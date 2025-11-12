Речник уряду ФРН висловився про корупційний скандал в українській енергетиці та згадав Зеленського
На тлі масштабного корупційного скандалу в українській енергетиці речник німецького уряду Штефан Корнеліус заявив, що його країна "перебуває в найтіснішому довірливому контакті" з президентом України Володимиром Зеленським і продовжує "бути поруч, зокрема в таких ситуаціях".
Про це він заявив у коментарі DW, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Тепер ми спостерігатимемо за розвитком у даному конкретному випадку. І, за необхідності, можливо, нам доведеться вжити заходів і у цій справі", – сказав він.
Речник уряду ФРН також наголосив, що наразі "у нас є довіра до уряду України, що він сам подбає про вирішення цього питання, а також до антикорупційних органів – що вони розкриють цю справу і доведуть її до логічного завершення".
Корупція в українській енергетиці
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
скоріше звучить як погроза.
Мерц або Шольц мовчать?
Що тут ще не ясно...