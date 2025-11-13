Коррупция в энергетике: ВАКС арестовал подозреваемую Зорину. Залог – 12 млн грн

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Людмиле Зориной - одной из фигуранток дела о коррупции в энергетике.

Сторона обвинения просила меру пресечения в виде содержания под стражей или залог в 15 млн 140 тыс. грн, поскольку считает, что Зорина может влиять на свидетелей, а также искажать и уничтожать доказательства.

По данным следствия, она была сотрудницей "бэк-офиса".

Во время обысков у Зориной обнаружили более $105 тыс. и автомобиль стоимостью более 1 млн грн.

Что говорит Зорина?

Она обратилась в суд с просьбой предоставить ей возможность не находиться под арестом, а "просто поехать к ребенку".

"Я обязуюсь при каждом вызове являться к следствию, давать все показания. Я действительно не виновата. Я вообще не знала об этой преступной группировке", - отметила она.

Что решил суд?

ВАКС арестовал Зорину до 8 января 2026 года. Залог - 12 млн грн.

Коррупция в энергетике

