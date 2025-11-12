"Йдіть у відставку", "зрада під час війни", "ганьба на весь світ": українці оборюються розкраданням в енергетиці в соцмережах Зеленського
У соціальних мережах українці висловлюють обурення масштабній корупційній схемі в енергетиці, в якій ключовим фігурантом є співвласник "Квартал-95" Тімур Міндіч. Своє обурення українці висловили, зокрема, в коментарях під дописами президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, під відеозверненням Зеленського, в якому він заявив, що анонсував санкції проти фігурантів корупційної справи і доручив звільнити міністрів Германа Галущенка і Світлану Гринчук, українці висловлюють припущення, що глава держави не міг не знати про організовану корупційну схему.
Нагадали українці Зеленському і про його передвиборчу обіцянку - піти з посади, якщо знайдуть "його Свинарчука".
Також користувачі соцмереж називають викриту масштабну корупційну схему в енергетиці "зрадою під час війни" та "ганьбою на весь", яка може поставити під ризик західну допомогу Україні.
Крім цього, українці задаються питанням, скільки дронів для захисників можна було б придбати "за вкрадені Міндічем кошти".
Серед коментаторів також є і ті, які закликають Зеленського піти у відставку.
Корупція в енергетиці
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
Речник уряду ФРН висловився про корупційний скандал в українській енергетиці та згадав Зеленського
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименку.
Я навіть комуналку з пдв сплачую з того що отримую від держави міндічей
Вам так не буде 😆
Що в голові у цих людей, вони несповна розуму?
"Якщо в моїй команді будуть Свинарчуки,то я піду".Іди,іди,ти сам Свинарчук.Розказав би як ви з Єрмаком ввели Міндича в схему відмивання грошей з Енергоатома та Міністерства оборони.
Сьогодні клоака під назвою «Студія Квартал-95»вимістила допис про те, що співвласник Студії «Квартал 95», який опинився у центрі уваги, не має стосунку до їхньої роботи, контенту чи команди.
Чуєте, телепогань, у вас є трішки часу, аби зробити превентивний крок і відцуратися від ще однієї зашквареноі особи.
Чуйка ж у вас присутня: вузол затягується все міцніше…
Так і пишіть: колишній актор Студії «Квартал 95», який став головним фігурантом справи про державну зраду, не має стосунку до нашої роботи, контенту чи команди.
Так смішно, аж плакати хочеться - ця "95-квартальна" мразота просто розриває Україну по живому і сере своїм тупим виборцям на голову.
Одні українці воюють, захищають Україну від козломордої орди, а інші гниди дорвались до кормушки.
"Голобородько", ти памятаєш про свій тупий пропагандистський фільм на виборах - тепер саме час тебе самого та всю твою кодлу так розстріляти, як ти показував.
Хуцпомафія вже знає як утилізувати енергію - пар вийде в соцмережах
І не христіться більше в храмі, бо зрадили країну ви.
Всі ваші душі Бог покинув, у них черви жадібності завелись.
Толку від цього - жодного !
Слуги народу, ОП, та всі хто "на зарплаті" в ОП, порівнюють Зеленського з Рональдом Рейганом.
Після останніх новин про топ-корупцію в Україні, росте кількість людей, які бажають, щоб Володимира Зеленського порівняли...з землею.
Вони ж навчаться.. навчаться ж?
А тепер увага. Зараз ви побачите, як Міндіч намагатиметься врятувати своїх людей, щоб вони вийшли з-під варти, а не дали покази, перебуваючи під вартою (саме тому він вислизнув з-під варти). Тож по черзі:
1. Суд обрав запобіжний захід Лесі Устименко, підозрюваній у розкраданні коштів «Енергоатому», - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 25 мільйонів гривень. За версією слідства, Леся Устименко була працівницею «бек-офісу» «Енергоатому» у справі Тимура Міндіча.
2. Суд обрав запобіжний захід Ігорю Фурсенку, підозрюваному у розкраданні коштів «Енергоатому» (на записах НАБУ - «Рьошик»), - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 95 мільйонів гривень. Слідство називає Фурсенка головним бухгалтером злочинної організації. Прокурор повідомив, що у підозрюваного вилучили €1,1 млн та понад $1 млн готівки; він володіє автомобілями Lexus і Porsche Macan загальною вартістю понад 5 млн грн, а з 1998 року заробив близько 16 млн грн.
3. Суд обрав запобіжний захід Ігорю Миронюку, підозрюваному у розкраданні коштів «Енергоатому» (на записах НАБУ - «Рокет»), - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 126 мільйонів гривень. Він - колишній радник ексміністра енергетики Галущенка, його підозрюють в отриманні хабарів від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів.
4. Суд обрав запобіжний захід Дмитру Басову, підозрюваному у розкраданні коштів «Енергоатому» (на записах НАБУ - «Тенор»), виконавчому директору з безпеки, - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 40 мільйонів гривень. Його підозрюють в отриманні хабарів від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів.
Жоден із них не має таких грошей, щоб внести заставу. Але Міндіч робитиме все, щоб витягнути їх з-під арешту. Тому дуже цікаво, хто саме вноситиме за них гроші й яке походження цих коштів.
Чому це важливо? Тому що сьогодні стало відомо, що друзі та партнери Зеленського по «Квартал-95» - Міндіч і Шефір - планували вносити заставу за Че Гевару Чернишова з тих грошей, які вони отримали внаслідок махінацій в «Енергоатомі». Ще раз: гроші на заставу - це кошти, здобуті незаконним шляхом. Якщо походження цих грошей не буде перевірено, то йтиметься про черговий етап операції «Врятувати нерядового Міндіча» під повним керівництвом Зеленського.
Слідкуйте уважно за подіями.
Коли в країні вбогій сій
,,Мідас" торкнувся унітазу
І став урильник золотий.
.
Чому ж, коли цей милий дуся,
Що нині в Австрію звалив,
,,Енергоатому" торкнувся,
,,Енергоатом" враз збіднів?
.
Чому країна - знову лузер
(А влада це не поміча)?
Чом гроші йшли Євросоюзні
Крізь руки зрадці Деркача?
.
Молюсь щодень, щоб гонорово,
Як давній наш велить покон,
Спитав з ,,квартальців", ,,слуг" і ВОВИ
За це з суворістю Закон.