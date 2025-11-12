Свириденко внесла до ВР подання про відставки Гринчук та Галущенка
Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.
Про це глава Кабміну повідомила в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Внесено в ВР подання про відставки
"Внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади Міністра юстиції Германа Галущенка та Міністерки енергетики Світлани Гринчук. Міністри подали свої заяви у визначений законом спосіб", - заявила очільниця уряду.
Напередодні очільниця Міненерго Світлана Гринчук написала заяву про відставку.
Корупція в енергетиці
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Президент Зеленський анонсував санкції проти фігурантів справи НАБУ та закликав звільнити двох міністрів.
Володимир Зеленський звинуватив керівництво НАБУ у антисемітизмі.
https://glavcom.ua/country/politics/sap-povidomila-shcho-hrinchuk-nochuvala-u-ministra-enerhetiki-halushchenka-1087999.html САП повідомила, що Гринчук нібито ночувала у міністра енергетики Галущенка!