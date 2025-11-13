Кума Зеленських Світлана Чернишова намагалась сховати на роботі документи щодо будівництва чотирьох маєтків у Козині,- ЗМІ

Дружина колишнього віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова — Світлана, яка є кумою президента Володимира Зеленського, намагалася сховати документи, що стосуються будівництва чотирьох маєтків у Козині.

Про це йдеться у матеріалі журналіста УП Михайла Ткача "Свинарчуки" Зеленського. Як друзі президента розкрадали країну під час війни", повідомляє Цензор.НЕТ.

Будівництво під час війни

Йдеться про чотири маєтки, які, за даними УП, будували під час повномасштабного вторгнення люди, пов’язані з Чернишовим.

Розслідування НАБУ та САП уже охопило близько 20 обшуків, і слідство має докази, що саме Чернишов організовував будівництво.

"Світлана Чернишова намагалася приховати матеріали у себе на роботі, однак обшуки відбулися і там", — йдеться у публікації.

За словами джерел УП, саме Міндіч порадив Зеленському Чернишова як "хорошого хлопця", а дружина Чернишова почала активно товаришувати з першою леді Оленою Зеленською.

"Вони куми. Це всі знають. Перша леді хрестила доньку Чернишових", — зазначає один із впливових політиків, цитований УП.

Слідчі матеріали НАБУ свідчать, що подружжя Чернишових отримувало понад мільйон доларів у конспіративних офісах злочинної групи. За версією слідства, частина фінансування "великого будівництва" могла надходити з тіньових схем у сфері енергетики, пов’язаних із бізнесменом Тимуром Міндічем.

І якщо з будинками Чернишова і Міндіча все стає більш менш зрозуміло через зміст плівок, то питання - для кого будували найбільший маєток і сусідній із ним - залишається відкритим, додає УП.

Наразі існує ризик, що Чернишов може залишити Україну, аби уникнути відповідальності. Слідство розглядає можливість арешту або угоди з підозрюваними, додає Українська правда. 

Топ коментарі
+50
"Ні кумівству!"-верещало воно на стадіоні.
13.11.2025 02:17 Відповісти
+48
Зелю-геть! Імпічмент.
13.11.2025 02:14 Відповісти
+44
ЗЄ такий же іудей, як і православний.

