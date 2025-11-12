Зеленський телефонував Галущенку після повідомлення від Міндіча, - прокурор САП
Прокурор САП розповів про один із епізодів, який фігурує у "плівках Міндіча". Президент Володимир Зеленський телефонував міністру Галущенку після повідомлення від Міндіча.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Прокурор Савицький навів епізод розмови між Галущенком, Міндічем та Олександром Цукерманом.
"Під час розмови Галущенку телефонує президент, він піднімає трубку: "Алло, здрастє Володимир Олександрович, здрастє, всьо, єсть.. єсть", - розповів він.
Контекст подальшої розмови свідчить, що, ймовірно, Зеленський зателефонував Галущенку після того, як Міндіч написав повідомлення президенту.
Цукерман каже Галущенку: "А ты говорил, никто с тобой ни о чем не разговаривает, а тут на тебе…".
Міндіч сказав: "А, да, прочел смс-ку". Ймовірно він мав на увазі переписку із Зеленським.
Галущенко запитав, що саме написав Міндіч. Той відповів: "Что Гера хочет с тобой поговорить".
Галущенко запитав у Міндіча: "И что мне с ним (ймовірно йдеться про спілкування з президентом. - Ред.)?".
Міндіч відповідає: "Та слушай, Владимир Александрович, та все, вы же понимаете, идти мне в дворники тоже не с руки, я сделаю все что вы скажете, все что вам надо, я ваш…"
Після цього Галущенко збирається їхати до Зеленського.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Головні фігуранти оприлюднених плівок НАБУ в операції "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатомом") і Тенор (виконавчий директор "Енергоатому"). За інформацією ЗМІ, ідеться про Ігоря Миронюка та Дмитра Басова відповідно. У розмові вони, зокрема, обговорювали механізм тиску на контрагентів для вимагання грошей.
- Увечері 11 листопада ВАКС обирав запобіжний захід експомічнику Деркача Ігорю Миронюку.
- 12 листопада главу Мін'юсту та ексміністра енергетики Галущенка відсторонили від посади.
