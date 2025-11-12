10 815 76
Министр Гринчук не раз ночевала у Галущенко, - прокурор САП
Министр Светлана Гринчук не раз ночевала у министра Германа Галущенко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Речь идет о том времени, когда Гринчук занимала должность министра экологии, а Галущенко - министра энергетики.
"Согласно протоколу визуального наблюдения Гринчук с 23 на 24 июля ночевала у Галущенко", - отметил прокурор во время заседания.
28 июля Гринчук еще раз "открывала калитку своим ключом".
"Еще также с 11 на 13 августа ночевала", - добавила сторона обвинения.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Главные фигуранты обнародованных пленок НАБУ в операции "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Энергоатомом") и Тенор (исполнительный директор "Энергоатома"). По информации СМИ, речь идет об Игоре Миронюке и Дмитрии Басове соответственно. В разговоре они, в частности, обсуждали механизм давления на контрагентов для вымогательства денег.
- Вечером 11 ноября ВАКС избрал меру пресечения экс-помощнику Деркача Игорю Миронюку.
- 12 ноября главу Минюста и экс-министра энергетики Галущенко отстранили от должности.
Топ комментарии
+24 Олександр Іванович Паламарчук
показать весь комментарий12.11.2025 12:44 Ответить Ссылка
+20 Igor Liashenko #598365
показать весь комментарий12.11.2025 12:56 Ответить Ссылка
+19 Грицько Добрий
показать весь комментарий12.11.2025 12:48 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Босс.
Зеля куколд.
Тобто *****.
Це якийсь уряд повій.
тож буде мінє-стром енергетики
Краще загляніть на якийсь "порнхаб" або "онліфан", до подруг Гетманцева
Ви це зробили, ви просрали країну, поржали?
А можна відео? Це не мені, товариш цікавиться.
А що тут такого! "Работали с документами", в шахи грали, може і в покер, а може і у підкидного дурака... Неформальная обстановка: огонь в камине, свечи, мягкая мебель,... Известно как у неформальной обстановке повышается производительность всякая... И ускоряется кадровое продвижение - Світлана Гринчук стала министром. Высокие отношения... Искренность высвечивается... Таланты проявляются... Работа с кадрами, а не то, что примитивный плебс может себе представить...
Але чомусь геть не смішно.
Затяжна була "ночівля", мабуть було використано багато пігулок "віагри" 😂
Погоджуюсь з написаним вами, але як тут натиснути "Мені подобається"? 🤣
насосаланаЕнергоатомила собі на посаду
***..ні тварі!!!!