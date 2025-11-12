РУС
Новости Коррупция в энергетике
10 815 76

Министр Гринчук не раз ночевала у Галущенко, - прокурор САП

Министр Гринчук не раз ночевала у Галущенко

Министр Светлана Гринчук не раз ночевала у министра Германа Галущенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Речь идет о том времени, когда Гринчук занимала должность министра экологии, а Галущенко - министра энергетики.

"Согласно протоколу визуального наблюдения Гринчук с 23 на 24 июля ночевала у Галущенко", - отметил прокурор во время заседания.

28 июля Гринчук еще раз "открывала калитку своим ключом".

"Еще также с 11 на 13 августа ночевала", - добавила сторона обвинения.

Читайте: Фигуранты пленок Миндича упоминали о фактах общения с президентом, - прокурор САП

Что предшествовало?

Читайте также: Железняк об отстранении Галущенко: Он и дальше будет рулить Минэнерго и потоками через Гринчук. Нужно уволить всех министров-фигурантов пленок Миндича

Гринчук ночевала у Галущенко, заявил прокурор САП

Галущенко Герман (274) Гринчук Светлана (15)
Топ комментарии
+24
то вона ще та сосна!
12.11.2025 12:44
+20
Країною керують 5-6 гундосих менеджерів і їхні бізнес-партнери, полові партнери, випадкові полові партнери (тобто просто *****).
12.11.2025 12:56
+19
Вони дружили організЬмами...
12.11.2025 12:48
то вона ще та сосна!
12.11.2025 12:44
Країною керують 5-6 гундосих менеджерів і їхні бізнес-партнери, полові партнери, випадкові полові партнери (тобто просто *****).
12.11.2025 12:56
це зрозуміло. а пахан хто у них? ну мамка видно зеленський
12.11.2025 12:57
Керівник цієї всієї банди гундосих менеджерів - Коломойський!
12.11.2025 12:59
...і іже з ним. Там банда . Щось мовчать за ахметку, а це ж його вотчина
12.11.2025 13:23
Не переводь стрілки, Подляцокий. І Коломига і Ахмєтов нехай за своє відповідають. А з Енергоатома крав Зеленьський, через Міндіча
12.11.2025 13:46
Деркач.
12.11.2025 13:14
А деркача, як виявилось, призначив у Енергоатом- Ющенко.
12.11.2025 13:38
І Зеленьський із цим, радісно погодився
12.11.2025 13:47
І все це - 95-спрут в сімбіозі з риго-скАтами (скотами). Одним словом, монстр.
12.11.2025 13:11
А може вона його позашлюбна доця .
12.11.2025 13:13
чудово.....дайте відео цієї ночи....
12.11.2025 12:45
Є лише аудіо.
12.11.2025 13:05
Та він фу!
12.11.2025 12:46
Щедрий папік
12.11.2025 13:15
Нардеп, як бабка на лавці біля під'їзду. Оце рівень....Гринчук доросла, статевозріла та успішна жінка. Де хоче, там і ночує... Як це відноситься до справи?
12.11.2025 12:46
12.11.2025 12:49
До справи це стосується тим, що ГАлущенко фактично призначив на посаду міністерки свою коханку.
12.11.2025 12:50
Не тому дала...
12.11.2025 12:54
Ну да, по ночах вона успішна жінка а вдень він її
Босс.
Босс.
12.11.2025 12:55
Та якби вона не була причетна до цієї афери -то ніяк. Це була б її особиста справа, як і будь якої пересічної особи
12.11.2025 13:27
коханці, зрозуміло.
12.11.2025 12:47
Не здивуюсь, якщо аиявиться, що жінка Зеленського ночувала з Міндичем... за гроші.
Зеля куколд.
Зеля куколд.
12.11.2025 12:52
За кілька тушок дешевої скумбрії
12.11.2025 13:18
Виявляється, не лише в шоубізі кар'єру торують через ліжко. В українському кабміні також працюють закони шоубізу
12.11.2025 12:48
Як правило жінки кар'єру роблять через ліжко (або за допомогою чоловіка, свого тата чи брата) у будь-якій справі, навіть якщо жінка працює в кар'єрі...
12.11.2025 13:02
а ви не помітили, хто у нас президент? у нас ї є шоубіз в кабміні і в Раді, і в жОПі
12.11.2025 13:37
Вони дружили організЬмами...
12.11.2025 12:48
🤣
12.11.2025 12:51
І ночувала, і обіймала... "Ах какая женщина, какая женщина!"©
12.11.2025 12:50
Ночувала за гроші...
Тобто *****.
Це якийсь уряд повій.
12.11.2025 12:50
За гроші то повія, в ***** це просто так всім підряд.
12.11.2025 13:03
Нє: за гроші то проститутки, а за так бл@ді. Але що так, що інакше - срамота. І, до речі, а що той галущенко, холостяк? Якщо ні, то що з дружиною? Сук@, ********** #иди поп'ялити слов'яночок - медведчук марченко натягував, а цей гринчучку
12.11.2025 13:05
І ЗАКОЛОСИВСЯ СОРОМ УКРАЇНИ НА РОКИ ВПЕРЕД - ****** ВИБОРЦІ 73%
12.11.2025 12:51
енергічно скакала на галушці
тож буде мінє-стром енергетики
12.11.2025 12:51
Йдеться про той час, коли Гринчук обіймала посаду міністра екології, а Галущенко - міністра енергетики. Взагалі, екологія має займатись зовсім іншими викидами енергетики...
12.11.2025 12:51
12.11.2025 12:52
Заліз на першу ліпшу 😂
12.11.2025 13:20
приватне-як Ви закріпляєте фото-мої цн не пропускає?
12.11.2025 13:21
тема не раскрыта. где видео спостереження?
12.11.2025 12:53
А як потім те "розвидіти", ви подумали?
Краще загляніть на якийсь "порнхаб" або "онліфан", до подруг Гетманцева
12.11.2025 13:25
А хто це їх вибрав в 2019 році?
Ви це зробили, ви просрали країну, поржали?
12.11.2025 12:53
Вони там не тільки крадії , ще й ***** .
12.11.2025 12:54
Міністерства співпрацювали пісями. А шо такого, дорослі міністри.
12.11.2025 12:56
Ми всі хочемо бачити, що вона робила з його органом виконавчої влади.
12.11.2025 12:57
це вже порно
12.11.2025 13:22
Тихо бо ше Гетьманцев прибіжить.
12.11.2025 13:41
" При цьому хвіртку своїм ключем відмикала."
А можна відео? Це не мені, товариш цікавиться.
12.11.2025 12:57
Карабельна сосна?
12.11.2025 12:59
просто сосна
12.11.2025 13:00
Енергоатомна
12.11.2025 13:02
Енергосистему вирівнювали...
12.11.2025 13:00 Ответить
Міністерка Гринчук не раз ночувала у Галущенка!?

