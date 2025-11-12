Уряд подав на розгляд РНБО пропозиції щодо запровадження санкцій проти Міндіча та Цукермана
Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
"На позачерговому засіданні Кабінет Міністрів України на підставах, визначених Законом України "Про санкції", внесли на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана", - додала вона.
Корупція в енергетиці
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Президент Зеленський анонсував санкції проти фігурантів справи НАБУ та закликав звільнити двох міністрів.
А що з самою свириденко, в уряді якоі таке витворяють?
1. Зеленський
2. Рустем Умєров
3. Юлія Свириденко
4. Денис Шмигаль
5. Михайло Федоров
6. Олександр Сирський
7. Руслан Стефанчук
8. Герман Галущенко
9. Світлана Гринчук
І так далі... Клименко, Малюк, Кравченко...
Хто всі ці люди треба пояснювати?
Замкнене коло...
А ось цікаво: що скаже Додік???
Так і тут, як буде держава Ізраїль виконувати рішення РНБО? Але гопота задоволена - мєри поміняти. Зло наказано.