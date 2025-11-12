15 761 47

Зеленський телефонував Галущенку після повідомлення від Міндіча, - прокурор САП

Плівки Міндіча. Учасники згадували Зеленського

Прокурор САП розповів про один із епізодів, який фігурує у "плівках Міндіча". Президент Володимир Зеленський телефонував міністру Галущенку після повідомлення від Міндіча.

Прокурор Савицький навів епізод розмови між Галущенком, Міндічем та Олександром Цукерманом.

"Під час розмови Галущенку телефонує президент, він піднімає трубку: "Алло, здрастє Володимир Олександрович, здрастє, всьо, єсть.. єсть", - розповів він.

Контекст подальшої розмови свідчить, що, ймовірно, Зеленський зателефонував Галущенку після того, як Міндіч написав повідомлення президенту.

Цукерман каже Галущенку: "А ты говорил, никто с тобой ни о чем не разговаривает, а тут на тебе…".

Міндіч сказав: "А, да, прочел смс-ку". Ймовірно він мав на увазі переписку із Зеленським.

Галущенко запитав, що саме написав Міндіч. Той відповів: "Что Гера хочет с тобой поговорить".

Галущенко запитав у Міндіча: "И что мне с ним (ймовірно йдеться про спілкування з президентом. - Ред.)?". 

Міндіч відповідає: "Та слушай, Владимир Александрович, та все, вы же понимаете, идти мне в дворники тоже не с руки, я сделаю все что вы скажете, все что вам надо, я ваш…"

Після цього Галущенко збирається їхати до Зеленського.

Що передувало?

Зеленський Володимир Галущенко Герман Міндіч Тімур
Це тільки один рік і тільки 100 щямів на Енергоатомі. А скільки Зеленьський вкрав на Великому Крадівництві за п'ять!!!!!рокІВ!!!
Цей " веселий хлопчик із музичним пісю..м" вкрав більше, ніж всі олігархи разом узяті.
12.11.2025 14:00 Відповісти
Ха! 😁 А що, мав на телєграфній, чи тнлетайпній стрічці морзянку відстукувати? Ясний пень - телефонував. І посилки відправляв, але не Укрпоштою.
бо воно і є живе втілення СОРОМУ!!!!!!
а у 2014 ви писали що вам за Януковича не соромно?
всі питання до NNN, ви трішечки з адресою помилилися
так я писав до nnn....якщо помилився...пробачте
а ви, випадково, не з тих, що "якщо щось піде не так, ми його знесемо!" ?
Тобі за цього покидька не соромно??? Чим більше воно мародерить Україну під час кривавої війни, тим ти ним більше пишаєшся??? Кремлівське ***** ним теж пишається, бо москалота ще у квітні 2019 розгорнула компанію підтримки кандидата в президенти зеленського, сам Жирік за нього агітував і такі ідіоти та вороги України проголосували так, як хотіли в кремлі https://www.youtube.com/watch?v=cbGi-fr526A
ще раз - всі питання до NNN, ви трішечки з адресою помилилися
воно й зрозуміло, що нічо непонятно, адже спілкування ведеться на язике ворога...може лише єдиний зі співрозмовників, президент, спілкується, як це і личить державнику, на мові...але оточення спілкується ворожою мовою і він на це не реагує
Кубло зміюк Зе-лупи.
Потужно!
Макакам ндравіца
Скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти.
А нема кому заарештувати всю шоблу слуг в Раді , разом з 🤡 , чи просто подушко одного придавити ? Така безнадійність ...теріторію говнокомандуючий з виконавцем сирським здає почасово ...грабують дико ,з поспіхом , і шо хто має право їх зупинити та заарештувати ,де закони ?! Де правдоборці захищаючі державні інтереси ? Шо кругова зрада та саботаж ?!
"А нема кому заарештувати всю шоблу слуг в Раді" - ні, немає.
СБУ, ДБР, МВС - маріонетки Банкової. Факт.
Це тільки один рік і тільки 100 щямів на Енергоатомі. А скільки Зеленьський вкрав на Великому Крадівництві за п'ять!!!!!рокІВ!!!
Цей " веселий хлопчик із музичним пісю..м" вкрав більше, ніж всі олігархи разом узяті.
А на армії вони скільки вкрали? Ото ж бо.
Коломойский говорил когда Зе выбрали, что мы сейчас уменьшим контакты, чтобы не агрить народ. Но по факту - это же одна еврейская мафия - Коломойский, Миндич, Зеленский, и т.д. Депутаты должны импичмент инициировать. А кто ж инициирует, если они все за одно. Все силовики в записях тоже орг преступность и тоже на своих полях грабят страну. Бандиские кланы правят всем gov.ua
заодно
Коротше зе і гівні по саму маківку, який може бути взагалі "вихід на кордони 91 року" коли влада обдирає військових?
Як гімно може бути в гімні? Тут, хіба, було зелене, стало рожеве...
Пішов зашквар Гундоса.
Проклятий члєнограй. На смереку.
Се ЧЁРТА в ОТСТАВКУ
А яке поганяло зеленського в цих оборудках?
Може, Мальвіна?
Поярков каже що "портрет"
...Доріана Грея
ага зеля доповив що звонил
Детский сад, штанишки на лямках. Отправить лупатого поца в Гуантанамо, где местные дуболомы допрашивают бородатых бармалеев со всего света. Через час будут известны все схематозы и где ворованные миллиарды.
Ета фсьо ні он! Іго падставілі! 🤣
явно Зеля мав свій процент з цієї корупційної гілки.
Общак, "криша", ватажок, бухгалтер, бригадири, шістки, ... .
Без Зеленского они бы не могли туда попасть даже.
Продажного Леща на гиляку😡
московсько - єврейська мафія як я розумію
Скиннеровский ящик - устройство, где крыса нажимала на рычаг и получала еду.
Так он показал, что поведение можно формировать подкреплением.
Положительное подкрепление - награда за нужное действие.
Отрицательное подкрепление - убираем неприятный стимул после нужного действия.
Наказание - подавляем нежелательное поведение.

