Кума Зеленських Світлана Чернишова намагалась сховати на роботі документи щодо будівництва чотирьох маєтків у Козині,- ЗМІ

Дружина колишнього віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова — Світлана, яка є кумою президента Володимира Зеленського, намагалася сховати документи, що стосуються будівництва чотирьох маєтків у Козині.

Про це йдеться у матеріалі журналіста УП Михайла Ткача "Свинарчуки" Зеленського. Як друзі президента розкрадали країну під час війни", повідомляє Цензор.НЕТ.

Будівництво під час війни

Йдеться про чотири маєтки, які, за даними УП, будували під час повномасштабного вторгнення люди, пов’язані з Чернишовим.

Розслідування НАБУ та САП уже охопило близько 20 обшуків, і слідство має докази, що саме Чернишов організовував будівництво.

"Світлана Чернишова намагалася приховати матеріали у себе на роботі, однак обшуки відбулися і там", — йдеться у публікації.

За словами джерел УП, саме Міндіч порадив Зеленському Чернишова як "хорошого хлопця", а дружина Чернишова почала активно товаришувати з першою леді Оленою Зеленською.

"Вони куми. Це всі знають. Перша леді хрестила доньку Чернишових", — зазначає один із впливових політиків, цитований УП.

Слідчі матеріали НАБУ свідчать, що подружжя Чернишових отримувало понад мільйон доларів у конспіративних офісах злочинної групи. За версією слідства, частина фінансування "великого будівництва" могла надходити з тіньових схем у сфері енергетики, пов’язаних із бізнесменом Тимуром Міндічем.

І якщо з будинками Чернишова і Міндіча все стає більш менш зрозуміло через зміст плівок, то питання - для кого будували найбільший маєток і сусідній із ним - залишається відкритим, додає УП.









Наразі існує ризик, що Чернишов може залишити Україну, аби уникнути відповідальності. Слідство розглядає можливість арешту або угоди з підозрюваними, додає Українська правда.

Корупція в енергетиці

