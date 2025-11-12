РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13588 посетителей онлайн
Новости Бизнес Миндича Коррупция в энергетике
2 619 21

Студия "Квартал 95", как имущество коррупционера, должна быть передана под управление АРМА, - Железняк

Народный депутат Ярослав Железняк отреагировал на пост Студии "Квартал 95" о совладельце Студии Тимуре Миндиче.

Об этом он написал в своем Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В своем сообщении он отметил: "Получается, 50% от "95 квартала" должны передать в управление АРМА".

железняк о квартале

В своем официальном посте Студия подчеркнула, что последние события не касаются ее работы, контента или команды. Совладелец имеет юридическую связь со Студией, но не участвует в производстве контента и не влияет на решения команды.

Студия призвала не использовать бренд "Квартал 95" в "спекулятивных или политизированных контекстах".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Миндич давил на Умерова по поводу закупки некачественных бронежилетов в шарашкиной конторе, - Николаенко

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фигуранты пленок на всех уровнях должны немедленно уйти со своих постов, - "слуга народа" Радина

Автор: 

Квартал-95 (225) АРМА (124) Железняк Ярослав (493) Миндич Тимур (58)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Розігнати це антиукраїнське шобло.
показать весь комментарий
12.11.2025 13:39 Ответить
+12
Націоналізувати майно зрадників. Гроші Зрандники, крали із державної компанії і передавали у москву. Це факт. І майно зрадників підлягає конфіскації. А Зеленьський тут ні до чого. Він хороший.
показать весь комментарий
12.11.2025 13:40 Ответить
+7
Студія Квартал 95, як розсадник мегакорупції і колабораціонізму повинна бути ліквідована.
показать весь комментарий
12.11.2025 13:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Розігнати це антиукраїнське шобло.
показать весь комментарий
12.11.2025 13:39 Ответить
і учасників позбавити державних нагород...і принести публічне вибачення народу україни за спільне з хором верьовки спотворення народної пісні горіла сосна палала...
показать весь комментарий
12.11.2025 14:51 Ответить
Націоналізувати майно зрадників. Гроші Зрандники, крали із державної компанії і передавали у москву. Це факт. І майно зрадників підлягає конфіскації. А Зеленьський тут ні до чого. Він хороший.
показать весь комментарий
12.11.2025 13:40 Ответить
Усміхнуло а Зеленський тут ні до чого
показать весь комментарий
12.11.2025 13:44 Ответить
Ага, він їх очолив, оцих зрадників всіх мастей😡
показать весь комментарий
12.11.2025 14:21 Ответить
про зельонського це сарказм?
показать весь комментарий
12.11.2025 15:19 Ответить
Там і в 2-х інших співвласників рило в пушку
показать весь комментарий
12.11.2025 13:42 Ответить
Це ж ОЧЕВИДНІ правові дії, як таблиця множення!!
Лише портновські гадитимуть Україні та Українцям, аж поки до них не прийде дієвий Суд Лінча!! А потім ними починається волання про Конституцію і, що їх заставили, якісь помічники ригоАНАЛІВ !!,….
показать весь комментарий
12.11.2025 13:42 Ответить
Ще недавно - під час війни не можна критикувати владу! після Перемоги будемо розбиратися!
показать весь комментарий
12.11.2025 13:46 Ответить
То лозунги для дебільного лохторату ЗЕ!Цензор теж бани клепав за образу зрадника .Швидке первбування,напевно Краснова образили дуже
показать весь комментарий
12.11.2025 13:51 Ответить
...Недолго музыка играла,
Недолго фраер танцевал...
показать весь комментарий
12.11.2025 13:52 Ответить
Арму очолює людина Єрмака
показать весь комментарий
12.11.2025 13:53 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 13:54 Ответить
Студія Квартал 95, як розсадник мегакорупції і колабораціонізму повинна бути ліквідована.
показать весь комментарий
12.11.2025 13:54 Ответить
Ну і? АРМА їм встановить, які результати економічної діяльності вони мають забезпечити? Рентабельність, податкове навантаження?
показать весь комментарий
12.11.2025 13:56 Ответить
Варто почути :"95 кьварталь" -і напад нудоти гарантовано!
показать весь комментарий
12.11.2025 14:01 Ответить
На рояль тільки арешт ненакладуйте.Після виборів хай йде і продовжує на роялі... "Мурку" лабать
показать весь комментарий
12.11.2025 14:02 Ответить
Арма могут быть переданы только акции Студии, но никак не имущество. Если Железняк не знает что такое акции, ему стоит почитать и лишь потом писать глупости (а он, я уверен, продолжит их писать и после прочтения). А ещё ему стоит почитать устав компании. Ещё с девяностых, когда компании отжимались очень часто, большинство компаний имеют условия в уставе, которые, при отчуждении акций третьим лицом, превращают их в "вексель". Т.е в бумажку не имеющую никакого значения.
показать весь комментарий
12.11.2025 14:18 Ответить
Ах, які невинні ягнятка! Своїми антиукраїнськими виступами сприяли прийняттю рішення рашистами про широкомасштабний напад, бо думали, що прихильники 95 помийки не стануть на захист країни! Помилилися супостати - на захист не стали лише кварталівці та п,ята колона!
показать весь комментарий
12.11.2025 14:22 Ответить
Що, передадуть майно як якусь валізу? І разом з ''Лисим''? Класно. Вони такі і є - туалетний папір Бені!
показать весь комментарий
12.11.2025 14:39 Ответить
Треба негайно було накласти арешт на майно, цінні папери...акції у т.ч...УСІХ фігурантів по цій справі...Бо все зараз переступлять,або продадуть...гроші виведуть з України,або підуть на хабарі та застави...Але,міркую,що саме тут будуть тягнути і дадуть можливість усе зароблене "непосильною працею" зберегти... Цікаво,коли запросять екстрадицію ....
показать весь комментарий
12.11.2025 14:49 Ответить
 
 