Свириденко внесла до ВР подання про відставки Гринчук та Галущенка

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Про це глава Кабміну повідомила в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади Міністра юстиції Германа Галущенка та Міністерки енергетики Світлани Гринчук. Міністри подали свої заяви у визначений законом спосіб", - заявила очільниця уряду.

Напередодні очільниця Міненерго Світлана Гринчук написала заяву про відставку.

