Новости Коррупция в энергетике
8 472 76

Прокурор САП заявил, что Гринчук не раз ночевала у Галущенко. Та ответила: "Ничего об этом не слышала"

Гринчук прокомментировала ночевку у Галущенко

Министр энергетики Светлана Гринчук отвергла заявления прокурора САП о том, что она, как минимум, трижды ночевала у министра юстиции Германа Галущенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо".

Что предшествовало

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 12 ноября прокурор сообщил, что, согласно протоколу визуального наблюдения, Гринчук ночевала у Галущенко с 23 на 24 июля, в ночь на 28 июля и с 11 по 13 августа. При этом чиновница "отпирала калитку своим ключом".

Ответ Гринчук

Журналистка "Слідство.Інфо" позвонила Светлане Гринчук, чтобы узнать, что она делала у Германа Галущенко – на тот момент министра энергетики.

Журналистка: На суде зачитали информацию о том, что вы несколько раз ночевали у Галущенко, можете это как-то прокомментировать?

Гринчук: Ничего об этом не слышала.

После этого чиновница бросила трубку и перестала отвечать на звонки.

Коррупция в энергетике

Галущенко Герман (274) Гринчук Светлана (15)
+27
З цими зебілами дна не буває
12.11.2025 16:49 Ответить
+26
Злі язики? - кажуть ти спала з кумом? - яке там спала - очей не зімкнула!
12.11.2025 16:48 Ответить
+18
Ну, бажаєте ******? - Ходіть по ****** до борделів.
Навіщо тягнути ****** до уряду?
12.11.2025 16:50 Ответить
Так ця лярва просто йому в штанах діла робила за гроші.
12.11.2025 16:47 Ответить
12.11.2025 16:49 Ответить
Їблісь мабуть
12.11.2025 16:59 Ответить
але платонічно. "будеш їбать, не буди" - завжди казала вона йому.
12.11.2025 17:05 Ответить
Ну не можна так грубо, якось краще потрібно це дійство назвати, яке відбувалось між міністрами
12.11.2025 17:32 Ответить
"- марь іванн, а дєдушка лєнін какав?
- ?????????????. да , вовочка, какав! но нє так как всє, а по особому! возвишенно так!"
12.11.2025 17:40 Ответить
а по моему всё логично: бомжи ипутся с бомжами, министры - с министрами
12.11.2025 17:55 Ответить
Марусю ти знаєш, вчора мене Грицько в скиду затягнув. Розсунув ноги, і щось гаряче засунув туди. І мені так хороше хороше стало!
-Ганю, та він тебе їб..ав!!
-Та ти що,!!! марусю?? Та якби я знала, я б йому очі повидирала!!;
12.11.2025 17:01 Ответить
Вона нічого не знала про те , що ночувала у Галущенка ,
так як спала
12.11.2025 17:37 Ответить
''не винна овечка'' Галущенка і Міндіча
12.11.2025 16:48 Ответить
Нє, ну а шо ж там було ще очікувати? Може "да я там і спала, і бухала, і пачки бабла за отсос получала"?
Де ви бачили хоч одного "служку", що зізнався в скоєному?
12.11.2025 16:54 Ответить
Йой, їх стільки розвелося, що цікаво всі дороги йдуть до кралврал, недаремно в сауни по виклику їздили
12.11.2025 17:03 Ответить
В вашей критике отсутствует логика. Чтобы получить правильный ответ - формулируйте правильный вопрос.

Журналистка: На суде зачитали информацию о том, что вы несколько раз ночевали у Галущенко, можете это как-то прокомментировать?

Гринчук: Ничего об этом не слышала. Источник: https://censor.net/ru/n3584688

Она не обманула. Она правда могла не слышать информацию
12.11.2025 17:40 Ответить
12.11.2025 16:48 Ответить
Пробувала його галушки зі сметанкою
12.11.2025 17:05 Ответить
Ну, бажаєте ******? - Ходіть по ****** до борделів.
Навіщо тягнути ****** до уряду?
12.11.2025 16:50 Ответить
Так "по приколу ж"...ну і щоб "хоть поржать"
12.11.2025 16:51 Ответить
Так тим що в уряді не треба платити.Вони навіть самі принесуть...
12.11.2025 16:54 Ответить
нєвінаватаяя - он сам прішОл...
12.11.2025 16:51 Ответить
Не тричі вона трахалась з Галущенко а більше.
Це рівень влади.
Вдумайтесь, міністри енергетики та юстиції не думають про державу, не займаються своїми обов'язками а просто трахаються між собою.
Це не уряд, це бордель. Міністри підари та *****.
12.11.2025 16:53 Ответить
не, ну закону вони не порушували ж... вони повнолітні 😁
12.11.2025 17:00 Ответить
Так же ж сказали на плівках "Она ищет нечто такое же, ей ето нравиться, вот эти в обтянутых штанишках" то Галущенко вдівався в обтянутиє штанішки
12.11.2025 17:01 Ответить
Підпоїв до нестями? 🤔 Цікаво, чим?
12.11.2025 16:53 Ответить
сухими білками та ліпідами, які вона з нього ж і видоїла ) бо а ні сухої мівіни, а ні сухого вина він собі дозволити не може. доходи не ті!
12.11.2025 17:17 Ответить
Фуууууууу, які ви глупості пишете
12.11.2025 17:35 Ответить
Не удивляйтесь. Это уровень аналитического сайта №1. (по рейтингу самого редактора) это здесь такие аналитики
12.11.2025 17:43 Ответить
Тому і помічниця, що була коханкою 😂😂😂
блін, а Галущенко такий старий. Тьху
12.11.2025 16:53 Ответить
Я заміжня . І не за старим козлом
12.11.2025 17:01 Ответить
може він брова облизує собі
12.11.2025 17:01 Ответить
Ти ***** цензорівська!!!Ліпеш бани людям при розумі
12.11.2025 18:02 Ответить
здохни потвора
12.11.2025 18:04 Ответить
Винувата, видно, хата,
Що пускала на ніч Гната!
12.11.2025 16:54 Ответить
Міністерка Гринчук не раз ночувала у Галущенка!?

