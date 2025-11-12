УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
22256 відвідувачів онлайн
Новини Корупція в енергетиці
14 038 71

Через корупційний скандал в енергетиці донори почали відмовляти Україні в допомозі, - "слуга народу" Нагорняк

Нагорняк

Після викриття масштабної корупції в енергетиці приватні донори почали відмовляти Україні в допомозі.

Про це в телеефірі повідомив депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики Сергій Нагорняк, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відмови від донорів

"Учора мені подзвонили приватні донори, які мали купити трансформатор для Сумської області. Вони прочитали новини й сказали: "Ви можете дозволити собі купити не один трансформатор — вам відомі всі прізвища. Звертайтеся до них". І відмовилися від допомоги", - сказав парламентар.

Корупційний скандал вплине на міжнародний імідж

Нагорняк додав, що тепер буде складно вести переговори з партнерами про підтримку енергетики напередодні зими.

За його словами, ситуація негативно вплине на міжнародний імідж України, а росіяни обов’язково використають її у своїх цілях.

Читайте також: Уряд подав на розгляд РНБО пропозиції щодо запровадження санкцій проти Міндіча та Цукермана

Корупція в енергетиці

Читайте також: Прокурор САП заявив, що Гринчук не раз ночувала у Галущенка. Та відповіла: "Нічого про це не чула"

Автор: 

