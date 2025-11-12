Зеленський телефонував Галущенку після повідомлення від Міндіча, - прокурор САП

Прокурор САП розповів про один із епізодів, який фігурує у "плівках Міндіча". Президент Володимир Зеленський телефонував міністру Галущенку після повідомлення від Міндіча.

Прокурор Савицький навів епізод розмови між Галущенком, Міндічем та Олександром Цукерманом.

"Під час розмови Галущенку телефонує президент, він піднімає трубку: "Алло, здрастє Володимир Олександрович, здрастє, всьо, єсть.. єсть", - розповів він.

Контекст подальшої розмови свідчить, що, ймовірно, Зеленський зателефонував Галущенку після того, як Міндіч написав повідомлення президенту.

Цукерман каже Галущенку: "А ты говорил, никто с тобой ни о чем не разговаривает, а тут на тебе…".

Міндіч сказав: "А, да, прочел смс-ку". Ймовірно він мав на увазі переписку із Зеленським.

Галущенко запитав, що саме написав Міндіч. Той відповів: "Что Гера хочет с тобой поговорить".

Галущенко запитав у Міндіча: "И что мне с ним (ймовірно йдеться про спілкування з президентом. - Ред.)?".

Міндіч відповідає: "Та слушай, Владимир Александрович, та все, вы же понимаете, идти мне в дворники тоже не с руки, я сделаю все что вы скажете, все что вам надо, я ваш…"

Після цього Галущенко збирається їхати до Зеленського.

