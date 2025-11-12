РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13538 посетителей онлайн
Новости Коррупция в энергетике
1 673 35

Свириденко внесла в ВР представление об отставках Гринчук и Галущенко

Свириденко внесла представление об увольнении Гринчук и фигуранта коррупционного скандала Галущенко

Премьер-министр Юлия Свириденко внесла на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

Об этом глава Кабмина сообщила в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Внесено в ВР представление об отставках

"Внесла на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Министры подали свои заявления в установленном законом порядке", - заявила глава правительства.

Накануне глава Минэнерго Светлана Гринчук написала заявление об отставке.

Читайте также: Из-за коррупционного скандала в энергетике доноры начали отказывать Украине в помощи, - "слуга народа" Нагорняк

Коррупция в энергетике

Читайте также: Министр энергетики Гринчук подала в отставку

Автор: 

коррупция (8703) Галущенко Герман (274) Свириденко Юлия (277) Гринчук Светлана (15)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
А заяву про відставку написати забула?
показать весь комментарий
12.11.2025 18:08 Ответить
+9
показать весь комментарий
12.11.2025 18:09 Ответить
+8


Така файна пара, як рожі в панському садку!
показать весь комментарий
12.11.2025 18:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А заяву про відставку написати забула?
показать весь комментарий
12.11.2025 18:08 Ответить
Не на часі - потрібно розлутити ситуацію і за результатами ОПа підскаже коли писати!!!
показать весь комментарий
12.11.2025 18:09 Ответить
а може этим кипишем нас отвлекают от ужасно важного?
показать весь комментарий
12.11.2025 18:37 Ответить
Хоч би Юля Свириденко пам"ятала, де ночувала перед призначенням на посаду прем"єра. Бо це уже буде повний треш у нинішньому уряді.
показать весь комментарий
12.11.2025 18:54 Ответить
В Будинку Уряду, вся діяльність злочинної групи, яка співпрацювала з куратором деркачем щодо нанесення шкоди Національним інтересам України, перебувала під прикриттям Регламенту КМУ та функціонувала з допомогою держсекретарів КМУ та ЦОВВ!!
показать весь комментарий
12.11.2025 18:28 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 18:09 Ответить
"а кому зараз легко"...???
показать весь комментарий
12.11.2025 18:11 Ответить


Така файна пара, як рожі в панському садку!
показать весь комментарий
12.11.2025 18:10 Ответить
А хто б прийняв відставку Вови **********?
показать весь комментарий
12.11.2025 18:10 Ответить
Я б волів, щоб цей добродій прийняв відставку зеленого хрипатого пацюка!
показать весь комментарий
12.11.2025 18:18 Ответить
Херню вы пишите. Эт того шо от жизни оторваны.
Посмотреть на этого добродія когда он будет кровь со стены смывать и рабочее место прибирать.
показать весь комментарий
12.11.2025 18:39 Ответить
Паскуда,пиши про відставку свою.Кабмін повинен діти курсом відомого корабля
показать весь комментарий
12.11.2025 18:10 Ответить
Вообще то, правилами хорошего тона, грязь за собой должен убирать сам кабинет, я извиняюсь, министров. Отстранить от работы до окончания расследования. А то кабинет очистился, у них с завтра такие плохиши не работают.
Однажды бывший прокурор в пьяном виде совершил ДТП. А один, бывший, мент даже брал взятки
показать весь комментарий
12.11.2025 18:45 Ответить
заробили грошенят....після роботи пої...б..лись...і усьо....нікому нічого не винні....***** кончені
показать весь комментарий
12.11.2025 18:11 Ответить
Підуть підробляти на ..Only Fans.. )))))
показать весь комментарий
12.11.2025 18:12 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 18:13 Ответить
А чому не Зеленський.?
Він що вже не дієздатний.?
Ну тоді згідно Конституції України хряк-Стефанчук має стати виконуючим обов'язки президента.
показать весь комментарий
12.11.2025 18:13 Ответить
зе!чмо
зараз.
обригане та в своєму гімні валяється десь десь загашений!
його, звісно приведуть до тями, але але але....
показать весь комментарий
12.11.2025 18:17 Ответить
Зате Зеленський як завжди ні до чого ,він за все хороше.
показать весь комментарий
12.11.2025 18:13 Ответить
- і проти всього поганого !
показать весь комментарий
12.11.2025 18:32 Ответить
дебілка свириденка?
оця тупорила стюардеса юлька в окулярах?
*****, україна у повній сраці....
показать весь комментарий
12.11.2025 18:14 Ответить
Зелені пройдисвіти зараз

показать весь комментарий
12.11.2025 18:15 Ответить
А відео з їхніми @***** можна подивитися? До речі,а самій свириденчихі не пора на вихід. Чи дєрьмак ще нє вєліт? Про якого до речі в цій історії даремно забуто. Хрен би без нього міндіч щось рєшав.
показать весь комментарий
12.11.2025 18:21 Ответить
Подивитися то можно, но, уверяю вас, ничего нового вы там не увидите. Судя по индийским барельефам человечество за 2 тсячи лет ничего нового не придумало
показать весь комментарий
12.11.2025 18:47 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 18:24 Ответить
Себе не забула? - одні зашкварені
показать весь комментарий
12.11.2025 18:26 Ответить
Корабельна сосна звільняє корабельну сосну чи я щось наплутав???))))
показать весь комментарий
12.11.2025 18:27 Ответить


https://x.com/MinimalDisco

Касета Міндіча



https://x.com/MinimalDisco

@MinimalDisco


https://help.x.com/rules-and-policies/authenticity



Володимир Зеленський звинуватив керівництво НАБУ у антисемітизмі.
показать весь комментарий
12.11.2025 18:27 Ответить
Позор на весь районъ!
показать весь комментарий
12.11.2025 18:31 Ответить
Так усі посадовці між собою трахаються....., але це не у нашому районі, а десь високо у горах.
показать весь комментарий
12.11.2025 18:59 Ответить
❝ - Очень жаль, очень жаль. Подлец! Подлец! Аморальный тип! Просто аморальный тип! Большое спасибо за сигнал. На этом отдельном отрицательном примере мы мобилизуем общественность, поднимем массы... ❞
показать весь комментарий
12.11.2025 19:56 Ответить
А себе?
показать весь комментарий
12.11.2025 18:43 Ответить
Розглядати проект Європейської Солідарності про відставку всього кабміну у ВР не будуть.
показать весь комментарий
12.11.2025 19:14 Ответить
"буду пєрєтрахівать кабмін!" - як сказав би бульбохуйло ))
показать весь комментарий
12.11.2025 19:38 Ответить
А Свириденко! Теж пора у відставку! Єрмак до цугундера довів! З ким поведешся...
показать весь комментарий
12.11.2025 19:51 Ответить
 
 