Борьба с коррупцией в Украине необходима, чтобы поддержка Запада оставалась надежной, - Вадефуль

В Германии призвали к борьбе с коррупцией в Украине

Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль заверил Украину в дальнейшей военной поддержке и одновременно призвал к более активной борьбе с коррупцией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.

"Необходима решительная борьба с коррупцией в Украине, чтобы поддержка Запада оставалась надежной", - сказал министр.

"Мы поддерживаем Украину и независимые органы власти в этих стремлениях", - добавил Вадефуль.

Ранее спикер правительства Штефан Корнелиус уже четко дал понять, что правительство Германии ожидает от Украины прозрачного расследования обвинений в коррупции в украинском энергетическом секторе.

Читайте: У фигуранта дела о хищении в "Энергоатоме" нашли досье на сотрудников НАБУ, - СМИ. ФОТОрепортаж

Коррупция в энергетике

Читайте: Кума первой леди Светлана Чернышова пыталась спрятать на работе документы о строительстве четырех поместий в Козине, - СМИ

Германия (7375) коррупция (8730) Вадефуль Иоганн (74)
Дякуємо Німеччина
13.11.2025 08:39 Ответить
Зеленский для Европы свой Сомоса. В обиду не дадут.
13.11.2025 08:41 Ответить
Пан Йоганн Вадефуль, боротьба з корупцією це не про Україну, це про країну рожевих поні.
13.11.2025 08:42 Ответить
Коли арештуєте штазі-меркель за роботу на мацкву?
13.11.2025 08:43 Ответить
Одні виявляють корупцію,а другі виявляють тих хто виявляє корупцію.Боротись з корупцією можна тоді коли є політична воля,а коли її в керівництва країни не має і вони очолюють топ-корупцію то яка може бути боротьба з нею. І тоді:
ВОРУЮТ ВСЕ !
13.11.2025 08:45 Ответить
Боротьба з корупцією звісно життєвонеобхідна, але дива не буває, в цих обставинах побороти її повністю неможливо. Можна тільки зменшити, якщо є хоча б НАБУ і САП. НАБУ довів, що може викривати цих високопоставлених корупціонерів, надзвичайно аморальних покидьків-мародерів, які грабують на крові українського народу.
13.11.2025 08:46 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=61573715375460&__cft__[0]=AZX_qJj0X-dELyrdqEE4hFV3narkRfmk0uqLt1fOWfgVtwsudRoK5xwR_yc5KPVb1WW3MqrPTaadptEeYTW2V7w9KuoFUfjBNX2VVxBTWuqCQb-KyXneoyu5tFYrBBn_zlflzRf5qyf0QVeH5xV7PQzErmUAgHHo3ZXk_HCsKebNpBDC_qFKxo07EcaDtXPYFR36W8jYf6dVZcoFS3GGtVZy&__tn__=-UC%2CP-R Аркадий Бабченко

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0NL2rkhUdVsvhNaoygt2Tme7ZLicjEJZshM7VHHm2fRnUcYK4hQbLp73kWybpmA4jl&id=61573715375460&__cft__[0]=AZX_qJj0X-dELyrdqEE4hFV3narkRfmk0uqLt1fOWfgVtwsudRoK5xwR_yc5KPVb1WW3MqrPTaadptEeYTW2V7w9KuoFUfjBNX2VVxBTWuqCQb-KyXneoyu5tFYrBBn_zlflzRf5qyf0QVeH5xV7PQzErmUAgHHo3ZXk_HCsKebNpBDC_qFKxo07EcaDtXPYFR36W8jYf6dVZcoFS3GGtVZy&__tn__=%2CO%2CP-R 10 год ·

У меня только один вопрос. А чего все так удивляются-то? Три четверти страны, которые голосовали вот за это - а вы чего, *****, ждали-то?

Что они будут работать за зарплату? Соблюдать верховенство права? Торжество закона?

Вы когда выбирали аналтабу, корабельную сосну, тамаду, свадебного фотографа, говорящую табуретку, чугунную сковородку, амебу, инфузорию-туфельку в Парламент своей страны - на какой, *****, результат вы рассчитывали?

Что они не будут назначать продюсера быдло-шоу главой безопасности всей страны?

Что они будут реально работать на благо народа, а не на свой карман?

Что они будут строить государственность, а не дома в Италии?

Что будут отрубать руки за кумовство и схематоз и пойдут с посады, если в окружении будет хоть один вор?

А вас предупреждали. Вас же предупреждали?

Что, ошибка чудовищная произошла, да?

Зелені окуляри теж бʼються склом в очі.

Хорошо, что Президентом сейчас не проклятый барыга, ворующий на крови, правда?

Не понравится этот, снесем и этого - ау, где вы, сносильщики? Мы ищем ваши таланты…

Бачили очі, що купували. їжте.

Урок должен быть выучен.

Смачного.

Ваш Дед.
13.11.2025 08:57 Ответить
Цікаво,а частина крадених грошей,особливо готівки,не "підтримувала" друзів України у країнах Заходу?
13.11.2025 08:57 Ответить
Нереально та нелогічно побороти корупцію в самих себе.
13.11.2025 09:05 Ответить
Такая себе рыбалка,одни мальки...
13.11.2025 09:19 Ответить
 
 