НАЗК розпочало службову перевірку після того, як про агентство згадали на плівках НАБУ

Національне агентство із запобігання корупції розпочало службову перевірку після оприлюднених матеріалів НАБУ про корупційну схему в енергетиці. На плівках про нього говорить один із фігурантів Дмитро Басов (Тенор).

Про це йдеться у повідомленні НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

Реакція НАЗК

Так, в агентстві повідомили, що направили офіційний запит до Національного антикорупційного бюро для отримання відповідної інформації.

"НАЗК підтверджує готовність до максимальної співпраці з громадськістю, медіа, правоохоронними органами та іншими сторонами, і водночас очікує на надання НАБУ відповіді на направлений запит і додаткової інформації, що дозволить оперативно та якісно провести перевірку", - заявили там.

Плівки НАБУ

Зазначимо, що про НАЗК на оприлюднених плівках згадував фігурант Тенор — виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов.

НАБУ корупція НАЗК Басов Дмитро
Топ коментарі
+10
А тепер уявіть якби в нас не було НАБУ , яке так всі критикували
Подяка пану Президенту Петру Олексійовичу за його створення.
12.11.2025 16:10 Відповісти
+6
І фракціям ЄС та частини "Голос", що блокували трибуну в Раді і добивались бойкоту того закону, що "служки" з екс-ригами протягнули в Раді, а ЗЕлупень його тут же й підписав, чим і підтвердив свою участь у всіх "схєматозах"!
12.11.2025 16:42 Відповісти
+4
він же воює!?
Можливо ввечері буде час...!
12.11.2025 16:16 Відповісти
Воно у нас є вже 10 років. Чому тільки зараз оце лайно почало спливати?
Нагадаю, справу "Краяна", де до рук чиновників одеської мерії "прилипло" 92 млн.грн, слідчі НАБУ та САП ковиряють вже дев'ять років! Вже навіть одна з фігуранток справи померла, а віз і нині там.
Чому досі не затримано Труханова (головного підозрюваного). Дев'ять років жують соплі. Гроші вкрадено, а винних немає...
12.11.2025 17:00 Відповісти
Та вся влада, абсолютно всі інстититуції держави пронизани корупцією.
Риба гниє з голови.
12.11.2025 16:10 Відповісти
він же воює!?
Можливо ввечері буде час...!
12.11.2025 16:16 Відповісти
може це ти собака на ланцюгу....цікаво, хто господарь того ланцюга
12.11.2025 16:20 Відповісти
Ти дибіл? Бутусов командир взводу БПЛА, нема коли знімати аналітику.
А про крадіжки в енергетиці він написав ще позавчора коротко і ясно - державна зрада.
https://censor.net/ua/blogs/3584258/derjavna-zrada-ros-ya-povn-styu-kontrolyu-m-nenergo-ukra-ni
12.11.2025 16:22 Відповісти
Ага, тобто зам керівника САП підозрюється у зливі інформації, яка допомогла вчасно втекти за кордон фігурантам справи, а тепер НАЗК, яке має ЗАПОБІГАТИ корупції, отримувало від фігурантів якісь суми . . .
Офігєнно !!!

Ей, хлопці і дівчата, які з картонками "Руки геть від антикорупційних органів" виходили на вулиці Києва на мітинг - а де Ви тепер ? Чому не закидуєте гнилими помідорами антикорупційні органи, які насправді виявилися корупційними ???
12.11.2025 19:54 Відповісти
 
 