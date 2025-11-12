Прокурор САП заявив, що Гринчук не раз ночувала у Галущенка. Та відповіла: "Нічого про це не чула"

Міністерка енергетики Світлана Гринчук відкинула заяви прокурора САП, що вона щонайменше тричі ночувала у міністра юстиції Германа Галущенка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо".

Що передувало

Під час засідання Вищого антикорупційного суду 12 листопада прокурор повідомив, що, згідно з протоколом візуального спостереження, Гринчук ночувала у Галущенка з 23 на 24 липня, у ніч проти 28 липня та з 11 по 13 серпня. При цьому, посадовиця "хвіртку своїм ключем відмикала".

Відповідь Гринчук

Журналістка "Слідство.Інфо" зателефонувала Світлані Гринчук, аби дізнатися, що вона робила у Германа Галущенка – на той час міністра енергетики.

Журналістка: На суді зачитали інформацію про те, що ви декілька разів ночували у Галущенка, можете це якось прокоментувати?

Гринчук: Нічого про це не чула.

Після цього посадовиця кинула слухавку і перестала відповідати на дзвінки.

