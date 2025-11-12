Из-за коррупционного скандала в энергетике доноры начали отказывать Украине в помощи, - "слуга народа" Нагорняк

После разоблачения масштабной коррупции в энергетике частные доноры начали отказывать Украине в помощи.

Об этом в телеэфире сообщил депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики Сергей Нагорняк, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Отказ доноров

"Вчера мне позвонили частные доноры, которые должны были купить трансформатор для Сумской области. Они прочитали новости и сказали: "Вы можете позволить себе купить не один трансформатор - вам известны все фамилии. Обращайтесь к ним". И отказали в помощи", - сказал парламентарий.

Коррупционный скандал повлияет на международный имидж

Нагорняк добавил, что теперь будет сложно вести переговоры с партнерами о поддержке энергетики в преддверии зимы.

По его словам, ситуация негативно повлияет на международный имидж Украины, а россияне обязательно используют ее в своих целях.

Читайте также: Правительство подало на рассмотрение СНБО предложения о введении санкций против Миндича и Цукермана

Коррупция в энергетике

Читайте также: Прокурор САП заявил, что Гринчук не раз ночевала у Галущенко. Та ответила: "Ничего об этом не слышала"