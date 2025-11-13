"Міндічгейт": ВАКС арештував підозрювану Зоріну. Застава - 12 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Людмилі Зоріній - одній з фігуранток справи про корупцію в енергетиці.

Сторона обвинувачення просила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставу у 15 млн 140 тис. грн, оскільки вважає, що Зоріна може впливати на свідків, а також спотворювати та знищувати докази.

За даними слідства, вона була працівницею "бек-офісу".

Під час обшуків у Зоріної виявили понад $105 тис. та авто вартістю понад 1 млн грн.

Що каже Зоріна?

Вона звернулася до суду з проханням надати їй можливість не перебувати під арештом, а "просто поїхати до дитини".

"Я зобов'язуюсь при кожному виклику з'являтися до слідства, надавати всі покази. Я дійсно не винна. Я взагалі не знала про це злочинне угруповання", - зазначила вона.

Що вирішив суд?

ВАКС арештував Зоріну до 8 січня 2026 року. Застава - 12 млн грн.

