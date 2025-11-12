РУС
Коррупция в энергетике: работницу бэк-офиса по легализации средств Устименко взяли под стражу

Суд избрал меру пресечения еще одной фигурантке дела НАБУ по хищению в "Энергоатоме"

12 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Леси Устименко, которую подозревают в причастности к коррупционной схеме по хищению средств "Энергоатома".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Решение суда

Суд взял под стражу подозреваемую на 60 дней с альтернативным залогом в виде 25 млн грн.

По версии следствия, она вместе с другими участниками – Игорем Фурсенко (Рёшиком), экс-советником министра энергетики Игорем Миронюком (Рокетом) и Людмилой Зориной – занималась легализацией средств, в частности через криптовалюту и наличные схемы.

Сторона обвинения утверждает, что благодаря ее участию было "отмыто" более 145 млн грн, а в переписке между фигурантами упоминаются условные обозначения "синеет" и "красивие".

Адвокаты Устименко просили о более мягкой мере пресечения, ведь ни она, ни ее муж, мол, не работают с начала полномасштабного вторжения.

Добавим, что муж Устименко имеет гражданство РФ и до 2015 года регулярно ездил в Россию.

Что предшествовало?

Автор: 

+13
12.11.2025 19:19 Ответить
+4
Нерозбірливість у звʼязках може привести до тяжких наслідків!
12.11.2025 19:23 Ответить
+3
12.11.2025 19:19 Ответить
...як завжди сядуть пішаки, і то не факт... що сядуть...
12.11.2025 19:50 Ответить
це початок кінця зе поца.
12.11.2025 19:53 Ответить
Посадять її, піде воювати щоб випустили з тюрми і загине. Така сумна доля у корупціонерів.
12.11.2025 19:20 Ответить
... дуже оптимістично!
Із камери не вийде на перший допит....
12.11.2025 19:22 Ответить
Знову в родині зв'язків і оточення Зе знайшли російський паспорт? Ну як же йому без московитів?
12.11.2025 19:21 Ответить
З початку війни не працює? От адвокати запалюють))
показать весь комментарий
Хто це такі? Якісь зіцпрєдсєдатєлі... Хоча в нас і президент такий самий ЗІЦ...
показать весь комментарий
Навтішалась тупа шаболда...зелені під@ри тепер ржуть з неї...як використаний презерватив....
показать весь комментарий
ржуть з дебілів 73%,а їй допоможуть!!
показать весь комментарий
Теперь твой дом-тюрьма! Гы гы гы!
показать весь комментарий
Ви що, вже про Крупу забули?!!
А вона вже швендяє по Хмельницьку без охорони, проходить диспансеризацію, готує судовий позов.
Ще відсудить "вимушений прогул" і "моральну шкоду"!
Оце буде те ж саме на 100% .
12.11.2025 19:31 Ответить
Хтось вірить, що когось з них посадять? Я ні, беде як з Насіровим, випустять під заставу, потім наши корумповані суди будуть тягнути час. А наступного року закривається кримінальна справа по Насірову і буде він білий і пухнастий ще й задаток повернуть. Треба на період війни відновити смертну кару, і всій покидьків які крадуть у військових, зрадників розстрілювати. По іншому порядок в країні не навести. Ісе зло іде з офісу президента від зрадника єрмака.
12.11.2025 19:38 Ответить
Як же погано бути шісткою!
12.11.2025 19:43 Ответить
для ясності щодо Корупція в енергетиці потрібно привести її динаміку аж з 1990 і лише після цього можна зробити хоч якісь висновки як до масштабів, так і до діючих та причетних.
по результатам багато хто буде неприємно здивований.
12.11.2025 19:44 Ответить
пішаків гребуть .. я так думаю 73% будуть казати ZеЦарь же хороший, він не знав
12.11.2025 19:53 Ответить
Завжди страждають шістки. Заступникам та іншій прислугі потрібна профспілка "шісток корупціонерів", щоб боротися за права.
12.11.2025 19:57 Ответить
 
 