А що тут такого! "Работали с документами", в шахи грали, може і в покер, а може і у підкидного дурака... Неформальная обстановка: огонь в камине, свечи, мягкая мебель,... Известно как у неформальной обстановке повышается производительность всякая... И ускоряется кадровое продвижение - Світлана Гринчук стала министром. Высокие отношения... Искренность высвечивается... Таланты проявляются... Работа с кадрами, а не то, что примитивный плебс может себе представить...
12.11.2025 16:55 Ответить
Да, а то різну гадость пишуть те, що було між міністрами якраз так і називається, робота з кадрами
12.11.2025 17:37 Ответить
Работали с документами", в шахи грали, може і в покер, а може і у підкидного дурака.

Да, заработался народ. Устал. Война и общие стрессы. Стали классику забывать. От истоков оторвались.
Советская "Собака на сене" куплеты Джигарханяна
- Вот приходит поп к монашке поиграть с монашкой в шашки.
12.11.2025 17:48 Ответить
"І я не я і хата не моя" - класика ЗЕжанру!!!
12.11.2025 16:55 Ответить
Не здивуюсь , якщо усі фигурнати вийдуть під застави ТА ВТЕЧУТЬ . Це було , є і буде при такий владі
12.11.2025 16:56 Ответить
Хоча на галущенко і миронюка може інфаркт у камері напасти . Це тєж було
12.11.2025 16:57 Ответить
Слабак галущенко! У дівки не залишилось, навіть, спогадів!
12.11.2025 16:56 Ответить
- Йося, що це було ?
- СЕКС
- фу, Йося. Більше так не роби. Не твое це, не твое
12.11.2025 16:59 Ответить
12.11.2025 17:38 Ответить
Спогадів не залишилося, а тільки гроші і міністерська посада
12.11.2025 18:20 Ответить
"Не давала, не давала, та й дала ...старому козлу"
12.11.2025 16:59 Ответить
12.11.2025 17:05 Ответить
12.11.2025 17:01 Ответить
вони повнолітні
**** ви доїбались? 😁
12.11.2025 17:02 Ответить
Правильно, а то причепились усі- корупція, енергетика, а це просто секс між повнолітніми міністрами
12.11.2025 17:40 Ответить
Було відключення світла. Вона не бачила хто там був.
12.11.2025 17:02 Ответить
Може для того і виключають
12.11.2025 17:06 Ответить
Вони там не тільки проститутки, а ще й бл@ді! Цікаво, а чоловік теж про це нічого не чув?
12.11.2025 17:02 Ответить
Прошу заметить. Бл@ді в нашем, мужском, понимании этого слова.
- Тебе дала?
- Нет.
- Мне тоже не дала. Вот бл@дь.
12.11.2025 17:53 Ответить
Просто повісити галущенка і оцю ******* перед ВР чи опою по законам військового часу, і все , суди тут ніякі не допоможуть.
12.11.2025 17:04 Ответить
Не спішить
там , мабуть, галущенко з коханкою сексом займалися( зіц председа) , а рулил єнергетикою агент ФСБ Миронюк . Цікаво тількі ЯК ДО СТРАТЕГИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ БЕРУТЬ ЛЮДЕЙ НЕ ПРОВЕРЯЯ В СБУ Малюк має йти у відставку
Ось і без електричества краіна
12.11.2025 17:10 Ответить
Корниенко: "Такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг too much... Ну, баба рабочая, вообще. Как корабельная сосна".
12.11.2025 17:04 Ответить
- баба да! баба баба да!...
12.11.2025 17:24 Ответить
12.11.2025 17:05 Ответить
а щьо, це злочин?
12.11.2025 17:05 Ответить
Те галущенко трахало всіх незалежно від статі. Не здивуюсь якщо і віслюк був з ним у сауні.
12.11.2025 17:05 Ответить
😁
12.11.2025 17:07 Ответить
пошлють в заслання! черговою послицею )
12.11.2025 17:08 Ответить
20 тисяч доларів, що отримувала щомісячно треба ж було відпрацьовувати.
12.11.2025 17:09 Ответить
Уявляю цей стан, коли не пам'ятаєш де ночуєш...
хороший міністр!..
12.11.2025 17:09 Ответить
Миністр воюючої країни
це ПИПЕЦ
12.11.2025 17:13 Ответить
бордель міністрів
12.11.2025 17:11 Ответить
Так мабуть і Шмигаля пора взяти за яйца за таких міністрів , та і Ермака
12.11.2025 17:14 Ответить
Прокурор "попалив" Германа
12.11.2025 17:14 Ответить
Я вже заплутався- не ночувала чи не чула? Хто небудь, просвітіть.
12.11.2025 17:24 Ответить
така цікава журналістка)) а шо вона хотіла почути ще? у якій позі вони там собі?))
12.11.2025 17:30 Ответить
Каб Мин-- подстилки у офиса президента.
12.11.2025 17:36 Ответить
"Коли мене їбали, я не чула", - Гринчук
12.11.2025 17:37 Ответить
Может койкой скрипели, а может бабки считали. Кто знает.
12.11.2025 17:40 Ответить
(.)
12.11.2025 17:49 Ответить
🤣 це пиз...ць !
12.11.2025 18:04 Ответить
 
 