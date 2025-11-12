Через корупційний скандал в енергетиці донори почали відмовляти Україні в допомозі, - "слуга народу" Нагорняк

Після викриття масштабної корупції в енергетиці приватні донори почали відмовляти Україні в допомозі.

Про це в телеефірі повідомив депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики Сергій Нагорняк, інформує Цензор.НЕТ.

Відмови від донорів

"Учора мені подзвонили приватні донори, які мали купити трансформатор для Сумської області. Вони прочитали новини й сказали: "Ви можете дозволити собі купити не один трансформатор — вам відомі всі прізвища. Звертайтеся до них". І відмовилися від допомоги", - сказав парламентар.

Корупційний скандал вплине на міжнародний імідж

Нагорняк додав, що тепер буде складно вести переговори з партнерами про підтримку енергетики напередодні зими.

За його словами, ситуація негативно вплине на міжнародний імідж України, а росіяни обов’язково використають її у своїх цілях.

Корупція в енергетиці

