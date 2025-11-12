"Уходите в отставку", "измена во время войны", "позор на весь мир": украинцы возмущаются хищениями в энергетике в соцсетях Зеленского
В социальных сетях украинцы выражают возмущение масштабной коррупционной схемой в энергетике, в которой ключевым фигурантом является совладелец "Квартал-95" Тимур Миндич. Свое возмущение украинцы выразили, в частности, в комментариях под постами президента Владимира Зеленского.
В частности, под видеообращением Зеленского, в котором он заявил, что анонсировал санкции против фигурантов коррупционного дела и поручил уволить министров Германа Галущенко и Светлану Гринчук, украинцы высказывают предположение, что глава государства не мог не знать об организованной коррупционной схеме.
Напомнили украинцы Зеленскому и о его предвыборном обещании - уйти с должности, если найдут "его Свинарчука".
Также пользователи соцсетей называют разоблаченную масштабную коррупционную схему в энергетике "предательством во время войны" и "позором на весь мир", который может поставить под риск западную помощь Украине.
Кроме этого, украинцы задаются вопросом, сколько дронов для защитников можно было бы приобрести "за украденные Миндичем средства".
Среди комментаторов также есть и те, кто призывает Зеленского уйти в отставку.
Коррупция в украинской энергетике
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, который фигурировал на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
Я навіть комуналку з пдв сплачую з того що отримую від держави міндічей
Вам так не буде 😆
Що в голові у цих людей, вони несповна розуму?
"Якщо в моїй команді будуть Свинарчуки,то я піду".Іди,іди,ти сам Свинарчук.Розказав би як ви з Єрмаком ввели Міндича в схему відмивання грошей з Енергоатома та Міністерства оборони.
Сьогодні клоака під назвою «Студія Квартал-95»вимістила допис про те, що співвласник Студії «Квартал 95», який опинився у центрі уваги, не має стосунку до їхньої роботи, контенту чи команди.
Чуєте, телепогань, у вас є трішки часу, аби зробити превентивний крок і відцуратися від ще однієї зашквареноі особи.
Чуйка ж у вас присутня: вузол затягується все міцніше…
Так і пишіть: колишній актор Студії «Квартал 95», який став головним фігурантом справи про державну зраду, не має стосунку до нашої роботи, контенту чи команди.
Підписздєсь і підписздєсь
Так смішно, аж плакати хочеться - ця "95-квартальна" мразота просто розриває Україну по живому і сере своїм тупим виборцям на голову.
Одні українці воюють, захищають Україну від козломордої орди, а інші гниди дорвались до кормушки.
"Голобородько", ти памятаєш про свій тупий пропагандистський фільм на виборах - тепер саме час тебе самого та всю твою кодлу так розстріляти, як ти показував.
Хуцпомафія вже знає як утилізувати енергію - пар вийде в соцмережах
І не христіться більше в храмі, бо зрадили країну ви.
Всі ваші душі Бог покинув, у них черви жадібності завелись.
Толку від цього - жодного !
Слуги народу, ОП, та всі хто "на зарплаті" в ОП, порівнюють Зеленського з Рональдом Рейганом.
Після останніх новин про топ-корупцію в Україні, росте кількість людей, які бажають, щоб Володимира Зеленського порівняли...з землею.