Прокурор САП заявил, что Гринчук не раз ночевала у Галущенко. Та ответила: "Ничего об этом не слышала"
Министр энергетики Светлана Гринчук отвергла заявления прокурора САП о том, что она, как минимум, трижды ночевала у министра юстиции Германа Галущенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо".
Что предшествовало
Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 12 ноября прокурор сообщил, что, согласно протоколу визуального наблюдения, Гринчук ночевала у Галущенко с 23 на 24 июля, в ночь на 28 июля и с 11 по 13 августа. При этом чиновница "отпирала калитку своим ключом".
Ответ Гринчук
Журналистка "Слідство.Інфо" позвонила Светлане Гринчук, чтобы узнать, что она делала у Германа Галущенко – на тот момент министра энергетики.
Журналистка: На суде зачитали информацию о том, что вы несколько раз ночевали у Галущенко, можете это как-то прокомментировать?
Гринчук: Ничего об этом не слышала.
После этого чиновница бросила трубку и перестала отвечать на звонки.
Коррупция в энергетике
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Президент Зеленский анонсировал санкции против фигурантов дела НАБУ и призвал уволить двух министров.
"- марь іванн, а дєдушка лєнін какав?
- ?????????????. да , вовочка, какав! но нє так как всє, а по особому! возвишенно так!"
-Ганю, та він тебе їб..ав!!
-Та ти що,!!! марусю?? Та якби я знала, я б йому очі повидирала!!;
так як спала
Де ви бачили хоч одного "служку", що зізнався в скоєному?
Журналистка: На суде зачитали информацию о том, что вы несколько раз ночевали у Галущенко, можете это как-то прокомментировать?
Гринчук: Ничего об этом не слышала. Источник: https://censor.net/ru/n3584688
Она не обманула. Она правда могла не слышать информацию
Навіщо тягнути ****** до уряду?
Це рівень влади.
Вдумайтесь, міністри енергетики та юстиції не думають про державу, не займаються своїми обов'язками а просто трахаються між собою.
Це не уряд, це бордель. Міністри підари та *****.
блін, а Галущенко такий старий. Тьху
Що пускала на ніч Гната!
А що тут такого! "Работали с документами", в шахи грали, може і в покер, а може і у підкидного дурака... Неформальная обстановка: огонь в камине, свечи, мягкая мебель,... Известно как у неформальной обстановке повышается производительность всякая... И ускоряется кадровое продвижение - Світлана Гринчук стала министром. Высокие отношения... Искренность высвечивается... Таланты проявляются... Работа с кадрами, а не то, что примитивный плебс может себе представить...
Да, заработался народ. Устал. Война и общие стрессы. Стали классику забывать. От истоков оторвались.
Советская "Собака на сене" куплеты Джигарханяна
- Вот приходит поп к монашке поиграть с монашкой в шашки.
- СЕКС
- фу, Йося. Більше так не роби. Не твое це, не твое
**** ви доїбались? 😁
- Тебе дала?
- Нет.
- Мне тоже не дала. Вот бл@дь.
там , мабуть, галущенко з коханкою сексом займалися( зіц председа) , а рулил єнергетикою агент ФСБ Миронюк . Цікаво тількі ЯК ДО СТРАТЕГИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ БЕРУТЬ ЛЮДЕЙ НЕ ПРОВЕРЯЯ В СБУ Малюк має йти у відставку
Ось і без електричества краіна
хороший міністр!..
це ПИПЕЦ