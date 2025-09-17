1 173 24
На "Единый марафон" в Госбюджете-2026 заложили более 1,5 млрд грн, - Железняк
В проекте Госбюджета на 2026 год заложено более 1,5 млрд грн на телемарафон "Єдиные новости".
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Также, отметил парламентарий, около 80 млн грн было выделено на телеканал "Рада".
"Там отправят как всегда из бюджета "Иновещания" под сотню миллионов на "КиноКит", связанный с Миндичем", - добавил нардеп.
Подробнее о ключевых показателях Госбюджета на 2026 год читайте по ссылке.
Топ комментарии
+14 Green Bill #603485
показать весь комментарий17.09.2025 12:09 Ответить Ссылка
+10 Ярослав Кийко
показать весь комментарий17.09.2025 12:18 Ответить Ссылка
+7 Ярослав Кийко
показать весь комментарий17.09.2025 12:10 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1. Ніколи не звертйся до раціо. Звертайся до емоцій.
2. Ніколи не звертайся до інтелектуалів. Доносьте свої емоції до мас.
3. Закрий всі незалежні ЗМІ.
4. Знайди 5 тез і повторюй їх роками.
3 788 грн на одного учителя.
В друзів Зеленського з теле-кіно-шоу індустрії ''завершилась епоха бідності''.
Саме для цього Зеленський їздить по світу і ''вимолює'' гроші нібито для захисту України - а потім роздає ці гроші своїм друзям.
''Завершення епохи бідності'' - Зеленський.
Тому вимушені витрачати 1,5 млрд гривень 💰 на видовища.
Щоб виборці (яких вони вважають 🐏🐑) думали, що в Україні все гаразд.