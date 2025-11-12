Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Корупція в енергетиці
Розмова Міндіча та Галущенка в момент дзвінка Зеленського. РОЗШИФРОВКА

Під час розмови співвласника "Квартал-95" Тімура Міндіча та тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка останньому подзвонив президент Володимир Зеленський.

Цензор.НЕТ наводить повний діалог з "плівок" Міндіча, який оприлюднили НАБУ.

Розмова відбулася 14 липня 2025 року. 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Міністр енергетики: Алло, алло. Здрасьте, *** (прокурор на суді заявив, що було сказано "Владимир Александрович. - Ред.) здрасьте. Все. Есть. Есть. Да.

Карлсон (Міндіч): Подьедь? Нет?

Міністр енергетики: Ну я поехал.

Шугармен: А ты говорил никто с тобой ни о чем не разговаривает. А тут на тебе.

Карлсон: А да, прочел смску.

Міністр енергетики: А что ты написал?

Карлсон: Шо *** (Гера, ймовірно Галущенко. - Ред.) хочет с тобой поговорить.

Міністр енергетики: Та ладно.

Шугармен: Не так, вызови ***

Карлсон: Не так, извини, сколько раз я тебе говорил вызови ***.

Міністр енергетики: И шо мне с ним?

Карлсон: Та слушай, *** (Владимир Александрович. - Ред.) та все ну вы ж понимаете идти мне в дворники тоже не с
руки, я сделаю все что вы скажете, все что вам надо я ваш. Скажи плюс, что та все.

Читайте: Зеленський під час війни віддав країну на розграбування неголеному баризі, - журналіст Речинський

Що передувало?

Читайте: "Міндіч і Шефір говорили, як зібрати "з каси" на заставу Чернишову", - прокурор

Зеленський Володимир (27839) Галущенко Герман (652) Міндіч Тімур (332)
Топ коментарі
+39
І що нам з цим робити ? Уже з'явились дописи - он ні вініват, он жє нє знал , он всєм вєріл
показати весь коментар
12.11.2025 15:37 Відповісти
+25
Если президент, имея в подчинении все силовые органы со всеми современными техническими средствами, не знал, то он должен был еще вчера снять с должностей всех руководителей спецслужб, которые профукали этот скандал.
Либо Зеленский знал, но был в доле и молчал.
Значит, сам должен пойти в отставку.
Кстати, Зеленскому подчиняется и Нацбанк, которые "не видел" миллионные и миллиардные проводки. Простых граждан "вяжут" за сомнительные 500 грн, а тут миллиарды - и ничего.
И как Нацбанк мог выдать на руки новые огромные упаковки с долларами, имеющими не сорванные бланки банков США?
Тем более, что наверняка подобные операции прокручивались не раз и ни у кого это не вызвало подозрений.
показати весь коментар
12.11.2025 17:26 Відповісти
+15
Ну і боневтік теж замішаний по самі яйця, не можуть бути всі навкруги вимазані в він в чистому.
показати весь коментар
12.11.2025 15:47 Відповісти
Сюда можно добавить еще Наблюдательный совет при Энергоатоме.
Куда они смотрели, имея миллионные зарплаты?
Наблюдали, как мимо них мешками и сумками носили наличку, получая свою долю за молчание?
НАБУ надо и туда приехать, а то Свириденко почему-то очень быстро распустила этот совет.
Следы заметает?
показати весь коментар
12.11.2025 19:04 Відповісти
6 років Володя розповідав: "Я ж не лох!?"
А коли НАБУ та САП взялися за дупи оточення цього анти Мідаса, то Зеленський всіма силами намагається впарити українцям, що він таки трохи лох, який "зовсім" не в курсі, чим займався його дружбан і бізнес-партнер по 95 кварталу Міндіч та міністри: Чернишов (кум родини Зеленських), Галущенко, Гринчук.

