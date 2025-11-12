РУС
Новости
3 796 53

"Уходите в отставку", "измена во время войны", "позор на весь мир": украинцы возмущаются хищениями в энергетике в соцсетях Зеленского

В социальных сетях украинцы выражают возмущение масштабной коррупционной схемой в энергетике, в которой ключевым фигурантом является совладелец "Квартал-95" Тимур Миндич. Свое возмущение украинцы выразили, в частности, в комментариях под постами президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, под видеообращением Зеленского, в котором он заявил, что анонсировал санкции против фигурантов коррупционного дела и поручил уволить министров Германа Галущенко и Светлану Гринчук, украинцы высказывают предположение, что глава государства не мог не знать об организованной коррупционной схеме.

скрин

Напомнили украинцы Зеленскому и о его предвыборном обещании - уйти с должности, если найдут "его Свинарчука".

скрин

скрин

Также пользователи соцсетей называют разоблаченную масштабную коррупционную схему в энергетике "предательством во время войны" и "позором на весь мир", который может поставить под риск западную помощь Украине.

скрин

Кроме этого, украинцы задаются вопросом, сколько дронов для защитников можно было бы приобрести "за украденные Миндичем средства".

скрин

Среди комментаторов также есть и те, кто призывает Зеленского уйти в отставку.

скрин

скрин

скрин

Коррупция в украинской энергетике

Читайте также: Коррупция в энергетике: работницу бэк-офиса по легализации средств Устименко взяли под стражу

Зеленский Владимир (22550) коррупция (8703) украинцы (3936) энергетика (2809)
Топ комментарии
+19
Та хіба тільки в енергетиці?
показать весь комментарий
12.11.2025 22:12 Ответить
+16
Зеля - корумпований чорт! Валіза , суд, тюрьма!
показать весь комментарий
12.11.2025 22:12 Ответить
+11
Бачили там одна написала: тримайтеся пане президент.
Що в голові у цих людей, вони несповна розуму?
показать весь комментарий
12.11.2025 22:13 Ответить
Та хіба тільки в енергетиці?
показать весь комментарий
12.11.2025 22:12 Ответить
ЗЕЛЁНАЯ РЫБА ГНИЁТ С ГОЛОВЫ!!!ВАЛИ ПО ХОРОШЕМУ НИТО СИДЕТЬ ТЕБЕ ЗЕЛЁНЫЙ!!!
показать весь комментарий
12.11.2025 22:35 Ответить
Зеля - корумпований чорт! Валіза , суд, тюрьма!
показать весь комментарий
12.11.2025 22:12 Ответить
та х там . він буде призедентом завжди. як Лукашенко чи путін
показать весь комментарий
12.11.2025 22:20 Ответить
Вимагаю відшкодувати мені моральну шкоду від цього скандалу - безкоштовні комунальні послуги навічно! 👊
показать весь комментарий
12.11.2025 22:13 Ответить
А безкоштовну працю в ім'я добробуту міндічів не хочете!?
показать весь комментарий
12.11.2025 22:36 Ответить
Работа для гоїв. Вимагаю basic income від продажу надр, що належать мені за конституцією!🔴
показать весь комментарий
12.11.2025 22:45 Ответить
ти ще не зрозумів? ти сам і є гой. і лох. )
показать весь комментарий
