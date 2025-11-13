РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11755 посетителей онлайн
Новости Дело Чернышова Коррупция в энергетике
9 967 61

Кума первой леди Светлана Чернышова пыталась спрятать на работе документы о строительстве четырех поместий в Козине, - СМИ

Жена экс-министра Чернышова пыталась спрятать документы о строительстве имений в Козине - УП
Фото: УП

Жена бывшего вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова - Светлана, которая является кумой президента Владимира Зеленского, пыталась спрятать документы, касающиеся строительства четырех поместий в Козине.

Об этом говорится в материале журналиста УП Михаила Ткача "Свинарчуки" Зеленского. Как друзья президента разворовывали страну во время войны", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Строительство во время войны

Речь идет о четырех поместьях, которые, по данным УП, строили во время полномасштабного вторжения люди, связанные с Чернышовым.

Расследование НАБУ и САП уже охватило около 20 обысков, и следствие имеет доказательства, что именно Чернышов организовывал строительство.

"Светлана Чернышова пыталась скрыть материалы у себя на работе, однако обыски прошли и там", — говорится в публикации.

Жена Чернышова
Фото: УП



По словам источников УП, именно Миндич посоветовал Зеленскому Чернышова как "хорошего парня", а жена Чернышова начала активно дружить с первой леди Еленой Зеленской.

"Они кумы. Это все знают. Первая леди крестила дочь Чернышовых", - отмечает один из влиятельных политиков, цитируемый УП.

Президент Владимир Зеленский в компании Алексея Чернышова, конец 2022 года
Фото: УП

Следственные материалы НАБУ свидетельствуют, что супруги Чернышовы получали более миллиона долларов в конспиративных офисах преступной группы. По версии следствия, часть финансирования "большого строительства" могла поступать из теневых схем в сфере энергетики, связанных с бизнесменом Тимуром Миндичем.

Читайте также: Фигурант "пленок Миндича" Фурсенко, который жаловался, что ему трудно нести деньги, 8 ноября вернулся с отдыха на Мальдивах, - СМИ

И если с домами Чернышова и Миндича все становится более или менее понятно благодаря содержанию пленок, то вопрос - для кого строили самое большое поместье и соседнее с ним - остается открытым, добавляет УП.

Первые два дома кооператива "Династія"


Сейчас существует риск, что Чернышов может покинуть Украину, чтобы избежать ответственности. Следствие рассматривает возможность ареста или соглашения с подозреваемыми, добавляет Украинская правда.

Читайте также: "Уходите в отставку", "измена во время войны", "позор на весь мир": украинцы возмущаются хищениями в энергетике в соцсетях Зеленского

Коррупция в энергетике

Читайте: Телемарафон избежал упоминаний о Миндиче, освещая операцию НАБУ "Мідас", - СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (22550) Киевская область (4447) коррупция (8730) строительство (2013) энергетика (2809) Чернышов Алексей (213) Миндич Тимур (58) Бучанский район (99) Козинцы (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+31
"Ні кумівству!"-верещало воно на стадіоні.
показать весь комментарий
13.11.2025 02:17 Ответить
+24
Зелю-геть! Імпічмент.
показать весь комментарий
13.11.2025 02:14 Ответить
+20
ЗЄ такий же іудей, як і православний.

Треба вдягнути вищиванку - ось вам.
Треба кіпу - занефіг.
Треба косоворотку і будьоновку - залюбки.
показать весь комментарий
13.11.2025 02:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
адресу дайте чи координати
я там хоч плитку вивезу чи якийсь матеріал
на дачі потрібно... все рівно то в нас вкрадене???
показать весь комментарий
13.11.2025 02:06 Ответить
Фігурантка корупційної справи ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова -Світлана, яка є кумою президента Володимира Зеленського зводить елітні маєтки в Козині.
показать весь комментарий
13.11.2025 02:36 Ответить
то мені там що шукати? там маетків як лайна
координати!