Потужний Володя закладе всіх!
Аби тільки самому не шити рукавиці та не пити міцний чай на нарах 🤭
показати весь коментар
12.11.2025 19:59 Відповісти
Та цього піде ..а зеленого війна спасає...
Прикинь який пздц як скажуть на світовому рівні що ця гнида замішана у всіх схемах... Під час війни
Нам і так ... Невесело
Як це ска бісить .....
показати весь коментар
12.11.2025 23:00 Відповісти
То шо, революція буде? Власть будуть валить і з фронтів тікати?
показати весь коментар
12.11.2025 15:40 Відповісти
Ви, пане кабачок, ведете себе низько. Було поставлене питання у нейтральній формі, яке не чіплало ніякі інтереси.
показати весь коментар
12.11.2025 16:04 Відповісти
Нафронтниця. Такі кидають чоловіків що воюють за Україну і одружуються на африканцях в Іспанії чи Німеччині.
показати весь коментар
12.11.2025 17:26 Відповісти
Ти точно впевнений, що правильно визначився з дефініцією невідомої жінки? Тобі відома доля всіх українок?
показати весь коментар
12.11.2025 18:20 Відповісти
У Польщі зафіксовано рекордну кількість польсько-українських шлюбів.
Переважна більшість нових союзів - це шлюби польських чоловіків з українками (2021 випадок).
Для порівняння: у 2023 році таких шлюбів було 2213, а у 2015-му - лише 715.
Джерело: https://censor.net/ua/n3580085
показати весь коментар
12.11.2025 19:55 Відповісти
Артем, а дє тут нєгри? Нєгри дє?😂😂😂 Давай статистику !
показати весь коментар
12.11.2025 21:56 Відповісти
У 2023 році на понад 80% зросла кількість людей, які намагаються нелегально потрапити до Іспанії.
Більшість із шукачів притулку в Іспанії у 2023 році (39 910) прибули на Канарські острови на човнах з Африки. Це рекорд із 2006 року й на 154,5% більше, ніж минулоріч.
До Іспанії нелегальні мігранти прибувають так званим Канарським маршрутом завдовжки близько 1600 кілометрів. Човни з шукачами притулку відправляються з Марокко, Мавританії, Гамбії та Сенегалу на південь.
Джерело: Європейська правда.
показати весь коментар
12.11.2025 22:05 Відповісти
Не ту статистику даєш. Найбільше прибувають марокійці (мусульмани) з Африки. Усі прибульці з Африки не цікавляться нашими жінками. Це самі нижчі верстви, які крадуть, збувають наркотики та займаються іншим криміналом.Тому пошерсти ситуацію перш ніж ліпити чепуху за нєграф і чоловіків з фронту. Ну, чесслово, як дитина. Йди спати.
показати весь коментар
12.11.2025 22:14 Відповісти
Яка різниця з ким, головне що не з українцями і не в Україні. В нас демографічна катастрофа, а ти сидиш в Іспанії. Може повернешся в Україну рятувати демографію? В Парагваї після війни де загинула значна кількість чоловіків, дозволили багатоженство. Будеш чиєюсь десятою дружиною. Досить українкам піднімати демографію Польщі, Німеччини чи Іспанії.
показати весь коментар
12.11.2025 23:53 Відповісти
ще одна іспанська кацапка?
показати весь коментар
12.11.2025 15:43 Відповісти
Чорти
показати весь коментар
12.11.2025 15:41 Відповісти
Діловари - все схоплено!
показати весь коментар
12.11.2025 15:44 Відповісти
Нарешті, дєльний переклад "businessmаn" українською. Тре завчити напам'ять
показати весь коментар
12.11.2025 16:51 Відповісти
де зараз ці світлана та гена?!
обісрались так само як і інші поціновувачі цього шобла
показати весь коментар
12.11.2025 16:04 Відповісти
