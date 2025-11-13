Кума Зеленських Світлана Чернишова намагалась сховати на роботі документи щодо будівництва чотирьох маєтків у Козині,- ЗМІ
Дружина колишнього віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова — Світлана, яка є кумою президента Володимира Зеленського, намагалася сховати документи, що стосуються будівництва чотирьох маєтків у Козині.
Про це йдеться у матеріалі журналіста УП Михайла Ткача "Свинарчуки" Зеленського. Як друзі президента розкрадали країну під час війни", повідомляє Цензор.НЕТ.
Будівництво під час війни
Йдеться про чотири маєтки, які, за даними УП, будували під час повномасштабного вторгнення люди, пов’язані з Чернишовим.
Розслідування НАБУ та САП уже охопило близько 20 обшуків, і слідство має докази, що саме Чернишов організовував будівництво.
"Світлана Чернишова намагалася приховати матеріали у себе на роботі, однак обшуки відбулися і там", — йдеться у публікації.
За словами джерел УП, саме Міндіч порадив Зеленському Чернишова як "хорошого хлопця", а дружина Чернишова почала активно товаришувати з першою леді Оленою Зеленською.
"Вони куми. Це всі знають. Перша леді хрестила доньку Чернишових", — зазначає один із впливових політиків, цитований УП.
Слідчі матеріали НАБУ свідчать, що подружжя Чернишових отримувало понад мільйон доларів у конспіративних офісах злочинної групи. За версією слідства, частина фінансування "великого будівництва" могла надходити з тіньових схем у сфері енергетики, пов’язаних із бізнесменом Тимуром Міндічем.
І якщо з будинками Чернишова і Міндіча все стає більш менш зрозуміло через зміст плівок, то питання - для кого будували найбільший маєток і сусідній із ним - залишається відкритим, додає УП.
Наразі існує ризик, що Чернишов може залишити Україну, аби уникнути відповідальності. Слідство розглядає можливість арешту або угоди з підозрюваними, додає Українська правда.
Корупція в енергетиці
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименку.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
Це як ті вертольотні площадки, котрі будував Янукович, запевняючи, що ними можуть користуватися ВСІ українці
незай собі панують...
я б додав ще агрохімію, а воно виповзне.
Хіба це є новиною?
Але під час війни ця вся корупційна вакханалія прогнившої верхівки вже має присмак мародерства і крові.
Ну тепер принаймі хоч зрозуміло за що воювати бідним роботягам і селянам яких відловлюють по всій країні як бродячих собак і запихають їх в буси.
За золотий унітаз Міндіча