"Йдіть у відставку", "зрада під час війни", "ганьба на весь світ": українці оборюються розкраданням в енергетиці в соцмережах Зеленського

У соціальних мережах українці висловлюють обурення масштабній корупційній схемі в енергетиці, в якій ключовим фігурантом є співвласник "Квартал-95" Тімур Міндіч. Своє обурення українці висловили, зокрема, в коментарях під дописами президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Так, під відеозверненням Зеленського, в якому він заявив, що анонсував санкції проти фігурантів корупційної справи і доручив звільнити міністрів Германа Галущенка і Світлану Гринчук, українці висловлюють припущення, що глава держави не міг не знати про організовану корупційну схему.

Нагадали українці Зеленському і про його передвиборчу обіцянку - піти з посади, якщо знайдуть "його Свинарчука".







Також користувачі соцмереж називають викриту масштабну корупційну схему в енергетиці "зрадою під час війни" та "ганьбою на весь", яка може поставити під ризик західну допомогу Україні.

Крім цього, українці задаються питанням, скільки дронів для захисників можна було б придбати "за вкрадені Міндічем кошти".

Серед коментаторів також є і ті, які закликають Зеленського піти у відставку.

Корупція в енергетиці

Читайте також: Корупція в енергетиці: працівницю бек-офісу з легалізації коштів Устименко взяли під варту