Телемарафон уникнув згадок про Міндіча, висвітлюючи операцію НАБУ "Мідас", - ЗМІ

Телемарафон проігнорував головного фігуранта спецоперації НАБУ

Від ранку 10 листопада до середини дня 11-го, в телемарафоні "Єдині новини" обмежувалися лаконічними згадками про операцію "Мідас" у випусках новин. Ба більше, в телемарафоні проігнорували причетність до справи співвласника "Квартал-95" Тімура Міндіча.

Як викриття корупції висвітлювали на "1+1"

10 листопада у блоці каналу "1+1" у випуску новин о 12 годині ведуча Соломія Вітвицька коротко повідомила про обшуки, проведені НАБУ і САП у фігурантів розслідування щодо корупції в енергетичній сфері.

Жодним чином не згадали причетність до справи бізнесмена Тимура Міндіча, взагалі за півтори доби в марафоні не згадували його прізвище і подальшу його долю.

Випуск о 14 годині, як і наступні, містив ті ж самі офіційні повідомлення, розширені прямою мовою керівника І ГПД НАБУ Олександра Абакумова.

Після випуску о 16-й ведуча розмовної студії Ната Островська повідомила, що вони зі співведучим Євгеном Плінським із початку блоку планували говорити на цю тему, задля чого направили запит до НАБУ, проте досі не отримали відповіді.

Плінський додав, що в медіа і соцмережах дуже багато інформації про розслідування НАБУ і САП, однак ведучі "1+1", мовляв, чекають на офіційну позицію і коментарі правоохоронців. Тому тема залишилися нерозкритою.

ICTV/СТБ

У блоці ICTV/СТБ у випусках новин попередні офіційні повідомлення доповнила інформація про "пральню" — бекофіс, через який фігуранти справи "відмивали" мільйони доларів, і деталі схеми, якими поділилися детективи НАБУ.

Процитували також вечірнє відеозвернення президента Володимира Зеленського щодо "невідворотності покарання" для корупціонерів.

О 22:30 ведучий новин Петро Дем'янчук почав випуск саме з новини про спецоперацію "Мідас". До добірки цитат посадовців додалася пряма мова міністерки енергетики Світлани Гринчук на брифінгу — щодо "нульової толерантності" до корупції.

Канал "Інтер"

Як пише "Детектор.Медіа", 11 листопада канал "Інтер" у своєму блоці цитував Світлану Гринчук, Володимира Зеленського й очільницю уряду Юлію Свириденко, яка висловила сподівання на швидкі результати розслідування і готовність сприяти НАБУ та САП у встановленні всіх обставин справи та винних.

Канал "Рада"

Канал "Рада" наприкінці першої години свого блоку теж процитував Зеленського, Гринчук і Свириденко, а також повідомив, що Наглядова рада "Енергоатому" скликає спеціальне засідання.

Зазначається, що лише близько 15-ї години ведучі розмовної студії Ганна Гомонай і Максим Зборовський звернулися за коментарем до члена Наглядової ради НАК "Енергоатом", колишнього міністра економіки України Тимофія Милованова.

Увімкнення в ефір відбулося ще до появи заяви Милованова щодо складання ним повноважень члена наглядової ради "Енергоатома".

  • Нагадаємо, що у проєкті Держбюджету на 2026 рік закладено понад 1,5 млрд грн на телемарафон "Єдині новини".

