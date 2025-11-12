Студия "Квартал 95", как имущество коррупционера, должна быть передана под управление АРМА, - Железняк

Народный депутат Ярослав Железняк отреагировал на пост Студии "Квартал 95" о совладельце Студии Тимуре Миндиче.

Об этом он написал в своем Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

В своем сообщении он отметил: "Получается, 50% от "95 квартала" должны передать в управление АРМА".

В своем официальном посте Студия подчеркнула, что последние события не касаются ее работы, контента или команды. Совладелец имеет юридическую связь со Студией, но не участвует в производстве контента и не влияет на решения команды.

Студия призвала не использовать бренд "Квартал 95" в "спекулятивных или политизированных контекстах".

Что предшествовало?

