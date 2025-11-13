РУС
Новости Коррупция в энергетике
2 778 12

Коррупция в энергетике: ВАКС арестовал подозреваемую Зорину. Залог – 12 млн грн

Коррупция в энергетике: Зориной избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Людмиле Зориной - одной из фигуранток дела о коррупции в энергетике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Сторона обвинения просила меру пресечения в виде содержания под стражей или залог в 15 млн 140 тыс. грн, поскольку считает, что Зорина может влиять на свидетелей, а также искажать и уничтожать доказательства.

По данным следствия, она была сотрудницей "бэк-офиса".

Во время обысков у Зориной обнаружили более $105 тыс. и автомобиль стоимостью более 1 млн грн.

Что говорит Зорина?

Она обратилась в суд с просьбой предоставить ей возможность не находиться под арестом, а "просто поехать к ребенку".

"Я обязуюсь при каждом вызове являться к следствию, давать все показания. Я действительно не виновата. Я вообще не знала об этой преступной группировке", - отметила она.

Что решил суд?

ВАКС арестовал Зорину до 8 января 2026 года. Залог - 12 млн грн.

Коррупция в энергетике

+11
А ти **** зелена про наших дітей подумала? Наїлась падло?
13.11.2025 10:35 Ответить
+3
Якась Люда дешева...
13.11.2025 10:34 Ответить
+3
это ей карма за некрасивые купюры Чэ Геваре.которые он собирал на Вторую Кубинскую революцию
13.11.2025 10:52 Ответить
Шістка.
13.11.2025 10:37 Ответить
Скоро все будут сидеть с Миндичем в одном ресторане. А Чернышов же и так под заставой, насколько я понимаю ему то уже вторую заставу нельзя? Это же так не работает
13.11.2025 10:38 Ответить
І будуть ржати з лохів які сидять без світла.
13.11.2025 11:19 Ответить
Усім відомо, що наша влада, за 34 роки незалежності країни, прогнила повністю. Але складається враження, що гниль може гнити вічно. Хоча цей процес аномальний і неприродний.
13.11.2025 10:53 Ответить
13.11.2025 11:02 Ответить
Цікаво, що два брата- акробата побігли до Ізраїлю, а европейців посадять
13.11.2025 11:03 Ответить
я канечна ні на що не намекаю....але якось дивно цапи відбувайли залишилися хахли...коли евреї що все замутили вже втекли...
13.11.2025 11:05 Ответить
Так, фотки кричущі
13.11.2025 11:08 Ответить
Начеб то всіх топ-корупцірнерів з "плівок міньдічя", що залишилися в Україні й не встигли збіги, як міньдічь, взяли під варту. Окрім трьох - супер-топових" - "че гевари" - недавнього віце-прем'єра Олексія Чернишова, "професора"- діючого міністра юстиції Германа Галущенка та "рудої-свєти" - діячої міністерки енергетики Світлани Гринчук! Як це розуміти? Закон один для усіх, чи для "обраних" є виключення?
13.11.2025 11:06 Ответить
 
 