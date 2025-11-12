Министр Гринчук не раз ночевала у Галущенко, - прокурор САП

Министр Светлана Гринчук не раз ночевала у министра Германа Галущенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Речь идет о том времени, когда Гринчук занимала должность министра экологии, а Галущенко - министра энергетики.

"Согласно протоколу визуального наблюдения Гринчук с 23 на 24 июля ночевала у Галущенко", - отметил прокурор во время заседания.

28 июля Гринчук еще раз "открывала калитку своим ключом".

"Еще также с 11 на 13 августа ночевала", - добавила сторона обвинения.

Читайте: Фигуранты пленок Миндича упоминали о фактах общения с президентом, - прокурор САП

Что предшествовало?

Читайте также: Железняк об отстранении Галущенко: Он и дальше будет рулить Минэнерго и потоками через Гринчук. Нужно уволить всех министров-фигурантов пленок Миндича