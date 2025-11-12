НАЗК розпочало службову перевірку після того, як про агентство згадали на плівках НАБУ

Національне агентство із запобігання корупції розпочало службову перевірку після оприлюднених матеріалів НАБУ про корупційну схему в енергетиці. На плівках про нього говорить один із фігурантів Дмитро Басов (Тенор).

Про це йдеться у повідомленні НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

Реакція НАЗК

Так, в агентстві повідомили, що направили офіційний запит до Національного антикорупційного бюро для отримання відповідної інформації.

"НАЗК підтверджує готовність до максимальної співпраці з громадськістю, медіа, правоохоронними органами та іншими сторонами, і водночас очікує на надання НАБУ відповіді на направлений запит і додаткової інформації, що дозволить оперативно та якісно провести перевірку", - заявили там.

Плівки НАБУ

Зазначимо, що про НАЗК на оприлюднених плівках згадував фігурант Тенор — виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов.

Що передувало?