Нічого не вчить цих дебільних 73%... ані війна, ані внутрішній безпрєдєл...За зе-кодло будуть горою... Оце справжній жах!
показати весь коментар
12.11.2025 22:13 Відповісти
Ну і боневтік теж замішаний по самі яйця, не можуть бути всі навкруги вимазані в він в чистому.
показати весь коментар
12.11.2025 15:47 Відповісти
Але ті журналісти та магнати Мас медія, які топили за цього виб** дка🤡 зеленського , не меньш винуваті в тому шо допомогли йому стати президентом , вони знали шо воно таке ,але піарили ,за величезні гроші , хоча і свої мали ...всі ті хто був в 73% втопили Україну самі ...
показати весь коментар
12.11.2025 15:47 Відповісти
Усіх купили в 2019
показати весь коментар
12.11.2025 15:55 Відповісти
є журналісти,той же Бутусов,які топили за це лайно але вчасно розгледіли що воно таке й змінили свою думку
бо треба мати силу визнати що ти був не правий
показати весь коментар
12.11.2025 16:07 Відповісти
Ну як експеримент у 2019, цього хотіли вкраїнчики ? Тільки не Порошенко, зробимо їх (професійних політиків) разом, хоть паржом
показати весь коментар
12.11.2025 15:47 Відповісти
Чомусь здається мені, що це все тільки початок...
показати весь коментар
12.11.2025 15:53 Відповісти
не вірю, що Зеля нічого не знав. Не вірю.
показати весь коментар
12.11.2025 15:55 Відповісти
Шугармен, Гера, Карлсон - **********
показати весь коментар
12.11.2025 15:58 Відповісти
він організатор
показати весь коментар
12.11.2025 16:07 Відповісти
А шо ж "ЛадімСанича" запікали? Не на часі?
показати весь коментар
12.11.2025 16:07 Відповісти
А могли ж у 2019-му якогось дурника вибрати ...
показати весь коментар
12.11.2025 16:08 Відповісти
це як незламний перезидент на побегеньках у миндича...
показати весь коментар
12.11.2025 16:16 Відповісти
Только этого нам сейчас и не хватало и самое главное, что со всем этим делать...
показати весь коментар
12.11.2025 16:17 Відповісти
Була би у Українців ще гідність, то ця ригозелена шобла ще вчора весіла би на стовпах,а так знову все проковтнуть і будуть і надалі ТЕРПІТИ,як останніх 6 років.
показати весь коментар
12.11.2025 17:31 Відповісти
якщо міндіч тису не форсував і погранці кажуть що кордон не перетинав то може як карлсон на своєму пропелері якось перелетів кордон . а може небритий квартальний фофа дав карлсону свій гелікоптер ??? а то як знати може у карлсона акумулятор розряджений а рятувати подєльніка потрібно було негайно
показати весь коментар
12.11.2025 17:10 Відповісти
зе!гніду попереджали у 2019 не лізь!
навіть зе!скумбрія страждала....
фінал очевидний!
пожиттєво! з повною конфіскацією по всій планеті!
ой, про що це я......
за ноги, під отією ******* перейменованою аркою ганьби перейменовувачив!!!!
показати весь коментар
12.11.2025 17:45 Відповісти
За ноги на оту вилку, яку воно поставило на Хрещатику.
показати весь коментар
12.11.2025 19:42 Відповісти
Гандон, Гандон зеля Гандон кончаний.
показати весь коментар
12.11.2025 18:23 Відповісти
**** ! КАК ЭТО ВСЁ ПРОТИВНО ... ШЕСТЬ ЛЕТ НАЗАД ОТДАЛИ СТРАНУ ПОД РАЗГРАБЛЕНИЕ КЛОУНАМ ****...ДОБРОВОЛЬНО . БЫСТРЕЙ БЫ КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА ДА СМЕСТИ ВСЮ ЭТУ ШОБЛУ СЛУГ С ПОЛИТИЧЕСКОЙ АРЕНЫ ДА В ТЮРЬМЫ...
показати весь коментар
12.11.2025 18:48 Відповісти
