Прокурор САП заявил, что Гринчук не раз ночевала у Галущенко. Та ответила: "Ничего об этом не слышала"

Министр энергетики Светлана Гринчук отвергла заявления прокурора САП о том, что она, как минимум, трижды ночевала у министра юстиции Германа Галущенко.

Что предшествовало

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 12 ноября прокурор сообщил, что, согласно протоколу визуального наблюдения, Гринчук ночевала у Галущенко с 23 на 24 июля, в ночь на 28 июля и с 11 по 13 августа. При этом чиновница "отпирала калитку своим ключом".

Ответ Гринчук

Журналистка "Слідство.Інфо" позвонила Светлане Гринчук, чтобы узнать, что она делала у Германа Галущенко – на тот момент министра энергетики.

Журналистка: На суде зачитали информацию о том, что вы несколько раз ночевали у Галущенко, можете это как-то прокомментировать?

Гринчук: Ничего об этом не слышала.

После этого чиновница бросила трубку и перестала отвечать на звонки.

Коррупция в энергетике

