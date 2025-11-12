РУС
Коррупция в энергетике
1 879 14

НАПК начало служебную проверку после того, как об агентстве упомянули на пленках НАБУ

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало служебную проверку после обнародованных материалов НАБУ о коррупционной схеме в энергетике. На пленках о нем говорит один из фигурантов Дмитрий Басов (Тенор).

Об этом говорится в сообщении НАПК, передает Цензор.НЕТ.

Реакция НАПК

Так, в агентстве сообщили, что направили официальный запрос в Национальное антикоррупционное бюро для получения соответствующей информации.

"НАПК подтверждает готовность к максимальному сотрудничеству с общественностью, СМИ, правоохранительными органами и другими сторонами, и в то же время ожидает от НАБУ ответа на направленный запрос и дополнительной информации, что позволит оперативно и качественно провести проверку", - заявили там.

Пленки НАБУ

Отметим, что о НАПК на обнародованных пленках упоминал фигурант "Тенор" - исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+9
А тепер уявіть якби в нас не було НАБУ , яке так всі критикували
Подяка пану Президенту Петру Олексійовичу за його створення.
показать весь комментарий
12.11.2025 16:10 Ответить
+5
І фракціям ЄС та частини "Голос", що блокували трибуну в Раді і добивались бойкоту того закону, що "служки" з екс-ригами протягнули в Раді, а ЗЕлупень його тут же й підписав, чим і підтвердив свою участь у всіх "схєматозах"!
показать весь комментарий
12.11.2025 16:42 Ответить
+4
він же воює!?
Можливо ввечері буде час...!
показать весь комментарий
12.11.2025 16:16 Ответить
А тепер уявіть якби в нас не було НАБУ , яке так всі критикували
Подяка пану Президенту Петру Олексійовичу за його створення.
показать весь комментарий
12.11.2025 16:10 Ответить
І фракціям ЄС та частини "Голос", що блокували трибуну в Раді і добивались бойкоту того закону, що "служки" з екс-ригами протягнули в Раді, а ЗЕлупень його тут же й підписав, чим і підтвердив свою участь у всіх "схєматозах"!
показать весь комментарий
12.11.2025 16:42 Ответить
Воно у нас є вже 10 років. Чому тільки зараз оце лайно почало спливати?
Нагадаю, справу "Краяна", де до рук чиновників одеської мерії "прилипло" 92 млн.грн, слідчі НАБУ та САП ковиряють вже дев'ять років! Вже навіть одна з фігуранток справи померла, а віз і нині там.
Чому досі не затримано Труханова (головного підозрюваного). Дев'ять років жують соплі. Гроші вкрадено, а винних немає...
показать весь комментарий
12.11.2025 17:00 Ответить
Та вся влада, абсолютно всі інстититуції держави пронизани корупцією.
Риба гниє з голови.
показать весь комментарий
12.11.2025 16:10 Ответить
він же воює!?
Можливо ввечері буде час...!
показать весь комментарий
12.11.2025 16:16 Ответить
може це ти собака на ланцюгу....цікаво, хто господарь того ланцюга
показать весь комментарий
12.11.2025 16:20 Ответить
Ти дибіл? Бутусов командир взводу БПЛА, нема коли знімати аналітику.
А про крадіжки в енергетиці він написав ще позавчора коротко і ясно - державна зрада.
https://censor.net/ua/blogs/3584258/derjavna-zrada-ros-ya-povn-styu-kontrolyu-m-nenergo-ukra-ni
показать весь комментарий
12.11.2025 16:22 Ответить
 
 