В Украине олигархи и их марионетки - воруют и формируют у себя положительное подкрепление - получают награбленное в награду.
А должны получать наоборот отрицательное подкрепление - украл и получил наказание.

Бихевиоризм
Формула бихевиоризма (Стимул - Реакция)
Пример:
Стимул: звонок на урок.
Реакция: ученики садятся за парты.
Если добавить подкрепление (награду или наказание) - поведение закрепляется или угасает.

Это как обучение с подкреплением ИИ, только для дрессировки психики людей. Если будут органы созданы борьбы с орг преступностью и за воровство будут реально карать - забирать все и сажать на пожизненный срок, то такое подкрепление подействует на всех, кто будет воровать. Они будут понимать, что за воровство они получают не богатства пещеры Аладина и вилы и яхты и элитные тачки, а конфискацию всего имущества и срок до конца жизни, то уже воровать стимул будет меньше. А награды давать чиновникам только за хорошую работу. Их нужно дрессировать. И вообще нужно создавать школы, которые будут дрессировать так с детства на чиновников. Чтобы они не воровали и хорошо работали и чтобы они были неуязвимы к вербовкам. И их ничем не могли соблазнить. Дьявол - соблазнитель не мог к ним подступиться ни через что. И евреев нужно запретить во власти. Только Украинские фамилии и только выдрессированные и выученные хорошо люди должны работать во власти. Железная такая система должна быть, что почти роботы должны во власти выполнять работу. А может и лучше на самом деле - ИИ передать всю власть. Он может исходя из средств - выжимать максимум развития и прибыли и безопасности. Управлять будет лучше людей в миллиард раз. Вместо того, чтобы этих крыс дрессировать, нужно технологиями их заменять.
Зеля сто пудів в долі!
Цей кугут за копійчину вдавиться!
до гаранта схоже не дійшло що друзі токсік і мають сидіти.....позорище світове ЛОШАРА
На люди українською, а красти кацапською!... Z- банда.
Україну перетворили в закрите приватне підприємство, та щей під час війни що привело до тяжкиж втрат і далі буде приводити, якщо не поміняти систему влади, все президентів нам не треба а вибори чи довибори в зраду потрібні кожен рік поки не очистяться , доречі в США довибори в Конгрес проводять раз на 2 роки і цій системі вже 200 років з урахуванням корупції нам їх потрібно ра в квартал проводити, але хочаб раз на рік. Той хто каже що неможна проводити вибори під час війни з президентом зрадником той є або сам зрадник або не розуміє що каже, тому що з президентом зрадником не тільки не можливо виграти війну, але її закінчити на тіх умовах щоб вона знову не почалась невже не зрозуміло.
