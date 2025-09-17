УКР
Новини Бюджет-2026
1 602 32

На "Єдиний марафон" у Держбюджеті-2026 заклали понад 1,5 млрд грн, - Железняк

Скільки коштів витратять на телемарафон у 2026 році?

У проєкті Держбюджету на 2026 рік закладено понад 1,5 млрд грн на телемарафон "Єдині новини".

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Також, зазначив парламентар, близько 80 млн грн було виділено на телеканал "Рада".

"Там відправлять як завжди з бюджету "Іномовлення" під сотню мільйонів на "КіноКіт" повʼязаний з Міндічем", - додав нардеп.

Докладніше про ключові показники Держбюджету на 2026 рік читайте за посиланням.

держбюджет (2501) телемарафон (29)
Топ коментарі
+18
Единый говномарафет и единый говноквартал должны перестать существовать !!!
показати весь коментар
17.09.2025 12:09 Відповісти
+13
Потрібно повністю перевести цю помийку на фінансування з коштів, зібраних виключно з пожертв споживачів цього інформаційного лайна.
показати весь коментар
17.09.2025 12:18 Відповісти
+10
Тільки зелені гниди можуть так поступати, дивлячись, що перед Дніпром, Запоріжжям , Харковом стукається ворог і є 2 варіанти, за 1,5 млрд.грн закупити 100000 дронів , чи виділити кошти на піар, то адекватна людина прийме рішення закупити дрони.
показати весь коментар
17.09.2025 12:20 Відповісти
Единый говномарафет и единый говноквартал должны перестать существовать !!!
показати весь коментар
17.09.2025 12:09 Відповісти
Пропаганда має бути якісною, а це коштує грошей. Це просто витрати на війну! Питання чому за такі гроші така слабка пропаганда? Де черги бажаючих служити під ТЦК?
показати весь коментар
17.09.2025 12:18 Відповісти
Старинний анекдот під це фото. Відремонтувати каналізацію направили старого спеца з учнем сантехніка. Спец переодягнувся для каналізації і нирнув в колодязь. через хвилину винирнув і каже учню : ключ на 32. Учень подав, і старий спец нирнув в каналізацію Через кілька хвилин винирнув і каже : ключ на 46. Учень подав ключ на 46 і той знову нирнув в колодязь. через дві хвилини винирнув. Фекалії поступово зайшли в каналізацію. І тут старий сантехнік каже молодому : Вчись, синку, а то завжди будеш ключі подавати...
показати весь коментар
17.09.2025 12:36 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2025 13:27 Відповісти
Піар аси
показати весь коментар
17.09.2025 12:10 Відповісти
А зелена жопа не злипнеться?
показати весь коментар
17.09.2025 12:10 Відповісти
Галоперидолу забракло, сіромахо? ))
показати весь коментар
17.09.2025 12:26 Відповісти
На вряд чи мене цікавить твоя збочена орієнтація, дегенерате. ))
показати весь коментар
17.09.2025 12:44 Відповісти
Мастурбуй деінде, голубок причмелений. Тут за твій кретинізм і задній привід ніхто не подасть. ))
показати весь коментар
17.09.2025 13:10 Відповісти
Потрібно повністю перевести цю помийку на фінансування з коштів, зібраних виключно з пожертв споживачів цього інформаційного лайна.
показати весь коментар
17.09.2025 12:18 Відповісти
100% 👍...
показати весь коментар
17.09.2025 13:39 Відповісти
Тільки зелені гниди можуть так поступати, дивлячись, що перед Дніпром, Запоріжжям , Харковом стукається ворог і є 2 варіанти, за 1,5 млрд.грн закупити 100000 дронів , чи виділити кошти на піар, то адекватна людина прийме рішення закупити дрони.
показати весь коментар
17.09.2025 12:20 Відповісти
уже все потихоньку делают свои программы и ТСН и факты..нах он нужон????
показати весь коментар
17.09.2025 12:27 Відповісти
Кожен день розказують якусь дичину і за це мають непогані грошенята - але в Україні це вітається - пенсії по 100 тис - зарплати по 600 тис і більше - наглядові ради - 10 млн - за ким вони там наглядають? - один за одним?
показати весь коментар
17.09.2025 12:31 Відповісти
А як ще ригозелені мають наповнювати лайном порожні макітри їх виборців- дегенератів?
показати весь коментар
17.09.2025 12:31 Відповісти
Правила Гебельса.
1. Ніколи не звертйся до раціо. Звертайся до емоцій.
2. Ніколи не звертайся до інтелектуалів. Доносьте свої емоції до мас.
3. Закрий всі незалежні ЗМІ.
4. Знайди 5 тез і повторюй їх роками.
показати весь коментар
17.09.2025 12:38 Відповісти
какая прелесть. 1,5 млрд. грн. В Украине 396 000 учителей.
3 788 грн на одного учителя.
показати весь коментар
17.09.2025 12:33 Відповісти
Нє, ну а шо ви хотіли? Хто тоді буде восхваляти найвеличнішого? Це важлива державна справа, а всі, хто за закриття марафону - ухилянти і ждуни. Включно з Європою.
показати весь коментар
17.09.2025 12:35 Відповісти
Зеленський перед виборами ''чесно'' сказав, що буде - ''завершення епохи бідності''.
В друзів Зеленського з теле-кіно-шоу індустрії ''завершилась епоха бідності''.
Саме для цього Зеленський їздить по світу і ''вимолює'' гроші нібито для захисту України - а потім роздає ці гроші своїм друзям.
''Завершення епохи бідності'' - Зеленський.
показати весь коментар
17.09.2025 12:37 Відповісти
Прийшла епоха жебрацтва і злиднів.Але стадо ЗЕбаранофілів прозріває слабо.Наступна стадія-крах?
показати весь коментар
17.09.2025 12:56 Відповісти
Ну а як-же ви думаєте, відмивати ЗЕбанутих, і найвеличнішого , щоб були схожі на людей, всі в білому, це дорогуще заняття.
показати весь коментар
17.09.2025 12:39 Відповісти
Оманські з Урядового кварталу, посилено продовжують гадити лайном в голови Українців, за їх же гроші!!! Війна ж для Українців, а гроші, для групи осіб з Урядового кварталу! Стефанчук-зеленський, ні при чому, це все Зінка!
показати весь коментар
17.09.2025 12:40 Відповісти
"Хліб🍞" народу дають лише у вигляді кешбеку, або подачки в сумі 1000 гривень 💰 раз на два роки.
Тому вимушені витрачати 1,5 млрд гривень 💰 на видовища.
Щоб виборці (яких вони вважають 🐏🐑) думали, що в Україні все гаразд.
показати весь коментар
17.09.2025 13:07 Відповісти
у мене телевізора нема, тому я оце-от не дивлюся... Але всеодно цікаво: у нихтам унітази золоті чи шо за такі гроші?
показати весь коментар
17.09.2025 13:20 Відповісти
В мене телевізор є, але дивлюсь, ютуб , інколи заходжу на марафон, то пультом швиденько пробігаю, бо не можливо і хвилини дивитись.
показати весь коментар
17.09.2025 13:27 Відповісти
є запит на говномарахфон тільки у тих хто серьозно сприймає зеленського🤡 та його ідеологію коммунізму , з совком в голові ...
показати весь коментар
17.09.2025 13:36 Відповісти
У хрипатого лайна ідеологія комунізму? Ви це серйозно?
показати весь коментар
17.09.2025 13:44 Відповісти
Я його не дивлюся з б
показати весь коментар
17.09.2025 13:43 Відповісти
 
 