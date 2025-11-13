Боротьба з корупцією в Україні необхідна, щоб підтримка Заходу залишалась надійною, - Вадефуль

У Німеччині закликали до боротьби з корупцією в Україні

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль запевнив Україну в подальшій військовій підтримці та водночас закликав до більшої боротьби з корупцією.

"Необхідна рішуча боротьба з корупцією в Україні, щоб підтримка Заходу залишалася надійною", - сказав міністр.

"Ми підтримуємо Україну і незалежні органи влади в цих прагненнях", - додав Вадефуль.

Раніше речник уряду Штефан Корнеліус вже чітко дав зрозуміти, що уряд Німеччини очікує від України прозорого розслідування звинувачень у корупції в українському енергетичному секторі.

Читайте: У фігуранта справи про розкрадання в "Енергоатомі" знайшли досьє на працівників НАБУ, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Корупція в енергетиці

Читайте: Кума першої леді Світлана Чернишова намагалась сховати на роботі документи щодо будівництва чотирьох маєтків у Козині,- ЗМІ

13.11.2025 08:39 Відповісти
13.11.2025 08:45 Відповісти
13.11.2025 08:46 Відповісти
13.11.2025 08:39 Відповісти
Зеленский для Европы свой Сомоса. В обиду не дадут.
13.11.2025 08:41 Відповісти
Пан Йоганн Вадефуль, боротьба з корупцією це не про Україну, це про країну рожевих поні.
13.11.2025 08:42 Відповісти
Коли арештуєте штазі-меркель за роботу на мацкву?
13.11.2025 08:43 Відповісти
13.11.2025 08:45 Відповісти
13.11.2025 08:46 Відповісти
У меня только один вопрос. А чего все так удивляются-то? Три четверти страны, которые голосовали вот за это - а вы чего, *****, ждали-то?

Что они будут работать за зарплату? Соблюдать верховенство права? Торжество закона?

Вы когда выбирали аналтабу, корабельную сосну, тамаду, свадебного фотографа, говорящую табуретку, чугунную сковородку, амебу, инфузорию-туфельку в Парламент своей страны - на какой, *****, результат вы рассчитывали?

Что они не будут назначать продюсера быдло-шоу главой безопасности всей страны?

Что они будут реально работать на благо народа, а не на свой карман?

Что они будут строить государственность, а не дома в Италии?

Что будут отрубать руки за кумовство и схематоз и пойдут с посады, если в окружении будет хоть один вор?

А вас предупреждали. Вас же предупреждали?

Что, ошибка чудовищная произошла, да?

Зелені окуляри теж бʼються склом в очі.

Хорошо, что Президентом сейчас не проклятый барыга, ворующий на крови, правда?

Не понравится этот, снесем и этого - ау, где вы, сносильщики? Мы ищем ваши таланты…

Бачили очі, що купували. їжте.

Урок должен быть выучен.

Смачного.

Ваш Дед.
13.11.2025 08:57 Відповісти
Цікаво,а частина крадених грошей,особливо готівки,не "підтримувала" друзів України у країнах Заходу?
13.11.2025 08:57 Відповісти
Нереально та нелогічно побороти корупцію в самих себе.
13.11.2025 09:05 Відповісти
Такая себе рыбалка,одни мальки...
13.11.2025 09:19 Відповісти
 
 