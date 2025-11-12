УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
21861 відвідувач онлайн
Новини Використання заморожених активів РФ Репарації з Росії Корупція в енергетиці
963 13

Корупційний скандал в уряді не вплине на фіндопомогу Україні від ЄС, - міністерка Фінляндії Пурра

фінляндія

Корупційний скандал у Кабміні України не завадить планам Євросоюзу надавати Києву фінансову підтримку у найближчі роки, зокрема у форматі "репараційних кредитів".

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка Фінляндії Ріікка Пурра, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Чи вплине корупційний скандал на фінську допомогу Україні?

"Звісно, корупція є проблемою в Україні, але існує багато механізмів (боротьби з корупцією, - ред.) та вживаються заходи для протидії цьому. І я не бачу в цій справі жодної перешкоди для просування ‘репараційних позик’," - сказала Пурра, відповідаючи на питання журналіста, чи може корупційний скандал за участі міністра юстиції України ускладнити переговори.

Вона наголосила, що план надання Україні "репараційних позик" на основі заморожених російських активів є найкращим серед кількох можливих варіантів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністерка енергетики Гринчук подала у відставку

"Репараційні позики беззаперечно є найкращим варіантом, оскільки вони мають достатній фінансовий потенціал і одночасно обмежують тиск на національні бюджети", - пояснила фінська урядовиця.

Пурра підкреслила, що підтримка України залишається необхідною, а Росія має нести фінансову відповідальність за завдані збитки.

"Зрозуміло, що Україні потрібна наша фінансова підтримка ще більше, ніж раніше. Росії має бути надіслано чітке повідомлення про те, що вона має платити за завдані руйнування", - підсумувала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через корупційний скандал в енергетиці донори почали відмовляти Україні в допомозі, - "слуга народу" Нагорняк

Корупція в енергетиці

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прокурор САП заявив, що Гринчук не раз ночувала у Галущенка. Та відповіла: "Нічого про це не чула"

Автор: 

корупція (5058) Фінляндія (1443) енергетика (3811) заморожені активи (877)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
тільки надавайте відразу із своїм НАБУ
показати весь коментар
12.11.2025 17:22 Відповісти
+4
Та ясно шо не вплине у вас там другі плани на Україну. Хоч всі грощі сворують
показати весь коментар
12.11.2025 17:22 Відповісти
+3
А Глухівський канал Деркача, для отримання грошей з України, так і продовжує свій ФУНКЦІОНАЛ???
показати весь коментар
12.11.2025 17:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тільки надавайте відразу із своїм НАБУ
показати весь коментар
12.11.2025 17:22 Відповісти
Та ясно шо не вплине у вас там другі плани на Україну. Хоч всі грощі сворують
показати весь коментар
12.11.2025 17:22 Відповісти
Якщо на виділені кошти задачі виконуються, то яка різниця, всі гроші витрачені чи не всі. Заплатили, результат є, все норм. Те шо вождь папуасів трохи собі на золотий трон взяв, а папуасів тримає на голодному пайку - то таке, головне що тростину рубають згідно норми)
показати весь коментар
12.11.2025 17:46 Відповісти
Ну, ну!
показати весь коментар
12.11.2025 17:25 Відповісти
Тому що ця "фіндопомога" - це гроші в борг, які хоч так хоч так доведеться повертати.
показати весь коментар
12.11.2025 17:26 Відповісти
А Глухівський канал Деркача, для отримання грошей з України, так і продовжує свій ФУНКЦІОНАЛ???
показати весь коментар
12.11.2025 17:28 Відповісти
Добре що Европа розуміе що допомагати Україні, це їхній власний захист. Але все таки, може пора Європі і США почати давити зелених тарганів.
показати весь коментар
12.11.2025 17:38 Відповісти
Не вплине європейська допомога тоді, коли вся зелена шобла буде сидіти за гратами довічне разом з зєлєю.
Зєлю геть. Вибори
показати весь коментар
12.11.2025 17:38 Відповісти
От наївні інфантили. Нелякані ідіоти. Їх обкрадають так, що це вже неможливо приховати. Крадуть мільярдами. Про це вже не перший рік волають з кожної праски. Але лівим популістам байдуже. Давали і будемо давати! Контролювати? Ні не вважаємо за необхідне.
показати весь коментар
12.11.2025 17:50 Відповісти
Киеву не стоит помогать, все деньги будут украдены - Bloomberg.
показати весь коментар
12.11.2025 18:21 Відповісти
Якісь цікаві ці цьотки з ЄС. Їх грабують, а вони кажуть що все добре.
показати весь коментар
12.11.2025 18:28 Відповісти
До тих пір, поки українці ціною своїх життів забезпечують сите і спокійне життя Заходу, його лідери будуть старанно не помічати всього, що твориться у нас. Навіть якщо зебуїн почне у прямому етері щодня з'їдати немовля на сніданок, західні лицеміри будуть вдавати, що нічого не відбувається.
показати весь коментар
12.11.2025 18:47 Відповісти
 
 