НАЗК розпочало службову перевірку після того, як про агентство згадали на плівках НАБУ
Національне агентство із запобігання корупції розпочало службову перевірку після оприлюднених матеріалів НАБУ про корупційну схему в енергетиці. На плівках про нього говорить один із фігурантів Дмитро Басов (Тенор).
Про це йдеться у повідомленні НАЗК, передає Цензор.НЕТ.
Реакція НАЗК
Так, в агентстві повідомили, що направили офіційний запит до Національного антикорупційного бюро для отримання відповідної інформації.
"НАЗК підтверджує готовність до максимальної співпраці з громадськістю, медіа, правоохоронними органами та іншими сторонами, і водночас очікує на надання НАБУ відповіді на направлений запит і додаткової інформації, що дозволить оперативно та якісно провести перевірку", - заявили там.
Плівки НАБУ
Зазначимо, що про НАЗК на оприлюднених плівках згадував фігурант Тенор — виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Головні фігуранти оприлюднених плівок НАБУ в операції "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатомом") і Тенор (виконавчий директор "Енергоатому"). За інформацією ЗМІ, ідеться про Ігоря Миронюка та Дмитра Басова відповідно. У розмові вони, зокрема, обговорювали механізм тиску на контрагентів для вимагання грошей.
- Увечері 11 листопада ВАКС обирав запобіжний захід експомічнику Деркача Ігорю Миронюку.
- 12 листопада главу Мін'юсту та ексміністра енергетики Галущенка відсторонили від посади.
Подяка пану Президенту Петру Олексійовичу за його створення.
Нагадаю, справу "Краяна", де до рук чиновників одеської мерії "прилипло" 92 млн.грн, слідчі НАБУ та САП ковиряють вже дев'ять років! Вже навіть одна з фігуранток справи померла, а віз і нині там.
Чому досі не затримано Труханова (головного підозрюваного). Дев'ять років жують соплі. Гроші вкрадено, а винних немає...
Риба гниє з голови.
А про крадіжки в енергетиці він написав ще позавчора коротко і ясно - державна зрада.
https://censor.net/ua/blogs/3584258/derjavna-zrada-ros-ya-povn-styu-kontrolyu-m-nenergo-ukra-ni
Ей, хлопці і дівчата, які з картонками "Руки геть від антикорупційних органів" виходили на вулиці Києва на мітинг - а де Ви тепер ? Чому не закидуєте гнилими помідорами антикорупційні органи, які насправді виявилися корупційними ???