Борьба с коррупцией в Украине необходима, чтобы поддержка Запада оставалась надежной, - Вадефуль

Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль заверил Украину в дальнейшей военной поддержке и одновременно призвал к более активной борьбе с коррупцией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Необходима решительная борьба с коррупцией в Украине, чтобы поддержка Запада оставалась надежной", - сказал министр.

"Мы поддерживаем Украину и независимые органы власти в этих стремлениях", - добавил Вадефуль.

Ранее спикер правительства Штефан Корнелиус уже четко дал понять, что правительство Германии ожидает от Украины прозрачного расследования обвинений в коррупции в украинском энергетическом секторе.

Читайте: У фигуранта дела о хищении в "Энергоатоме" нашли досье на сотрудников НАБУ, - СМИ. ФОТОрепортаж

Коррупция в энергетике

Читайте: Кума первой леди Светлана Чернышова пыталась спрятать на работе документы о строительстве четырех поместий в Козине, - СМИ