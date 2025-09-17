1 602 32
На "Єдиний марафон" у Держбюджеті-2026 заклали понад 1,5 млрд грн, - Железняк
У проєкті Держбюджету на 2026 рік закладено понад 1,5 млрд грн на телемарафон "Єдині новини".
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Також, зазначив парламентар, близько 80 млн грн було виділено на телеканал "Рада".
"Там відправлять як завжди з бюджету "Іномовлення" під сотню мільйонів на "КіноКіт" повʼязаний з Міндічем", - додав нардеп.
Докладніше про ключові показники Держбюджету на 2026 рік читайте за посиланням.
1. Ніколи не звертйся до раціо. Звертайся до емоцій.
2. Ніколи не звертайся до інтелектуалів. Доносьте свої емоції до мас.
3. Закрий всі незалежні ЗМІ.
4. Знайди 5 тез і повторюй їх роками.
3 788 грн на одного учителя.
В друзів Зеленського з теле-кіно-шоу індустрії ''завершилась епоха бідності''.
Саме для цього Зеленський їздить по світу і ''вимолює'' гроші нібито для захисту України - а потім роздає ці гроші своїм друзям.
''Завершення епохи бідності'' - Зеленський.
Тому вимушені витрачати 1,5 млрд гривень 💰 на видовища.
Щоб виборці (яких вони вважають 🐏🐑) думали, що в Україні все гаразд.