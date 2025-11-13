Кума первой леди Светлана Чернышова пыталась спрятать на работе документы о строительстве четырех поместий в Козине, - СМИ

Фото: УП

Жена бывшего вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова - Светлана, которая является кумой президента Владимира Зеленского, пыталась спрятать документы, касающиеся строительства четырех поместий в Козине.

Об этом говорится в материале журналиста УП Михаила Ткача "Свинарчуки" Зеленского. Как друзья президента разворовывали страну во время войны", сообщает Цензор.НЕТ.

Строительство во время войны

Речь идет о четырех поместьях, которые, по данным УП, строили во время полномасштабного вторжения люди, связанные с Чернышовым.

Расследование НАБУ и САП уже охватило около 20 обысков, и следствие имеет доказательства, что именно Чернышов организовывал строительство.

"Светлана Чернышова пыталась скрыть материалы у себя на работе, однако обыски прошли и там", — говорится в публикации.

По словам источников УП, именно Миндич посоветовал Зеленскому Чернышова как "хорошего парня", а жена Чернышова начала активно дружить с первой леди Еленой Зеленской.

"Они кумы. Это все знают. Первая леди крестила дочь Чернышовых", - отмечает один из влиятельных политиков, цитируемый УП.

Следственные материалы НАБУ свидетельствуют, что супруги Чернышовы получали более миллиона долларов в конспиративных офисах преступной группы. По версии следствия, часть финансирования "большого строительства" могла поступать из теневых схем в сфере энергетики, связанных с бизнесменом Тимуром Миндичем.

И если с домами Чернышова и Миндича все становится более или менее понятно благодаря содержанию пленок, то вопрос - для кого строили самое большое поместье и соседнее с ним - остается открытым, добавляет УП.









Сейчас существует риск, что Чернышов может покинуть Украину, чтобы избежать ответственности. Следствие рассматривает возможность ареста или соглашения с подозреваемыми, добавляет Украинская правда.

Коррупция в энергетике

