"Міндічгейт": ВАКС арештував підозрювану Зоріну. Застава - 12 млн грн

"Міндічгейт": ВАКС арештував підозрювану Зоріну. Застава - 12 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Людмилі Зоріній - одній з фігуранток справи про корупцію в енергетиці.

Сторона обвинувачення просила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставу у 15 млн 140 тис. грн, оскільки вважає, що Зоріна може впливати на свідків, а також спотворювати та знищувати докази.

За даними слідства, вона була працівницею "бек-офісу". 

Під час обшуків у Зоріної виявили понад $105 тис. та авто вартістю понад 1 млн грн.

Що каже Зоріна?

Вона звернулася до суду з проханням надати їй можливість не перебувати під арештом, а "просто поїхати до дитини".

"Я зобов'язуюсь при кожному виклику з'являтися до слідства, надавати всі покази. Я дійсно не винна. Я взагалі не знала про це злочинне угруповання", - зазначила вона.

Що вирішив суд?

ВАКС арештував Зоріну до 8 січня 2026 року. Застава - 12 млн грн.

А ти **** зелена про наших дітей подумала? Наїлась падло?
13.11.2025 10:35 Відповісти
Якась Люда дешева...
13.11.2025 10:34 Відповісти
это ей карма за некрасивые купюры Чэ Геваре.которые он собирал на Вторую Кубинскую революцию
13.11.2025 10:52 Відповісти
.. мабуть сама бідна .. серед фігурантів
13.11.2025 14:25 Відповісти
Шістка.
13.11.2025 10:37 Відповісти
Скоро все будут сидеть с Миндичем в одном ресторане. А Чернышов же и так под заставой, насколько я понимаю ему то уже вторую заставу нельзя? Это же так не работает
13.11.2025 10:38 Відповісти
І будуть ржати з лохів які сидять без світла.
13.11.2025 11:19 Відповісти
взагалі то можна і другу заставу, треба на кваліфікацію дивитись, але є момент, що перша тепер має іти в дохід бюджету, бо він вчинив новий злочин
13.11.2025 14:17 Відповісти
Усім відомо, що наша влада, за 34 роки незалежності країни, прогнила повністю. Але складається враження, що гниль може гнити вічно. Хоча цей процес аномальний і неприродний.
13.11.2025 10:53 Відповісти
такого скандалу в енергетиці, як при нинішній всенародно обраній владі, ще й на тлі війни, досі не було ні разу...а ти так обтічно, ще й за всі 34 роки... ні про шо, короче
13.11.2025 11:56 Відповісти
Майдан був засобом очистки від тої гнилі! Давно пора їх виносити з банкової, засидівся Зе і обріс махровою корупцією за ці роки...
13.11.2025 12:14 Відповісти
Ні про що строчать дописувачі ботоферм, які обсіли сайт, як мухи лайно. Після розпаду "совка" нашу державу, провладні прихвостні, почали грабувати такими темпами, що монголо-татари позаздрили б. І якби в кінці 90-х років існувало НАБУ, в його нинішньому працьовитому стані, то скандали, і не тільки в енергетиці, були б на порядок гучніші, ніж зараз. Багато поколінь наших пращурів розбудовували економіку країни, а нувориші в тандемі з владою, як генетичні клептомани за десятиліття дебільної приватизації розікрали все. Тільки за те, що до приватизації не були допущені іноземні інвестори, творців тієї приватизації потрібно було розтріляти. Десятки мільйонів громадян продали приватизаційні папірці-ваучери за 10 гривень хапугам. І якби заводи належали іноземцям, то і фашистська ZаcРашка с путлером не наважилася б на захоплення територій. Саме влада, на чолі з дебільним керівництвом і розвиненими хапальними рефлексами довела країну до війни, виморила громадян голодом і холодом та сприяла демографічній катастрофі. І не тільки зелена погань в цьому апокаліпсисі винувата, але і погань червона, погань червоно-чорна, погань померанчева, погань біло-синя, погань коричнево-шоколадна.
13.11.2025 16:27 Відповісти
13.11.2025 11:02 Відповісти
Цікаво, що два брата- акробата побігли до Ізраїлю, а европейців посадять
13.11.2025 11:03 Відповісти
А що, нєнада садить?
13.11.2025 14:30 Відповісти
я канечна ні на що не намекаю....але якось дивно цапи відбувайли залишилися хахли...коли евреї що все замутили вже втекли...
13.11.2025 11:05 Відповісти
Так, фотки кричущі
13.11.2025 11:08 Відповісти
Начеб то всіх топ-корупцірнерів з "плівок міньдічя", що залишилися в Україні й не встигли збіги, як міньдічь, взяли під варту. Окрім трьох - супер-топових" - "че гевари" - недавнього віце-прем'єра Олексія Чернишова, "професора"- діючого міністра юстиції Германа Галущенка та "рудої-свєти" - діячої міністерки енергетики Світлани Гринчук! Як це розуміти? Закон один для усіх, чи для "обраних" є виключення?
13.11.2025 11:06 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZE inform від 12.‎11.‎2025: Моральний рівень цих "мужів" прекрасно демонструють факти розслідування їх діяльності. Один фігурант корупційної справи запрошує другу фігурантку "...провести время вместе" і записує все це на приховану камеру про яку жінка не знає. Потім перший фігурант розповідає третьому, як він ".... отымел ее по полной". При тому третій сміється і говорить, що "Зизи уже там был".
13.11.2025 11:59 Відповісти
Це та, у якої чоловік росіянин?
Нехай попросить 12 млн. у х*ла, для нього це копійки
13.11.2025 12:11 Відповісти
300тисяч доларів - фігня - в Міндіча кожен золотий унітаз більше коштує - він такі дрібні кошти навіть не помічає.
13.11.2025 13:02 Відповісти
Колись Пальчевський, який не є моїм кумиром, правильно казав, що в Україні занадто багато євреїв у владі Зеленого до добра не доведуть. Так все і трапилося. Був майже Де Голь, а став мілкий крадій, якого всі зневажають.
13.11.2025 13:11 Відповісти
На хаті знайшли понад 40 лямів грн, які ваші коментарі? "Я не винна, я не знала". )))) Ахахах. А звідки тоді такі гроші в такому віці, навіть ескорту стільки не платять за такий короткий період. Все вона знала, якщо брала такі гроші, не за гарні ж оченята їй стільки відкатили.
13.11.2025 13:32 Відповісти
Всю селфінську пі*доту потрібно посадити ...
13.11.2025 13:53 Відповісти
вважайте, що вже внесли заставу.
скільки ж гнид багатіють під час війни, коли народ страждає.
13.11.2025 14:32 Відповісти
Не дай їй втекти, просто звари її.
14.11.2025 08:24 Відповісти
 
 