3 289 13

Спикер правительства ФРГ высказался о коррупционном скандале в украинской энергетике и упомянул Зеленского

Спикер немецкого правительства Корнелиус - о коррупционном скандале в украинской энергетике

На фоне масштабного коррупционного скандала в украинской энергетике спикер немецкого правительства Штефан Корнелиус заявил, что его страна "находится в самые тесных доверительных контактах" с президентом Украины Владимиром Зеленским и продолжает "быть рядом, в частности в таких ситуациях".

Об этом он заявил в комментарии DW, сообщает Цензор.НЕТ.

"Теперь мы будем наблюдать за развитием в данном конкретном случае. И, при необходимости, возможно, нам придется принять меры и в этом деле", – сказал он.

Спикер правительства ФРГ также подчеркнул, что в настоящее время "у нас есть доверие к правительству Украины, что оно само позаботится о решении этого вопроса, а также к антикоррупционным органам – что они раскроют это дело и доведут его до логического завершения".

Читайте: Фурсенко отправили под стражу по делу о коррупции в "Энергоатоме". Залог – 95 млн грн

Коррупция в украинской энергетике

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Свириденко внесла в ВР представление об отставках Гринчука и Галущенко

Зеленский Владимир (22550) коррупция (8703) энергетика (2809) Миндич Тимур (58)
Топ комментарии
+5
"Тепер ми спостерігатимемо за розвитком у даному конкретному випадку. І, за необхідності, можливо, нам доведеться вжити заходів і у цій справі", - сказав він

скоріше звучить як погроза.
12.11.2025 21:48 Ответить
12.11.2025 21:48 Ответить
+3
Оце так лизнув, ну прямо тобі ліза богуцька!
12.11.2025 21:32 Ответить
12.11.2025 21:32 Ответить
+2
Вони в шоці просто ...
12.11.2025 21:57 Ответить
12.11.2025 21:57 Ответить
Оце так лизнув, ну прямо тобі ліза богуцька!
12.11.2025 21:32 Ответить
12.11.2025 21:32 Ответить
"Тепер ми спостерігатимемо за розвитком у даному конкретному випадку. І, за необхідності, можливо, нам доведеться вжити заходів і у цій справі", - сказав він

скоріше звучить як погроза.
12.11.2025 21:48 Ответить
12.11.2025 21:48 Ответить
Шуткує?
12.11.2025 21:33 Ответить
12.11.2025 21:33 Ответить
Ну всьо, всім зезлодіям пісец - "Тепер ми спостерігатимемо за розвитком у даному конкретному випадку. І, за необхідності, можливо, нам доведеться вжити заходів і у цій справі", Джерело: https://censor.net/ua/n3584756 А могли ж як завжди лише висловити глибоке занепокоєння!
12.11.2025 21:39 Ответить
12.11.2025 21:39 Ответить
Сейчас важно провести прозрачное, открытое и полное следствие, чтобы у людей не было никаких сомнений в том кто виновен и что ВСЕ виновные будут наказаны а тех кто успел сделать ноги должны наказывать спец службы.
12.11.2025 21:46 Ответить
12.11.2025 21:46 Ответить
12.11.2025 21:55 Ответить
12.11.2025 21:55 Ответить
Якщо і після такого скандалу, Ви довіряєте зеленському та уряду єрмака!, висловлюю глбоке занепокоєння...
12.11.2025 21:48 Ответить
12.11.2025 21:48 Ответить
Речник - це не той рівень!
Мерц або Шольц мовчать?
12.11.2025 21:54 Ответить
12.11.2025 21:54 Ответить
Вони в шоці просто ...
12.11.2025 21:57 Ответить
12.11.2025 21:57 Ответить
я про мер кель не запитував!
12.11.2025 22:00 Ответить
12.11.2025 22:00 Ответить
Поки зєлєнской бусифікує і спалює у "фортецях" українців, не підписуючи перемиря, він повністю влаштовує ЄС. ЄС потрібен час на переозброєння
12.11.2025 22:06 Ответить
12.11.2025 22:06 Ответить
Кацап смердиш іди за крейсером
12.11.2025 22:22 Ответить
12.11.2025 22:22 Ответить
Даже обеспокоенность никакой нет.🤢
12.11.2025 22:45 Ответить
12.11.2025 22:45 Ответить
 
 