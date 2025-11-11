Фігуранти плівок на всіх рівнях мають невідкладно піти геть з посад, - "слуга народу" Радіна
Голова Комітету з питань антикорупційної політики, народний депутат від "Слуги народу" Анастасія Радіна закликала до відставки всіх фігурантів записів НАБУ у справі про корупцію в енергетиці.
Про це депутат написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Кілька слів щодо цієї абсолютно огидної історії, свідками якої ми з вами стаємо. Фігуранти плівок на всіх рівнях мають невідкладно піти геть з посад у передбачений для цього спосіб. Довіру до вас відновити неможливо", - написала Радіна.
Вона також подякувала протестувальників, які відстояли незалежність антикорупційних органів у липні 2025 року:
"Ще раз дякую тисячам протестувальників, які відстояли незалежність антикорупційних органів у липні цього року. Дякую колегам, з якими ми разом боролися за НАБУ і САП. Не дарма боролися. Дякую детективам НАБУ, прокурорам САП та всім причетним за роботу. Попри надзвичайний тиск".
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Головні фігуранти оприлюднених плівок НАБУ в операції "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатомом") і Тенор (виконавчий директор "Енергоатому"). За інформацією ЗМІ, ідеться про Ігоря Миронюка та Дмитра Басова відповідно. У розмові вони, зокрема, обговорювали механізм тиску на контрагентів для вимагання грошей.
