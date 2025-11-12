Коррупция в энергетике: работницу бэк-офиса по легализации средств Устименко взяли под стражу

12 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Леси Устименко, которую подозревают в причастности к коррупционной схеме по хищению средств "Энергоатома".

Решение суда

Суд взял под стражу подозреваемую на 60 дней с альтернативным залогом в виде 25 млн грн.

По версии следствия, она вместе с другими участниками – Игорем Фурсенко (Рёшиком), экс-советником министра энергетики Игорем Миронюком (Рокетом) и Людмилой Зориной – занималась легализацией средств, в частности через криптовалюту и наличные схемы.

Сторона обвинения утверждает, что благодаря ее участию было "отмыто" более 145 млн грн, а в переписке между фигурантами упоминаются условные обозначения "синеет" и "красивие".

Адвокаты Устименко просили о более мягкой мере пресечения, ведь ни она, ни ее муж, мол, не работают с начала полномасштабного вторжения.

Добавим, что муж Устименко имеет гражданство РФ и до 2015 года регулярно ездил в Россию.

Что предшествовало?