12.11.2025 22:54 Ответить
Не треба проекцій 😁
Я навіть комуналку з пдв сплачую з того що отримую від держави міндічей
Вам так не буде 😆
показать весь комментарий
12.11.2025 22:58 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 22:53 Ответить
Бачили там одна написала: тримайтеся пане президент.
Що в голові у цих людей, вони несповна розуму?
показать весь комментарий
12.11.2025 22:13 Ответить
Це як в анекдоті де маляр на драбині фарбує стелю. Підходить ненормальний і каже: «Тримайся за щітку, бо я драбину забираю»
показать весь комментарий
12.11.2025 22:47 Ответить
Схоже там торрічелева пустота.
показать весь комментарий
12.11.2025 22:50 Ответить
Сам і написав
показать весь комментарий
12.11.2025 22:56 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 23:00 Ответить
90% таких фанатів зелі ******* свого лідера з-за кордону.
показать весь комментарий
12.11.2025 23:02 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 22:14 Ответить
Нехай конають. В пустоту. Бо вся країна дивитиметься футбол.
показать весь комментарий
12.11.2025 22:25 Ответить
ОПа зараз коменти закриє там - і на тому й ВСЕ!
показать весь комментарий
12.11.2025 22:14 Ответить
Zeлену жабу під суд
показать весь комментарий
12.11.2025 22:14 Ответить
Так єнергетика це тільки вершечок айсбергу, скільки розкрадено з 22 року? Десяткі мільярдів доларів? Вони коштували сотнів тисяч життів наших хлопців, десятків міні ТЕС , когеренаційні установки і ТД і тп
показать весь комментарий
12.11.2025 22:17 Ответить
У верхівці країни одне шобло - вони апріорі не можуть не красти
показать весь комментарий
12.11.2025 22:18 Ответить
ВИМАГАЙТЕ БЕЗКОШТОВНЕ ОПАЛЕННЯ! 🔴
показать весь комментарий
12.11.2025 22:18 Ответить
А ми що, в ОАЕ? Так і там треба платити, бо є виробництво....А накшталт комунізму - ну так доведено - УТОПІЯ
показать весь комментарий
12.11.2025 22:26 Ответить
Хай міндічі платять.
показать весь комментарий
12.11.2025 22:35 Ответить
та воно то так....А як бути із свиньми, які з депозитами у валюті, користу.чись хаосом НАВМИСНО НЕ сплачують комуналочку???
показать весь комментарий
12.11.2025 22:42 Ответить
Захід вкрав ядерну зброю - захід все оплатить.
показать весь комментарий
12.11.2025 22:46 Ответить
Цікаво,скільки заробили на війні друзі ЗЕленського,а можливо і він сам?
"Якщо в моїй команді будуть Свинарчуки,то я піду".Іди,іди,ти сам Свинарчук.Розказав би як ви з Єрмаком ввели Міндича в схему відмивання грошей з Енергоатома та Міністерства оборони.
показать весь комментарий
12.11.2025 22:19 Ответить
В 2019 до хрипоти переконував колег, знайомих не голосувати за голобородька. Ні, не переконав. Тому горіть в пеклі не тільки зеленський і його шобла, а і всі ті хто поставив галочку, ні не тільки в бюлитені, а можливо на долі України. Дебіли бл...дь.
показать весь комментарий
12.11.2025 22:22 Ответить
Він піде тільки вперед ногами
показать весь комментарий
12.11.2025 22:23 Ответить
https://t.me/sam_svit/9540 Світлана Самарська:

