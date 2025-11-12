Коррупция в энергетике: работницу бэк-офиса по легализации средств Устименко взяли под стражу
12 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Леси Устименко, которую подозревают в причастности к коррупционной схеме по хищению средств "Энергоатома".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.
Решение суда
Суд взял под стражу подозреваемую на 60 дней с альтернативным залогом в виде 25 млн грн.
По версии следствия, она вместе с другими участниками – Игорем Фурсенко (Рёшиком), экс-советником министра энергетики Игорем Миронюком (Рокетом) и Людмилой Зориной – занималась легализацией средств, в частности через криптовалюту и наличные схемы.
Сторона обвинения утверждает, что благодаря ее участию было "отмыто" более 145 млн грн, а в переписке между фигурантами упоминаются условные обозначения "синеет" и "красивие".
Адвокаты Устименко просили о более мягкой мере пресечения, ведь ни она, ни ее муж, мол, не работают с начала полномасштабного вторжения.
Добавим, что муж Устименко имеет гражданство РФ и до 2015 года регулярно ездил в Россию.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
