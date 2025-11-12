Розмова Міндіча та Галущенка в момент дзвінка Зеленського. РОЗШИФРОВКА

Під час розмови співвласника "Квартал-95" Тімура Міндіча та тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка останньому подзвонив президент Володимир Зеленський.

Цензор.НЕТ наводить повний діалог з "плівок" Міндіча, який оприлюднили НАБУ.

Розмова відбулася 14 липня 2025 року. 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Міністр енергетики: Алло, алло. Здрасьте, *** (прокурор на суді заявив, що було сказано "Владимир Александрович. - Ред.) здрасьте. Все. Есть. Есть. Да.



Карлсон (Міндіч): Подьедь? Нет?



Міністр енергетики: Ну я поехал.



Шугармен: А ты говорил никто с тобой ни о чем не разговаривает. А тут на тебе.



Карлсон: А да, прочел смску.



Міністр енергетики: А что ты написал?



Карлсон: Шо *** (Гера, ймовірно Галущенко. - Ред.) хочет с тобой поговорить.



Міністр енергетики: Та ладно.



Шугармен: Не так, вызови ***



Карлсон: Не так, извини, сколько раз я тебе говорил вызови ***.



Міністр енергетики: И шо мне с ним?



Карлсон: Та слушай, *** (Владимир Александрович. - Ред.) та все ну вы ж понимаете идти мне в дворники тоже не с

руки, я сделаю все что вы скажете, все что вам надо я ваш. Скажи плюс, что та все.

