Фигуранты пленок на всех уровнях должны немедленно уйти со своих постов, - "слуга народа" Радина

Председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики, народный депутат от "Слуги народа" Анастасия Радина призвала к отставке всех фигурантов записей НАБУ по делу о коррупции в энергетике.

Об этом депутат написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Несколько слов об этой абсолютно отвратительной истории, свидетелями которой мы с вами становимся. Фигуранты пленок на всех уровнях должны немедленно уйти со своих должностей в предусмотренном для этого порядке. Доверие к вам восстановить невозможно", - написала Радина.

Она также поблагодарила протестующих, которые отстояли независимость антикоррупционных органов в июле 2025 года:

"Еще раз спасибо тысячам протестующих, которые отстояли независимость антикоррупционных органов в июле этого года. Спасибо коллегам, с которыми мы вместе боролись за НАБУ и САП. Не зря боролись. Спасибо детективам НАБУ, прокурорам САП и всем причастным за работу. Несмотря на чрезвычайное давление".

Читайте также: Возникает подозрение, что министром энергетики был не Галущенко, а давний помощник предателя Деркача Миронюк, - Николаенко

Что предшествовало?

Читайте также: Умеров отверг заявления САП о влиянии на него олигарха Зеленского Миндича

НАБУ (4676) Радина Анастасия (25) Миндич Тимур (41)
Топ комментарии
+5
Тут не у відставку,а наручники і в СІЗО.
11.11.2025 21:32 Ответить
+5
У відставку і зразу в СІЗО має піти Потужний. А по ходу слідства він здасть всіх фігурантів
11.11.2025 21:34 Ответить
+4
І все? Не дуже жорстко так з ними?
11.11.2025 21:27 Ответить
Zельоні Гниди засирають ефір потужними рішеннями )

як і казав
11.11.2025 21:27 Ответить
Руки опускаються.. Фронт сипеться . Зесволоту треба вішати, вже зараз
11.11.2025 21:31 Ответить
І все? Не дуже жорстко так з ними?
11.11.2025 21:27 Ответить
нє .. треба покарати переведенням на інші посади ))
11.11.2025 21:29 Ответить
Ввесь Кабмін повинен підти у відставку.Напрошується питання,хто надав безмежні повноваження Міндичу ті іншим фігурантам справи?
11.11.2025 21:29 Ответить
На це питання є відповідь: Порошенко.
показать весь комментарий
Не здивуюся, якщо держсекретарі Секретаріату КМУ та ЦОВВ, вчинять чомусь прикре самогубство, перевівши гроші здобутки з 2019 року на родичів та жінок, з якими фіктивно розлучені!!
показать весь комментарий
Однопартійці з монобільшості цієї слуги можуть відправити у відставку міністрів або й уряд.
Вперед.
11.11.2025 21:30 Ответить
Почни з себе, правєдніца! Ше й додай, скільки коштів у конвертах отримала за увесь період сраколизання.
11.11.2025 21:30 Ответить
Зеленський - перший!
11.11.2025 21:31 Ответить
Так! Пропоную не тільки піти ,а і піти ослами і ослицями в різні країни за солідну зп. Оце буде справедливе рішення! Тому що ЗЕЛьоні своїх не кидають.
11.11.2025 21:32 Ответить
Тут не у відставку,а наручники і в СІЗО.
11.11.2025 21:32 Ответить
У відставку і зразу в СІЗО має піти Потужний. А по ходу слідства він здасть всіх фігурантів
11.11.2025 21:34 Ответить
Тільки там або посади "весільних генералів", або приватні особи.
показать весь комментарий
Відправити всіх зелених корупціонерів не просто ГЕТЬ ,
а до буцегарні з конфіскацією майна !!
11.11.2025 21:42 Ответить
уті-путі, сюсі-пусі..., який потужний голова комітету , по боротьбі з корупцією .
11.11.2025 21:43 Ответить
сосна корабельная
11.11.2025 21:51 Ответить
11.11.2025 21:47 Ответить
"з якими ми разом боролися за НАБУ і САП " ))))

зельоні гниди же виявляється боролись за НАБУ та САП ))
11.11.2025 21:47 Ответить
ми пахалі - я і трактор.
11.11.2025 21:53 Ответить
... треба точніше висловлюватися: відставка ,суд ,конфіскація майна , тюрма.
11.11.2025 21:51 Ответить
Спочатку насрали служки з стефанчуком і аброхамієм, собі ж в штани привселюдно, а тепер, їх ПРАВДОЮ, он як пердолить перед кончиною!! КАЮТЬСЯ, бо вірьовка на слова не реагує!
11.11.2025 21:51 Ответить
******* якась. за розкрадання бюджета під час війни - довічне давати треба.
11.11.2025 21:51 Ответить
Яке нах довічне?Тільки вірьовка
11.11.2025 21:57 Ответить
Вішай, чого сидиш?
11.11.2025 22:01 Ответить
Геть за кордон, мадам, не вийде. Їхнє місце за решіткою, чи за законами воєнного часу біля стінки.
11.11.2025 21:52 Ответить
Двоє вже пішли і не з пустими руками - Міндич і Цукерман
11.11.2025 21:54 Ответить
В тюрьму з конфіскацією, а не у відставку. За таке розстрілювати треба, наші хлопці гинуть, діти гинуть. За таке держзрада і пожиттєве як мінімум
11.11.2025 22:08 Ответить
 
 