корупція (5058) допомога (9159) енергетика (3811)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+51
Гончаренко: В оточенні Коломойського Міндіч відповідав за кухню - за смаження котлет на вечірках Ігоря Валерійовича.
А кличка в нього була - «ЖИВОТНОЕ» або «ІДАРАС».
Навіть у Коломойського Міндіч був звичайною шісткою, ніким і нічим більше.
А у Зечленського ця шістка - стала людиною, яка краде на рівні держави. І ось це - кіздец.
показати весь коментар
12.11.2025 17:06 Відповісти
+43
НАБУ, НАБУ винно, бо все показало)
от якби не показувало, та й не розслідувало, можна було б далі міжнародних донорів лохів розводити
показати весь коментар
12.11.2025 17:11 Відповісти
+40
Ну так розкажи, хто у цьому винен! І не треба приплітати сюди рашистів, бо з ними прекрасно взаємодіяли друзі зеленського!
показати весь коментар
12.11.2025 17:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гончаренко: В оточенні Коломойського Міндіч відповідав за кухню - за смаження котлет на вечірках Ігоря Валерійовича.
А кличка в нього була - «ЖИВОТНОЕ» або «ІДАРАС».
Навіть у Коломойського Міндіч був звичайною шісткою, ніким і нічим більше.
А у Зечленського ця шістка - стала людиною, яка краде на рівні держави. І ось це - кіздец.
показати весь коментар
12.11.2025 17:06 Відповісти
Тепер вся партія Слуга Народу має здійснити публічне самоспалення, як мародери які крали гроші міжнародних партнерів під час війни!
показати весь коментар
12.11.2025 18:17 Відповісти
історію російського абрамовича нагадує, колись він теж був лакеєм у березовського, а потім став всесильним олігархом рашки, ще й губернатором чукотки
як закінчив сам березовський всі знають, бо абрамович хітрішим виявився, не пішов проти кремлівської тлі
показати весь коментар
12.11.2025 18:19 Відповісти
а в 2022 році зелена подоляцька гнида залучала як посередника ту російську хвойду до переговорного процесу між Україною та рашкою
показати весь коментар
12.11.2025 18:22 Відповісти
Думка автора не закінчена. Хто винен - міжнародні партнери чи "росіяни"? І що робити?
показати весь коментар
12.11.2025 17:06 Відповісти
НАБУ, НАБУ винно, бо все показало)
от якби не показувало, та й не розслідувало, можна було б далі міжнародних донорів лохів розводити
показати весь коментар
12.11.2025 17:11 Відповісти
Зеленський, з оточенням помічників ригоАНАЛЬНИХ, глибоко затурбовані, чи вони в СВОЇХ схемах, уже і забули про Україну!?!?
Це ж не саміти міру-мір??
показати весь коментар
12.11.2025 17:35 Відповісти
От при всій повазі і співчутті до сумчан хочу спитатися, за кого область у більшості своїй проголосувала у 2019-му році? А тепер є шанс усвідомити причинно-наслідковий зв'язок.
показати весь коментар
12.11.2025 18:31 Відповісти
Стадо ніколи і нічого не усвідомить.Україна приречена на розграбування кошерними повторами і роздробленням кацапам.Українці скалічена нація.На жаль.
показати весь коментар
12.11.2025 21:10 Відповісти
Ну так розкажи, хто у цьому винен! І не треба приплітати сюди рашистів, бо з ними прекрасно взаємодіяли друзі зеленського!
показати весь коментар
12.11.2025 17:07 Відповісти
а нагорняк зробив вигляд що нічого про дерибан не чув та і сам не при справах....
показати весь коментар
12.11.2025 17:07 Відповісти
Шось слуги почали світитися - ми накануні грандіозного шухеру?
показати весь коментар
12.11.2025 17:08 Відповісти
Єрмак має бути на сьмому небі від щастя що про нього не згадують.
показати весь коментар
12.11.2025 17:46 Відповісти
А хто такий брат Фіделя? Про Фіделя то все зрозуміло.)
показати весь коментар
12.11.2025 20:12 Відповісти
Так шо, треба не розслідувати, а тим підарам далі тихенько красти?
показати весь коментар
12.11.2025 17:09 Відповісти
Зробили всіх разом?
показати весь коментар
12.11.2025 17:09 Відповісти
Розшифровки "плівок Міндіча" засвідчують, що Зеленський знав про схему чи координував її учасників - був напряму залучений у комунікацію між Міндічем і Галущенко: Галущенко: «Здравствуйте, Владимир Александрович, здравствуйте. Всё, есть… ». З подальшої розмови стає зрозуміло, що Зеленський подзвонив Галущенку саме після того, як Міндіч йому написав. Коли Галущенко запитує, що саме він написав президенту, Міндіч каже: «Що Гера хоче з тобою поговорити». Після цього Галущенко збирається їхати на зустріч із Зеленським. Міндіч відповідає: "Та слухайте, Володимире Олександровичу, ну все, ви ж розумієте, мені ж не з руки йти у двірники. Я зроблю все, що ви скажете, все, що вам потрібно, я ваш…". Міндіч, судячи з розмов, виступає як посередник між Банковою і міністрами, передаючи "прохання" і "сигнали" президенту, який реагує без офіційних каналів.
