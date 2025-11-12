Прокурор САП заявив, що Гринчук не раз ночувала у Галущенка. Та відповіла: "Нічого про це не чула"
Міністерка енергетики Світлана Гринчук відкинула заяви прокурора САП, що вона щонайменше тричі ночувала у міністра юстиції Германа Галущенка.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо".
Що передувало
Під час засідання Вищого антикорупційного суду 12 листопада прокурор повідомив, що, згідно з протоколом візуального спостереження, Гринчук ночувала у Галущенка з 23 на 24 липня, у ніч проти 28 липня та з 11 по 13 серпня. При цьому, посадовиця "хвіртку своїм ключем відмикала".
Відповідь Гринчук
Журналістка "Слідство.Інфо" зателефонувала Світлані Гринчук, аби дізнатися, що вона робила у Германа Галущенка – на той час міністра енергетики.
Журналістка: На суді зачитали інформацію про те, що ви декілька разів ночували у Галущенка, можете це якось прокоментувати?
Гринчук: Нічого про це не чула.
Після цього посадовиця кинула слухавку і перестала відповідати на дзвінки.
Корупція в енергетиці
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Президент Зеленський анонсував санкції проти фігурантів справи НАБУ та закликав звільнити двох міністрів.
Де ви бачили хоч одного "служку", що зізнався в скоєному?
Журналистка: На суде зачитали информацию о том, что вы несколько раз ночевали у Галущенко, можете это как-то прокомментировать?
Гринчук: Ничего об этом не слышала. Источник: https://censor.net/ru/n3584688
Она не обманула. Она правда могла не слышать информацию
ТоварІсЧь Дорофєєв, а ви взагалі бачите різницю між питанням: "можете прокоментувати" і відповіддю: "нічого не чула"? Її питають прокоментувати конкретний факт про "переночувати", а не про те, чула вона інформацію про це чи ні.
Якщо такого факту не було, то від неї могла бути будь яка відповідь накшталт "ні", "ніколи такого не було" або "так, таке було кілька раз" чи "може й було, але я не пам'ятаю". Але ж "нічого про це не чула" - це не пряме підтвердження факту, або, як кажуть кацапи: "уклончівий отвєт", що підтверджує наявність факту.
там , мабуть, галущенко з коханкою сексом займалися( зіц председа) , а рулил єнергетикою агент ФСБ Миронюк . Цікаво тількі ЯК ДО СТРАТЕГИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ БЕРУТЬ ЛЮДЕЙ НЕ ПРОВЕРЯЯ В СБУ Малюк має йти у відставку
Жарт. Але вона перша з тієї коли подала заяву про відставку. Не вчепилася всім тілом за посаду, як Свириденко і інша корумпована братія.