Когда в стране присходили громкие скандалы с коррупцией, Зеленский всегда был не в курсе дела.
Причем коррупционные скандалы всегда возглавляли друзья Зеленского с которыми он даже фотографировался:
Резников, Чернышев, Миндич и т.д.
Совпадение?
Сейчас Зеленский выступил с заявлением, что коррупционеров надо наказывать.
Но почему тогда он не наказал бывшего МО Резникова?
А наоборот, пытался назначить послом в Великобритании, хорошо что там отказались иметь дело с топ коррупционером.
Глядя на это, Миндич, Чернышев и другие подумали, а что мы "лысые" ?
Своей беззубостью с первых лет своего правления Зеленский посеял семена тотальной коррупции в стране.
Поэтому Миндич и прочие быстро поняли, что воровать можно, так как Зеленский ни рыба ни мясо в борьбе с коррупцией. Может только с листочка зачитать несколько слов о борьбе с ней.
Почему?
Ответ напрашивается сам собой.
показати весь коментар
12.11.2025 19:18 Відповісти
Три маланці під час війни ділять між собою........ ГРОШІ УКРАЇНЦІВ І ЇХ МІЖНАРОДНИХ ПАРТНЕРІВ !!!
показати весь коментар
12.11.2025 19:39 Відповісти
Зеркалит слова и тон Коломойского и с такими же ценностями афериста. Понятно, как Миндич в доверие вошел к Коломойскому. Евреи это страшные жулики. И Зеленский у них шестерка, тоже с такое же картой мира. Аферюга. Срок закончился, он выборы отказывается проводить и сидит у корыта со своей еврейской семьей разграбляет страну. В мире всегда запрещали евреев подпускать к власти и в Европе и в России и всюду их не пускали. Потому что каждый знает, что такое еврей. И теперь лишает граждан права голоса конституционного, потому что знает, что его не выберут больше. Война идет уже 12 или сколько там лет. Он говорит после войны, так война еще будет идти 100 лет. Он до старости будет сидеть там воровать? как его убрать из власти? люди не хотят его больше видеть президентом.
показати весь коментар
12.11.2025 20:07 Відповісти
Якийсь спрут.
показати весь коментар
12.11.2025 20:23 Відповісти
Маю гарну ідею у всіх подібних діячів брати днк аналіз. Коли набереться достатньо великий масив даних кілька тисяч зробити комп'ютерну обробку щоб знайти де ж там у них сидить ген корупції.
Попутно перевірити ДНК у громадян Ізраїлю з відкритих баз і порівняти чи співпадає ген єврейство з геном корупції і крадійства.. .
А потім в подальшому можна на посади пропускати по аналізу крові це буде навіть краще за поліграф!
показати весь коментар
12.11.2025 21:22 Відповісти
ото ганьбища на весь світ!! країною керують махрові злочинці, вороги країни, през їх прикриває і робить здивований вигляд "а хто ето сдєлал?"
у зе є два виходи: 1) повіситись, 2) застрелитись. може вибрати третій - втопитися!
показати весь коментар
12.11.2025 23:29 Відповісти
НАБУ - це вирок Зеленському
показати весь коментар
13.11.2025 00:03 Відповісти
Слава НАБУ та західним партнерам, які роблять проти корупції більше ніж всі президенти України вмісті взяті
показати весь коментар
13.11.2025 00:04 Відповісти
Патріоти Уераїни від партії зелених
показати весь коментар
13.11.2025 00:07 Відповісти
І все ж таки. Чому НАБУ прокинулося зараз, а не у 2019? Краще пізно, ніж ніколи, але...
показати весь коментар
13.11.2025 02:42 Відповісти
Аллё, аллё Шеф. Аллё, аллё Шеф.Вы нас слышите..
показати весь коментар
13.11.2025 03:05 Відповісти
 
 