показати весь коментар
12.11.2025 17:09 Відповісти
Сцикливий карлик тепер всі сили пустить на приборкання набу і захист своїх корєшків. Нічого не зробить путнього, хіба душитиме змі щоб мовчали
показати весь коментар
12.11.2025 17:18 Відповісти
Нагорняк уже грошики розподілив між дружиною і коханками, і тута таке!
показати весь коментар
12.11.2025 17:12 Відповісти
І це тільки перші ''квіточки'' - найближчими днями ''квіточок'' буде дуже багато.
А відразу за ''квіточками'' підуть ''плоди''... Страшні ''плоди''.....
Буде повний піздець...
''Дякуємо'' ''мудрому'' Українському народу 73% за вибір в 2019році.
показати весь коментар
12.11.2025 17:12 Відповісти
От при всіх страшних проблема, які навалилися на звичайних громадян, 73 відсотки з них мають можливість усвідомити, через що ті всі біди, бо 25 відсотків решта були готові не до шашликів, а до того вдасне, що зараз і відбувається. І я щиро сподіваюся, що хоча б половина з тих 73% зрозуміє, що є причиною для таких страшних наслідків. Інакше всі жертви, всі руйнування, все це буде даремним.
показати весь коментар
12.11.2025 18:44 Відповісти
не зрозуміють , навіть багато журналістів і ЛСД , виправдовують сЦарько, мовляв міг не знати , а по логіці , хто дозволив , міндючу без "допуску ,"посади , шататися по офісу , призначати послів і міністрів ?
показати весь коментар
12.11.2025 19:10 Відповісти
Тепер Гундосий має потрусити своїх друганів крадіїв на обладнання, дрони.
показати весь коментар
12.11.2025 17:12 Відповісти
Кошерні здатні тільки мародерили і грабувати гоїв .А ви просто наївний чоловік.
показати весь коментар
12.11.2025 21:14 Відповісти
Вони краще гімна наїдяться, чим дадуть щось для вояків.
показати весь коментар
12.11.2025 22:35 Відповісти
Чухатися потрібно було раніше - "пізно пити боржомі коли нірки відвалилися"
показати весь коментар
12.11.2025 17:16 Відповісти
так шо? ныкать срочно всю ситуацыю пад кавер, шобы снова дапамогу стали давать! правильно?
показати весь коментар
12.11.2025 17:16 Відповісти
Молодець зєля, ***** для країни не зробив, розвалив все що можна було і допомогу донорів припинив - кончене. зелене. *****😡🤮
показати весь коментар
12.11.2025 17:16 Відповісти
І що донори не так сказали? Все правильно.
показати весь коментар
12.11.2025 17:19 Відповісти
НЕ ТРЕБА ХИТАТИ ЧОВЕН БО ПУТІН НАПАДЕ????
ПІШОВ ти НА+УЙ ЗЕЛЕНИЙ ПОЦ!!!
показати весь коментар
12.11.2025 17:27 Відповісти
як що зараз зельонкін не піде з посади президента то Україні буде п...і ... з.... д ... е...ц...Ь. 73% зеідіоти це ви вибрали у 19 році міндічей, портнових, дєрьмаков, шмигалів, резнікових, чернишових і ще багато зеленої мразоти, а головне це повномасштабну війну з підарашкою. я вас ***** ненавиджу.
показати весь коментар
12.11.2025 17:34 Відповісти
Всіх зелених на гиляку ,
інакше толку не буде в нашій країні , так як це не люди ,
а злодюги і зрадники Украіни!
показати весь коментар
12.11.2025 17:47 Відповісти
Якщо зараз зеля не піде з посади і вся його банда не піде разом з ним хто на нари, а хто курсом русского воєнного корабля буде 3.14здець я цю банду ненавиджу також, але також ненавиджу таких жлобов одноклітинних і хамов як ти які ******* оскорблять усіх підряд хто їм не подобаеться.
показати весь коментар
12.11.2025 17:51 Відповісти
і кого я оскорбив? зелених паскуд та 73% зеідіотів. по логиці твого комета, то ти один з 73% зебаранів. радуйся це твій вибір.
показати весь коментар
12.11.2025 21:49 Відповісти
образив
показати весь коментар
12.11.2025 23:43 Відповісти
Не піде.
показати весь коментар
12.11.2025 19:53 Відповісти
Ще один виповз... шабаш у них сьогодні, чи що?
Причетність до "слуг народу" - вирок.
показати весь коментар
12.11.2025 17:42 Відповісти
Зеленський і Міндіч повинні повністю забезпечити всю Украіну
трансформаторами !!
показати весь коментар
12.11.2025 17:45 Відповісти
Слуга урода натякає що у всьому винне кляте НАБУ і його розслідування, а не смердюче квартальне шобло.
показати весь коментар
12.11.2025 17:45 Відповісти
Ага , саме так !!
показати весь коментар
12.11.2025 17:48 Відповісти
