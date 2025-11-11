Фигуранты пленок на всех уровнях должны немедленно уйти со своих постов, - "слуга народа" Радина

Председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики, народный депутат от "Слуги народа" Анастасия Радина призвала к отставке всех фигурантов записей НАБУ по делу о коррупции в энергетике.

Об этом депутат написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Несколько слов об этой абсолютно отвратительной истории, свидетелями которой мы с вами становимся. Фигуранты пленок на всех уровнях должны немедленно уйти со своих должностей в предусмотренном для этого порядке. Доверие к вам восстановить невозможно", - написала Радина.

Она также поблагодарила протестующих, которые отстояли независимость антикоррупционных органов в июле 2025 года:

"Еще раз спасибо тысячам протестующих, которые отстояли независимость антикоррупционных органов в июле этого года. Спасибо коллегам, с которыми мы вместе боролись за НАБУ и САП. Не зря боролись. Спасибо детективам НАБУ, прокурорам САП и всем причастным за работу. Несмотря на чрезвычайное давление".

Что предшествовало?

