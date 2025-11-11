Фигуранты пленок на всех уровнях должны немедленно уйти со своих постов, - "слуга народа" Радина
Председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики, народный депутат от "Слуги народа" Анастасия Радина призвала к отставке всех фигурантов записей НАБУ по делу о коррупции в энергетике.
Об этом депутат написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Несколько слов об этой абсолютно отвратительной истории, свидетелями которой мы с вами становимся. Фигуранты пленок на всех уровнях должны немедленно уйти со своих должностей в предусмотренном для этого порядке. Доверие к вам восстановить невозможно", - написала Радина.
Она также поблагодарила протестующих, которые отстояли независимость антикоррупционных органов в июле 2025 года:
"Еще раз спасибо тысячам протестующих, которые отстояли независимость антикоррупционных органов в июле этого года. Спасибо коллегам, с которыми мы вместе боролись за НАБУ и САП. Не зря боролись. Спасибо детективам НАБУ, прокурорам САП и всем причастным за работу. Несмотря на чрезвычайное давление".
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Енергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Енергоатом".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Главные фигуранты обнародованных пленок НАБУ в операции "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатом") и Тенор (исполнительный директор "Енергоатом"). По информации СМИ, речь идет об Игоре Миронюке и Дмитрии Басове соответственно. В разговоре они, в частности, обсуждали механизм давления на контрагентов для вымогательства денег.
як і казав
Вперед.
а до буцегарні з конфіскацією майна !!
зельоні гниди же виявляється боролись за НАБУ та САП ))