дякую
показать весь комментарий
13.11.2025 02:44 Ответить
Так там все на вкрадені гроші збудовано, тому сміливо беріть з будь-якого маєтку, не помилитеся!
показать весь комментарий
13.11.2025 07:59 Ответить
Артіст
показать весь комментарий
13.11.2025 04:07 Ответить
Вкраду вкрадене,і чим ти кращий від них
показать весь комментарий
13.11.2025 04:45 Ответить
вони можуть, як завгодно, а ти маєш по-чесному...
показать весь комментарий
13.11.2025 07:12 Ответить
а в зелених шо родина, шо кумовья - якесь все спорчене і гніле...
показать весь комментарий
13.11.2025 02:10 Ответить
Гадючник звичайний. Обожнюваний українчиками.
показать весь комментарий
13.11.2025 08:17 Ответить
Невже наш вовчик чистенький і не заталяпався ?
показать весь комментарий
13.11.2025 02:11 Ответить
кристал бачили? - так от буба кристаліше!
показать весь комментарий
13.11.2025 02:24 Ответить
з такими новинами піськограя може інсульт наздогнати ...
показать весь комментарий
13.11.2025 02:13 Ответить
"Ні кумівству!"-верещало воно на стадіоні.
показать весь комментарий
13.11.2025 02:17 Ответить
мені більше подобається - вийди звідси розбійник , бо зараз Баканову подзвоню !
показать весь комментарий
13.11.2025 02:30 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2025 06:10 Ответить
Зелю-геть! Імпічмент.
показать весь комментарий
13.11.2025 02:14 Ответить
Віслючий писок просить асфальту.
показать весь комментарий
13.11.2025 02:22 Ответить
коли майдан? це головне питання
показать весь комментарий
13.11.2025 02:30 Ответить
То до Найема, він дає об'яву.
показать весь комментарий
13.11.2025 08:09 Ответить
Немає Майдану на Зеленського з його корумпованою бандою, вже була історія з межегір'ям Януковича ,золоті унітази, страуси...так ні вони знову в ту річку хочуть зайти.
показать весь комментарий
13.11.2025 02:32 Ответить
а чому немае? га?
показать весь комментарий
13.11.2025 02:45 Ответить
Я не я i дача не моя!
показать весь комментарий
13.11.2025 02:32 Ответить
Якісь неправильні у вас юдеї - хрестять одне одному дітей
показать весь комментарий
13.11.2025 02:35 Ответить
ЗЄ такий же іудей, як і православний.

Треба вдягнути вищиванку - ось вам.
Треба кіпу - занефіг.
Треба косоворотку і будьоновку - залюбки.
показать весь комментарий
13.11.2025 02:45 Ответить
Він актор, а кучери та актори служать будь-якій владі.
показать весь комментарий
13.11.2025 03:26 Ответить
Ну між акторами та ******* таки є різниця.

