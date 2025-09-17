РУС
На "Единый марафон" в Госбюджете-2026 заложили более 1,5 млрд грн, - Железняк

Сколько средств потратят на телемарафон в 2026 году?

В проекте Госбюджета на 2026 год заложено более 1,5 млрд грн на телемарафон "Єдиные новости".

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Также, отметил парламентарий, около 80 млн грн было выделено на телеканал "Рада".

"Там отправят как всегда из бюджета "Иновещания" под сотню миллионов на "КиноКит", связанный с Миндичем", - добавил нардеп.

Подробнее о ключевых показателях Госбюджета на 2026 год читайте по ссылке.

+14
Единый говномарафет и единый говноквартал должны перестать существовать !!!
показать весь комментарий
17.09.2025 12:09 Ответить
+10
Потрібно повністю перевести цю помийку на фінансування з коштів, зібраних виключно з пожертв споживачів цього інформаційного лайна.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:18 Ответить
+7
Піар аси
показать весь комментарий
17.09.2025 12:10 Ответить
Единый говномарафет и единый говноквартал должны перестать существовать !!!
показать весь комментарий
17.09.2025 12:09 Ответить
Пропаганда має бути якісною, а це коштує грошей. Це просто витрати на війну! Питання чому за такі гроші така слабка пропаганда? Де черги бажаючих служити під ТЦК?
показать весь комментарий
17.09.2025 12:18 Ответить
Старинний анекдот під це фото. Відремонтувати каналізацію направили старого спеца з учнем сантехніка. Спец переодягнувся для каналізації і нирнув в колодязь. через хвилину винирнув і каже учню : ключ на 32. Учень подав, і старий спец нирнув в каналізацію Через кілька хвилин винирнув і каже : ключ на 46. Учень подав ключ на 46 і той знову нирнув в колодязь. через дві хвилини винирнув. Фекалії поступово зайшли в каналізацію. І тут старий сантехнік каже молодому : Вчись, синку, а то завжди будеш ключі подавати...
показать весь комментарий
17.09.2025 12:36 Ответить
Піар аси
показать весь комментарий
17.09.2025 12:10 Ответить
А зелена жопа не злипнеться?
показать весь комментарий
17.09.2025 12:10 Ответить
Галоперидолу забракло, сіромахо? ))
показать весь комментарий
17.09.2025 12:26 Ответить
3,14дарок, латентним опаРашам-лухуйучьам, не раджу торгувати іплом з тими, хто пише з ВІЙНИ. Заший ібало й щезни по факту вілуплення, лаптєногає!
показать весь комментарий
17.09.2025 12:41 Ответить
На вряд чи мене цікавить твоя збочена орієнтація, дегенерате. ))
показать весь комментарий
17.09.2025 12:44 Ответить
Диванним глистам, як ти, воно ніколи не "цікаве". 3,14дарок, не дивуйся, як тобі порівняє залишек зубів хтось у формі...
показать весь комментарий
17.09.2025 12:56 Ответить
Потрібно повністю перевести цю помийку на фінансування з коштів, зібраних виключно з пожертв споживачів цього інформаційного лайна.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:18 Ответить
Тільки зелені гниди можуть так поступати, дивлячись, що перед Дніпром, Запоріжжям , Харковом стукається ворог і є 2 варіанти, за 1,5 млрд.грн закупити 100000 дронів , чи виділити кошти на піар, то адекватна людина прийме рішення закупити дрони.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:20 Ответить
уже все потихоньку делают свои программы и ТСН и факты..нах он нужон????
показать весь комментарий
17.09.2025 12:27 Ответить
Кожен день розказують якусь дичину і за це мають непогані грошенята - але в Україні це вітається - пенсії по 100 тис - зарплати по 600 тис і більше - наглядові ради - 10 млн - за ким вони там наглядають? - один за одним?
показать весь комментарий
17.09.2025 12:31 Ответить
А як ще ригозелені мають наповнювати лайном порожні макітри їх виборців- дегенератів?
показать весь комментарий
17.09.2025 12:31 Ответить
Правила Гебельса.
1. Ніколи не звертйся до раціо. Звертайся до емоцій.
2. Ніколи не звертайся до інтелектуалів. Доносьте свої емоції до мас.
3. Закрий всі незалежні ЗМІ.
4. Знайди 5 тез і повторюй їх роками.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:38 Ответить
какая прелесть. 1,5 млрд. грн. В Украине 396 000 учителей.
3 788 грн на одного учителя.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:33 Ответить
Нє, ну а шо ви хотіли? Хто тоді буде восхваляти найвеличнішого? Це важлива державна справа, а всі, хто за закриття марафону - ухилянти і ждуни. Включно з Європою.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:35 Ответить
Зеленський перед виборами ''чесно'' сказав, що буде - ''завершення епохи бідності''.
В друзів Зеленського з теле-кіно-шоу індустрії ''завершилась епоха бідності''.
Саме для цього Зеленський їздить по світу і ''вимолює'' гроші нібито для захисту України - а потім роздає ці гроші своїм друзям.
''Завершення епохи бідності'' - Зеленський.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:37 Ответить
Прийшла епоха жебрацтва і злиднів.Але стадо ЗЕбаранофілів прозріває слабо.Наступна стадія-крах?
показать весь комментарий
17.09.2025 12:56 Ответить
Ну а як-же ви думаєте, відмивати ЗЕбанутих, і найвеличнішого , щоб були схожі на людей, всі в білому, це дорогуще заняття.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:39 Ответить
Оманські з Урядового кварталу, посилено продовжують гадити лайном в голови Українців, за їх же гроші!!! Війна ж для Українців, а гроші, для групи осіб з Урядового кварталу! Стефанчук-зеленський, ні при чому, це все Зінка!
показать весь комментарий
17.09.2025 12:40 Ответить
"Хліб🍞" народу дають лише у вигляді кешбеку, або подачки в сумі 1000 гривень 💰 раз на два роки.
Тому вимушені витрачати 1,5 млрд гривень 💰 на видовища.
Щоб виборці (яких вони вважають 🐏🐑) думали, що в Україні все гаразд.
показать весь комментарий
17.09.2025 13:07 Ответить
 
 