Сьогодні клоака під назвою «Студія Квартал-95»вимістила допис про те, що співвласник Студії «Квартал 95», який опинився у центрі уваги, не має стосунку до їхньої роботи, контенту чи команди.
Чуєте, телепогань, у вас є трішки часу, аби зробити превентивний крок і відцуратися від ще однієї зашквареноі особи.
Чуйка ж у вас присутня: вузол затягується все міцніше…
Так і пишіть: колишній актор Студії «Квартал 95», який став головним фігурантом справи про державну зраду, не має стосунку до нашої роботи, контенту чи команди.

Підписздєсь і підписздєсь
показать весь комментарий
12.11.2025 22:24 Ответить
Вобщім ,красти не можна тільки в енергетиці, на всьому іншому -можна.
показать весь комментарий
12.11.2025 22:25 Ответить
Оно само никогда не пойдет в отставку! Это второй Лукашенко! Он за кресло до конца дней своих будет цепляться!
показать весь комментарий
12.11.2025 22:26 Ответить
Конечно же это ЗЕЛЁНОЕ ДЕРЬМО!А теперь готовьтесь!ТРАМП НЕДАСТ НИФИГА!
показать весь комментарий
12.11.2025 22:38 Ответить
Украл, выпил, в Израиль! Романтика!
показать весь комментарий
12.11.2025 22:35 Ответить
Ішака на суху вербу! Мохнате чмо -вершина піраміди.
показать весь комментарий
12.11.2025 22:35 Ответить
Хто це не закрив коменти під гундосиком? Забув чи цілеспрямовано?
показать весь комментарий
12.11.2025 22:40 Ответить
Закрывачи тоже боятся ГНЕВА НАРОДНОГО(ГОСПОДНЕГО)
показать весь комментарий
12.11.2025 22:51 Ответить
Ну саме час запропонувати Трампу приєднати Україну 51-м штатом до США - хай тут вже напряму порядок наводить ФБР.
Так смішно, аж плакати хочеться - ця "95-квартальна" мразота просто розриває Україну по живому і сере своїм тупим виборцям на голову.
Одні українці воюють, захищають Україну від козломордої орди, а інші гниди дорвались до кормушки.
"Голобородько", ти памятаєш про свій тупий пропагандистський фільм на виборах - тепер саме час тебе самого та всю твою кодлу так розстріляти, як ти показував.
показать весь комментарий
12.11.2025 22:41 Ответить
І шо ви йому зробите ???? От ШО ?
Хуцпомафія вже знає як утилізувати енергію - пар вийде в соцмережах
показать весь комментарий
12.11.2025 22:42 Ответить
Не можу уявити чи невже у Зе нема інстикту самозбереження і він покриває всі ці відкати і будівництво? Країна зменшується кожен день, людей здатних воювати все меньше, кругом кадровий безлад і зневіра, що в нього в голові? Ба більше його вірні друзі відкладують "яйця" в Ізраїлі, чи хтось думає що він не при ділах? Потрібно терміново збиратись на Майдан і вимагати створення Уряду Народної Довіри, бо якщо продовжувати жити мізками Єрмака, буде дуже погано...
показать весь комментарий
12.11.2025 22:43 Ответить
Хрести зніміть Зебізьяни, вони вам більше не потрібні.
І не христіться більше в храмі, бо зрадили країну ви.
Всі ваші душі Бог покинув, у них черви жадібності завелись.
показать весь комментарий
12.11.2025 22:48 Ответить
На записах Зельоне шобло підтверджує, що Галущенко людина кацапського сенатора Деркача. І відмивали гроші через фірму, яка знаходиться в квартирі Деркача. Колеги по бізнесу, і соратники по загальній справі. Жінка Міндіча теж та ще дічь!

показать весь комментарий
12.11.2025 22:48 Ответить
Після 300 років Геноциду маємо право на НАЦІОНАЛЬНИЙ уряд НАЦІОНАЛЬНОГО порятунку.
показать весь комментарий
12.11.2025 22:49 Ответить
Зєлю геть. Вибори(Залужного)
показать весь комментарий
12.11.2025 22:51 Ответить
оказывается когда твою страну разрывает Х&ЙЛО а ты типа возглавил сопротивление агресcору можно быть тоже Х@ЙЛОМ 2 только зеленым ...
показать весь комментарий
12.11.2025 22:52 Ответить
можна ще хоч 100 років писати
Толку від цього - жодного !
показать весь комментарий
12.11.2025 22:52 Ответить
Володимир Зеленський порівнює себе з Вінстоном Черчиллем.
Слуги народу, ОП, та всі хто "на зарплаті" в ОП, порівнюють Зеленського з Рональдом Рейганом.
Після останніх новин про топ-корупцію в Україні, росте кількість людей, які бажають, щоб Володимира Зеленського порівняли...з землею.
показать весь комментарий
12.11.2025 22:52 Ответить
те,що потужному бажають здохнути чомусь не згадали,журналістика вона та ще *******
показать весь комментарий
12.11.2025 22:56 Ответить
Треба поставити всього одне питання - скільки життів українців коштувала діяльність Зеленського на посту президента України!!! Все! Тут і його діяльність до повномасштабного вторгнення включно з дорогами , Херсоном , фінансуванням ВСУ і так далі , і його діяльність на посту головнокомандувача під час повномасштабної війни ,його відмова від ленд лізу , знищення найвмотивованіших бійців в усяких фортецях-котлах , липовий захист енергетики, яйця по 17 і так далі. А ще розібратись зз Оманом , Вагнергейтом і з продажею посад братом Дєрьмака. Якщо виміряти усе в життях , то пожиттєвого мало буде , ще й втрату Україною майже половини населення порахувати . Скільки життів коштували ці 6.5 років ЗЕ?
показать весь комментарий
12.11.2025 22:56 Ответить
велика подяка мудрому наріту
показать весь комментарий
12.11.2025 22:57 Ответить
73% де ви є?
показать весь комментарий
12.11.2025 22:56 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 22:58 Ответить
 
 