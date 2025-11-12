Міністерка Гринчук не раз ночувала у Галущенка, - прокурор САП

Міністерка Світлана Гринчук не раз ночувала у міністра Германа Галущенка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Йдеться про той час, коли Гринчук обіймала посаду міністра екології, а Галущенко - міністра енергетики.

"Згідно з протоколом візуального спостереження Гринчук з 23 на 24 липня ночувала у Галущенка", - зазначив прокурор під час засідання.

28 липня Гринчук ще раз "хвіртку своїм ключем відмикала".

"Ще також з 11 на 13 серпня ночувала", - додала сторона обвинувачення.

Що передувало?

Галущенко Герман Гринчук Світлана
+41
то вона ще та сосна!
12.11.2025 12:44 Відповісти
+41
Країною керують 5-6 гундосих менеджерів і їхні бізнес-партнери, полові партнери, випадкові полові партнери (тобто просто *****).
12.11.2025 12:56 Відповісти
+32
Вони дружили організЬмами...
12.11.2025 12:48 Відповісти
Екстаз сприя прийняттю миттєвих рішень.
12.11.2025 13:57 Відповісти
САПу немає чого робити, як чиїсь брудні труси на світ витягувати? Хай розберуться хто з них зливав інформацію, а не лізуть в інтимні справи.
12.11.2025 13:59 Відповісти
дело не в "грязном белье", а в том кто и каким способом пролез в министерское кресло.
12.11.2025 14:21 Відповісти
Та ні, шановний. Тут справа в професіоналізмі прокурора. Такі докази трактуються як притягнені за вуха. Що той прокурор буде казати, якщо з'ясується, що Гринчук дальня родичка жінки Галущенка і просто заходила погодувати кота, коли родина була не в дома?
12.11.2025 15:17 Відповісти
вам бы детективы писать.... Но "факты упрямая вещь"
12.11.2025 15:20 Відповісти
Правильно, так і було, кота годувала. А там взагалі кіт був ?
12.11.2025 15:33 Відповісти
нема слів💀СОСНА
12.11.2025 14:15 Відповісти
Вопрос на засыпку: а почему депутаты Рады за нее голосовали ? )))
12.11.2025 14:18 Відповісти
Буквально банда "Шобла-*****".
Це в італійській мафії члени банди пов'язуються спільними убивствами, а в жидокацапоукраїнській мафії - потужним перепихом.
12.11.2025 14:42 Відповісти
А коли "плівки Єрмака" будуть?? Хоча...може святий
12.11.2025 15:04 Відповісти
В що вони робили вночі, в неї, що немає де ночувати ?
12.11.2025 15:17 Відповісти
Чертили схемы укрытий для энергетики!
12.11.2025 15:35 Відповісти
міністерка явно вправна лише у ліжку
тому вона і міністерка
а що дивуватись... ******** в країні зелених ідіотів
12.11.2025 16:24 Відповісти
Так і запишемо: Міністерка Світлана Гринчук- робоча сосна.
12.11.2025 18:11 Відповісти
Передача міністерської посади статевим шляхом
12.11.2025 18:14 Відповісти
