Борьба с коррупцией в Украине необходима, чтобы поддержка Запада оставалась надежной, - Вадефуль
Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль заверил Украину в дальнейшей военной поддержке и одновременно призвал к более активной борьбе с коррупцией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.
"Необходима решительная борьба с коррупцией в Украине, чтобы поддержка Запада оставалась надежной", - сказал министр.
"Мы поддерживаем Украину и независимые органы власти в этих стремлениях", - добавил Вадефуль.
Ранее спикер правительства Штефан Корнелиус уже четко дал понять, что правительство Германии ожидает от Украины прозрачного расследования обвинений в коррупции в украинском энергетическом секторе.
Коррупция в энергетике
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
ВОРУЮТ ВСЕ !
10 год ·
У меня только один вопрос. А чего все так удивляются-то? Три четверти страны, которые голосовали вот за это - а вы чего, *****, ждали-то?
Что они будут работать за зарплату? Соблюдать верховенство права? Торжество закона?
Вы когда выбирали аналтабу, корабельную сосну, тамаду, свадебного фотографа, говорящую табуретку, чугунную сковородку, амебу, инфузорию-туфельку в Парламент своей страны - на какой, *****, результат вы рассчитывали?
Что они не будут назначать продюсера быдло-шоу главой безопасности всей страны?
Что они будут реально работать на благо народа, а не на свой карман?
Что они будут строить государственность, а не дома в Италии?
Что будут отрубать руки за кумовство и схематоз и пойдут с посады, если в окружении будет хоть один вор?
А вас предупреждали. Вас же предупреждали?
Что, ошибка чудовищная произошла, да?
Зелені окуляри теж бʼються склом в очі.
Хорошо, что Президентом сейчас не проклятый барыга, ворующий на крови, правда?
Не понравится этот, снесем и этого - ау, где вы, сносильщики? Мы ищем ваши таланты…
Бачили очі, що купували. їжте.
Урок должен быть выучен.
Смачного.
Ваш Дед.