ще одна хапуга вспливла, яка покриває корупцію і нарікає на розголошення їхньої діяльності, бо бачите втрачає можливість потихому покривати свої злочини
показати весь коментар
12.11.2025 17:50 Відповісти
потужно та незламно дякуємо Зе Мі & C за такий наслідок в допомозі від західних партнерів.
Далі буде.... ще не таке
показати весь коментар
12.11.2025 17:52 Відповісти
Дурникі думали ,що будуть красти вічно....
показати весь коментар
12.11.2025 17:56 Відповісти
Цій падалі вічно і не тра,це як п'явки насосались крові у гоїв і відпали ,звалили на іссраїль а там своїх не видають.З такою владою Україна приречена.На жаль.
показати весь коментар
12.11.2025 21:19 Відповісти
Так цього і добивалися зелена шантрапа. Спочатку розкрасти всі кошти, а потім здати Україну московитам.
показати весь коментар
12.11.2025 18:32 Відповісти
Донори не тільки мають припинити щось давати але і вимагати повернути все що було надано на енергетику + штрафи за використання фінансів по нецільовому призначенню (замість підстанції кишені жидожлобів)
показати весь коментар
12.11.2025 18:42 Відповісти
"Після викриття масштабної корупції в енергетиці ..." Цікаво,а у нас є якась галузь,де нема корупції?
показати весь коментар
12.11.2025 18:56 Відповісти
земіндичі = зрада
показати весь коментар
12.11.2025 19:14 Відповісти
Уряд геть! Там одні злодії, як і в офісі президента! Скільки Україна ще буде терпіти цих паскуд?
показати весь коментар
12.11.2025 19:26 Відповісти
та ніхто України не покине - бо всі з самого початку знали хто такий наркоман і в кого він смокче.гра продовжується.
показати весь коментар
12.11.2025 19:43 Відповісти
гра дійсно продовжується-тепер треба на мізерах пропетляти та з програвшого своє отримати...
показати весь коментар
12.11.2025 19:53 Відповісти
Не доноры а дойные коровы ))))))))))) чипушоло зелёное
показати весь коментар
12.11.2025 20:10 Відповісти
ну этого и следовало ожидать, для этого и был просунут бенин Оманский Нарик проект кремля "буратино" со смотрящим фсбэшником Елдаком!
показати весь коментар
12.11.2025 20:22 Відповісти
Народ хочет выборы! Люди не хотят видеть больше эти рожи мерзопакостные. Весь народ злой. Почитайте комментарии повсюду. Если они выборы не назначат, то мародеров повесить надо!!! Люди на фронте не за этих мразей гибнут. Выборы назначают пусть с онлайн голосованием, чтобы на армия могла голосовать, через старлинки. Нахер этих п..., они приравнены к тем же п..., с которыми на фронте воюем. Эти даже хуже, те хоть видно, что враги, а эти из власти грабят и уничтожают страну. Даже во время войны. Просто там такая жадность, что ее ничто не остановит, кроме руки по отрубать, или веревку за ветку закинуть и в петлю тварей!!!
показати весь коментар
12.11.2025 20:24 Відповісти
Тут цензурно і не відповіси. Ви, слуги, все бачили і знали, але підібгали хвости…. А якщо не знали, то гріш ціна таким нардепам. То стуліть писки і працюйте. Або в ТЦК і на фронт.
показати весь коментар
12.11.2025 20:24 Відповісти
а ти не забув, що ти сам в тій самій масі "П@дар на п@дарі "? тож не бачу різниці)))
показати весь коментар
13.11.2025 00:01 Відповісти
мне надо 2 ведра воды и запасной ствол
показати весь коментар
12.11.2025 20:54 Відповісти
Ушло тепло и нету света, клянем мы шминдичей за это! А пропадут вода и газ - тут снова шминдич п!дор@c! А что должно еще пропасть, чтоб сдохла шминдичей напасть?
показати весь коментар
12.11.2025 21:06 Відповісти
Тобто винні не ті хто крав , а ті хто викрив крадіїв ! Логіка залізна - цю зе банду давно треба гнати геть , разом із зе і його паханом дєрьмаком. Ми будемо красти , а ви лохи донатьте останнє на ВСУ яке ми все одно знищим своїми рішеннями , бо саме цього вимагають наші справжні хазяї з кремля , яким ми справно служим.
показати весь коментар
12.11.2025 21:26 Відповісти
ДАВАЙТЄ, ПАРЖОМ! НЄ, НУ А ЧО, КАКАЯ РАЗНІЦА?
показати весь коментар
12.11.2025 21:43 Відповісти
скоро откроют сборы денег на народного судью.С десяток приговоров и корупционеры начнут задумываться мутить деньги или остаться живым
показати весь коментар
12.11.2025 22:03 Відповісти
Типа раньше они ничего не знали.
показати весь коментар
12.11.2025 22:09 Відповісти
серьезно? а ты-то весь белый и пушистый каким макаром в этом болоте оказался?
показати весь коментар
12.11.2025 23:57 Відповісти
це не скандал - це державний злочин, це державна зрада!
показати весь коментар
12.11.2025 23:56 Відповісти
 
 