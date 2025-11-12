"Уходите в отставку", "измена во время войны", "позор на весь мир": украинцы возмущаются хищениями в энергетике в соцсетях Зеленского

В социальных сетях украинцы выражают возмущение масштабной коррупционной схемой в энергетике, в которой ключевым фигурантом является совладелец "Квартал-95" Тимур Миндич. Свое возмущение украинцы выразили, в частности, в комментариях под постами президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В частности, под видеообращением Зеленского, в котором он заявил, что анонсировал санкции против фигурантов коррупционного дела и поручил уволить министров Германа Галущенко и Светлану Гринчук, украинцы высказывают предположение, что глава государства не мог не знать об организованной коррупционной схеме.

Напомнили украинцы Зеленскому и о его предвыборном обещании - уйти с должности, если найдут "его Свинарчука".







Также пользователи соцсетей называют разоблаченную масштабную коррупционную схему в энергетике "предательством во время войны" и "позором на весь мир", который может поставить под риск западную помощь Украине.

Кроме этого, украинцы задаются вопросом, сколько дронов для защитников можно было бы приобрести "за украденные Миндичем средства".

Среди комментаторов также есть и те, кто призывает Зеленского уйти в отставку.

Коррупция в украинской энергетике

Читайте также: Коррупция в энергетике: работницу бэк-офиса по легализации средств Устименко взяли под стражу