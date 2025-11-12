Студия "Квартал 95", как имущество коррупционера, должна быть передана под управление АРМА, - Железняк
Народный депутат Ярослав Железняк отреагировал на пост Студии "Квартал 95" о совладельце Студии Тимуре Миндиче.
Об этом он написал в своем Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
В своем сообщении он отметил: "Получается, 50% от "95 квартала" должны передать в управление АРМА".
В своем официальном посте Студия подчеркнула, что последние события не касаются ее работы, контента или команды. Совладелец имеет юридическую связь со Студией, но не участвует в производстве контента и не влияет на решения команды.
Студия призвала не использовать бренд "Квартал 95" в "спекулятивных или политизированных контекстах".
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндыча, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Главные фигуранты обнародованных пленок НАБУ в операции "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Энергоатомом") и Тенор (исполнительный директор "Энергоатома"). По информации СМИ, речь идет об Игоре Миронюке и Дмитрии Басове соответственно. В разговоре они, в частности, обсуждали механизм давления на контрагентов для вымогательства денег.
- Вечером 11 ноября ВАКС избрал меру пресечения экс-помощнику Деркача Игорю Миронюку.
- 12 ноября главу Минюста и экс-министра энергетики Галущенко отстранили от должности.
Лише портновські гадитимуть Україні та Українцям, аж поки до них не прийде дієвий Суд Лінча!! А потім ними починається волання про Конституцію і, що їх заставили, якісь помічники ригоАНАЛІВ !!,….
Недолго фраер танцевал...