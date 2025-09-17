На "Єдиний марафон" у Держбюджеті-2026 заклали понад 1,5 млрд грн, - Железняк

У проєкті Держбюджету на 2026 рік закладено понад 1,5 млрд грн на телемарафон "Єдині новини".

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Також, зазначив парламентар, близько 80 млн грн було виділено на телеканал "Рада".

"Там відправлять як завжди з бюджету "Іномовлення" під сотню мільйонів на "КіноКіт" повʼязаний з Міндічем", - додав нардеп.

