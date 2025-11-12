Розмова Міндіча та Галущенка в момент дзвінка Зеленського. РОЗШИФРОВКА
Під час розмови співвласника "Квартал-95" Тімура Міндіча та тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка останньому подзвонив президент Володимир Зеленський.
Цензор.НЕТ наводить повний діалог з "плівок" Міндіча, який оприлюднили НАБУ.
Розмова відбулася 14 липня 2025 року. 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Міністр енергетики: Алло, алло. Здрасьте, *** (прокурор на суді заявив, що було сказано "Владимир Александрович. - Ред.) здрасьте. Все. Есть. Есть. Да.
Карлсон (Міндіч): Подьедь? Нет?
Міністр енергетики: Ну я поехал.
Шугармен: А ты говорил никто с тобой ни о чем не разговаривает. А тут на тебе.
Карлсон: А да, прочел смску.
Міністр енергетики: А что ты написал?
Карлсон: Шо *** (Гера, ймовірно Галущенко. - Ред.) хочет с тобой поговорить.
Міністр енергетики: Та ладно.
Шугармен: Не так, вызови ***
Карлсон: Не так, извини, сколько раз я тебе говорил вызови ***.
Міністр енергетики: И шо мне с ним?
Карлсон: Та слушай, *** (Владимир Александрович. - Ред.) та все ну вы ж понимаете идти мне в дворники тоже не с
руки, я сделаю все что вы скажете, все что вам надо я ваш. Скажи плюс, что та все.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
Либо Зеленский знал, но был в доле и молчал.
Значит, сам должен пойти в отставку.
Кстати, Зеленскому подчиняется и Нацбанк, которые "не видел" миллионные и миллиардные проводки. Простых граждан "вяжут" за сомнительные 500 грн, а тут миллиарды - и ничего.
И как Нацбанк мог выдать на руки новые огромные упаковки с долларами, имеющими не сорванные бланки банков США?
Тем более, что наверняка подобные операции прокручивались не раз и ни у кого это не вызвало подозрений.
Куда они смотрели, имея миллионные зарплаты?
Наблюдали, как мимо них мешками и сумками носили наличку, получая свою долю за молчание?
НАБУ надо и туда приехать, а то Свириденко почему-то очень быстро распустила этот совет.
Следы заметает?
А коли НАБУ та САП взялися за дупи оточення цього анти Мідаса, то Зеленський всіма силами намагається впарити українцям, що він таки трохи лох, який "зовсім" не в курсі, чим займався його дружбан і бізнес-партнер по 95 кварталу Міндіч та міністри: Чернишов (кум родини Зеленських), Галущенко, Гринчук.
Потужний Володя закладе всіх!
Аби тільки самому не шити рукавиці та не пити міцний чай на нарах 🤭
Прикинь який пздц як скажуть на світовому рівні що ця гнида замішана у всіх схемах... Під час війни
Нам і так ... Невесело
Як це ска бісить .....
обісрались так само як і інші поціновувачі цього шобла
бо треба мати силу визнати що ти був не правий
навіть зе!скумбрія страждала....
фінал очевидний!
пожиттєво! з повною конфіскацією по всій планеті!
ой, про що це я......
за ноги, під отією ******* перейменованою аркою ганьби перейменовувачив!!!!
Причем коррупционные скандалы всегда возглавляли друзья Зеленского с которыми он даже фотографировался:
Резников, Чернышев, Миндич и т.д.
Совпадение?
Сейчас Зеленский выступил с заявлением, что коррупционеров надо наказывать.
Но почему тогда он не наказал бывшего МО Резникова?
А наоборот, пытался назначить послом в Великобритании, хорошо что там отказались иметь дело с топ коррупционером.
Глядя на это, Миндич, Чернышев и другие подумали, а что мы "лысые" ?
Своей беззубостью с первых лет своего правления Зеленский посеял семена тотальной коррупции в стране.
Поэтому Миндич и прочие быстро поняли, что воровать можно, так как Зеленский ни рыба ни мясо в борьбе с коррупцией. Может только с листочка зачитать несколько слов о борьбе с ней.
Почему?
Ответ напрашивается сам собой.
