НАПК начало служебную проверку после того, как об агентстве упомянули на пленках НАБУ

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало служебную проверку после обнародованных материалов НАБУ о коррупционной схеме в энергетике. На пленках о нем говорит один из фигурантов Дмитрий Басов (Тенор).

Об этом говорится в сообщении НАПК, передает Цензор.НЕТ.

Реакция НАПК

Так, в агентстве сообщили, что направили официальный запрос в Национальное антикоррупционное бюро для получения соответствующей информации.

"НАПК подтверждает готовность к максимальному сотрудничеству с общественностью, СМИ, правоохранительными органами и другими сторонами, и в то же время ожидает от НАБУ ответа на направленный запрос и дополнительной информации, что позволит оперативно и качественно провести проверку", - заявили там.

Пленки НАБУ

Отметим, что о НАПК на обнародованных пленках упоминал фигурант "Тенор" - исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов.

Что предшествовало?