Топ коментарі
+40
Цей гівномарафон давно треба розпустити, сборище прикормлених студійних "воєнів" які одноголосно розказують який зе молодець і які погані "ухилянти".
13.11.2025 00:41 Відповісти
+31
Темники в стилі часів Януковича.
Дожилися, Зеля перетворює Україну на рашку в плані цннзури та обмеженнч свободи слова.
Тому і не хоче ліквідовувати телемарафон, витрачаючи на цей свій агітпроп мільярди державних коштів.
13.11.2025 00:56 Відповісти
+20
єдиний лохотрон тимчасово завис, шмари чекали методичок.
13.11.2025 00:42 Відповісти
Ой го* нозакидателі ...пов* ї журналістикі ...Ганьба ...
13.11.2025 00:39 Відповісти
ZEгниду під трибунал‼️Марафон брехні ZE Nocтри , на який йдуть мільярди з бюджєту , негайно припинити‼️
13.11.2025 11:15 Відповісти
А ухилянтів ти навіщо приплів? Типу ухилянти молодці? Не гниди, які ховаються разом із Зечортами за спинами тих, хто на фронті?
13.11.2025 09:22 Відповісти
Краще іноді жувати ніж говорити...
13.11.2025 11:28 Відповісти
То чому ж ти не жував перед словами про ухилянтів?
13.11.2025 13:44 Відповісти
Сором на весь світ ......
бракує слів !!
13.11.2025 00:48 Відповісти
В центрі Гамбурга на стовпі реклами , дивлюсь знайома рожа Галущенко , великими літерами - корупційний скандал в Україні
13.11.2025 11:25 Відповісти
марафон это продажная девка бандитского правящего режима. я не знаю, кто такое го...но может смотреть. это хуже чем было в ссср.
13.11.2025 00:55 Відповісти
Напевно ************* недостатньо фінансування щоб згадувати про міндіча. Ще 10 лярдів журнашльондрам?
13.11.2025 00:57 Відповісти
... мафія.
Осоромили Україну на весь світ,
банда має сидіти в тюрмі .
13.11.2025 01:30 Відповісти
ще рік тому єврокомісія просила покінчити з узурпуванням інфопростору, але для корупціонерів з банкової потрібне прикриття телемарафону де завжди підтримають президента Зеленського і його міндичей..
13.11.2025 01:37 Відповісти
Це той, який автор податків 5.10? Для чого він зе здався? Про нього давно всі забули.
13.11.2025 02:07 Відповісти
серцевий приступ
мабуть не лікувався або кокс нюхав... серце не жарти
13.11.2025 02:09 Відповісти
А він хіба не в США жив останні кілька років?
13.11.2025 02:12 Відповісти
а у сша серце не так якось працює?
13.11.2025 02:23 Відповісти
Та ні. Це до того що попередній автор написав.
13.11.2025 02:31 Відповісти
Дурик ...жежаба против него ввела персональные санкции...вот и не выдержало сердце...
13.11.2025 06:37 Відповісти
Пофіг. Він був кацапом.
13.11.2025 02:25 Відповісти
він був проти зе, це гарно
13.11.2025 02:31 Відповісти
В 19 всі русофіли були за зє. Зараз всі чомусь проти.
13.11.2025 02:35 Відповісти
ну... до 14 срасія була начебто друг... поганий, але друг
зара очевидно усім шо то мордор
13.11.2025 02:46 Відповісти
Самє він , привів до влади ЗЕ Ностру
13.11.2025 11:27 Відповісти
колись мені подобалась соломія як жінка, ну раніше....
зара всі хто працює на зе - ***** срані, скабееви ...
13.11.2025 02:08 Відповісти
Теленовини в Україні занадто "політкоректне". Коли в 2014 році телевізор зламався я легко забув про телебачення. Раджу всім це зробити і не споживати те що ******** власники телеканалів.
13.11.2025 02:22 Відповісти
я десь у 2007 перестав дивитись тв
коли інтернет нормальний вже став, ютуб та інше
13.11.2025 02:24 Відповісти
Всім все буде ,як вони хочуть
13.11.2025 04:49 Відповісти
То що, зєлю таки геть і вибори?
13.11.2025 05:31 Відповісти
Наголосував- жери тепер.
13.11.2025 06:14 Відповісти
Гидко 🤮 від таких «журналістів»…
13.11.2025 06:40 Відповісти
Українськи журнашлюшки самі ганебні, продажні, вонючі журнашлюшки в світі. Та як і більшість українська. За 20 лимонів баксів два жида перекреслили історію країни довжиною 1500 років.
13.11.2025 06:45 Відповісти
не два , а майжє всі
13.11.2025 11:29 Відповісти
Гебельс у пеклі, мабуть, виє і кусає собі лікті: було б телебачення в його часи - ото б він розвернувся!

