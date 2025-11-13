Коррупция в энергетике: ВАКС арестовал подозреваемую Зорину. Залог – 12 млн грн
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Людмиле Зориной - одной из фигуранток дела о коррупции в энергетике.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сторона обвинения просила меру пресечения в виде содержания под стражей или залог в 15 млн 140 тыс. грн, поскольку считает, что Зорина может влиять на свидетелей, а также искажать и уничтожать доказательства.
По данным следствия, она была сотрудницей "бэк-офиса".
Во время обысков у Зориной обнаружили более $105 тыс. и автомобиль стоимостью более 1 млн грн.
Что говорит Зорина?
Она обратилась в суд с просьбой предоставить ей возможность не находиться под арестом, а "просто поехать к ребенку".
"Я обязуюсь при каждом вызове являться к следствию, давать все показания. Я действительно не виновата. Я вообще не знала об этой преступной группировке", - отметила она.
Что решил суд?
ВАКС арестовал Зорину до 8 января 2026 года. Залог - 12 млн грн.
Коррупция в энергетике
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль