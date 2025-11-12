Міністерка Гринчук не раз ночувала у Галущенка, - прокурор САП

Міністерка Світлана Гринчук не раз ночувала у міністра Германа Галущенка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Йдеться про той час, коли Гринчук обіймала посаду міністра екології, а Галущенко - міністра енергетики.

"Згідно з протоколом візуального спостереження Гринчук з 23 на 24 липня ночувала у Галущенка", - зазначив прокурор під час засідання.

28 липня Гринчук ще раз "хвіртку своїм ключем відмикала".

"Ще також з 11 на 13 серпня ночувала", - додала сторона обвинувачення.

Що передувало?

