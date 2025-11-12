Речник уряду ФРН висловився про корупційний скандал в українській енергетиці та згадав Зеленського

На тлі масштабного корупційного скандалу в українській енергетиці речник німецького уряду Штефан Корнеліус заявив, що його країна "перебуває в найтіснішому довірливому контакті" з президентом України Володимиром Зеленським і продовжує "бути поруч, зокрема в таких ситуаціях".

Про це він заявив у коментарі DW.

"Тепер ми спостерігатимемо за розвитком у даному конкретному випадку. І, за необхідності, можливо, нам доведеться вжити заходів і у цій справі", – сказав він.

Речник уряду ФРН також наголосив, що наразі "у нас є довіра до уряду України, що він сам подбає про вирішення цього питання, а також до антикорупційних органів – що вони розкриють цю справу і доведуть її до логічного завершення".

