенко спросил у Миндича: "И что мне с ним (вероятно, речь идет о общении с президентом. — Ред.)?".

Миндич отвечает: "Да слушай, Владимир Александрович, да все, вы же понимаете, идти мне в дворники тоже не с руки, я сделаю все, что вы скажете, все, что вам надо, я ваш...".

После этого Галущенко собирается ехать к Зеленскому.

Что предшествовало?

