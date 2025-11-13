Боротьба з корупцією в Україні необхідна, щоб підтримка Заходу залишалась надійною, - Вадефуль
Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль запевнив Україну в подальшій військовій підтримці та водночас закликав до більшої боротьби з корупцією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.
"Необхідна рішуча боротьба з корупцією в Україні, щоб підтримка Заходу залишалася надійною", - сказав міністр.
"Ми підтримуємо Україну і незалежні органи влади в цих прагненнях", - додав Вадефуль.
Раніше речник уряду Штефан Корнеліус вже чітко дав зрозуміти, що уряд Німеччини очікує від України прозорого розслідування звинувачень у корупції в українському енергетичному секторі.
Корупція в енергетиці
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименку.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
ВОРУЮТ ВСЕ !
10 год ·
У меня только один вопрос. А чего все так удивляются-то? Три четверти страны, которые голосовали вот за это - а вы чего, *****, ждали-то?
Что они будут работать за зарплату? Соблюдать верховенство права? Торжество закона?
Вы когда выбирали аналтабу, корабельную сосну, тамаду, свадебного фотографа, говорящую табуретку, чугунную сковородку, амебу, инфузорию-туфельку в Парламент своей страны - на какой, *****, результат вы рассчитывали?
Что они не будут назначать продюсера быдло-шоу главой безопасности всей страны?
Что они будут реально работать на благо народа, а не на свой карман?
Что они будут строить государственность, а не дома в Италии?
Что будут отрубать руки за кумовство и схематоз и пойдут с посады, если в окружении будет хоть один вор?
А вас предупреждали. Вас же предупреждали?
Что, ошибка чудовищная произошла, да?
Зелені окуляри теж бʼються склом в очі.
Хорошо, что Президентом сейчас не проклятый барыга, ворующий на крови, правда?
Не понравится этот, снесем и этого - ау, где вы, сносильщики? Мы ищем ваши таланты…
Бачили очі, що купували. їжте.
Урок должен быть выучен.
Смачного.
Ваш Дед.