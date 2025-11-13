Телемарафон уникнув згадок про Міндіча, висвітлюючи операцію НАБУ "Мідас", - ЗМІ

Від ранку 10 листопада до середини дня 11-го, в телемарафоні "Єдині новини" обмежувалися лаконічними згадками про операцію "Мідас" у випусках новин. Ба більше, в телемарафоні проігнорували причетність до справи співвласника "Квартал-95" Тімура Міндіча.

Про це йдеться у матеріалі "Детектор.Медіа", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як викриття корупції висвітлювали на "1+1"

10 листопада у блоці каналу "1+1" у випуску новин о 12 годині ведуча Соломія Вітвицька коротко повідомила про обшуки, проведені НАБУ і САП у фігурантів розслідування щодо корупції в енергетичній сфері.

Жодним чином не згадали причетність до справи бізнесмена Тимура Міндіча, взагалі за півтори доби в марафоні не згадували його прізвище і подальшу його долю.

Випуск о 14 годині, як і наступні, містив ті ж самі офіційні повідомлення, розширені прямою мовою керівника І ГПД НАБУ Олександра Абакумова.

Після випуску о 16-й ведуча розмовної студії Ната Островська повідомила, що вони зі співведучим Євгеном Плінським із початку блоку планували говорити на цю тему, задля чого направили запит до НАБУ, проте досі не отримали відповіді.

Плінський додав, що в медіа і соцмережах дуже багато інформації про розслідування НАБУ і САП, однак ведучі "1+1", мовляв, чекають на офіційну позицію і коментарі правоохоронців. Тому тема залишилися нерозкритою.

Читайте також: Міндіч перетнув кордон за 4 години до обшуків НАБУ, - ЗМІ

ICTV/СТБ

У блоці ICTV/СТБ у випусках новин попередні офіційні повідомлення доповнила інформація про "пральню" — бекофіс, через який фігуранти справи "відмивали" мільйони доларів, і деталі схеми, якими поділилися детективи НАБУ.

Процитували також вечірнє відеозвернення президента Володимира Зеленського щодо "невідворотності покарання" для корупціонерів.

О 22:30 ведучий новин Петро Дем'янчук почав випуск саме з новини про спецоперацію "Мідас". До добірки цитат посадовців додалася пряма мова міністерки енергетики Світлани Гринчук на брифінгу — щодо "нульової толерантності" до корупції.

Читайте також: НАБУ 10 листопада провело обшук одразу у чотирьох квартирах Міндіча, - ЗМІ

Канал "Інтер"

Як пише "Детектор.Медіа", 11 листопада канал "Інтер" у своєму блоці цитував Світлану Гринчук, Володимира Зеленського й очільницю уряду Юлію Свириденко, яка висловила сподівання на швидкі результати розслідування і готовність сприяти НАБУ та САП у встановленні всіх обставин справи та винних.

Канал "Рада"

Канал "Рада" наприкінці першої години свого блоку теж процитував Зеленського, Гринчук і Свириденко, а також повідомив, що Наглядова рада "Енергоатому" скликає спеціальне засідання.

Зазначається, що лише близько 15-ї години ведучі розмовної студії Ганна Гомонай і Максим Зборовський звернулися за коментарем до члена Наглядової ради НАК "Енергоатом", колишнього міністра економіки України Тимофія Милованова.

Увімкнення в ефір відбулося ще до появи заяви Милованова щодо складання ним повноважень члена наглядової ради "Енергоатома".

Нагадаємо, що у проєкті Держбюджету на 2026 рік закладено понад 1,5 млрд грн на телемарафон "Єдині новини".

Читайте також: Телеканал "Рада" "зливає" 101,5 млн бюджетних гривень ручній компанії "Кінокіт", пов’язаній з ОП, - Железняк