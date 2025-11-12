41 965 117
Міністерка Гринчук не раз ночувала у Галущенка, - прокурор САП
Міністерка Світлана Гринчук не раз ночувала у міністра Германа Галущенка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Йдеться про той час, коли Гринчук обіймала посаду міністра екології, а Галущенко - міністра енергетики.
"Згідно з протоколом візуального спостереження Гринчук з 23 на 24 липня ночувала у Галущенка", - зазначив прокурор під час засідання.
28 липня Гринчук ще раз "хвіртку своїм ключем відмикала".
"Ще також з 11 на 13 серпня ночувала", - додала сторона обвинувачення.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Головні фігуранти оприлюднених плівок НАБУ в операції "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатомом") і Тенор (виконавчий директор "Енергоатому"). За інформацією ЗМІ, ідеться про Ігоря Миронюка та Дмитра Басова відповідно. У розмові вони, зокрема, обговорювали механізм тиску на контрагентів для вимагання грошей.
- Увечері 11 листопада ВАКС обирав запобіжний захід експомічнику Деркача Ігорю Миронюку.
- 12 листопада главу Мін'юсту та ексміністра енергетики Галущенка відсторонили від посади.
Топ коментарі
+41 Олександр Іванович Паламарчук
показати весь коментар12.11.2025 12:44 Відповісти Посилання
+41 Igor Liashenko #598365
показати весь коментар12.11.2025 12:56 Відповісти Посилання
+32 Грицько Добрий
показати весь коментар12.11.2025 12:48 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це в італійській мафії члени банди пов'язуються спільними убивствами, а в жидокацапоукраїнській мафії - потужним перепихом.
тому вона і міністерка
а що дивуватись... ******** в країні зелених ідіотів