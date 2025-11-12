Міністерка енергетики Гринчук подала у відставку

Очільниця Міненерго Світлана Гринчук написала заяву про відставку.

Про це вона повідомила у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Заява про відставку

"Посада ніколи не була для мене самоціллю. Я вдячна президенту, Кабміну та народним депутатам за надану можливість працювати на користь держави, що я робила упродовж останніх 10 років на різних посадах на державній службі, починаючи із головного спеціаліста.

Закон. У межах моєї професійної діяльності не було жодних порушень законодавства. Таких фактів не може існувати в принципі", - написала Гринчук.

Вона також прокоментувала "домисли" щодо особистих стосунків: "Будь-які спекуляції на цю тему недоречні. Усьому має бути межа. Зрештою, час все розставить на свої місця".

