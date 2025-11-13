Кума первой леди Светлана Чернышова пыталась спрятать на работе документы о строительстве четырех поместий в Козине, - СМИ
Жена бывшего вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова - Светлана, которая является кумой президента Владимира Зеленского, пыталась спрятать документы, касающиеся строительства четырех поместий в Козине.
Об этом говорится в материале журналиста УП Михаила Ткача "Свинарчуки" Зеленского. Как друзья президента разворовывали страну во время войны", сообщает Цензор.НЕТ.
Строительство во время войны
Речь идет о четырех поместьях, которые, по данным УП, строили во время полномасштабного вторжения люди, связанные с Чернышовым.
Расследование НАБУ и САП уже охватило около 20 обысков, и следствие имеет доказательства, что именно Чернышов организовывал строительство.
"Светлана Чернышова пыталась скрыть материалы у себя на работе, однако обыски прошли и там", — говорится в публикации.
По словам источников УП, именно Миндич посоветовал Зеленскому Чернышова как "хорошего парня", а жена Чернышова начала активно дружить с первой леди Еленой Зеленской.
"Они кумы. Это все знают. Первая леди крестила дочь Чернышовых", - отмечает один из влиятельных политиков, цитируемый УП.
Следственные материалы НАБУ свидетельствуют, что супруги Чернышовы получали более миллиона долларов в конспиративных офисах преступной группы. По версии следствия, часть финансирования "большого строительства" могла поступать из теневых схем в сфере энергетики, связанных с бизнесменом Тимуром Миндичем.
И если с домами Чернышова и Миндича все становится более или менее понятно благодаря содержанию пленок, то вопрос - для кого строили самое большое поместье и соседнее с ним - остается открытым, добавляет УП.
Сейчас существует риск, что Чернышов может покинуть Украину, чтобы избежать ответственности. Следствие рассматривает возможность ареста или соглашения с подозреваемыми, добавляет Украинская правда.
Коррупция в энергетике
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
я там хоч плитку вивезу чи якийсь матеріал
на дачі потрібно... все рівно то в нас вкрадене???
координати!
дякую
Треба вдягнути вищиванку - ось вам.
Треба кіпу - занефіг.
Треба косоворотку і будьоновку - залюбки.
Назвати ЗЄ актором - все одно, що папугу назвати орлом.
Або заманював цукерками гарного кума ЗЄ і розбещував корупцією.
виявилось правдою про зеленського.
бо після них він - вор за вором...
тільки на своїх або по їх рекомендації!
Штирлиц погасил свечу, и Света дала."
бидломасоюбільшістю як циган сонцем.
Та перестаньте то курвисько називати перша леді!
Скумбрія, і то в кращому випадку!