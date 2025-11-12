Через корупційний скандал в енергетиці донори почали відмовляти Україні в допомозі, - "слуга народу" Нагорняк
Після викриття масштабної корупції в енергетиці приватні донори почали відмовляти Україні в допомозі.
Про це в телеефірі повідомив депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики Сергій Нагорняк, інформує Цензор.НЕТ.
Відмови від донорів
"Учора мені подзвонили приватні донори, які мали купити трансформатор для Сумської області. Вони прочитали новини й сказали: "Ви можете дозволити собі купити не один трансформатор — вам відомі всі прізвища. Звертайтеся до них". І відмовилися від допомоги", - сказав парламентар.
Корупційний скандал вплине на міжнародний імідж
Нагорняк додав, що тепер буде складно вести переговори з партнерами про підтримку енергетики напередодні зими.
За його словами, ситуація негативно вплине на міжнародний імідж України, а росіяни обов’язково використають її у своїх цілях.
Корупція в енергетиці
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Президент Зеленський анонсував санкції проти фігурантів справи НАБУ та закликав звільнити двох міністрів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А кличка в нього була - «ЖИВОТНОЕ» або «ІДАРАС».
Навіть у Коломойського Міндіч був звичайною шісткою, ніким і нічим більше.
А у Зечленського ця шістка - стала людиною, яка краде на рівні держави. І ось це - кіздец.
як закінчив сам березовський всі знають, бо абрамович хітрішим виявився, не пішов проти кремлівської тлі
от якби не показувало, та й не розслідувало, можна було б далі міжнародних
донорівлохів розводити
Це ж не саміти міру-мір??
А відразу за ''квіточками'' підуть ''плоди''... Страшні ''плоди''.....
Буде повний
піздець...
''Дякуємо'' ''мудрому'' Українському народу 73% за вибір в 2019році.
ПІШОВ ти НА+УЙ ЗЕЛЕНИЙ ПОЦ!!!
інакше толку не буде в нашій країні , так як це не люди ,
а злодюги і зрадники Украіни!
Причетність до "слуг народу" - вирок.
трансформаторами !!
Далі буде.... ще не таке