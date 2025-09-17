На "Единый марафон" в Госбюджете-2026 заложили более 1,5 млрд грн, - Железняк

В проекте Госбюджета на 2026 год заложено более 1,5 млрд грн на телемарафон "Єдиные новости".

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Также, отметил парламентарий, около 80 млн грн было выделено на телеканал "Рада".

"Там отправят как всегда из бюджета "Иновещания" под сотню миллионов на "КиноКит", связанный с Миндичем", - добавил нардеп.

Подробнее о ключевых показателях Госбюджета на 2026 год читайте по ссылке.