Треба вдягнути вищиванку - ось вам.
Треба кіпу - занефіг.
Треба косоворотку і будьоновку - залюбки.
13.11.2025 02:45 Відповісти
от коли всі українці зійдуться, шо буба прикацаплений малорос посередині? - тоді і звертайтрес.
13.11.2025 07:46 Відповісти
А американці усі вважають Трампа старим маразматиком?
13.11.2025 08:46 Відповісти
І понеслось лайно по трубах, уже і ванна для "скумбрія по 8" по вінця наповнена, тепла ванна. Як то так.
13.11.2025 08:28 Відповісти
13.11.2025 08:39 Відповісти
То Лідору Че Гевару Порох підкинув!
13.11.2025 08:50 Відповісти
Харківський жираф Чернишов зі стайні Фельдмана ''Барабашово''.
13.11.2025 09:19 Відповісти
Ця чума навчає нашу молодь...
13.11.2025 09:10 Відповісти
падлюче кодло....
13.11.2025 09:17 Відповісти
Ось воно що..ЧЕ Геварьский хкуйко не просто самородок з народу, а блатний, бо тут кумівствоююСпробуй такого засадити.. тут ще інфа з слідства. що два підозрювані очікуючі армагедуши, швидко рвали компромати і викидали у вікно...уявити цих гнид за такою процесію це вже кіно...їсти не схотіли компромату, бо за пару хвилин спожили по кіло червої ікри з вершковим баварським маслом...
13.11.2025 09:21 Відповісти
Бачте, і докторам філософії не чуже ніщо людське! Теж грошенят і роскоші хочеться! За рахунок інших...
13.11.2025 09:46 Відповісти
Вони, звісно, покидьки, але наші правоохоронні органи теж гонять біса..."намагалась сховати"...на роботі - що це за маячня? Я ще зрзумів би, якби вона у бабусиній хаті на горищі намагалась би сховати щось, але ж не на офіційній роботі, де 100% будуть шукати. Вона явно займалась ціми корупційними проектами на роботі, а не намагалась щось сховати.
13.11.2025 09:52 Відповісти
не все так однозначно, було багато разів коли при експертизі будови прямокутної форми визнавалися не маєтками
13.11.2025 09:58 Відповісти
Могильний надгробок!?!?
13.11.2025 19:40 Відповісти
ДИНАСТІЯ = КООПЕРАТИВ "ОЗЕРО"
13.11.2025 10:01 Відповісти
А чоловік першої леді скромно мовчить. Як і сама перша леді.
13.11.2025 10:02 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОСОБИСТО обіцяв САДЖАТИ В ТЮРМУ ЗА ОДНУ ГРИВНЮ ХАБАРА. Чого тоді чекати за ХАБАР В ОДИН МЛН. ДОЛАРІВ? Шибеницю??? // «ЮРЧЕНКО ОБОВ'ЯЗКОВО БУДЕ СИДІТИ В ТЮРМІ - Зеленський. На думку президента, якщо "людина взяла хоч якийсь хабар, ХОЧ ГРИВНЮ - вона повинна сидіти". Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Юрченко, якому https://zn.ua/POLITICS/deputatu-jurchenko-objavili-podozrenie.html#_blank НАБУ оголосило підозру в хабарництві, обов'язково буде сидіти в тюрмі. Про це президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу у Львівській області, передає http://interfax.com.ua/#_blank Інтерфакс-Україна. "Я дуже радий, що знайшли першого хабарника. Хоча я знаю, що багато хабарників серед чиновників, особливо, чесно кажучи, в областях, на місцях. Я РАДИЙ, ЩО ЗАТРИМАЛИ ЛЮДИНУ, ЯКА В ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", який завжди говорив, що він такий чесний і порядний. Сьогодні йому вручила підозра генеральна прокурорка, він її отримав, і обов'язково сяде в тюрму. Тому що очищення влади ми повинні робити, починати з себе, дивитися в очі людям", - вважає він. Президент додав, що до влади люди спочатку приходять "ввічливі і чесні, але міцності їм не вистачає". Щодо Юрченка Зеленський сказав, що це "приклад людини, міцності якого вистачило на один рік". Президент запевнив, що "так буде з кожною людиною, яка бере хабарі", незалежно від партійної приналежності і суми неправомірної вигоди. На думку Зеленського, якщо "людина взяла якусь хабар, хоч гривню - він повинен сидіти"». ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ, 2020, 17.09 - https://zn.ua/ukr/POLITICS/jurchenko-obovjazkovo-bude-siditi-v-tjurmi-zelenskij.html#_blank https://zn.ua/ukr/POLITICS/jurchenko-obovjazkovo-bude-siditi-v-tjurmi-zelenskij.html
13.11.2025 10:07 Відповісти
Воювати треба не за міндічів і чернишових, а за вашу землю! Їм належать тільки кілька соток в Козині, а вам - вся Україна!
13.11.2025 10:08 Відповісти
Мені не потрібна вся, де конкретно мій шмат? А, нема...
Це як ті вертольотні площадки, котрі будував Янукович, запевняючи, що ними можуть користуватися ВСІ українці
13.11.2025 10:18 Відповісти
Все, все ваше, без конкретних шматів. То в кого більше причин брати в руки автомат - в того хто має тільки жалюгідну ділянку в Козині, чи той хто є власником всієї України?
13.11.2025 10:22 Відповісти
Ваші залізобетонні аргументи мене переконали, здаюся! 😂
13.11.2025 10:25 Відповісти
Пе. Пох., ты и меня убедил своим великолепным логическим сарказмом! Готов умереть вместе с Яром К. Прошу считать меня патриотом!
14.11.2025 00:24 Відповісти
Петрик тролить по чорному)
14.11.2025 17:52 Відповісти
Петрику, ти звідки випав? Це цим потворам належить вся Україна разом з нами холопами-рабами. Але воювати потрібно, із принципа, щоб знищити як московітських потвор так і своїх антинародних, антиукраїнських пацюків. Україна для українців!
13.11.2025 14:04 Відповісти
Я намагався отримати ділянку 3*5 метрів під кіоск і був посланий головою села.
14.11.2025 17:50 Відповісти
Ну бачте, а так би вас міг послати глава дєрєвні, а не голова села. Ви ж цього не хочете?
14.11.2025 17:55 Відповісти
Схоже на те, що Чернишова Світлана Олександрівна є проФФесором кафедри проФФесора Януковича. Одного поля ягоди.
13.11.2025 10:10 Відповісти
Мабуть це ті самі ягоди, котрих Кириленко продав на $300 000.
13.11.2025 10:20 Відповісти
Ну , що сказати ... Л.І.Брежнівська дача - це лачуга...
13.11.2025 10:15 Відповісти
Шо б не робили бояре-царь всігда буде хороший. Все звелося до цього.
13.11.2025 10:17 Відповісти
їбучий ужас, шо зараз робить З Українію зеленні вори і кацапня...
13.11.2025 12:23 Відповісти
не можна тварей чіпати під чяc війни!
незай собі панують...
13.11.2025 12:55 Відповісти
чисто для приколу, а бубсель коли потужну і непереможну сраку клав на золотий унітаз міндичя нічого не розумів? - люди пісяють іноді..
13.11.2025 13:11 Відповісти
"Ні кумівству! Как ви спітє по ночам?..."
https://www.youtube.com/watch?v=JEe2BoDtd7E
13.11.2025 13:20 Відповісти
буба, сирський і єрмак tо і є формула перемоги!
я б додав ще агрохімію, а воно виповзне.
13.11.2025 13:26 Відповісти
Вже 35 років Україною правлять злодії і бандити.

Хіба це є новиною?

Але під час війни ця вся корупційна вакханалія прогнившої верхівки вже має присмак мародерства і крові.

Ну тепер принаймі хоч зрозуміло за що воювати бідним роботягам і селянам яких відловлюють по всій країні як бродячих собак і запихають їх в буси.

За золотий унітаз Міндіча
13.11.2025 15:41 Відповісти
А чому не чути опозицію ?
13.11.2025 17:16 Відповісти
Торгівля на крові ?
13.11.2025 23:49 Відповісти
