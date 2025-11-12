РУС
4 609 34

Из-за коррупционного скандала в энергетике доноры начали отказывать Украине в помощи, - "слуга народа" Нагорняк

Нагорняк

После разоблачения масштабной коррупции в энергетике частные доноры начали отказывать Украине в помощи.

Об этом в телеэфире сообщил депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики Сергей Нагорняк, информирует Цензор.НЕТ.

Отказ доноров

"Вчера мне позвонили частные доноры, которые должны были купить трансформатор для Сумской области. Они прочитали новости и сказали: "Вы можете позволить себе купить не один трансформатор - вам известны все фамилии. Обращайтесь к ним". И отказали в помощи", - сказал парламентарий.

Коррупционный скандал повлияет на международный имидж

Нагорняк добавил, что теперь будет сложно вести переговоры с партнерами о поддержке энергетики в преддверии зимы.

По его словам, ситуация негативно повлияет на международный имидж Украины, а россияне обязательно используют ее в своих целях.

Коррупция в энергетике

+22
Ну так розкажи, хто у цьому винен! І не треба приплітати сюди рашистів, бо з ними прекрасно взаємодіяли друзі зеленського!
12.11.2025 17:07 Ответить
+21
НАБУ, НАБУ винно, бо все показало)
от якби не показувало, та й не розслідувало, можна було б далі міжнародних донорів лохів розводити
12.11.2025 17:11 Ответить
+19
Гончаренко: В оточенні Коломойського Міндіч відповідав за кухню - за смаження котлет на вечірках Ігоря Валерійовича.
А кличка в нього була - «ЖИВОТНОЕ» або «ІДАРАС».
Навіть у Коломойського Міндіч був звичайною шісткою, ніким і нічим більше.
А у Зечленського ця шістка - стала людиною, яка краде на рівні держави. І ось це - кіздец.
12.11.2025 17:06 Ответить
Тепер вся партія Слуга Народу має здійснити публічне самоспалення, як мародери які крали гроші міжнародних партнерів під час війни!
12.11.2025 18:17 Ответить
історію російського абрамовича нагадує, колись він теж був лакеєм у березовського, а потім став всесильним олігархом рашки, ще й губернатором чукотки
як закінчив сам березовський всі знають, бо абрамович хітрішим виявився, не пішов проти кремлівської тлі
12.11.2025 18:19 Ответить
а в 2022 році зелена подоляцька гнида залучала як посередника ту російську хвойду до переговорного процесу між Україною та рашкою
12.11.2025 18:22 Ответить
Думка автора не закінчена. Хто винен - міжнародні партнери чи "росіяни"? І що робити?
12.11.2025 17:06 Ответить
НАБУ, НАБУ винно, бо все показало)
от якби не показувало, та й не розслідувало, можна було б далі міжнародних донорів лохів розводити
12.11.2025 17:11 Ответить
Зеленський, з оточенням помічників ригоАНАЛЬНИХ, глибоко затурбовані, чи вони в СВОЇХ схемах, уже і забули про Україну!?!?
Це ж не саміти міру-мір??
12.11.2025 17:35 Ответить
Ну так розкажи, хто у цьому винен! І не треба приплітати сюди рашистів, бо з ними прекрасно взаємодіяли друзі зеленського!
12.11.2025 17:07 Ответить
а нагорняк зробив вигляд що нічого про дерибан не чув та і сам не при справах....
12.11.2025 17:07 Ответить
Шось слуги почали світитися - ми накануні грандіозного шухеру?
12.11.2025 17:08 Ответить
Єрмак має бути на сьмому небі від щастя що про нього не згадують.
12.11.2025 17:46 Ответить
Так шо, треба не розслідувати, а тим підарам далі тихенько красти?
12.11.2025 17:09 Ответить
Зробили всіх разом?
12.11.2025 17:09 Ответить
