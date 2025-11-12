Спикер правительства ФРГ высказался о коррупционном скандале в украинской энергетике и упомянул Зеленского

На фоне масштабного коррупционного скандала в украинской энергетике спикер немецкого правительства Штефан Корнелиус заявил, что его страна "находится в самые тесных доверительных контактах" с президентом Украины Владимиром Зеленским и продолжает "быть рядом, в частности в таких ситуациях".

Об этом он заявил в комментарии DW, сообщает Цензор.НЕТ.

"Теперь мы будем наблюдать за развитием в данном конкретном случае. И, при необходимости, возможно, нам придется принять меры и в этом деле", – сказал он.

Спикер правительства ФРГ также подчеркнул, что в настоящее время "у нас есть доверие к правительству Украины, что оно само позаботится о решении этого вопроса, а также к антикоррупционным органам – что они раскроют это дело и доведут его до логического завершения".

Коррупция в украинской энергетике

