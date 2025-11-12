Корупційний скандал в уряді не вплине на фіндопомогу Україні від ЄС, - міністерка Фінляндії Пурра
Корупційний скандал у Кабміні України не завадить планам Євросоюзу надавати Києву фінансову підтримку у найближчі роки, зокрема у форматі "репараційних кредитів".
Про це заявила віцепрем’єр-міністерка Фінляндії Ріікка Пурра, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Чи вплине корупційний скандал на фінську допомогу Україні?
"Звісно, корупція є проблемою в Україні, але існує багато механізмів (боротьби з корупцією, - ред.) та вживаються заходи для протидії цьому. І я не бачу в цій справі жодної перешкоди для просування ‘репараційних позик’," - сказала Пурра, відповідаючи на питання журналіста, чи може корупційний скандал за участі міністра юстиції України ускладнити переговори.
Вона наголосила, що план надання Україні "репараційних позик" на основі заморожених російських активів є найкращим серед кількох можливих варіантів.
"Репараційні позики беззаперечно є найкращим варіантом, оскільки вони мають достатній фінансовий потенціал і одночасно обмежують тиск на національні бюджети", - пояснила фінська урядовиця.
Пурра підкреслила, що підтримка України залишається необхідною, а Росія має нести фінансову відповідальність за завдані збитки.
"Зрозуміло, що Україні потрібна наша фінансова підтримка ще більше, ніж раніше. Росії має бути надіслано чітке повідомлення про те, що вона має платити за завдані руйнування", - підсумувала вона.