Розшифровки "плівок Міндіча" засвідчують, що Зеленський знав про схему чи координував її учасників - був напряму залучений у комунікацію між Міндічем і Галущенко: Галущенко: «Здравствуйте, Владимир Александрович, здравствуйте. Всё, есть… ». З подальшої розмови стає зрозуміло, що Зеленський подзвонив Галущенку саме після того, як Міндіч йому написав. Коли Галущенко запитує, що саме він написав президенту, Міндіч каже: «Що Гера хоче з тобою поговорити». Після цього Галущенко збирається їхати на зустріч із Зеленським. Міндіч відповідає: "Та слухайте, Володимире Олександровичу, ну все, ви ж розумієте, мені ж не з руки йти у двірники. Я зроблю все, що ви скажете, все, що вам потрібно, я ваш…". Міндіч, судячи з розмов, виступає як посередник між Банковою і міністрами, передаючи "прохання" і "сигнали" президенту, який реагує без офіційних каналів.
12.11.2025 17:09 Ответить
Сцикливий карлик тепер всі сили пустить на приборкання набу і захист своїх корєшків. Нічого не зробить путнього, хіба душитиме змі щоб мовчали
12.11.2025 17:18 Ответить
Нагорняк уже грошики розподілив між дружиною і коханками, і тута таке!
12.11.2025 17:12 Ответить
І це тільки перші ''квіточки'' - найближчими днями ''квіточок'' буде дуже багато.
А відразу за ''квіточками'' підуть ''плоди''... Страшні ''плоди''.....
Буде повний піздець...
''Дякуємо'' ''мудрому'' Українському народу 73% за вибір в 2019році.
12.11.2025 17:12 Ответить
Тепер Гундосий має потрусити своїх друганів крадіїв на обладнання, дрони.
12.11.2025 17:12 Ответить
Чухатися потрібно було раніше - "пізно пити боржомі коли нірки відвалилися"
12.11.2025 17:16 Ответить
так шо? ныкать срочно всю ситуацыю пад кавер, шобы снова дапамогу стали давать! правильно?
12.11.2025 17:16 Ответить
Молодець зєля, ***** для країни не зробив, розвалив все що можна було і допомогу донорів припинив - кончене. зелене. *****😡🤮
12.11.2025 17:16 Ответить
І що донори не так сказали? Все правильно.
12.11.2025 17:19 Ответить
НЕ ТРЕБА ХИТАТИ ЧОВЕН БО ПУТІН НАПАДЕ????
ПІШОВ ти НА+УЙ ЗЕЛЕНИЙ ПОЦ!!!
12.11.2025 17:27 Ответить
як що зараз зельонкін не піде з посади президента то Україні буде п...і ... з.... д ... е...ц...Ь. 73% зеідіоти це ви вибрали у 19 році міндічей, портнових, дєрьмаков, шмигалів, резнікових, чернишових і ще багато зеленої мразоти, а головне це повномасштабну війну з підарашкою. я вас ***** ненавиджу.
12.11.2025 17:34 Ответить
Всіх зелених на гиляку ,
інакше толку не буде в нашій країні , так як це не люди ,
а злодюги і зрадники Украіни!
12.11.2025 17:47 Ответить
Якщо зараз зеля не піде з посади і вся його банда не піде разом з ним хто на нари, а хто курсом русского воєнного корабля буде 3.14здець я цю банду ненавиджу також, але також ненавиджу таких жлобов одноклітинних і хамов як ти які ******* оскорблять усіх підряд хто їм не подобаеться.
12.11.2025 17:51 Ответить
Ще один виповз... шабаш у них сьогодні, чи що?
Причетність до "слуг народу" - вирок.
12.11.2025 17:42 Ответить
Зеленський і Міндіч повинні повністю забезпечити всю Украіну
трансформаторами !!
12.11.2025 17:45 Ответить
Слуга урода натякає що у всьому винне кляте НАБУ і його розслідування, а не смердюче квартальне шобло.
12.11.2025 17:45 Ответить
Ага , саме так !!
12.11.2025 17:48 Ответить
ще одна хапуга вспливла, яка покриває корупцію і нарікає на розголошення їхньої діяльності, бо бачите втрачає можливість потихому покривати свої злочини
12.11.2025 17:50 Ответить
потужно та незламно дякуємо Зе Мі & C за такий наслідок в допомозі від західних партнерів.
Далі буде.... ще не таке
12.11.2025 17:52 Ответить
Дурникі думали ,що будуть красти вічно....
12.11.2025 17:56 Ответить
 
 