"Міндічгейт": ВАКС арештував підозрювану Зоріну. Застава - 12 млн грн
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Людмилі Зоріній - одній з фігуранток справи про корупцію в енергетиці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Сторона обвинувачення просила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставу у 15 млн 140 тис. грн, оскільки вважає, що Зоріна може впливати на свідків, а також спотворювати та знищувати докази.
За даними слідства, вона була працівницею "бек-офісу".
Під час обшуків у Зоріної виявили понад $105 тис. та авто вартістю понад 1 млн грн.
Що каже Зоріна?
Вона звернулася до суду з проханням надати їй можливість не перебувати під арештом, а "просто поїхати до дитини".
"Я зобов'язуюсь при кожному виклику з'являтися до слідства, надавати всі покази. Я дійсно не винна. Я взагалі не знала про це злочинне угруповання", - зазначила вона.
Що вирішив суд?
ВАКС арештував Зоріну до 8 січня 2026 року. Застава - 12 млн грн.
Корупція в енергетиці
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
Нехай попросить 12 млн. у х*ла, для нього це копійки
скільки ж гнид багатіють під час війни, коли народ страждає.