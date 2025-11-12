НАПК начало служебную проверку после того, как об агентстве упомянули на пленках НАБУ
Национальное агентство по предотвращению коррупции начало служебную проверку после обнародованных материалов НАБУ о коррупционной схеме в энергетике. На пленках о нем говорит один из фигурантов Дмитрий Басов (Тенор).
Об этом говорится в сообщении НАПК, передает Цензор.НЕТ.
Реакция НАПК
Так, в агентстве сообщили, что направили официальный запрос в Национальное антикоррупционное бюро для получения соответствующей информации.
"НАПК подтверждает готовность к максимальному сотрудничеству с общественностью, СМИ, правоохранительными органами и другими сторонами, и в то же время ожидает от НАБУ ответа на направленный запрос и дополнительной информации, что позволит оперативно и качественно провести проверку", - заявили там.
Пленки НАБУ
Отметим, что о НАПК на обнародованных пленках упоминал фигурант "Тенор" - исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндыча, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Главные фигуранты обнародованных пленок НАБУ в операции "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Энергоатомом") и Тенор (исполнительный директор "Энергоатома"). По информации СМИ, речь идет об Игоре Миронюке и Дмитрии Басове соответственно. В разговоре они, в частности, обсуждали механизм давления на контрагентов для вымогательства денег.
- Вечером 11 ноября ВАКС избрал меру пресечения экс-помощнику Деркача Игорю Миронюку.
- 12 ноября главу Минюста и экс-министра энергетики Галущенко отстранили от должности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Подяка пану Президенту Петру Олексійовичу за його створення.
Нагадаю, справу "Краяна", де до рук чиновників одеської мерії "прилипло" 92 млн.грн, слідчі НАБУ та САП ковиряють вже дев'ять років! Вже навіть одна з фігуранток справи померла, а віз і нині там.
Чому досі не затримано Труханова (головного підозрюваного). Дев'ять років жують соплі. Гроші вкрадено, а винних немає...
Риба гниє з голови.
Можливо ввечері буде час...!
А про крадіжки в енергетиці він написав ще позавчора коротко і ясно - державна зрада.
https://censor.net/ua/blogs/3584258/derjavna-zrada-ros-ya-povn-styu-kontrolyu-m-nenergo-ukra-ni