Свириденко внесла в ВР представление об отставках Гринчук и Галущенко

Премьер-министр Юлия Свириденко внесла на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

Об этом глава Кабмина сообщила в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

Внесено в ВР представление об отставках

"Внесла на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Министры подали свои заявления в установленном законом порядке", - заявила глава правительства.

Накануне глава Минэнерго Светлана Гринчук написала заявление об отставке.

Коррупция в энергетике

