Из-за коррупционного скандала в энергетике доноры начали отказывать Украине в помощи, - "слуга народа" Нагорняк
После разоблачения масштабной коррупции в энергетике частные доноры начали отказывать Украине в помощи.
Об этом в телеэфире сообщил депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики Сергей Нагорняк, информирует Цензор.НЕТ.
Отказ доноров
"Вчера мне позвонили частные доноры, которые должны были купить трансформатор для Сумской области. Они прочитали новости и сказали: "Вы можете позволить себе купить не один трансформатор - вам известны все фамилии. Обращайтесь к ним". И отказали в помощи", - сказал парламентарий.
Коррупционный скандал повлияет на международный имидж
Нагорняк добавил, что теперь будет сложно вести переговоры с партнерами о поддержке энергетики в преддверии зимы.
По его словам, ситуация негативно повлияет на международный имидж Украины, а россияне обязательно используют ее в своих целях.
Коррупция в энергетике
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Президент Зеленский анонсировал санкции против фигурантов дела НАБУ и призвал уволить двух министров.