А що тут такого! "Работали с документами", в шахи грали, може і в покер, а може і у підкидного дурака... Неформальная обстановка: огонь в камине, свечи, мягкая мебель,... Известно как у неформальной обстановке повышается производительность всякая... И ускоряется кадровое продвижение - Світлана Гринчук стала министром. Высокие отношения... Искренность высвечивается... Таланты проявляются... Работа с кадрами, а не то, что примитивный плебс может себе представить...
12.11.2025 13:03 Ответить
в покер то сложная игра, в очко играла)
12.11.2025 13:10 Ответить
В цьому плані мені цікавий 'дитячий садок' з 'погонялами' в записах підслуховування (всі ці Карлсон, Професори тощо). Якщо вже ці люди боялися, що їх підслуховують, десь встановили 'жучки', то невже не думали, що є і наружка, якій не складно буде встановити хто є хто?
12.11.2025 13:03 Ответить
А хто вам сказав, що вони боялись? Вони он і зараз нічого не злякались - майже усі при посадах, при всєх дєлах
12.11.2025 13:07 Ответить
Ого, ціла санта-барбара)
Але чомусь геть не смішно.
12.11.2025 13:06 Ответить
Влада повністю дискридитована. зеленським він є тією ГНИДОЮ жидівською який приспав Україну і грабує коли вона в пожежі, а ці мародери її грабують щоб ТИ здох разом зі своїм офісом гнилим.
12.11.2025 13:10 Ответить
От проститутка...
12.11.2025 13:11 Ответить
Хто простітутка? Це за покликом душі і серця хвіртка відмикалася!
12.11.2025 13:15 Ответить
Гниди фсбешні які поставлені просроченим для знищення Українців брешуть і мародерять
12.11.2025 13:13 Ответить
Не смішно з 91 року, з 22 страшно, з 25 - розпач.
12.11.2025 13:13 Ответить
"з 11 на 13 серпня ночувала" - це як "ніч з 31-го грудня на 14-те січня"
Затяжна була "ночівля", мабуть було використано багато пігулок "віагри" 😂
12.11.2025 13:15 Ответить
12.11.2025 13:15 Ответить
Мін'єстерка Гринчук))Приватне життя воно таке,не для публіки))Головне ґаздиня)
12.11.2025 13:17 Ответить
Міністерка екології прийшла до Міністра енергетики відсмоктати його забруднюючі речовини. Чисто робочий момент.
12.11.2025 13:19 Ответить
І хочеться, і колеться...
Погоджуюсь з написаним вами, але як тут натиснути "Мені подобається"? 🤣
12.11.2025 13:29 Ответить
прахвєссарю і свєткі рижєй нічєво чєлавєчєськайє нє чуждо
12.11.2025 13:21 Ответить
Корабельна сосна
12.11.2025 13:22 Ответить
А в яких позах ночувала? А анал був табу?
12.11.2025 13:28 Ответить
Це про те що міністерство енергетики більш "масне" ніж міністерство екології. Тому "трудязі" Галущенку довелось тягнути на соїх плечах обидва міністерства. Ну а як по іншому. Любиш кататись люби і саночки возить.
12.11.2025 13:28 Ответить
насосала наЕнергоатомила собі на посаду
***..ні тварі!!!!
12.11.2025 13:31 Ответить
Відчепіться від Гринчук, бо ви їй заздрите. СвітЛана - універсальна державний службовець і вміє працювати усіма частинами свого тіла. Заради держави погоджується на все.
12.11.2025 13:35 Ответить
Вивчали аналоговнєти
12.11.2025 13:38 Ответить
 
 