Назвати ЗЄ актором - все одно, що папугу назвати орлом.
показать весь комментарий
13.11.2025 03:37 Ответить
А ЗЄ з кумами не знайомий. 😁
показать весь комментарий
13.11.2025 02:43 Ответить
Це все Порошенко винен!
показать весь комментарий
13.11.2025 02:51 Ответить
Стопудово це Порох вночі підкинув ЗЄ зіпсованого кума. 😁
Або заманював цукерками гарного кума ЗЄ і розбещував корупцією.
показать весь комментарий
13.11.2025 03:14 Ответить
У Чернишова дуже вродлива жінка, та ще професорка. Він сам зовнішні буратіно, але ж спромогся ії прив'язати.
показать весь комментарий
13.11.2025 03:23 Ответить
Євреї лише з євреями
показать весь комментарий
13.11.2025 04:14 Ответить
Скажи мені хто твоя кума і я скажу хто ти 🤔🧐😁
показать весь комментарий
13.11.2025 03:28 Ответить
Як хто? ПРОХВЕССОР... , понятно, людина вчьона
показать весь комментарий
13.11.2025 07:29 Ответить
було багато разів коли при експертизі споруди прямокутної форми виявлялися не будинками
показать весь комментарий
13.11.2025 04:10 Ответить
Ці зелені ****** все надіються що вдасться перекліпати.
показать весь комментарий
13.11.2025 04:15 Ответить
Взагалі усе що брехали про Порошенка
виявилось правдою про зеленського.
показать весь комментарий
13.11.2025 04:27 Ответить
Ще й в кілька разів більшою правдою, ніж брехня про Порошенка, якщо не брати до уваги такий абсурд як вбивство брата.
показать весь комментарий
13.11.2025 07:28 Ответить
Ех, 17 рік, колись все це рухне з великим гуркотом.
показать весь комментарий
13.11.2025 05:14 Ответить
Яхудею
показать весь комментарий
13.11.2025 05:30 Ответить
буба завжди буде захищяти своїх,
бо після них він - вор за вором...
показать весь комментарий
13.11.2025 05:32 Ответить
Детективи Національного антикорупційного бюро України провели зустріч з новопризначеним офіцером Федерального бюро розслідувань США, присвячену розслідуванню справи Тимура Міндіча.
показать весь комментарий
13.11.2025 05:44 Ответить
стомився донатити на зелену піздовню - спиджену енергетику.
тільки на своїх або по їх рекомендації!
показать весь комментарий
13.11.2025 05:45 Ответить
в кінці кінців ті гроші я теж не рісую...
показать весь комментарий
13.11.2025 05:47 Ответить
Це Ви за оті предмети прямокутної форми? А що, експертиза вже відбулася?
показать весь комментарий
13.11.2025 08:12 Ответить
"Свеча горела, но света не давала.
Штирлиц погасил свечу, и Света дала."
показать весь комментарий
13.11.2025 05:47 Ответить
света давала...
показать весь комментарий
13.11.2025 05:51 Ответить
багато разів
показать весь комментарий
13.11.2025 05:59 Ответить
Ви не повірте але у переважній більшості зебілів досі в усьому винен Порошенко. Це все Порошенко разом з путіним замовили цю дискримінаційну компанію проти Найкращого! Гебельс давно вже відпочиває...
показать весь комментарий
13.11.2025 05:57 Ответить
І не попер повномаштабною ***** при Порошенко,бо у них договорняк був,так от ішака підставили .Ця людина в з виду вроді і нормальна
показать весь комментарий
13.11.2025 07:00 Ответить
"Анонімні" телеграм-канали, пов'язані з банковою, крутять цьою бидломасою більшістю як циган сонцем.
показать весь комментарий
13.11.2025 07:29 Ответить
Трамп підписав закон про фінансування уряду, завершивши найдовший шатдаун в історії США
показать весь комментарий
13.11.2025 06:03 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2025 06:20 Ответить
Зелену банду під орудою ішака - на суху вербу!
показать весь комментарий
13.11.2025 07:14 Ответить
Які "Свінарчуки"? Що ти несеш? Що тому Свінарчуку інкримінували? 100 тис.? І скільки в суді довели? Ткач, це не ти Зеленського до влади привів?
показать весь комментарий
13.11.2025 07:34 Ответить
буба і смерека - це так пасує Україні!
показать весь комментарий
13.11.2025 07:37 Ответить
**********!
Та перестаньте то курвисько називати перша леді!
Скумбрія, і то в кращому випадку!
показать весь комментарий
13.11.2025 07:37 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2025 07:39 Ответить
Бо дибіли ***.....ть
показать весь комментарий
13.11.2025 08:18 Ответить
от коли всі українці зійдуться, шо буба прикацаплений малорос посередині? - тоді і звертайтрес.
показать весь комментарий
13.11.2025 07:46 Ответить
 
 