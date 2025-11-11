Фігуранти плівок на всіх рівнях мають невідкладно піти геть з посад, - "слуга народу" Радіна

Голова Комітету з питань антикорупційної політики, народний депутат від "Слуги народу" Анастасія Радіна закликала до відставки всіх фігурантів записів НАБУ у справі про корупцію в енергетиці.

Про це депутат написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Кілька слів щодо цієї абсолютно огидної історії, свідками якої ми з вами стаємо. Фігуранти плівок на всіх рівнях мають невідкладно піти геть з посад у передбачений для цього спосіб. Довіру до вас відновити неможливо", - написала Радіна.

Вона також подякувала протестувальників, які відстояли незалежність антикорупційних органів у липні 2025 року:

"Ще раз дякую тисячам протестувальників, які відстояли незалежність антикорупційних органів у липні цього року. Дякую колегам, з якими ми разом боролися за НАБУ і САП. Не дарма боролися. Дякую детективам НАБУ, прокурорам САП та всім причетним за роботу. Попри надзвичайний тиск".