Вже давно на тому "єдиному марафєті" тенденція: якщо пагане про опозицію чи "переможище" від найвеличнішого - вмикається режим 24/7. А якщо пагане про Банкову та її друзів/родичів - ні пари з вуст або одне-два згадувань загальними фразами.
О - об'єктивність.
13.11.2025 06:57 Відповісти
13.11.2025 08:42 Відповісти
Журнашлюхи!
13.11.2025 09:05 Відповісти
Мудро, марафонці! Говоріть краще про вартість мосеччуччиного борщового набору! І Зермакам лишній раз вгодите, лизнете попку...
13.11.2025 09:36 Відповісти
Мудро! Мовчання - гроші...
13.11.2025 09:47 Відповісти
24 канал тоже - 1 видео только короткое. Тоже на подкормке у Зеленского.
13.11.2025 09:57 Відповісти
бот проспав останні три дні?
13.11.2025 14:22 Відповісти
1 вiдео було, а зараз ще зайшов подивися пiсля тебе i залили щось ще, вмикаю, там от що думають москалi про це, а ми не будемо казати що там за скандал, бо все на каналах НАБУ. Ранiше був гарний канал, а мабуть ЗеЕрмак вiджали його та там Цимбалюк з УНIАН КолоМойши, та КГБшники та якесь дно почалося. А ранiше був якiсний канал. А зараз клiкбейти, та багато брехнi, та манiпуляцiй. Україні треба якось створити канал, який працює не на орг злочинність олігархів та їх маріонеток і за спущеними методичками мовить. А щоб був канал типу BBC або канал працював на народ і ніхто не міг його купити або впливати. Щоб там були журналісти на кшталт Ткача зі СХЕМ. Щоб гадюшню постійно напалмом палили.
13.11.2025 15:16 Відповісти
З величезним презирством ставлюсь як до самого явища, так і до всіх телеканалів та телеведучих. Розумію, що є редакційна політика, але повинна ж бути професійна гідність та елементарна повага до самих себе. Чи гроші не пахнуть?
13.11.2025 10:06 Відповісти
потім вийдуть, стануть на коліна, і попросять пробачення... таке ж вже було
13.11.2025 10:33 Відповісти
Досить телемарафону -кошти на захист Покровську.Воєнні потребують дронів,на які у волонтерів не вистачає коштів.Скільки б могло бути врятовано життів,якби гроші які йдуть в непотрібний українцям телемарафон були спрямовані на оборону.
13.11.2025 10:06 Відповісти
журнашлюхи
13.11.2025 10:31 Відповісти
Телеканал Київ добре висвітлює всю корупційну мразоту опи....Дивуюсь, як вони досі ще вистояли в єрмаківській облозі.....
13.11.2025 10:53 Відповісти
Люди, дивиться телеканали Еспресо та Прямий. Там все це дерьмо вивертають докладно. Але це опозіцвйні канали, іх у цифрі немає,, є у кабелі.
13.11.2025 11:24 Відповісти
"Вот єто паварот!" Як неочікувано, що створена банковою величезна медійна помийка викривлює інформацію та займається урінотерапією у вуха гоомадян за 2 млрд бюджету.....
13.11.2025 10:53 Відповісти
Марафон давно треба зачинити й не викидати гроші. Але "янєлоху боневтікавічу" треба щоб його нахвалювали.
13.11.2025 11:12 Відповісти
вся їх 🤥🤢🎪🦩банда і тримається на пропаганді ,вони повністью , мавпують прихід до влади путлера ФСБ
13.11.2025 11:35 Відповісти
Дивно, дуже дивно.
Такий яскравий приклад -"кінця епохи бідносты і брехні". Це ж президентське гасло зразка 2019 р.
13.11.2025 11:46 Відповісти
БУГАГА
13.11.2025 14:20 Відповісти
А ви помітили, що одночасно на ТБ й у мережі "позитивні" розпочали співати про корупцію в Європі - в Угорщині, Франції, Чехії? Вони б, заради справедливості, порівняли маєтки і автівки політиків ЄС із потворною розкішшю мародерів Зеленського. Дивує агресивна реакція МЗС на слова Орбана, що він не хоче виділяти корупційній владі України гроші мадярських платників податків. Орбан, звісно, ху^ло, але європейці мають рацію! Захід має право знати, куди йдуть гроші їхніх громадян. Хіба нормально, бачачи мегабагатих втікачів ЗЕ по світу та сотні нуворишів ЗЕ, які грабують Україну і ЗСУ, довіряти мародерам гроші своїх громадян?
13.11.2025 18:13 Відповісти
 
 