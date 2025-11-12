Уряд подав на розгляд РНБО пропозиції щодо запровадження санкцій проти Міндіча та Цукермана

Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"На позачерговому засіданні Кабінет Міністрів України на підставах, визначених Законом України "Про санкції", внесли на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана", - додала вона.

Корупція в енергетиці

